https://ukraina.ru/20250920/pust-vor-u-vora-ukradet-dubinku-ob-initsiative-glavy-rssp-shokhina-ispolzovat-rossiyskie-zvr-1068940961.html

Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РССП Шохина использовать российские ЗВР

Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РССП Шохина использовать российские ЗВР - 20.09.2025 Украина.ру

Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РССП Шохина использовать российские ЗВР

В субботу, 20 сентября, в ходе I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Евросоюзе золотовалютные резервы России в совместных проектах с США в третьих странах.

2025-09-20T15:12

2025-09-20T15:12

2025-09-20T15:12

россия

украина

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

джо байден

ес

еврокомиссия

вооруженные силы украины

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357097_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_59bed8f7b229c9e96d688396c556f218.jpg

"Нам надо... не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах. Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 200–250 млрд евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 млрд и давайте эти проекты реализуем", — предложил глава РСПП.Инициатива Александра Шохина оригинальна, и, на первый взгляд даже экстравагантна, но в любом случае достойна обсуждения. Но сначала, немного истории.В начала СВО США и ЕС заморозили солидную часть российских государственных (иными словами, суверенных) золотовалютных резервов. В юрисдикции США находится около 5 млрд долларов, а в ЕС около 200 млрд в долларовом эквиваленте в странах Евросоюза. Это государственные облигации стран ЕС, банковские депозиты и средства на корреспондентских счетах. Около 90% от этой суммы управляются Euroclear — международной клиринговой и расчётной организацией с бельгийской регистрацией.С 2022 по середину 2024 года российские ЗВР были заморожены Евросоюзом, но им не использовались. С начала 2024 года между ЕС и США шли дискуссия о способах использования ЗВР в качестве средства поддержки Украины, однако согласия не было. Администрация Байдена предлагала своим партнёрам конфисковать ЗВР, а ЕС придумал более хитрую схему. Начисляемый на российские ЗВР доход — купоны и проценты — инвестируются в приносящие прибыль активы, а затем прибыль от прибыли с процентов и купонов направляется на поддержку Украине. Сперва предполагалось выделять Украине деньги на покрытие дефицита республиканского бюджета, затем большую часть средств направили в Европейский фонд мира для закупки боеприпасов для ВСУ, а после под доходы от российских ЗВР Украине стали выдавать кредиты. Соответствующее решение было принято в момент, когда стали очевидна высокая вероятность выигрыша Дональда Трампа на президентских выборах. Страны G7 обосновали это решение необходимостью защиты Украины, отметив, что России контроль над ЗВР не вернут до того момента, пока она не признает себя виновной и не компенсирует ущерб Украине. Совокупно Украине под таким прикрытием и из средств российских ЗВР выдали кредитов на сумму чуть больше 50 млрд долларов. Таким образом, Запад, используя Украину, воюет с Россией на ее же деньги. Этот тезис очень важен для понимания последующих действий и суждений по этому вопросу.За всей этой активностью со стороны наблюдает Бельгия, в юрисдикции которой находятся замороженные российские ЗВР — именно бельгийским властям в случае подачи исков придётся столкнуться с юридическими последствиями. Бельгийские власти действуют в логике "гнись, но не прогибайся", отдавая себе отчёт о возможных последствиях потакания желаниям евробюрократии. Также пристально за действиями США и ЕС наблюдает Россия, грозя ответными мерами: на заморозку ответили заморозкой, в начале дискуссии о конфискации создали механизм конфискации западных активов, находящихся в России.Ухудшение финансового состояния Украины в силу нежелания Трампа оказывать ей финансовую поддержку привело к повышению нагрузки на ЕС, которая в следующем году вырастет ещё сильнее в силу сформулированного Украиной запроса на 120 млрд долларов. В попытке найти средства глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выдать Украине "репарационный кредит" на базе доходов от замороженных российских активов. Риски глава Еврокомиссии предлагает нести странам ЕС коллективно. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения "компенсаций от России", при этом сами активы РФ изыматься не будут. Запустить механизм планируют, перенеся активы из депозитария Euroclear в специальную структуру, принадлежащую либо всем странам ЕС, либо только правительствам, гарантирующим выпущенные по случаю облигации, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать значительную прибыль.Глава Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем считает инициативу фонд дер Ляйен расплывчатой и отнёсся к ней скептически, как и полагается человеку, осознающему последствия.Однако дискуссия о "репарационном кредите" не закончилась — киевской власти нужны деньги и евробюрократии будет трудно добиться их выделения из карманов самих европейцев. Поэтому вероятность выдачи репарационного кредита остаётся высокой.А теперь стоит вернуться к предложению главы РСПП Александра Шохина.С одной стороны, оно идёт вразрез с позицией России о недопустимости и неправомерности каких-либо ограничений для России на использование её ЗВР, а также неприемлемости финансирования за счёт них Украины. Однако мнение России по данному вопросу последовательно игнорируется, а отвечать симметрично Москва не может — она заморозила активы бизнеса из стран с недружественными России режимами, тогда как оппоненты России контролируют суверенные активы.С другой стороны, предложение Шохина адресовано не европейцам, а их оппоненту — Дональду Трампу, который сам с завидной регулярностью выдвигает крайне экстравагантные инициативы, самая яркая из них — курорт на месте Сектора Газа.18 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать Украину с повестки дня, чтобы выстраивать нормальные экономические отношения с Россией, что непросто "потому что у Соединенных Штатов очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы". Собственно, предложение Шохина также демонстрирует "своеобразный" подход. Шохин не является чиновником, его инициатива является его частным мнением, а если таковым не является, то может рассматриваться как попытка обратить внимание Трампа на действия ЕС с российскими ЗВР, предложив ему сделку.Её можно описать следующим образом. Трамп давит на ЕС, вынуждая их прекратить использование российских ЗВР в интересах Украины, чем подталкивает ЕС к миру, укрепляя свой образ миротворца. ЕС (Бельгия) соглашается на перевод средств под американский контроль в качестве взноса в условный российско-американский фонд. Далее средств вкладываются в совместные проекты, например в Арктике.Выглядит такая схема весьма экзотично и — на текущем уровне отношений в треугольнике США — ЕС — Россия — нереализуемой. Бесплодные попытки перезагрузки "зерновой сделки" тому доказательство. Тем не менее, попытка не пытка.Будет ли на инициативу Шохина какая-либо публичная реакция со стороны властей России и представителей США узнаем уже в ближайшее время. Если реакции не последует, то слова Шохина с большей долей вероятности были его личным мнением, право на которое есть у каждого, включая и автора этого текста.От редакции добавим: мы имеем уникальную для мировой финансово-экономической системы ситуацию. Есть российские активы, которые находятся на Западе. России не может ими воспользоваться в силу санкций, фактически они у нее украдены. Финансы, которые Запад, воюющий против России на Украине, выделяет ей для поддержания военных действий, у Запада истощаются. И как бы отдельные трезвомыслящие финансисты на Западе (в том числе в Бельгии), не пытались сопротивляться откровенному грабежу и присвоению этих самых российских ЗВР, рано или поздно наступит момент, когда эти деньги скорее всего будут переданы Украине. Да и сейчас они уже работают на нее, хотя и в ограниченном размере. Поэтому предложение Шохина, фактически сталкивающее США с ЕС и Великобританией в вопросе использования российских ЗВР, может быть вполне актуальным, или во всяком случае одним из вариантов выхода – не дать Европе использовать деньги России против самой России. Это, конечно, вызовет конфликт на самом Западе. Но это лучше, чем наблюдать за тем, как воры делят наше имуществу. Пусть хоть передерутся между собой, на худой конец…О том, как идет на Западе обсуждение об использовании российских ЗВР - в статье "Глава МИД Бельгии Максим Прево против конфискации замороженных российских активов, он предлагает шантаж"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

россия, украина, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, ес, еврокомиссия, вооруженные силы украины, мнения