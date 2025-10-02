Черниговская область переживает энергетический кризис - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/chernigovskaya-oblast-perezhivaet-energeticheskiy-krizis-1069496305.html
Черниговская область переживает энергетический кризис
Черниговская область переживает энергетический кризис - 02.10.2025 Украина.ру
Черниговская область переживает энергетический кризис
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены в Черниговской области. Об этом 2 октября сообщила украинская компания АО "Черниговоблэнерго"
2025-10-02T10:24
2025-10-02T11:26
новости
россия
черниговская область
москва
электроснабжение
электричество
электроэнергия
электроподстанции
электроэнергетика
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены после массированной российской атаки накануне. В Черниговсукой области с вечера 1 октября введено "веерное" отключение электричества. Ситуацию с электроснабжением назвали критической."Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения. Держимся! Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить корректную работу сети. Вам же напоминаем о мерах безопасности", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".В области идут круглосуточные восстановительные работы.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и других областях. Отключение электроснабжения и перебои с его подачей ощутили более 307 тыс абонентов в нескольких украинских регионах. Москва ранее с подачи Вашингтона предлагала ввести мораторий на удары по объектам энергетики, однако Киев отказался. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черниговская область
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_ab05a54f52f8a91987de5eeb6aa49476.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черниговская область, москва, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроподстанции, электроэнергетика, инфраструктура, сво, новости сво сейчас, война на украине
Новости, Россия, Черниговская область, Москва, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроподстанции, электроэнергетика, инфраструктура, СВО, новости СВО сейчас, война на Украине

Черниговская область переживает энергетический кризис

10:24 02.10.2025 (обновлено: 11:26 02.10.2025)
 
© Фото : СС0, pixabay
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : СС0, pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены в Черниговской области. Об этом 2 октября сообщила украинская компания АО "Черниговоблэнерго"
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены после массированной российской атаки накануне. В Черниговсукой области с вечера 1 октября введено "веерное" отключение электричества. Ситуацию с электроснабжением назвали критической.
"Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения. Держимся! Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить корректную работу сети. Вам же напоминаем о мерах безопасности", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
В области идут круглосуточные восстановительные работы.
Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и других областях. Отключение электроснабжения и перебои с его подачей ощутили более 307 тыс абонентов в нескольких украинских регионах.
Москва ранее с подачи Вашингтона предлагала ввести мораторий на удары по объектам энергетики, однако Киев отказался.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерниговская областьМоскваэлектроснабжениеэлектричествоэлектроэнергияэлектроподстанцииэлектроэнергетикаинфраструктураСВОновости СВО сейчасвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Песков нелестно высказался об участниках дискуссии о конфискации российских активов
12:20Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения
12:15Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
12:15Главные новости к 12:15 2 октября
12:10Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
11:49"Киев готовит крупное нападение на Крым" - Sky News
11:40Директор Запорожской АЭС рассказал об обстановке после атак ВСУ
11:37Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
11:02Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
11:00"ЕС не дает денег на ВСУ": Киев признал скорый дефолт по военным выплататам
10:45ЕС и Британия нацелились на окончательное решение вопроса российских активов. Новости к этому часу
10:24Черниговская область переживает энергетический кризис
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Лента новостейМолния