"Позволили себе сойти с ума". Что говорят украинские эксперты о происходящем в их стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают объем просроченных полномочий Зеленского и думают над тем, не приведёт ли бездумная политика киевской клики и стоящих за ней западных элит к большой войне.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067389616_0:52:864:538_1920x0_80_0_0_096069773c595d44ebba7540da9842b3.jpg

Разве народ уполномочивал Зеленского вести кровавую войну, продавать недра, заключать секретный столетний договор с британской короной, ограничивать конституционные права украинцев? Такой вопрос ставит покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она напомнила, что своих родителей и своих детей Зеленский из страны вывез, его друзья тоже потихоньку "отползают" и ждут его теперь где-нибудь на островах — "ну вот, поработали, теперь можно и отдохнуть". А что будет с Украиной, с народом? Этот вопрос украинскую "элитку" совершенно не волнует."Возможно, здесь будет ядерная дыра вообще, и все эти люди, которые ещё думают, что они народ Украины, и у них есть такой прекрасный президент, превратятся в ядерный пепел в ближайшем обозримом будущем", - сказала Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам бывшей телеведущей, Зеленского и наняли для войны, ему за это платят. Он наживается на войне. И не секрет, кто стоит за ним — мы все видим, кто беспрепятственно приезжает к нему в гости в Киев. Да и сам Зеленский спокойно летает на своём самолётике и безнаказанно призывает к ударам по России. Скоро и Европа подключится к войне, но трагедия в том, что эта война будет на территории Украины."Ужас заключается в том, что мы, славяне, мы, украинцы, мы, народ Украины, мы, граждане Украины, которые всегда были и остаёмся частью славянского мира, позволили себе сойти с ума...", - сказала Егорова, пояснив, что это сумасшествие проявилось в том, что к власти в стране привели человека, который "ради бабла продал душу". Но укрТВ по-прежнему упаковывает его в красивую упаковку — и многие в эту картинку верят.Что до Дональда Трампа, то ему, вероятно, сейчас нужно решать свои вопросы, у него хватает проблем. И в ООН Трамп, по сути, сказал — воюй, Вова. Трамп уходит, хлопнув дверью, потому что знает - США в любом случае выиграют от конфликта, так уже было в истории. Но в России всем нужно понимать, что Европа всерьёз готовится к войне — и, вопреки распространённому мнению, у Европы найдутся деньги на войну, найдётся, кому воевать.Впрочем, если события будут развиваться так, как развиваются сейчас, если всё так пойдёт и дальше, то, быть может, даже и Трампу не удастся отсидеться в бункере на своём континенте. Сейчас кто-то, уверенный, видимо, в своём личном бессмертии, думает, что всё под контролем, но ведь могут сложиться и обстоятельства непреодолимой силы — и они обязательно будут, если вовремя не остановиться, предостерегла Егорова. И призвала всех задуматься над будущим своих детей.А пока Зеленский получил то, что хотел — возможность затягивания конфликта. Европа найдёт для этого деньги, Киеву дадут кредит "под будущие репарации" от РФ. Киевский режим повышает ставки, а результат ощутят на себе простые украинцы, считает скитающийся по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы". Он в очередном выпуске своего видеоблога предположил, что ряды штурмовых подразделений ВСУ европейцы уже скоро пополнят, вернув миллионы украинских беженцев туда, откуда они бежали.Блогер рассказал, что его подписчики из разных стран пишут ему о тревожных признаках, о наблюдаемом ими активном движении воинских частей и боевой техники, и спрашивают, куда лучше уехать теперь уже из ЕС. Шансы пересидеть уменьшаются с каждым днём, судя по всему, Запад решил любой ценой "дожать медведя".Правда, у Запада может и не получиться использовать в качестве солдат беженцев с Юго-Востока Украины, продолжил "Колобок", пояснив, что за эти годы многие украинцы, попавшие в страны ЕС, кое-что поняли и постараются избежать депортации. Но это будет не так-то просто сделать.Что касается состояния экономики, то подконтрольная Киеву Украина столкнулась с вызовами, не имеющими аналогов в новейшей истории, считает покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По его словам, которые приводит "GOLOS.EU", финансовая система страны "существует исключительно за счёт внешней помощи".При этом энергосистема Украины подверглась масштабным разрушениям, повреждения и потеря квалифицированных кадров привели к тому, что множество предприятий остановили работу, а "покупательная способность населения за годы войны сократилась в несколько раз", подчеркнул политик.Кроме того, киевским режимом утрачены регионы, формировавшие основу бюджета, "один только Донбасс давал не менее 15% реального ВВП — этой части экономики больше не существует".Мураев подчеркнул, что при этом официальные украинские источники продолжают говорить о "росте", хотя по факту должны были бы показывать многократное снижение показателей. По словам политика, такие цифры призваны создать у внутренней аудитории "иллюзию стабильности и "будущего", побуждая продолжать сопротивление".Чем закончится это поощряемое заведомо ложными посылами сопротивление — увидим…А в завершение расскажем о практических нуждах людей - и не только людей, но и братьев наших меньших - на новых территориях РФ.Посмотрите этот спецрепортаж телерадиокомпании "Оплот ТВ" о буднях донецкого приюта для бездомных животных "4 лапки". Там много серьёзных проблем, но самая острая в настоящее время заключается в том, что до наступления холодов необходимо провести отдельную линию энергоснабжения, иначе приютские хвостики просто замёрзнут."Я прошу вас, люди, отзовитесь, расскажите о нас. Нам очень трудно, мы сами не справимся… Мы все вместе строили, спасали, всё делали. И в один момент, может, вот так вот рухнет всё - только от того, что нет электричества. Животные начнут гибнуть, которых мы спасли с вами. Я очень прошу — помогите, поддержите нас", - говорит основательница приюта Ирина Волик, обращаясь ко всем нам.Думается, многие из наших читателей не останутся равнодушными и захотят помочь бездомным четверолапым в Донецке. Приют, в котором содержатся более 500 собак, все эти годы существует только за счёт добровольных пожертвований.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Чёрное будущее в самом прямом смысле. Эксперты о том, как Украина становится всё более похожей на Африку" И в статье Владимира Скачко "Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив"

