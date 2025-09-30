Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке - 30.09.2025 Украина.ру
Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке
Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке - 30.09.2025 Украина.ру
Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке
Основатель и президент центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо на “Валдае” объяснил корреспонденту изданию Украина.ру Анне Черкасовой, как единое стремление к многополярности влияет на развитие отношений России и Китая, и как страны могут совместно повлиять на урегулирование украинского кризиса.
2025-09-30T16:00
2025-09-30T16:00
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года встали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На XXII Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.— Господин Ван, как единое стремление к многополярности влияет на развитие отношений России и Китая, особенно в нынешней сложной геополитической обстановке?— Я думаю, что сейчас происходит реальное становление многополярного мира по принципам многополярности в странах-участницах БРИКС и ШОС, наблюдается стремительный рост экономики в странах южного полушария. К примеру, внутренний валовой продукт стран БРИКС уже превышает “Большую Семерку” в плане покупательной способности.То есть Китаю как крупнейшей стране в БРИКС следует искать пути к взаимодействию и с Россией, и с Бразилией, и с ЮАР, равно как и с остальными членами БРИКС в деле поддержания глобального порядка, за который 80 лет отвечает ООН.Крайне важно, что мы действительно можем совместно бороться за мир на фоне конфликта с Украиной и действий Израиля в отношении Палестины, серьезно усугубляющих международное положение. Странам БРИКС следует выполнять более активную роль, в частности через ООН — вплоть до размещения миротворческих контингентов Индии и Китая в зоне конфликта, что было бы весьма неплохо, учитывая численность войск этих держав.Турцией также cделано немало в области посредничества, она является партнером БРИКС. Позиция Бразилии и ЮАР хорошо известна, поэтому я считаю, что надо двигаться дальше в сторону большего влияния стран БРИКС на мировой арене, более эффективного сотрудничества и развития.— Как вы считаете, на сегодняшний день разногласия и конкуренция между Китаем и Россией приглушены не из-за того ли, что есть общий противник в лице Соединенных Штатов?— Как вы наверняка знаете, протяженность границы между нашими странами составляет 4000 % километров, а спорные моменты остались в прошлом. Вызовы современного мира требуют от нас сплоченности и взаимодействия в Совете безопасности ООН, ведь членами-основателями данной организации являются Россия и Китай.Но это не должно быть делом только наших стран. Следует вовлекать США, Францию, Англию, чего там — даже страны “Большой Двадцатки”. А кроме них — страны Азиатско-тихоокеанского региона, у которых скоро должен пройти саммит. Давайте используем его как трибуну, как платформу для работы по укреплению ООН в преддверии юбилея.Все-таки 80 лет — почтенный возраст. Большая политика — не только большой риск, но и большие возможности. А проблемы лучше решать сообща. Мирное сосуществование реально. Давайте искать к нему пути. В наше время конфликтовать опасно. Будем же стремиться к миру, прогрессу и процветанию — без этих фундаментальных гарантий светлого будущего человечеству не видать.
Нужно укреплять ООН и повышать активность БРИКС. Ван Хуэйяо о борьбе за мир на Украине и Ближнем Востоке

16:00 30.09.2025
 
Анна Черкасова
Основатель и президент центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо на “Валдае” объяснил корреспонденту изданию Украина.ру Анне Черкасовой, как единое стремление к многополярности влияет на развитие отношений России и Китая, и как страны могут совместно повлиять на урегулирование украинского кризиса.
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года встали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На XXII Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
— Господин Ван, как единое стремление к многополярности влияет на развитие отношений России и Китая, особенно в нынешней сложной геополитической обстановке?
— Я думаю, что сейчас происходит реальное становление многополярного мира по принципам многополярности в странах-участницах БРИКС и ШОС, наблюдается стремительный рост экономики в странах южного полушария. К примеру, внутренний валовой продукт стран БРИКС уже превышает “Большую Семерку” в плане покупательной способности.
То есть Китаю как крупнейшей стране в БРИКС следует искать пути к взаимодействию и с Россией, и с Бразилией, и с ЮАР, равно как и с остальными членами БРИКС в деле поддержания глобального порядка, за который 80 лет отвечает ООН.
Крайне важно, что мы действительно можем совместно бороться за мир на фоне конфликта с Украиной и действий Израиля в отношении Палестины, серьезно усугубляющих международное положение.
Странам БРИКС следует выполнять более активную роль, в частности через ООН — вплоть до размещения миротворческих контингентов Индии и Китая в зоне конфликта, что было бы весьма неплохо, учитывая численность войск этих держав.
Турцией также cделано немало в области посредничества, она является партнером БРИКС. Позиция Бразилии и ЮАР хорошо известна, поэтому я считаю, что надо двигаться дальше в сторону большего влияния стран БРИКС на мировой арене, более эффективного сотрудничества и развития.
— Как вы считаете, на сегодняшний день разногласия и конкуренция между Китаем и Россией приглушены не из-за того ли, что есть общий противник в лице Соединенных Штатов?
— Как вы наверняка знаете, протяженность границы между нашими странами составляет 4000 % километров, а спорные моменты остались в прошлом. Вызовы современного мира требуют от нас сплоченности и взаимодействия в Совете безопасности ООН, ведь членами-основателями данной организации являются Россия и Китай.
Но это не должно быть делом только наших стран. Следует вовлекать США, Францию, Англию, чего там — даже страны “Большой Двадцатки”. А кроме них — страны Азиатско-тихоокеанского региона, у которых скоро должен пройти саммит. Давайте используем его как трибуну, как платформу для работы по укреплению ООН в преддверии юбилея.
Все-таки 80 лет — почтенный возраст. Большая политика — не только большой риск, но и большие возможности. А проблемы лучше решать сообща. Мирное сосуществование реально. Давайте искать к нему пути. В наше время конфликтовать опасно. Будем же стремиться к миру, прогрессу и процветанию — без этих фундаментальных гарантий светлого будущего человечеству не видать.
