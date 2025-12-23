Трамп рассказал о переговорах по Украине - 23.12.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Трамп рассказал о переговорах по Украине - 23.12.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает РИА Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg
"Переговоры по Украине и России продолжаются... Переговоры идут хорошо", — сказал Трамп журналистам в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры в Майами прорывом, который заключается в том, что "все вопросы теперь открыто обсуждаются".Подробнее о ситуации, разворачивающейся вокруг диалога РФ и США в материале Михаила Павлива: Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трамп рассказал о переговорах по Украине

02:48 23.12.2025
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает РИА Новости
"Переговоры по Украине и России продолжаются... Переговоры идут хорошо", — сказал Трамп журналистам в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.
20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.
Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры в Майами прорывом, который заключается в том, что "все вопросы теперь открыто обсуждаются".
Подробнее о ситуации, разворачивающейся вокруг диалога РФ и США в материале Михаила Павлива: Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
