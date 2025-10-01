https://ukraina.ru/20251001/ocherednoe-chudo-oruzhie-ili-element-torga-s-moskvoy-chto-govoryat-na-ukraine-o-peredache-tomagavkov-1069442273.html

Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"

Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков" - 01.10.2025 Украина.ру

Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"

Украинские СМИ и военные эксперты сейчас нашли себе новую дорогую игрушку, которая якобы может изменить ход военных действий в пользу Киева. Волшебное слово "Томагавки" произносят на английский манер с придыханием, в котором чувствуется надежда на способность "белого господина" показать свою мощь.

2025-10-01T11:56

2025-10-01T11:56

2025-10-01T11:56

эксклюзив

киев

москва

украина

дональд трамп

владимир зеленский

кит келлог

мид

рада

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg

Дальность полёта крылатых ракет Tomahawk в зависимости от модификации может достигать до 1800 километров. Летят на дозвуковых скоростях на сверхнизких высотах (30–50 м), за счет чего малозаметны для радаров. Впервые "Томагавки" были использованы в начале операции "Буря в пустыне", 17 января 1991 года.Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес рассказывает украинскому изданию "Новини.Live", что "Томагавки" якобы способны уничтожить российскую нефтегазовую инфраструктуру, "особенно экспортную".Депутат Рады Сергей Соболев уже грезит этими ракетами, сокрушаясь лишь о том, что ограничения на удары "Томагавками" будут очень серьёзно обозначены американской стороной, которая и будет выбирать цели сама.В Киеве также надеются, что через полгода договор СНВ-3 (по сокращению стратегических и наступательных вооружений) перестанет действовать. И тогда у Вашингтона и НАТО руки будут развязаны: никаких ограничений по дальности применения ракет.С другой стороны, украинские эксперты подчеркивают, что эта игрушка очень дорогая, как и ракеты для "Пэтриот", производится она до сих пор небольшими партиями, поэтому в дефиците даже для армии США.Зеленский заявил, что ВСУ будут рассматривать именно Кремль, как цель атаки, если получат это оружие. Однако украинские эксперты в связи с этим задают вопрос: где вообще украинская баллистика и украинские дальнобойные ракеты, о которых годами пишут в СМИ, которые Зеленский с пафосом анонсирует каждый год?Националистический сегмент украинской части соцсетей разговоры о "Томагавках" снова приободрили, как ранее – надежды на "Байрактары" и "Абрамсы", "Хаймарсы" и "F-16".Решение о передаче Киеву "Томагавков" официально еще не принято, но в Киеве подают как "перемогу" даже такую вероятность, которая ранее не обсуждалась. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что разговоры о возможной передаче этих ракет и неопределённость в этом вопросе являются частью "сигнальной политики": публичное обсуждение вопроса создаёт дополнительное давление на Москву, не раскрывая конкретных пределов американской готовности к эскалации.Он также подчёркивает, что если решение о передаче "Томагавков" будет принято, то их поставка и освоение займут значительное время, так как это не инструмент "завтрашнего дня", а скорее элемент долгосрочной стратегической игры.Вместе с тем Бортник допускает, что РФ в ответ на этот шаг может поставить аналогичное оружие своим союзникам под боком у Вашингтона. "Представьте себе, что будет, если российские ракеты где-нибудь снова появятся на Кубе или в Венесуэле в ответ на "Томагавки", - рассуждает политолог.Украинский военный эксперт Олег Стариков достаточно скептически относится в вероятности передачи "Томагавков" и ударам по Кремлю, которые анонсировал Зеленский. "Никакие удары по Москве, даже "Томагавками", ни к чему не приведут, если даже будет выпущено до 100 ракет. Трамп не даст на такие удары разрешения, он понимает, что тут же прилетит по нему", - говорит эксперт.Нардеп Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, считает, что разговоры о "Томагавках" используются, как гарантийный механизм от российских ударов по украинской энергетике в преддверии зимы. "С одной стороны, американцы угрожают их передать, если РФ “выключит Украине свет”. С другой - Россия его угрожает “выключить”, если США передают ракеты", - пишет Дубинский.Бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывает изданию "Радио НВ", что хвалёные "Томагавки" еще нуждаются в платформах для запуска, так как изначально это ракеты морского базирования. Как и в случае со сборкой дронов, Пристайко надеется на "гаражную сборку" платформ для запуска. "Я надеюсь, что когда мы об этом говорим, кто-то уже придумал, кто-то уже нарисовал, кто-то уже даже сварил где-то в гараже эти пусковые установки и поставил на что-то, не знаю, на колесную базу", - рассуждает экс-глава МИД.Украинские эксперты также отмечают, что разговоры о "Томагавках" в администрации США являются скорее маркетинговым ходом по рекламе своего вооружения. "Зеленский просил президента Трампа о "Томагавках", которые дают большую дальность. Это действительно отличные системы. Америка делает лучшие системы в мире" - заявил в недавнем интервью Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, который последнее время стал "звездой" украинских новостных СМИ. При этом сам Келлог осторожно отметил, что прогрессом является сам разговор об этом.Украинский Telegram-канал "Око аналитическое" отмечает, что риторика генерала Келлога несёт в себе посыл стратегической неопределённости, так как рассчитана не на Киев, а на Москву, а для Украины пока что ничего не меняется.Однако украинский Telegram "ЗеРада" считает, что все разговоры о "Томагавках" рассчитаны на то, чтобы "замазать Трампа" и ввязать его в конфликт "хоть тушкой, хоть чучелом". В случае отказа от передачи "Томагавков", Зеленский и его британские союзники будут кричать, что именно он повлёк за собой дальнейшее продвижение российской армии. Таким образом, вина за поражение снимается с Зеленского и европейских "ястребов" и перекладывается на Трампа.Подробнее, как глава киевского режима выпрашивал у президента США очередное чудо-оружие - в статье Зеленский попросил у Трампа одну штучку - "Томагавк", Путин принял Лукашенко. Итоги 26 сентября

киев

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, киев, москва, украина, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, мид, рада, нато, f-16