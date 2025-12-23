ВСУ наращивают обстрелы территории РФ — Мирошник - 23.12.2025 Украина.ру
ВСУ наращивают обстрелы территории РФ — Мирошник
ВСУ значительно увеличили обстрелы территории РФ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов. Об этом 23 декабря заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник
"Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов", — цитирует Мирошника газета "Известия".Ранее в декабре Мирошник отмечал, что формирования киевского режима усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса. По словам посла, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ наращивают обстрелы территории РФ — Мирошник

03:08 23.12.2025
 
© РИА НовостиРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости
ВСУ значительно увеличили обстрелы территории РФ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов. Об этом 23 декабря заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник
"Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов", — цитирует Мирошника газета "Известия".
Ранее в декабре Мирошник отмечал, что формирования киевского режима усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса. По словам посла, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
