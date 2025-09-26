https://ukraina.ru/20250926/nyurnberg-v-donbasse-za-chto-zelenskiy-syadet-na-skamyu-podsudimykh-esli-budet-zhiv-1069233807.html

Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив

Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив - 26.09.2025 Украина.ру

Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив

Пока просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский весело мечется по миру, хамит и попрошайничает, угрожает и дуркует, многие задаются вопросом: а что же его ждет в сухом остатке, как он кончит свои дни служения Украине?

2025-09-26T15:33

2025-09-26T15:33

2025-09-26T16:07

трибунал

владимир зеленский

александр бастрыкин

международный уголовный суд (мус)

россия

всу

украина

лднр

лнр

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069234410_0:67:900:573_1920x0_80_0_0_a61f6f861e0b40ef00790036b7f3f6f7.jpg

И все прекрасно понимают, что зависит все либо от западных кураторов, которые выполнят или не выполнят свои обязательства по гарантиям личной безопасности, под которые и зверствовал Зеленский на посту президента, либо от его соратников, жирующих сегодня у верховного тела, либо от российских войск, которые могут или не смогут изловить этого эрзац-диктатора.Сам он, по его словам, готовится, конечно же, победить Россию. Как и заказывали кураторы и спонсоры. А после, отказавшись от повторных выборов, намылился уйти на покой и уехать на заслуженные пампасы, где у него припасено столько вкусных ништячков, что даже самые пристальные любители подсматривать в щели и считать чужие деньги сбились со счета.Но некоторые уверены, что за все содеянное с Украиной и ее народом ему в самый раз – фоновая стена солдатского туалета в Тырговиште, у которой в декабре 1989 года расстреляли румынского диктатора Николае Чаушеску с женой Еленой (тезкой, кстати, супружницы Зеленского). Или специально сооруженная виселица на автомобильной заправке на площади Пьяццале Лорето в Милане, где в апреле 1945-го подвесили за ноги вниз головой расстрелянных, как собак, дуче Италии Бенито Муссолини его любовницу Клару Петаччи и еще 13 фашистских руководителей.Кто-то уверен, что добром Зеленский не закончит, и его пристрелят по запаре то ли его же набранные среди англосаксов охранники, выполняющие заказ западных кураторов (мальчик слишком много знал и мог рассказать, кто и как заставил его превратить Украину в кровавую АнтиРоссию), либо же свои соратники, собирающиеся таким образом сохранить себе жизнь ценой жизни своего начальника, который им страшно надоел.Еще кто-то уверен, что Зеленский, перелицевавшись у хирургов, сможет смыться неузнанным и затихариться где-то в европах или америках, чтобы жить безбедно, но инкогнито.Другие, менее кровожадные, умеренно прагматичные и уповающие на справедливое правосудие, хотели бы видеть бывшего клоуна на скамье подсудимых нового трибунала, разбирающего военные преступления и преступления против человечности. Вот после него Зеленский может пожизненно (смертная казнь в России приостановлена) отправиться либо колоть лед в Арктику и убирать от грязи тамошние острова, либо в тюремную самодеятельность поработать по первой профессии комиком, залихватски поигрывая всякими частями тела на рояле. А че? Все же другим зекам нечаянная радость…И что самое интересное: еще в апреле 2022 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал идею руководства Луганской Народной Республики (ЛНР) о трибунале по "военным преступлениям украинского режима". Уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова тогда заявила, что власти республики собирали доказательства военных преступлений восемь лет и после окончания боевых действий смогут предоставить материалы для международного трибунала. Он и должен пройти по примеру Нюрнбергского трибунала после Второй мировой войны с участием государств, которые "не попали под влияние западной пропаганды". Такая же идея витает и в Донецкой Народной Республики (ДНР), где тоже документируют преступления украинского неонацистского режима.История уже знает четыре международных трибунала, занимавшихся делами международных преступников:– Нюрнбергский трибунал (с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946), который рассматривал дела руководителей нацистской Германии после Второй мировой войны;– Токийский трибунал (для Дальнего Востока): суд над японскими военными преступниками после Второй мировой войны, проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года;– Трибунал ООН по бывшей Югославии (с 25 мая 1993 года по 31 декабря 2017 года): суд по преступлениям, совершенным во время войн, начавшихся после распада Югославии;– Трибунал ООН по Руанде (с 8 ноября 1994 года по 31 декабря 2015 года): судебный орган для преследования лиц, ответственных за военные преступления и геноцид на территории Руанды и граждан Руанды, осужденных за геноцид, совершенный на соседних территориях в 1994 году.Два последних трибунала не имели права выносить смертные приговоры. Но в общей сложности трибуналы эти более 50 лет рассмотрели дела. За время их работы через суд прошли 306 человек, из которых 182 подсудимых были признаны виновными и полностью отбыли наказание или умерли во время отбывания наказания (в том числе 19 человек, которые были приговорены к смертной казни), 36 подсудимых были оправданы, еще с 22-х сняты обвинения, 14 были освобождены досрочно.Отличие же нового трибунала Нюрнберг 2.0 в ЛДНР в том, что он не может быть признан международным:а) остальной мир тоже может отказаться от участия в таком трибунале, либо ориентируясь на позицию Запада, который стоит на стороне Украины в ее конфликте с Россией, либо совсем по-разному и по-своему относясь к СВО и к войне между соседями;б) Нюрнбергский трибунал был создан на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, которые положили в основу своего решения тезисы Московской декларации от 30 октября 1943 года об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства, подписанной руководителями СССР, США и Великобритании. А Токийский трибунал был создан во исполнение пункта 10 Потсдамской декларации, требующей осудить всех военных преступников на Дальнем Востоке (японских милитаристов);в) два последних трибунала создавала ООН, и работали они на основании международного уголовного законодательства и на основании Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который не признают ни Россия, ни ее бывший союзник по антигитлеровской коалиции – США. К тому же ЛДНР являются конституционными частями России, следовательно, живут по российским законам, а не по международным.Но если Зеленский окажется в руках российских правоохранителей, то ему достаточно будет и российского законодательства. Уголовный кодекс России содержит в себе главу 34, которая так и называется "Преступления против мира и безопасности человечества". Состоит из статей 353-361 и предусматривает наказания за планирование, подготовку или ведение агрессивной войны, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, реабилитацию нацизма, разработку, производство, накопление или сбыт оружия массового поражения, применение запрещенных средств и методов ведения войны, мародерство, геноцид, экоцид, наемничество, нападения на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозу его совершения, акты международного терроризма.Вот и скажите, что из перечисленного не совершили ВСУ, вторгшись сначала на территорию самопровозглашенных ЛДНР, а теперь не делают в рамках СВО? Практически все совершили. Вот потому-то глава СКР Бастрыкин и утверждает, что его ведомство не просто фиксирует противоправные действия ВСУ и "националистических воинских формирований" в отношении мирного населения Донбасса, но и продолжает собирать доказательства преступлений против мира и безопасности человечества, совершаемые должностными лицами Украины, во главе которых и стоит сам "пан прэзыдэнт" Зеленский.А чтобы всем было понятно, что Россия ничего не выдумывает, сравните ее законодательство с определениями преступлений против человечности по Римскому статуту, которым с 1 июля 2002 года и утвержден скандальный МУС.Так вот преступление против человечности – это "любое из следующих деяний, которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:а) убийство;b) истребление;с) порабощение;d) депортация или насильственное перемещение населения;е) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права;f) пытки;g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести;h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;i) насильственное исчезновение людей;j) преступление апартеида;k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью".Это конец одной международной цитаты.А вот другая – относительно того, что "военные преступления означают:– серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции:– умышленно убийство;– пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;–умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью;– незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;– принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы;– умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство;– незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы;– взятие заложников;– другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний:– умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях;– умышленные нападения на гражданские объекты, то есть объекты, которые не являются военными целями;– умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН, пока они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты по международному праву вооруженных конфликтов;– умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством;– нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств".Другими словами, перечислено практически все, чем ВСУ кроваво пробавляются в СВО. Не хватает только добавленных в 2017 году использование биологического или токсинного оружия, вооружений, чьи поражающие элементы невозможно выявить с помощью рентгеновского излучения и ослепляющего лазерного оружия. Но это видимо, новье, которое не за горами. Если их конечно, не остановить…Но важно другое: международное законодательство, осуждающее все ужасы войны и саму войну создано и выписано достаточно подробно. Остановка – за политической воле к его применению.И даже тот печальный факт, что юридической прививки от всех трибуналов хватило ненадолго, а войны возникают с печальной регулярностью и сопровождаются новыми кровавыми преступлениями, не должен стать препятствием для наказаний за преступления против человечности и за военные преступления. Потому что, как объяснил правозащитник сайту "Важные истории", "считается, их тяжесть такова, что в предотвращении и наказании таких преступлений заинтересовано все международное сообщество. Поэтому если государство, которое имеет по таким преступлениям юрисдикцию, не может или не хочет судить подозреваемых, это имеет право сделать любое государство, группа государств или авторитетная международная организация, например ООН".И справедливость наказания, как и его неотвратимость, – это, похоже, удел победителей. Так что просто России нужно победить, а там – добро пожаловать на неудобную скамеечку, Владимир Александрович со свитой упырей…Еще о Нюрнберге 2.0 читайте в интервью Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-etap-uregulirovaniya-zverstva-vsu-prigovor-za-kurskuyu-avantyuru-glavnoe-na-1300-6-avgusta-1066544051.html

https://ukraina.ru/20250925/zelenskiy-v-bunkere-chem-neonatsistskaya-ukraina-pokhozha-na-tretiy-reykh-1069161123.html

россия

украина

лнр

днр

донецкая народная республика

руанда

луганская народная республика

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

трибунал, владимир зеленский, александр бастрыкин, международный уголовный суд (мус), россия, всу, украина, лднр, лнр, днр, донецкая народная республика, руанда, оон, луганская народная республика, геноцид, преступления, военные преступления, вооруженные силы украины, бенито муссолини, италия, весь скачко, трамп и зеленский