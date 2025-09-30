"Русские идут! Герои Дании, проснитесь!". История европейской военной истерии в картинках
В Дании началась массовая истерия, связанная с полетами загадочных беспилотников, которые то и дело пролетают по ночам в районе местных аэропортов.
Датское военное командование до сих пор не может сказать по этому поводу ничего определенного. Местные силы противовоздушной обороны, оснащенные американскими и немецкими ракетными установками, еще ни разу не сбили залетные дроны. А натовские генералы не представили даже их фотографий, ограничиваясь публикацией странных видеозаписей с непонятными вспышками.
Тем не менее, датские масс-медиа заявляют, что на королевство напали, требуя задействовать для его защиты силы Североатлантического Альянса. А руководство этого государства обвиняет в воздушных провокациях Россию, не предоставив в подтверждение этих слов никаких фактических доказательств.
Замеченные над Данией БПЛА больше похожи на НЛО – про них все говорят, хотя никто на самом деле не видел их своими глазами. Это не может не наводить на вполне определенные размышления. И местные блогеры, обсуждающие в интернете природу этих объектов, подчас высказывают довольно здравые версии, которые противоречат генеральной линии западной пропаганды.
Некоторые датчане считают, что никаких беспилотников не было – потому что за них вполне могли принять огни пролетающих над аэропортом самолетов. Другие напоминают, что у жителей страны полно своих частных дронов, которые уже подлетали к таким объектам случайно. Об этом сообщали в прессе – однако в прежние годы никто не пытался политизировать подобные инциденты.
В Европе существует еще одна распространенная версия, согласно которой беспилотники могут запускаться из Украины – благодаря сговору между украинскими генералами и политическими лидерами Евросоюза.
Все понимают: истерические сообщения о пролетающих над Данией дронах выгоды европейской партии войны и Зеленскому. Потому что агрессивно настроенные ястребы раздувают вокруг этого панику, требуя выделить дополнительные миллиарды евро на покупку вооружений. Датские политики кричат о том, что страна находится в беспрецедентной опасности, и советуют готовить тревожные чемоданы – чтобы, в случае чего, искать убежище в подвалах и на подземных парковках.
Это напомнило известную карикатуру датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа, нарисованную в далеком 1949 году, когда Соединенные Штаты Америки создали военный блок НАТО, втянув в него за шкирку Западную Европу.
Советское правительство ответило на учреждение Североатлантического Альянса специальным меморандумом, предупреждая, что попытки западной военной экспансии в Европе получат со стороны Красной Армии решительный и быстрый отпор – везде, где будут присутствовать натовские войска.
Эти слова вызвали в Копенгагене панику. Бидструп изобразил на своей карикатуре перепуганного министра обороны датского королевства, который звонил по телефону в одних подштанниках, размахивая порножурналом и саблей.
"Советский меморандум по поводу Атлантического пакта, переданный в воскресенье ночью, вызвал панику в датском правительстве. Герои Дании, проснитесь! Форрестол, занимавший пост военного министра США, сошел с ума. Недавно он бегал по улицам, и кричал: "Русские идут!". Датский министр обороны тоже свихнулся", – написал художник в комментарии к этим рисункам художник.
Прошло 76 лет, но настоящее искусство имеет по-настоящему великую силу и не подвластно неумолимому течению времени. Талантливые карикатуры датского коммуниста, нарисованные на заре существования НАТО, прекрасно иллюстрируют происходящие сегодня события, когда изрядно одряхлевший Альянс снова начал размахивать дубинкой в посудной лавке Европы.
Просматривая альбомы Бидструпа, несложно убедиться, что его работы сохраняют свою прежнюю актуальность. Наоборот, с годами она только усилилась.
Руки западной военщины по-прежнему тянутся к Балтике, недобитые нацисты мечтают о новом походе на восток, масс-медиа пугают европейцев русским вторжением и пишут про голодающую Москву, промышленные концерны зарабатывают на войне огромные деньги, западные политики усиливают военную эскалацию, отвлекая общество от социальных проблем. И, в итоге, балансирует на грани реального ядерного конфликта.
Все это уже было – и снова повторяется в наши дни, благодаря безумным действиям западного истеблишмента, который всеми силами пытается сохранить политическую власть и преумножить свои доходы.
"Миллиард евро, выделенные на оборону Украины – это миллиард меньше на здравоохранение или образование. Но самая высокая цена – позволить Москве победить. Поэтому мы должны взять на себя расходы и заплатить за мир", – пафосно заявил во вторник, 30 сентября, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Этот политикан даже внешне напоминает карикатурного натовского вояку с рисунков Бидструпа – как будто Йенс специально позировал. И неудивительно. Ведь его отец Торвальд Столтенберг был министром обороны Норвегии на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов, как раз во время гонки вооружений, которую активно раздували на Западе, угрожая Советскому Союзу уничтожением.
Датские, норвежские и шведские политики уже в то время использовали для нагнетания русофобии информационные вбросы. Они бездоказательно утверждали, что советские истребители пролетают над островами Борнхольм и Готланд – неуловимые, словно сказочный герой Карлсон. А советские подводные лодки тайно рыщут в балтийских водах, нарушая чужие границы и разнюхивая скандинавские тайны.
Охота на загадочные красные субмарины продолжалась многие годы и потребовала огромных расходов. На берегах Балтийского моря построили специальные радиолокационные станции, которые должны были непрерывно мониторить эфир – чтобы зафиксировать переговоры неуловимых русских подводников.
Натовские слухачи действительно фиксировали в море какие-то подозрительные шумы, о чем исправно сообщали в Копенгагене и Стокгольме. Но в 2020 году пресса опубликовала заключение профессора Магнуса Уолберга – участника группы, занимавшейся поиском субмарин.
Он признался: звуки, которые приписывали вражеским шпионским подлодкам, на самом деле издавала собравшаяся в стаи балтийская сельдь, которая выпускала наружу газы.
Остается лишь пожалеть, что Бидструп не может изобразить в своих рисунках новые прекрасные истории, которые подкидывают нам западные министры и генералы.
