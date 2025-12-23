https://ukraina.ru/20251223/tramp-rasskazal-o-peregovorakh-po-ukraine-1073505864.html
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Трамп рассказал о переговорах по Украине - 23.12.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-23T02:48
2025-12-23T02:48
2025-12-23T02:48
новости
украина.ру
сша
дональд трамп
стив уиткофф
россия
кирилл дмитриев
украина
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg
"Переговоры по Украине и России продолжаются... Переговоры идут хорошо", — сказал Трамп журналистам в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры в Майами прорывом, который заключается в том, что "все вопросы теперь открыто обсуждаются".Подробнее о ситуации, разворачивающейся вокруг диалога РФ и США в материале Михаила Павлива: Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_5e301dd57d657c23026ceaadf71b686e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, сша, дональд трамп, стив уиткофф, россия, кирилл дмитриев, украина, переговоры по украине 2025
Новости, Украина.ру, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Россия, Кирилл Дмитриев, Украина, переговоры по Украине 2025
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает РИА Новости
"Переговоры по Украине и России продолжаются... Переговоры идут хорошо", — сказал Трамп журналистам в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде.
20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.
Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры в Майами прорывом, который заключается в том, что "все вопросы теперь открыто обсуждаются".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.