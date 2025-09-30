https://ukraina.ru/20250930/platit-i-bit-dalshe-o-gosbyudzhete-rossii-na-2026-god-1069352167.html

Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год

Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год - 30.09.2025 Украина.ру

Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год

Федеральное правительство внесло в Госдуму проект госбюджета на 2026–2028 годы. Важнейшему документу на следующий год стоит уделить особое внимание, особенно на фоне налоговых инициатив, которые предлагает принять Министерство финансов.

2025-09-30T06:15

2025-09-30T06:15

2025-09-30T06:15

эксклюзив

россия

бюджет

владимир путин

министерство финансов

госдума

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069353913_0:119:2657:1614_1920x0_80_0_0_5f0376c0428082adab2ecf48593c0d59.jpg

Общие показателиВсе бюджетные показатели пока неизвестны и довольствоваться приходится теми цифрами, которые опубликовала пресс-служба правительства. Тем не менее, их нам вполне хватит.Предполагается, что в следующем году ВВП России вырастет на 1,3% при спрогнозированном до конца текущего года росте в 1,5% и прошлогоднем росте в 4,3%. ВВП достигнет показателя примерно в 227,8 трлн рублей, а по итогам трёх лет (в России трехлетнее бюджетное планирование) вырастет до 276 млрд рублей в номинальном выражении.Расходы на следующий год прогнозируются на уровне 44,1 трлн рублей, а доходы составят порядка 40,3 трлн рублей.Если смотреть на бюджетные показатели в динамике, то доходная часть с 2021 года (постковидный год до начала СВО удобен в качестве точки отсчёта изменений) федерального бюджета выросла в 2,14 раза: с 18,8 до 40,3 трлн рублей, а расходная увеличилась в 2,05 раза с 21,52 до 44,1 трлн рублей. Дефицит должен сократиться с пиковых для этого года 5,7 трлн рублей до 3,8 трлн рублей.Правительство в пресс-релизе акцентирует внимание на социальном измерении бюджета, называя важнейшим направлением финансирование мер по улучшению демографии, а также модернизацию инфраструктуры и развитие социально значимых направлений. Однако наибольший интерес в контексте постУкраины представляют расходы на безопасность и оборону, которые с 2021 года выросли с 5,56 до 16,89 трлн рублей. Если пересчитывать в проценты, то получится рост с 4,81% до 7,63% от ВВП, однако куда более интересен показатель роста в процентах от расходов госбюджета с 29,57% до 38,3%.К сожалению, данные по прогнозным расходам на оборону и безопасность на 2026 год нет, а именно этот параметр является не менее важным, чем демография.Во-первых, СВО является мощным проинфляционным фактором. Во-вторых, президент Путин 27 июня 2025 года допускал сокращение бюджетных расходов. В-третьих, в первую очередь от военных расходов (солидная часть от всех расходов федерального бюджета) зависит скорость снижения Центробанком ключевой ставки.Из общих показателей бюджета видно, что расходная часть вырастет на 0,9 трлн рублей, что куда меньше динамики прошлых лет с 5–7 трлн роста расходной части год к году. Это даёт надежду на ускоренное снижение размера ключевой ставки, от которой зависят как доступность кредитования, так и расходы госбюджета на субсидирование ставок по льготным кредитным программам. Стоит понимать, что снижение "ключа" на 1% даёт бюджету экономию в размере 260 млрд рублей.Снижение ставки позволит снизить стоимость расходов бизнеса на обслуживание кредитов (многие закредитованы под плавающую ставку), облегчит взятие новых кредитов (как под развитие, так и под перекредитование). Также стоит понимать, что при снижении ключевой ставки снизится привлекательность рублёвых активов для инвесторов в рамках инвестиционной стратегии керри-трейд. При неё инвесторы берут кредиты в валюте с низкой процентной ставкой (например, в иенах или долларах) и вкладывают средства в активы валюты с высокой ставкой (в данном случае в рублевые инструменты, такие как ОФЗ), зарабатывая на разнице ставок. Степень влияния этого механизма на курс рубля остаётся дискуссионной, однако снижение ставки до прогнозного показателя в 12–13% поспособствует ослаблению курса рубля. Это, в свою очередь, позволит экспортёрам заработать больше на том же объёме товаров.Однако это среднесрочный фактор. Покрывать дефицит бюджета на следующий год правительство планирует за счёт повышение налогов.Выросший с 18% до 20% с 1 января 2019 года НДС поднимут ещё раз на те же 2%, доведя его до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Предполагается, что это пополнит бюджет на 1 трлн рублей.Также предполагается снизить лимит доходов для автоматического освобождения малого и среднего бизнеса от уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей в год. Власти отмечают, что мера направлена на пресечение схем дробления бизнеса и незаконной минимизации налогов. К слову, с дроблением власти активно борются уже несколько лет, поэтому мера выглядит логичной. В медийной плоскости среди "дробленцев" наиболее известны занимавшиеся инфобизнесом блогеры, теперь же власти возьмутся в первую очередь за предпринимателей, торгующих товарами на маркетплейсах. К слову, с 1 октября вступает в силу часть положений закона о платформенной экономике, регулирующий в том числе и маркетпелейсы. А отмена льгот по НДС снизит приведёт к некоторому повышению конкурентоспособности офлайн-торговли, которая уже не первый год жалуется на привилегии онлайна.Безусловно, все издержки от этих мер бизнес в итоге переложит на конечного потребителя, что, конечно, неприятно, но не смертельно. В этом плане нужно удерживать несколько важных моментов.В 2022–2024 годах на фоне роста расходов федерального бюджета в 2 раза бремя финансирования на себе несли три источника.Первый — Фонд национального благосостояния, чья ликвидная часть в последние годы сократилась с пиковых 12,7 трлн рублей в 2023 году до 3,9 трлн рублей в 2025 году. Как видно, кубышка тает.Второй источник — внутренние заимствования, которые федеральное правительство наращивало, сокращая при этом внешний долг. Внешний долг с 15,4 трлн рублей в 2021 году вырос до 26,8 трлн рублей в 2025 году и продолжит увеличиваться. Однако резко увеличить его размеры не получится — у внутреннего рынка есть ограничения по способности скупать облигации госдолга, а властей пределы по расходам на их обслуживание.Третий источник — налоги для крупного бизнеса, повышение налогового бремени для которого рискует обернуться, снижем отдачи от бизнеса (кривая Лаффера).· В 2021 году для с/х экспортёров были введены экспортные пошлины, которые с 1 октября 2023 года были расширены для экспортёров и привязаны к курсу доллара.· В 2023 году был введен налог на сверхприбыль (windfall tax), который вступил в силу в 2024 году. Отдельная история — сбор налогов с "Газпрома" в 2022 году.· Была повышена с 20% до 25% ставка налога на прибыль, введена прогрессивная шкала НДФЛ. К слову, Минфин России предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку НДФЛ в 30%, приравняв иноагентов к нерезидентам.Поэтому теперь бремя финансирования бюджетных расходов переложат и на граждан. Их это не обрадует, однако это куда лучше запуска печатного станка. А альтернативы в виде внешних заимствований, к сожалению, нет. Западный рынок капитала для России закрыт, а китайский так и не открылся — у России нет возможности разместить свои облигации в юанях на китайском фондовом рынке. К тому же власти рассматривают рост внешних заимствований как крайнюю меру.Автор рассматривает рост инфляции и повышение НДС как меру эмоционально неприятную (кому охота платить больше?), но его это устраивает куда больше, чем гипотетическая (никаких планов у властей на этот счёт нет) вторая частичная мобилизация или бусификация, как на территории под контролем киевской власти. Проще говоря, высокая инфляция является побочным эффектом системы комплектования ВС РФ со ставкой на контрактников и денежные стимулы, а рост НДС автор воспринимает как неприятный, но несмертельный, эффект от затянувшейся спецоперации. И если в следующем году на фронте не произойдёт коренного перелома, то нас будет ожидать новое повышение налогов, в том числе и для самозанятых.Тем не менее, несмотря на общее ворчание и недовольство, действия федеральной власти в плане денежно-кредитной, налоговой и бюджетной политики выглядят вполне разумными и адекватными. Хочется верить, что таковыми они и останутся в ближайшие годы.О том, какие предложения есть по использованию сворованных Западом российских золото-валютных резервов - в статье Ивана Лизана Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РСПП Шохина использовать российские ЗВР

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, россия, бюджет, владимир путин, министерство финансов, госдума, газпром