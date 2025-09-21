https://ukraina.ru/20250921/shakalene-s-aspergerom-pyat-lits-nenormalnogo-ministra-rusofoba-litvy-1068948992.html

Шакалене с Аспергером. Пять лиц ненормального министра-русофоба Литвы

Шакалене с Аспергером. Несколько лиц ненормального министра-русофоба в Литве

Шакалене с Аспергером. Пять лиц ненормального министра-русофоба Литвы

Министерство обороны Эстонии опять выступило провокативно и манипулятивно, обвинило Россию в нарушении истребителями МиГ-31 госграниц этой страны. И подкрепило свои слова какой-то картой, нарисованной от руки.

2025-09-21T08:00

2025-09-21T08:00

2025-09-21T08:00

эксклюзив

литва

россия

украина

гитанас науседа

владимир путин

нато

сейм

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068948798_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_6e60569c576ce187ebef31c779321ace.jpg

Соседние "Трибалитийские Вымираты" возбудились, как взболтанное просроченное ситро. А представительница Литвы призвала сбивать российские самолеты, как это когда-то сделала Турция.Но ничего удивительного в этом нет. Это продолжение общей тенденции, которая сегодня довлеет над коллективным Западом. Об этом и разговор.Последняя кадровая волна в европейских странах вызывает, мягко говоря, оторопь и кучу вопросов. Степень неадекватности и некомпетентности и еврочиновников, и руководителей государств и правительств в Европе просто зашкаливает.Порой даже кажется, что их специально где-то в инкубаторах дебилизма для слаборазвитых взращивают, а потом определяют в разные евространы. И разбрасывают на выборах, чтобы типа соблюдались приличие и видимость демократии, И если чисто внешне они хоть как-то различаются, (например, при всей любви к нарочитой трансгендерности и секс-девиациям там все же встречаются мальчики и девочки), то в речах их друг от друга порой не отличить.Но вот с кем больше всех неясностей, так это с министром обороны Литвы 47-летней Довиле Шакалене. Так сразу и не поймешь: то ли это у нее просто, как говорится, не все дома, то ли наоборот – слишком много гостей незваных набилось в одну голову и смутило нестойкие мозги увядающей девушки. То, что она порой несет в массы, творит своим, как говорят в Украине, ротом (ртом то есть), не то что объяснить, а с точки зрения банальной формальной логики понять невозможно.Впрочем, объяснение этому есть. Его одним из первых дал депутат совета Каунасского районного самоуправления Артурас Орлаускас, который рассказал, что у министра с такой понятной для русского уха и много говорящей фамилией Шакалене синдром Аспергера. Более того, по мнению депутата, президент Литвы Гитанас Науседа, тот еще любитель политкорректности и толерантности, одобряя Довиле на посту министра обороны был в курсе ее диагноза.Для справки: синдром Аспергера — это не то что бы придурь, но некоторые врожденные признаки аутизма, лечащиеся и преодолеваемые медицинскими ухищрениями. Это, так сказать на птичьем лекарском языке, первазивное (то есть обширное, глубокое) нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. В отличие от банального аутизма речевые и когнитивные способности у пациента в целом сохраняются. У пациентов с этим синдромом отмечается выраженная неуклюжесть, трудности в социальном взаимодействии. отсутствие способностей к невербальной коммуникации.Когда что-то не ясноЛюдям с таким синдромом трудно общаться и заводить друзей, сложно понимать социальные нюансы, усваивать общепринятые нормы и правила поведения. Плюс ограниченная эмпатия (то есть способность к состраданию) отсутствует почти напрочь. Лечение синдрома Аспергера направлено на смягчение симптомов, снижающих качество жизни, но не всегда оно успешно.Другими словами, если больного вштырит и зациклит на чем-то одном, то блажь эту только гильотина из головы может выбить. А если смотреть на министра Шакалене, то и это не факт. Она зациклена на ненависти к России, производит в себе и выдает на горы такое количество глупой, но крайне агрессивной русофобии, что хоть кол на голове теши. И в этом качестве она очень даже на месте при русофобе президенте Литвы Гитанасе Науседе. Ее, как говорится, заводить нет надо, она и так всегда на взводе. В смысле русофобии, конечно.Последнее, что вогнало ее в холодный пот до смены исподнего у адьютантов, стало предположение, что Россия может не вывести свои войска из Белоруссии после окончания совместных российско-белорусских учений "Запад – 2025" (12-16 сентября 2025 года). За день до их окончания встревоженная Шакалене заявила, что не видит никаких признаков возможного выхода российских сил из Белоруссии. И что, если Россия не выведет войска, то "это может рассматриваться как повышенный фактор риска". Для Литвы разумеется. И всей Европы вкупе с ЕС и НАТО – тоже.С НАТО вместеРоссия всех вывела, но русофобия и мурашки от ужаса на стареющем тельце-то остались. Министром бедная пугливая Довиле работает меньше года, с 12 декабря 2024 года, когда сменилось правительство. А еще раньше один из ее предшественников Арвидас Анашаускас ушел в отставку потому, что, по его словам, отчаялся побороть коррупцию в литовском войске – там дерибанили по карманам все, что туда попадало, практически под ноль.То есть России боялись, но воровали не по-детски, и Арвидас не выдержал. А вот Довиле согласилась воевать с Россией до последнего и победного конца.Что она получила под свое начало, стало понятно уже в марте этого года, когда в Литве во время натовских учений в местном болоте утонула американская бронемашина с четырьмя (четыре, Карл!) американскими военными. Утонула, потому что карты на учения выдали говенно-старые и непролазные топи на них не были обозначены, хотя полигоном этим пользовались 100 лет. Представляете: Литвы этой столько, что нормальной пушкой в нее можно не попасть, а ракета пролетит и не заметит, а вот на тебе – болотце с топью имеется, и доблестные, но, видимо, туповатые защитники общечеловеческих ценностей и демократии его не переехали. Людей конечно, жалко. Но вот вопрос: а что они там делали, если по большому счету?В апреле американцев из болотца все же выковыряли и тупо извинились, заминая скандал. А потом Довиле пошла в атаку. Да так, что докторам-антиаутистам впору за голову взяться и таблетки готовить. Вот только некоторые ее русофобские закидоны этого года под общим лозунгом "пушки вместо масла":– в апреле она заявила: надо еще больше вооружаться ибо "лучший способ проявить уважение — дать армии то, в чем она нуждается. И не нервничать, что какая-то корова испугается звука выстрела или что будет неудобно собирать грибы. Но думаешь о том, как помочь своей армии, чтобы она действительно были готова и эффективна";– тогда же призвала Европу к снятию ограничений по заимствованиям для финансирования расходов на оборону. А в комментарии агентству Reuters мотивировала свою точку зрения: "Оборона сейчас — это вопрос существования, это важнее структурных реформ. Если вы не можете обеспечить своих солдат достаточным количеством боеприпасов, на самом деле не имеет значения, что вы говорите";– в мае она заявила, что Литве и всей натовской Европе угрожает Россия, потому что война идет не с Владимиром Путиным, а именно с Россией, которая во всем коллективно виновата;– 1 июня, когда украинцы нанесли массированные удары по тыловым российским аэродромам, приветствовала сие событие и радостно назвала его "лучшим подарком" к ее дню рождения;– 6 июня вообще заявила, что если не начать вооружаться, то всем в мире придется скоро учить русский язык. И опять призвала готовиться к войне с Россией, потому как "русские идут";– 10 июня агентству BNS заявила, что Литва рассчитывает договориться о сборке танков Leopard на своей территории. По ее словам, Литва намерена произвести 44 танка Leopard к 2034 году. К 2029 году будет готова первая партия немецких танков. Эти танки составят основу мотопехотной дивизии, которая формируется в армии балтийской республики, где до сих пор такой тяжелой техники не было;– особо Шакалене рвануло 3 июля: она заявила, что все русскоязычные в Литве – это угроза ее безопасности и призвала изгнать русскоязычных, а на их место срочно пригласить англоговорящих… филиппинцев. Она даже обсуждала этот вопрос с филиппинским министром по делам трудящихся-мигрантов Хансом Какдаком;– 27 июля она сообщила, что Литва выделит 30 млн евро на закупку системы "Пэтриот" для Украины (реальная стоимость - 1 млрд долларов). "ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотники, военная мобильность и контрмобильность – вот сегодня неотложные меры для защиты наших границ. Если мы хотим добиться эффективного сдерживания, мы должны инвестировать быстро, целенаправленно и таким образом, чтобы это усиливало взаимодействие с потенциалом НАТО на восточном фланге", – сказала она как отрубила;– уже в сентябре, когда стало очевидно, что упавшие в Польше дроны, которые попытались выдать за "российскую агрессию", к России отношения не имеют, попыталась оправдать фальсификацию и манипуляцию тем, что дроны, мол, "заблудились", а виновата Россия, потому что напала на Украину.Вершиной же ее агрессивного милитаризма на фоне русофобской упоротости вполне можно считать ее мартовское предложение поменять конституцию Литвы для размещения на ее территории ядерного оружия. Вслед за Польшей. "Мы считаем, что нам необходимо рассмотреть возможность корректировки статьи 137 конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", — заявила Шакелене. В этом вопросе ее урезонил даже президент Литвы Науседа. "У нас есть "ядерный зонтик", общий "ядерный зонтик" в рамках НАТО, и это позволяет нам чувствовать себя в полной безопасности", — заверил он.Почти умная, когда молчитНо Шакалене перекинулась на помощь Украине. 24 августа в Киеве прошел форум по сотрудничеству в области обороны (Defence Cooperation Forum), на котором присутствовали министры обороны Дании, Канады, Латвии, Литвы и Румынии, а также представители Великобритании, Эстонии, Чехии, ЕС и НАТО. Власти Украины подписали соглашение о совместном производстве оружия с Швецией, Канадой, Данией и Литвой. Хоть так, но Довиле решила поборотся с Россией.Причем не совсем понятно, где она этой русофобской и милитаристской гадости набралась – нормальная же девушка вроде бы была. Взрослая и грамотная: помимо родного литовского, владеет английским, русским, французским и немецким языками. Родилась в Каунасе 1 июня 1978 года. Училась в школе и университете. После, получив степень бакалавра психологии на факультете философии, долго преподавала и вела практические семинары по психологии антисоциального поведения и криминальной психологии, занималась мониторингом проблем прав человека.В 2011 году пошла в журналистику, а в 2016-м – в политику. Работала и дома, и в Совете Европы на грантоедческие соросятские средства. В Страсбурге ее, видимо, какой-то русофоб и укусил.Шакалене. Почти солдатская матьВ 2016-м на парламентских выборах была избрана в Сейм и за время парламентской работы трижды меняла политический окрас и семь раз переходила из комитета в комитет в поисках лучшего применения своих талантов, пока не остановилась на социал-демократической партии.Как член комитета Сейма по национальной безопасности и обороне и стала министром обороны и пустилась во все русофобские тяжкие. И, похоже, именно за русофобию ее и определили в министры – такие сейчас ко двору во всем так называемом свободном мире, который сначала хотел нанести России стратегическое поражение, а теперь просто до боли хочет, чтобы Россия не победила на Украине. И тут министру обороны Литвы её друг Аспергер, с которым она живет не расставаясь с самого рождения - в помощь. Синдром, как сказано выше, не позволяет ей отвлекаться от раз и навсегда выбранной позиции.Шакалене, кстати, с самого начала своей министерской работы подтвердила, что в Сейме она одно время не зря работала зампредседателя комиссии по предотвращению самоубийств. Через 4 дня после назначения еще в декабре 2024-го она заявила о том, что Литве следует рассмотреть возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. По ее мнению, участие в данной конвенции ограничивает способность Литвы эффективно защищаться от России, и лучше было бы всю границу усеять этими противопехотными минами, чтобы "сдерживать агрессора". И плевать, что от противопехотных мин больше гибнет мирных жителей. И своих, и чужих.Она – спец по суицидам, похоже, и людей, и стран. Убийство и самоубийство для Шакалене, кажется, не имеют значения, и разницы между ними она не видит и готова подвергать им всех. Она так служит демократии. Плюс, конечно же, не следует забывать про синдром Аспергера…О литовской элите читайте еще в статье Владимира Скачко "Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

литва

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, литва, россия, украина, гитанас науседа, владимир путин, нато, сейм, ес