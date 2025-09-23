https://ukraina.ru/20250923/v-nato-sobralis-pugat-rossiyu-daniya-i-norvegiya-zayavili-ob-atake-dronami-itogi-23-sentyabrya-1069060532.html

Трамп разнес ООН, в НАТО собрались пугать Россию, Дания и Норвегия ищут дроны. Итоги 23 сентября

Трамп разнес ООН, в НАТО собрались пугать Россию, Дания и Норвегия ищут дроны. Итоги 23 сентября - 23.09.2025 Украина.ру

Трамп разнес ООН, в НАТО собрались пугать Россию, Дания и Норвегия ищут дроны. Итоги 23 сентября

Трамп в ООН Украина.ру, 23.09.2025

2025-09-23

2025-09-23T18:00

2025-09-23T18:33

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069065724_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_88a80b36fe19692ff209945b6dbef096.jpg

Трамп в ООНПрезидент США Дональд Трамп выступил с критикой на заседании Генассамблеи ООН. В частности, он раскритиковал ООН за то, что, по его мнению, организация не прикладывает реальных усилий по мирному урегулированию конфликтов. В начале выступления оказалось, что у Трампа не работает телесуфлер, что его только разозлило. Он пообещал ответственному за это человеку "большую беду". Основные заявления Трампа: "Непростительно, но даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов. Мне это очень не нравится — по сути, они финансируют войну против самих же себя. Где это видано?","Если Россия не готова пойти на соглашение, чтобы положить конец войне, мы полностью готовы ввести масштабные тарифы, которые остановили бы кровопролитие. Но Европа должна присоединиться к нам в этом","У Европы огромные проблемы: в Европу вторгаются незаконные мигранты в таких масштабах, которых никто не было раньше. Никто ничего с этим не делает. Поскольку вы выбираете политкорректность, то вы вообще ничего не делаете, чтобы с этим справиться", - сказал он. - "Ваши страны катятся в ад".Также Трамп призвал все страны мира отказаться от разработок биологического и ядерного оружия, прекратить войну в Газе. Глобальное потепление и утверждения об изменении климата назвал "величайшей ложью всех времен", предложил покупать в США энергоресурсы.Трамп пожурил Германию за "зеленый курс" в энергетике, который, по его мнению, оказался катастрофой, и похвалил за решение добывать ископаемые ресурсы. При /том Трамп пригрозил ударами по наркокартелям, связанным с Венесуэлой, а Китай и Индию назвал "основными спонсорами" конфликта на Украине из-за покупок российских энергоресурсов.Воздушные обвиненияСевероатлантический Совет провел заседание 23 сентября по просьбе Эстонии. Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR) обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии 19 сентября. По его словам, якобы три российских МиГ-31 провели на территории этого государства более десяти минут. Для перехвата и сопровождения в воздух поднимали самолеты союзников по НАТО."Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации, рискуют просчетами и ставят под угрозу жизни. Они должны быть прекращены", - говорится в заявлении Совета.10 сентября Североатлантический совет собирался по просьбе Польши. Варшава обвинила Москву в нарушении воздушного пространства Польши бепилотниками. Кроме этого, по версии натовцев, Россия якобы "недавно нарушила воздушное пространство" Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и Румынии.12 сентября в НАТО запустили операцию "Восточный страж" в странах, граничащих с Россией. В военно-политическом альянсе назвали это "укреплением позиций на всем восточном фланге". При этом вероятные инциденты, говорится в заявлении, не повлияют на планы руководства стран НАТО по поддержке Украины.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию. Он уклонился от ответа на вопрос о том, будут ли натовские пилоты открывать огонь по российским самолетам в случае нарушения воздушного пространства. По его словам, всеми возможностями для этого обладает главком SACEUR, также он и несет за это ответственность. Перехват МиГов в Эстонии, по его версии, произошел без эскалации - в НАТО не сочли инцидент за непосредственную угрозу.- Готов ли Североатлантический альянс напугать русских, чтобы они прекратили эти действия? - спросили у Рютте журналисты.- Конечно, конечно, - ответил он. - Но мы всегда должны делать это таким образом, чтобы мы могли оценить ситуацию… Наши средства ПВО сделали именно то, для чего они предназначены, как в случае с беспилотниками в Польше, так и в случае с Эстонией.Операцию "Восточный страж" в НАТО запустили, по словам Рютте, для того, чтобы убедиться в эффективности технологий применения беспилотников-перехватчиков. Рютте напомнил, что в альянсе считают нецелесообразным сбивать недорогие дроны ракетами, стоимостью в 0,5-1 млн долларов США."Мы очень усердно работаем над тем, чтобы поучиться, например, у Украины через JTEC, базирующуюся в Польше. Это совместная организация НАТО-Украина, где мы в основном извлекаем все уроки из войны на Украине", - сказал Рютте.Если же в НАТО сочтут, что российская авиация несет угрозу альянсу, будут приняты соответствующие решения. Рютте рассказал, что об этом ему говорил премьер-министр Польши Дональд Туск - "если потребуется, да, мы собьем самолет и уже сбили беспилотник"."Мы будем всегда оценивать ситуацию, непосредственную угрозу, которую представляет самолет, и действовать быстро и решительно", - сказал Рютте.Имеет ли Польша принимать самостоятельно такие решения в рамках НАТО, Рютте не ответил.В России все обвинения эстонской стороны отвергают. У Таллина нет доказательств того, что три МиГа нарушили воздушное пространство Эстонии, заявил накануне на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.По данным российских властей, три истребителя МиГ-31 осуществили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили в Минобороны РФ. От согласованной трассы самолеты не отклонялись, на территорию Эстонии не залетали.Это не первый случай, когда власти Эстонии обвиняют Россию в якобы нарушениях воздушного пространства над водами Финского залива.22 июня 2025 года в Минобороны Эстонии заявили о якобы нарушении воздушной границы Эстонии в районе острова Вайндлоо российским транспортным Ил-76. 7 сентября 2025 года - в том же районе якобы границу нарушил российский вертолет Ми-8. В октябре 2016 года около острова Вайндлоо на одну минуту якобы залетел в Эстонию российский Су-27, в ноябре - Ан-148.13 мая 2025 года - российский Су-35 якобы вошел в воздушное пространство Эстонии, чтобы остановить попытки натовских войск (катер, корабль, вертолет и самолет Эстонии, самолеты Польши) захватить гражданское судно JAGUAR, следовавшее под флагом Габона в Приморск.Копенгаген под угрозойКритическая инфраструктура Дании находится под угрозой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европа намерена дать решительный ответ на угрозу нарушения воздушного пространства неизвестными беспилотниками. Так она прокомментировала якобы появление дронов в районе аэропорта Копенгагена 22 сентября."Только что разговаривала с премьер-министром [Дании Метте] Фредериксен относительно вторжения дронов вокруг аэропорта Копенгагена. Хотя факты еще устанавливаются, очевидно, что мы наблюдаем тенденцию постоянных противостояний на наших границах. Наша критическая инфраструктура под угрозой. И Европа ответит на эту угрозу сильно и решительно", - заявила она.Тем временем в Дании проводят расследование, к которому подключили представителей Вооруженных сил страны. По словам Метте Фредериксен, в воздушном пространстве в районе аэропорта якобы обнаружили несколько дронов. Инцидент она назвала "самой серьезной атакой на инфраструктуру" Дании.Местные власти пока не смогли установить, откуда над Копенгагеном взялись беспилотники. Местные журналисты, ссылаясь на источники в полиции, сообщают, что дронами управлял "квалифицированный оператор, который хотел продемонстрировать свои навыки".Аналогичная ситуация произошла вокруг аэропорта в Осло (Норвегия). Норвежские власти сообщили об обнаружении двух-трех беспилотников самолетного типа.И в Дании, и в Норвегии неизвестные беспилотники просто исчели. Их не смогли ни сбить, ни посадить."Запад и НАТО в первую очередь должны отдавать себе отчёт в том, что, поощряя и подпитывая дронную активность Киевского режима, они фактически подталкивают его к дальнейшему расширению дронового терроризма, в том числе на собственной государственной территории.Киев уже неоднократно доказывал, что ему абсолютно не свойственно чувство меры и ответственности.Ребята просто любят поиграть с огнём!" - прокомментировал ситуацию российский сенатор Григорий Карасин.

