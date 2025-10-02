https://ukraina.ru/20251002/chernigovskaya-oblast-perezhivaet-energeticheskiy-krizis-1069496305.html
Черниговская область переживает энергетический кризис
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены в Черниговской области. Об этом 2 октября сообщила украинская компания АО "Черниговоблэнерго"
2025-10-02T10:24
2025-10-02T10:24
2025-10-02T11:26
россия
черниговская область
москва
электроснабжение
электричество
электроэнергия
электроподстанции
электроэнергетика
инфраструктура
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены после массированной российской атаки накануне. В Черниговсукой области с вечера 1 октября введено "веерное" отключение электричества. Ситуацию с электроснабжением назвали критической."Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения. Держимся! Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить корректную работу сети. Вам же напоминаем о мерах безопасности", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".В области идут круглосуточные восстановительные работы.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и других областях. Отключение электроснабжения и перебои с его подачей ощутили более 307 тыс абонентов в нескольких украинских регионах. Москва ранее с подачи Вашингтона предлагала ввести мораторий на удары по объектам энергетики, однако Киев отказался. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
новости, россия, черниговская область, москва, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроподстанции, электроэнергетика, инфраструктура, сво, новости сво сейчас, война на украине
10:24 02.10.2025 (обновлено: 11:26 02.10.2025)
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены в Черниговской области. Об этом 2 октября сообщила украинская компания АО "Черниговоблэнерго"
Жесткие графики ограничения электроснабжения введены после массированной российской атаки накануне. В Черниговсукой области с вечера 1 октября введено "веерное" отключение электричества. Ситуацию с электроснабжением назвали критической.
"Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения. Держимся! Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить корректную работу сети. Вам же напоминаем о мерах безопасности", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
В области идут круглосуточные восстановительные работы.
Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинской инфраструктуры в Черниговской, Киевской и других областях. Отключение электроснабжения и перебои с его подачей ощутили более 307 тыс абонентов в нескольких украинских регионах.
Москва ранее с подачи Вашингтона предлагала ввести мораторий на удары по объектам энергетики, однако Киев отказался.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.