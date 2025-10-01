https://ukraina.ru/20251001/chto-dalshe-veroyatno-odessa-rik-sanches-o-tom-k-chemu-rossiyu-tolkaet-glukhota-es-i-kieva-1069430449.html

Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева

Известный американский журналист Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" дал эксклюзивное интервью изданию Украина.ру. Он объяснил, готов ли Трамп принять полицентричный мир, что означает жест Сергея Лаврова после встречи с Рубио и вспомнил о разговоре с Владимиром Мединским

Санчес также прокомментировал заявления Вэнса и Келлога о возможных поставках ракет "Томагавк" на Украину.Рик Санчес — лауреат Emmy, работавший на каналах CNN, MSNBC и Fox. За время своей карьеры он взял интервью у четырех президентов США, а также у Фиделя Кастро и Михаила Горбачева. В 2025 году Санчес переехал в Москву, запустил на RT шоу "Эффект Санчеса", первым гостем которого стал Владимир Мединский.С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай” на тему “Полицентричный мир: инструкция по применению”.— Мистер Санчес, Трамп может говорить что угодно, но готов ли он на самом деле принять полицентричный мир. Готова ли к этому Америка?— По-моему, мистер Трамп инстинктивно склоняется к желанию так поступить. Мне кажется, что в глубине душе мистер Трамп сторонник невмешательства [в дела других государств] в отличие от своих предшественников.К несчастью, в США существуют и другие силы, в первую очередь это военно-промышленный комплекс, не говоря уже, будем откровенны, про влияние Израиля и денежки от воротил игорного бизнеса. По слухам супруги Адельсон не пожалели 400 миллионов долларов на подавление природной симпатии мистера Трампа к невмешательству и антипатии к неоконам, чтобы он слушал тех, кого, по нашему мнению, слушать ему неполезно.Но, дела на данный момент обстоят именно так. Вон куда Трампа занесло. Я думаю, что это зависит от проблемы, верно?Давайте разделим её на две равные части, и посмотрим на два крупных конфликта, происходящих в мире прямо сейчас. Когда дело касается Украины, в поиске решения мистер Трамп, как мне кажется, искренне отдает предпочтение невмешательству перед жестким подходом.Если послушать, что несколько часов назад сказал господин Лавров [30 сентября на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба “Валдай”], комментируя встречу на Аляске, мы увидим, что Трамп с Путиным были максимально близки к соглашению. Мистер Путин в конце концов согласился, несмотря на первичный отказ. Он вернулся и сказал "я это сделаю", однако они так и не смогли договориться, хотя, очевидно были к этому близки. Сравните это с периодом Байдена, когда понимания было ноль, и вы увидите, как далеко мы продвинулись.А вот к палестинскому вопросу отношение, увы, диаметрально противоположное. На мой взгляд, ситуация в Газе при Трампе остается такой же скверной, что и при Байдене — если не хуже.— Что на Ваш взгляд ждет Россию при Трампе: партнерство или противостояние с США?— Я думаю, что в конце концов общий язык будет найден.Тревожит то, что отказ от поддержки Украины США может окончательно сделать её марионеткой так называемого европейского сообщества. А учитывая положение, в каком находится это сообщество, ничего хорошего украинской стороне это "удочерение" не сулит. Любой военный аналитик, если это стоящий аналитик, без обиняков скажет вам, что дело Украины — дрянь.Мне кажется, что в глубине души русские были бы рады какому-то решению, потому что 99 из 100 русских на вопрос "хотят ли они продолжения войны", скажут "нет". Мы ждём не дождемся, когда с этой напастью будет покончено. И это вполне естественная реакция.Но, к сожалению, у России были веские причины ввязаться в этот извне спровоцированный конфликт. Такова позиция россиян. И я верю им на слово. Если бы вы уступили им или хотя бы признали то, чего они хотят, они бы давно остановились. Ведь уже существовала договоренность под эгидой Бориса Джонсона.То есть, сейчас ситуация такова: мы готовы прекратить, говорят русские, но вы хотя бы выслушайте наши условия. Но Европа не хочет слушать, и Зеленский не желает слушать — потому что тогда лишится поддержки.Поэтому у России нет альтернативы продолжению боевых действий, что, само собой скверно для местного населения на территории противника. И тогда мы [русские] спрашиваем себя, что дальше? Вероятно, Одесса. По всей видимости, нам туда.— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете встречу Лаврова с Рубио на полях Генассамблеи ООН? Что стоит за жестом Лаврова после этой встречи — поднятый вверх большой палец руки?— Прежде всего, по-моему, мистер Рубио впервые высказал противоестественные для него вещи. Помните, как я говорил, что мистер Трамп по природе своей противник вмешательства? Так вот, мистер Рубио как раз “за” [вмешательство а дела других государств]. Мистер Рубио представитель неоконсервативного крыла американской политики. Поэтому я был несколько озадачен, услышав от Лаврова, что мистер подошел к нему и сказал, "мы имеем все основания решить этот вопрос с Россией, мы не хотим антагонизма". Меня это несколько изумило. Услышать такое из уст неокона!И мне видится в этом симптом, если угодно, "вэнсенизации" или "повэнсения" мистера Рубио. Поскольку, в отличие от него Джэй Ди Вэнс определенно не интервент. В то время как мистер Рубио интервент прирожденный. И присутствие обоих в администрации Трампа предопределяет перспективу выборов, когда нам придется выбирать кого-то одного из них. Это будет интересно, но мы уже знаем, какие фракции будут сформированы.— Как бы вы прокомментировали заявления Вэнса и Келлога относительно возможных поставок Украине ракет "Томагавк"? Насколько это реально?— Вы же слышали, что сказал об этом мистер Лавров [на пресс-подходе на площадке Клуба “Валдай” 30 сентября]. А он сказал, "во-первых, это ничего не изменит, а во-вторых — слишком поздно".И я с ним согласен. Но я также считаю, что с американской стороны безответственно даже говорить об использовании вооружений против страны, превосходящей США по количеству ядерных боеголовок.Вы затеваете опасную игру с ядерной державой, предоставляя кому-то вооружения, которыми будут убивать её граждан. И это при том, что мистер Путин в период байденовского лихолетья вел себя сдержанно. И меня, как американца и гражданина мира порой беспокоит воинственная риторика, способная привести к нежелательным последствиям. Хотя я очень надеюсь, что до этого не дойдет.— Вы говорили с Владимиром Мединским в вашем шоу о деталях переговоров по Украине. Наверное, вам известно больше, чем мне об этом. Поделитесь секретами?— На основе моей беседы с Мединским могу сказать вам одно – по его мнению, они [переговоры] очень близки. Он также считает, что переговорный процесс саботировал не только Борис Джонсон, как было отмечено мною выше, но и мощные силы в самой Украине. Не секрет, что такие силы там есть.Так, например, один из дипломатов с украинской стороны, рискнувший пообщаться с Мединским в Стамбуле, то ли пропал, то ли погиб при загадочных обстоятельствах. Что за люди управляют режимом, при котором процветают подобные вещи!— Каковы ваши планы на будущее? Вам удалось позаниматься альпинизмом в горах Красной Поляны?— Роскошное место, доложу я вам. Одно из красивейших, где мне довелось побывать. Я в восторге от этого уголка России.Я посещаю Крым и Петербург, но большую часть времени провожу в Подмосковье, где по уикендам играю в гольф. И всю эту красоту я пропускаю через себя. Плюс присутствие людей, которым об этих местах известно намного больше, чем мне. Всё это колоссальный опыт — как для зрения, так и для ума.Как единое стремление к многополярности влияет на развитие отношений России и Китая, и как страны могут совместно повлиять на урегулирование украинского кризиса, в интервью Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке.

