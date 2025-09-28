Ядерный русофоб с суицидальными наклонностями. Пять лиц министра обороны Эстонии Ханно Певкура

https://ukraina.ru/20250928/yadernyy-rusofob-s-suitsidalnymi-naklonnostyami-pyat-lits-ministra-oborony-estonii-khanno-pevkura-1069303701.html

Когда смотришь на этого человека и даже знакомишься с его биографией, сразу возникает невольный вопрос: ну как он может быть таким дивным, рафинированным тупорезом с суицидальными наклонностями, да еще и активно агрессивным?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069304857_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_81121880f9d3fe6999876644ca33a6f8.jpg

На первый взгляд Ханно Певкур, нынешний 48-летний министр обороны Эстонии с июля 2022 года, до этого в относительно высокой политике своей страны находился 20 лет. С 2005-2007 года, когда впервые стал депутатом городского собрания Таллина, заммэра столицы Эстонии по вопросам образования, культуры и спорта да еще и советником в министерстве юстиции Эстонии.Уже в 2007 году Ханно стал депутатом парламента (Рийгикогу), и карьера его понеслась вскачь. В 2009-2012 годах он – министр социальных дел, в 2012-2014-ых – министр юстиции, в 2014-2016-ых – министр внутренних дел Эстонии. Солидные все должности, было где разностороннего опыта набраться и не дурковать без нужды.А он дуркует. Сказывается, может быть, то, что министром обороны он был назначен при премьер-министре Кае Каллас, нынешней главной евродипломатке в ЕС, которая, как кажется, при переезде в Брюссель свой мозг забыла в Таллинне, и потому такая безумная и агрессивная одновременно. Не исключено, она где-то в кулуарах эстонского правительства и куснула бедного Ханно, как вампир свою жертву, и он стал токсичным.Кроме того, оказывается, все возможно в современной Европе и все просто: положение обязывает – и Ханно Певкур не может противостоять. И тянет и себя, и свою страну к печальному концу в возможной ядерной войне. Причем война и может начаться с его несчастной крохотной страны, от которой при ударах современного ядерного оружия (или хотя бы даже российского "Орешника") даже следа не останется, Как от клопа на паркете, раздавленного грубым солдатским сапогом.Буквально на днях, 23 сентября 2025 года, министр обороны Эстонии заявил: "Эстония готова размещать на своей территории авиабазы для дислокации самолетов с ядерным оружием союзников по НАТО". И добавил в беседе с журналистами The Telegraph, отвечая на вопрос, готова ли Эстония размещать на своей территории истребители F-35A Великобритании, способные нести ядерное оружие: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".Такой стала реакция Эстонии на то, что якобы 19 сентября этого года эстонское воздушное пространство на целых 12 минут было нарушено несколькими российскими истребителями МиГ-31. Это перепугало трепетных и крайне мирных эстонцев до пропажи молока у их тучных мясно-молочных коров известной красной породы, являющихся несомненной гордостью этой, прибалтийской республики еще со времен СССР. И министр призвал ядерку их защитить.Приглашение для начала повергло в недоуменный шок не только Минобороны России, которое опровергло факт нарушения воздушного пространства и рассказало, что российские самолеты совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и никуда не залетали, ибо незачем им это делать.Удивлены были и все окружающие. Во-первых, потому, что размещение ядерного оружия в Прибалтике делает все "Трибалтийские Вымираты" (не только Эстонию, до и до кучи Латвию и Литву) законной целью для российского ядерного или даже неядерного ответа. Одна только угроза поставок ядерного оружия в Эстонию будет основанием для разрушения Россией всей военной инфраструктуры, созданной там НАТО. Один удар, и "Вымираты" останутся только в памяти народной, как ни прискорбно это констатировать.К тому же, всем известно, что сегодня ни одна из балтийских республик не обладает собственными истребителями. Их воздушную безопасность обеспечивает миссия НАТО, базирующаяся на эстонской базе Амари. А это означает, что Эстония, приглашая к себе истребители с ядеркой, втягивает всю НАТО в войну. Возможно, третью мировую. И тогда уж точно шансов выжить у Эстонии нет никаких.Во-вторых, даже гибкий, флюгерно-уступчивый и на все согласный, если старшие прикажут, генсек НАТО Марк Рютте, ознакомившись со страхами эстонцев и их паническими призывами, умыл руки и заявил: "В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было".И, наконец, в-третьих, на фоне консультаций НАТО, инициированных Эстонией из-за якобы пересечения ее воздушного пространства российскими истребителями, даже, что называется, британский фраер, такой же, в принципе, агрессивный и безумный, как и эстонский, сдал назад. Источник в британских вооруженных силах рассказал журналистам, что нет смысла держать самолеты F-35A в тактической близости к России. Ибо там они будут не столько сдерживать Россию, сколько провоцировать ее. А также – что совершенно очевидно – окажутся под угрозой уничтожения при первом же ударе. Видимо, в Лондоне слушают не только британских ученых…Однако Эстонию и НАТО, как ни странно, похвалил шеф Пентагона (министерства войны США) Пит Хегсет, который, по его словам, высоко оценил быструю реакцию ПВО европейских союзников, потому что она "продемонстрировала наилучшую готовность НАТО и сосредоточенность на своей основной миссии", а любое вторжение в воздушное пространство хоть Эстонии, хоть всего Альянса неприемлемо. "…Состоялся важный телефонный разговор с моим эстонским коллегой министром Певкуром. Ситуация с российскими истребителями в воздушном пространстве НАТО неприемлема. Министерство войны США солидарно с Эстонией, а также высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников по альянсу", — пафосно сказал Хегсет.Ну а как при этом бесновалась упомянутая выше Кая Каллас, требуя "наказания для агрессора".И вот именно эта реакция США, как ни странно, активность "ястребов войны" в ЕС и наталкивают на мысль, что ядерная резвость Эстонии не случайна. Что она – только начало более масштабной провокации, направленной против России именно в Северной Европе и в зоне Балтийского моря, которое НАТО собирается сделать своим как бы внутренним и перекрыть там торговые пути для России. В первую очередь для торговли энергоресурсами.Этой цели и посвящена вся разворачивающаяся сегодня "эпопея неопознанных дронов", которые якобы заполонили небо над Норвегией, Данией и всей Скандинавией и которые сразу маркировали как российские. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вообще назвала случившееся "самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день" и не исключила, что за всем стоит Россия. И это еще братья эстонцев по скорости реакций из Финляндии не проснулись – те вообще все ВКС России в своем небе увидят, если их в Брюсселе или Вашингтоне попросят.А потом начали обвинять Россию в том, что она своими БПЛА и радиоэлектроникой мешает летать по небу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и прочим чиновниками ЕС и евролидерам, отстаивающим интересы Европы.Истерика и истерия начли зашкаливать. Все вылилось, как известно, в призывы сбивать российские самолеты немедленно. И вот 26 сентября 2025 года европейцы таки вернулись к идее "стены дронов" на границе с Россией и обсуждали создание ее Евросоюзом примерно через год. Об этом сообщил еще один "трибалтийский вымиратец" от Литвы, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.Речь идет об автоматизированной системе по обнаружению и защите от беспилотников, о создании которой заговорили еще в 2024 году по инициативе тогдашней главы МВД Литвы Агне Билотайте. Она объявила, что шесть стран НАТО, имеющие общие границы с Россией, объединяют усилия для создания защитной "стены дронов" вдоль своих границ. В проекте также должны были принять участие еще Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия.В апреле 2025-го Евросоюз отклонил запрос Эстонии и Литвы о финансировании проекта по строительству защитной "стены дронов": дескать, торопиться не надо, денег нет, но вы держитесь. Однако сейчас, похоже, деньги таки найдутся. Потому что нужно чтобы нашлись – градус русофобии и обвинений России в агрессивности нужно повышать, чтобы скрыть свою подготовку к войне и завуалировать риторикой военные приготовления, пожирающие бюджеты по принципу "пушки вместо масла". Тем более что теперь инициативу стран Прибалтики инициативно поддержали Германия, Польша и Финляндия.И в авангарде этого процесса стоит эстонец Ханно Певкур, который из скромного эстонского деревенского мальчика в детстве и грамотного (закончил юрфак Тартуского университета, кроме эстонского, владеет русским, английским, немецким и финским языками) юриста в юности превратился в матерого ястреба. Это он вместе со своей коллегой из Литвы приснопамятной Довиле Шакалене в марте этого года призвали Европу понять, что угроза России Европе возрастет, когда та победит Украину и двинет свои полчища на Старый континент.А потом Довиле призвала сбивать российские самолеты, а Ханно пригласил ядерное оружие в Европу. И все тихо: психиатров не допускают, а политики безмолвствуют…И у Ханно болезнь русофобии – в запущенной форме и очень вариативна, сложно поддается лечению. А ведь когда он начинал работать, его коллеги и психологи говорили о нем: "Он достаточно принципиален. Такие люди, если устанавливают свои или же принимают чужие правила, то их придерживаются и идут до конца. То есть не уступят ни чужим логическим доводам, ни уж тем более эмоциям оппонирующей стороны. Они до конца будут стоять на своем".Ханно не был грантоедом-соросенком в чистом виде и думал о реформах. Он даже в 2017-2018 годах возглавлял Партию реформ — эстонскую парламентскую либеральную партию, которая много лет входит во все правящие коалиции и ведет протекционистскую по отношению к бизнесу экономическую политику. Ее лидер Кристен Михал – сегодня премьер Эстонии.Но став министром обороны в правительстве Каи Каллас в 2022-м, Ханно стал мутировать и переживать, похоже, необратимые русофобские метаморфозы, помогающие ему делать карьеру. Уже через год, в 2023 году он публично и очень гордо похвастался, что тогдашнего главу пентагона Ллойда Остина он видит чаще, чем жену (а у них двое детей, между прочим, и когда успел?).А в 2024-м выдвинул план победы над Россией в Украине за три года. Суть его по Певкуру, в том, что Запад не должен бояться поддерживать Киев и что при совместных усилиях государств вклад в Украину "нужен совсем небольшой". "…ВВП всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 трлн евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 трлн евро", — написал Ханно. А впоследствии рассказал, что его Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму 400 млн евро, а в 2026 году военные траты страны достигнут 5,4% от ее ВВП. Вместо сегодняшних 3,3%.Потом Каллас ушла на заметное повышение. И об изменениях в Ханно теперь уже говорят, что он стал одновременно и вампиром и душнилой, но властолюбивым и тщеславным не в меру: "Такой человек стремится властвовать, ему нравится упиваться собственным превосходством, некой своей исключительностью. Нравится испытывать покровительственное отношение к другим".Наверное, хочет вслед за Каллас – в Европу, а потом и на помойку истории. Президент Владимир Путин ведь не зря на заседании Совбеза России 22 сентября 2025 года отметил, что ситуация в сфере стратегического сдерживания "продолжает деградировать" из-за действий стран Запада, которые подрывают систему контроля над ядерными вооружениями. В том числе, и дурацкими предложениями Ханно Певкура.И Россия просто вынуждена реагировать. А когда отреагирует, то мало никому не покажется…Изучая всех этих официальных врагов России, автора не покидает мысль: откуда они берутся, что делает этих вчерашних вполне благопристойных мальчиков и девочек сегодняшними невменяемыми русофобами с суицидальными наклонностями? Одно из двух: либо им за это хорошо платят, либо их кто-то типа вампира укусил и заразил неизвестным поражающим мозг вирусом?И тут кажется, что второе лучше первого. Но, к сожалению, слишком похоже на фантастику...Еще о прибалтийских политиках читайте в статье Владимира Скачко "Шакалене с Аспергером. Пять лиц ненормального министра-русофоба Литвы Шакалене с Аспергером. Несколько лиц ненормального министра-русофоба в Литве "

