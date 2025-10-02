https://ukraina.ru/20251002/chernigovskaya-oblast-perezhivaet-energeticheskiy-krizis-1069496305.html

Черниговская область переживает энергетический кризис

Черниговская область переживает энергетический кризис - 02.10.2025 Украина.ру

Черниговская область переживает энергетический кризис

Жесткие графики ограничения электроснабжения введены в Черниговской области. Об этом 2 октября сообщила украинская компания АО "Черниговоблэнерго"

2025-10-02T10:24

2025-10-02T10:24

2025-10-02T11:26

новости

россия

черниговская область

москва

электроснабжение

электричество

электроэнергия

электроподстанции

электроэнергетика

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg

Жесткие графики ограничения электроснабжения введены после массированной российской атаки накануне. В Черниговсукой области с вечера 1 октября введено "веерное" отключение электричества. Ситуацию с электроснабжением назвали критической."Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения. Держимся! Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить корректную работу сети. Вам же напоминаем о мерах безопасности", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".В области идут круглосуточные восстановительные работы.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и других областях. Отключение электроснабжения и перебои с его подачей ощутили более 307 тыс абонентов в нескольких украинских регионах. Москва ранее с подачи Вашингтона предлагала ввести мораторий на удары по объектам энергетики, однако Киев отказался. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

черниговская область

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черниговская область, москва, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроподстанции, электроэнергетика, инфраструктура, сво, новости сво сейчас, война на украине