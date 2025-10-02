https://ukraina.ru/20251002/ssora-nato-razreshenie-trampa-bit-vglub-rossii-i-uzhestochenie-sanktsiy-glavnoe-na-utro-2-oktyabrya--1069492916.html

"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября

"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября - 02.10.2025

"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября

Генсек НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала в споре о том, как реагировать на пролет российских МиГ-31. Евросоюз при подготовке очередного 19-го пакета антироссийских санкций "меняет подход". Неформальный саммит глав стран Евросоюза зашел в тупик

За ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты на территории нескольких регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов — 38 единиц — было сбито в небе над Воронежской областью. Над территорией Крыма уничтожено 13 БПЛА, над Белгородской областью — 11 аппаратов. Также силы ПВО перехватили 10 беспилотников над Саратовской областью, 7 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью и 2 — над Пензенской областью. В военном ведомстве уточнили, что все уничтоженные цели представляли собой БПЛА самолетного типа. В результате атаки беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных жилых дома. Как сообщил губернатор региона, пострадавших нет.Между тем российские военные нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. Целями атак стали объекты в Конотопе Сумской области, а также в Одессе, где сообщается о сильном пожаре.В течение ночи поступали сообщения об ударах "Геранями" по целям в Одесской области и непосредственно в Одессе. Также ВС РФ работали по объектам в Сумской области, где, по информации местных жителей, после ударов по объектам критической инфраструктуры в Конотопе частично отсутствует электроснабжение, а в городе Кролевец полностью прекращена подача электроэнергии.Что происходит на международной арене Генсек НАТО Марк Рютте вступил в резкую дискуссию с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалем во время спора о реакции на пролет российских истребителей МиГ-31. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех европейских чиновниковКонфликт возник после того, как Эстония инициировала консультации по 4-й статье договора НАТО, позволяющей странам-членам обращаться за помощью альянса в случае ощущения угрозы их безопасности. Согласно источникам, Рютте выразил недовольство частым использованием этой механизма, заявив, что это рискует "ослабить силу" договора.По информации одного из собеседников телеканала, генсек "давил на Михала" и предупредил, что "НАТО должна быть осторожной в том, как часто подавать сигнал тревоги". Ранее Минобороны РФ опровергло заявления эстонских властей о якобы имевшем месте нарушении воздушного пространства, подчеркнув, что полет выполнялся над нейтральными водами Балтийского моря в 3 км от эстонского острова Вайндло.Позже Рютте сообщил, что российские истребители не представляли угрозы Эстонии.Издание Politico, в свою очередь, написало о том, что неформальная встреча лидеров стран Европейского союза, прошедшая в среду в Копенгагене, не привела к прорыву в решении актуальных проблем безопасности. Саммит завершился без принятия конкретных решений, несмотря на обострение обстановки в регионе.В публикации говорится, что "давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась". Отмечается, что даже на фоне инцидентов с дронами, самолетами и гибридных атак обсуждения носили преимущественно декларативный характер.По данным Politico, хотя вопросы обороны ЕС обсуждались в течение четырех часов — вдвое дольше запланированного времени — "существенного было мало". Большинство ключевых вопросов, стоявших на повестке дня, так и остались без четких ответов и практических решенийМежду тем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в Дании заявила, что Евросоюз меняет подход к формированию антироссийских санкций в рамках готовящегося 19-го пакета ограничительных мер. Глава ЕК сообщила, что Брюссель намерен ужесточить давление на Россию, отказавшись от поэтапных ограничений в пользу более радикальных мер. По ее словам, новый пакет санкций находится в стадии активного обсуждения."Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", — подчеркнула фон дер Ляйен.Тем временем администрация США планирует предоставить Украине разведывательную информацию для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.Согласно публикации, президент США Дональд Трамп подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона об оказании помощи Киеву в планировании ударов с использованием дальнобойного оружия. Американская администрация также призывает другие страны НАТО предоставить аналогичную поддержку.Ранее The Wall Street Journal сообщала, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп выразил готовность рассмотреть вопрос о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств по пересмотру текущей политики.Накануне в журнале Responsible Statecraft появилась статья, утверждающая, что вероятность передачи Украине американских ракет "Томагавк" ничтожно мала. Подробности в материале "Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк".Сводка боевых действий на УкраинеТелеграм-канал Украина.ру сообщил, что в Купянске ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА, прикрывавший отход солдат ВСУ. В то же время подразделение противника у Волчанска понесло огромные потери из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом сообщили в российских силовых структурах.Военный эксперт Андрей Марочко тем временем проинформировал о том, что армия РФ расширила зону контроля в Новоселовке Донецкой Народной Республики (ДНР) до более чем 30%,.Согласно последней фронтовой сводке, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, наиболее интенсивные бои ведутся в районах Угледарского, Покровского и Краснолиманского направлений.На Угледарском направлении российские войска вышли на окраины Полтавки и развивают наступление на Успеновку и Новогригоровку. После освобождения Вербового продолжаются бои в районе Орестополя и Ивановки.На Покровском направлении ожесточенные бои развернулись за Новое Шахово и Золотой Колодезь, отмечается продвижение в Удачном, Котлино и западной части Покровска. Достигнуты тактические успехи в Панковке и Владимировке.Константиновское направление характеризуется завершением зачистки южнее Клебан-Быкского водохранилища и продолжением боев в Плещеевке и Иванополье. Российские подразделения заняли новые позиции севернее Часов Яра.На Северском направлении войска ВС РФ продвигаются к южным окраинам Северска, выйдя на расстояние до 700 метров у Дроновки, одновременно ведя бои в центре Ямполя.На Краснолиманском направлении продолжаются штурмовые действия в Новоселовке и Дробышево, при этом российские подразделения вышли к окраинам Боровской Андреевки.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 2 октября.

