Чёрное будущее в самом прямом смысле. Эксперты о том, как Украина становится всё более похожей на Африку

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, за что, собственно, воюют украинцы, волнует ли клику Зеленского сохранение государственности Украины и кто будет там жить, если что-то удастся сохранить.

2025-09-28T07:11

эксклюзив

украина

киев

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

игорь мосийчук

верховная рада

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069286094_0:249:790:693_1920x0_80_0_0_034307f739d19b73e57a20f9f63bcf22.jpg

Война продолжается, украинцев ждёт кровавая осень и, возможно, "чёрная" зима, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Он отметил, что во время работы Генассамблеи ООН происходящее на Украине затмили такие события, как признание Палестины, и Зеленский ударами беспилотников по Москве будто бы пытался исправить эту ситуацию. В целом видно, что и для Киева, и для Москвы мирный трек отложен.Откладываются и выборы. По словам экс-нардепа, на Украине буквально сейчас прекращают работу множество медиапроектов, которые были созданы "под выборы", об этом поступает информация из разных источников.Вопрос самосохранения государства и народа Зеленского и его хозяев не волнует, напротив, война идёт на уничтожение и страны, и народа, утверждает Мосийчук. Он напомнил о планах создания "афроукраинцев", при этом почему-то сравнив судьбу Украины с судьбой Израиля — мол, какие-то люди (по его мнению, те же, что и реальные хозяева Украины) сейчас "пытаются уничтожить Израиль как оплот европейской христианской цивилизации"."Приблизительно то же самое происходит с Украиной", — заявил политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*, добавив, что в стране "уничтожается вера православная, уничтожается народ, уничтожается историческая память" (вот теперь уничтожители памяти о Советской Украине удивляются, что и на их версию истории уже нашлись новые уничтожители. — Авт.)."Для некоторых история с Грушевского начинается… а вообще, желательно — с 1991 года", — посетовал Мосийчук.Что до дня нынешнего, то у Киева нет средств для продолжения войны, потому сейчас начинается распродажа всего, что ещё не успели продать, и расхищение того, что не успели украсть. Экс-нардеп обратился к людям, которые называют себя украинскими националистами, с вопросом: вы за проект создания "афроукраинцев" воюете?"Это уже не мифы о небесном Иерусалиме, это уже реальность", — заявил политик, добавив, что не зря в едином телемарафоне начали пропагандировать идею завоза на Украину азиатов и африканцев — готовят почву.Равняться на израильтян предложил украинцам ныне служащий в рядах ВСУ в качестве командира подразделения БПЛА экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов. В интервью украинскому изданию "Левый берег" он заявил, что "мы (киевский режим. — Ред.) вынуждены будем всегда существовать в условиях войны, как Израиль" — и такую реальность, по его мнению, украинцам нужно просто принять.Бывший депутат предположил, что война может продлиться годы и даже десятилетия, поэтому государство и ВСУ следует адаптировать к длительной борьбе.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, комментируя высказывание Трампа о том, что Россия как-то медленно воюет, а США продадут Европе оружия столько, сколько нужно, истолковал это так: Трамп умывает руки, говорит: если хотите воевать, то воюйте. Зеленский выиграл время, по крайней мере, до Нового года. Формула такая: Украина воюет, Европа платит, США зарабатывают. Чем для Америки плохо?А цель РФ, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы восстановить сферу влияния в Восточной Европе и в государствах постсоветского пространства "при сохранении стратегического баланса с США". Но — показать, что "Россия остаётся не региональной, а мировой державой".На Украине же Москва намерена добиться того, чтобы Украина, как минимум, не представляла военной угрозы для РФ — а этого можно достичь, например, отсечением Киева от моря."Тогда государство будет экономически не функционально, соответственно, нет экономики — нет и военной мощи. То есть отказ Украины от членства в НАТО и превращение Украины в такое буферное государство, которое, по крайней мере, не враждебно Кремлю", — сказал Золотарёв в эфире интернет-канала Politeka. Вообще, по его словам, "финал для нас (для киевского режима, который мы не путаем с Украиной. — Ред.) может оказаться разочаровывающим".Возможно, такой финал предвидят и в Вашингтоне. "Очевидно, что если Украину ждёт поражение в войне, то Трамп не хочет нести за это ответственность. Поэтому я воспринимаю его отход в сторону как очень тревожный сигнал", — написал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он также предположил, что выход США из конфликта на Украине неминуемо приведёт к снижению мобилизационного возраста для украинцев.В свою очередь, Золотарёв указывает, что риск масштабирования конфликта и втягивания в войну Европы сейчас достаточно высок. Как высоки и риски "тёмной и холодной зимы" для Украины вследствие ударов по энергообъектам.Мирный процесс откладывается на некоторое время, и новые условия мира для Киева будут куда хуже, чем предлагались буквально месяц назад. По итогам Украина выживет как страна, но как государство — вряд ли, предполагает украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, "поэтому сразу после войны будет задача у украинского народа основать другое государство, которое бы в корне отличалось от государства 1991 и 2022 года".Война продолжается, политики принимают решения, политологи рассуждают, а людям приходится выживать в сложившихся условиях.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовЧитайте также: ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Сергей Зуев

Сергей Зуев

