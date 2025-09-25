Зеленский в бункере. Чем неонацистская Украина похожа на "третий рейх" - 25.09.2025 Украина.ру
Зеленский в бункере. Чем неонацистская Украина похожа на "третий рейх"
Зеленский в бункере. Чем неонацистская Украина похожа на "третий рейх"
Возвращение просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского с Генассамблеи ООН вряд ли можно назвать триумфальным. С одной стороны, его американский коллега и хозяин Дональд Трамп даже назвал его "смелым человеком, который сражается как дьявол".
По другой версии, о Зеленском Трамп написал в соцсетях: "Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу". И после того, как он возил Зеленского фейсом по табурету в Овальном кабинете несколько месяцев назад, это отклонение в оценках значительное.Более того, Трамп встретился с Зеленским и даже допустил возможность победы Украины. Причем в границах 1991 года. И хотя есть сомнения, что Трамп знает, где эти границы, это однозначно очень значительное отступление от прежних перспектив Украины в представлениях американского президента. Это голубая мечта Зеленского, на которую Трамп прежде смачно плевал.С другой стороны, стало еще понятнее, что эта победа Украины если и произойдет каким-то чудом, то может обойтись без Зеленского. Потому что лично Зеленскому Трамп ничего не пообещал, а только посоветовал жестче воевать с Россией, сбивая все, что она посылает на Украину, и все необходимое брать у ЕС или в НАТО, которые должны все это купить у США.А на Украину Зеленский вернулся в атмосферу, отнюдь ему недружественную. Перед визитом в Нью-Йорк украинская политическая тусовка активно обсуждала очень щепетильный вопрос: напоминает или не напоминает сегодня обстановка вокруг Зеленского ситуацию, которая сложилась вокруг его кумира и предшественника – канцлера Германии Адольфа Гитлера в конце января-апреле 1945 года, когда всем было ясно, что Германия еще отчаянно сражается и Гитлер ведет себя, пользуясь терминологией Трампа, "как дьявол", но дни их сочтены. И что окружение Гитлера, что называется, сидит на измене и готово спасать свою жизнь и спасаться даже ценой жизни своего "любимого фюрера".В начале 1945 года действительно огромное число нацистских функционеров во главе со "вторым человеком рейха" и начальником СС Генрихом Гиммлером пошли на переговоры с англо-американцами о возможности сепаратного мира после смены Гитлера у руля Германии.Нет, официально переговаривались о капитуляции немецких войск на севере Италии, где они были обречены. В обмен на личные гарантии безопасности их командования. И об этом даже знал Гитлер, который уже находился в полуневменяемом состоянии и которому, не исключено, впарили мысль, что частичная капитуляция войск в Италии и перемирие там высвободят значительную часть вермахта для борьбы с большевиками Иосифа Сталина на восточном фронте.Англо-американцы назвали эту операцию "Санрайз" (Восход солнца) и пытались объяснить ее Сталину тем, что, побеждая немцев без боя, они спасают жизни своих солдат. Сталину о контакте союзников с гитлеровцами доложили уже 12 марта 1945 года, через четыре дня, как между собой в Берне (Швейцария) снюхались резидент американской разведки в Европе Аллен Даллес и начальник штаба войск СС и, по совместительству, командующий эсесовскими подразделениями в Северной Италии обергруппенфюрер Карл Вольф (как вы помните, в "17 мгновениях весны" блистательный Василий Лановой).Советские все прочухали и потребовали своего участия в этих переговорах. Но им отказали (мол, как мы вас в Швейцарию довезем), и тогда Сталин выступил резко против этих переговоров. Спасение жизней англо-американцев ничуть не облегчало участь и не спасало жизни красноармейцев, добивавших Гитлера с востока. И для Красной армии этот переговорный сепаратизм был большой несправедливостью, которую союзники учли.И "Санрайз" ни к чем не привел. Но и Гитлер никого из своих переговорщиков не расстрелял, только приказал арестовать Гиммлера. Но было поздно: Гиммлер скрылся и шастал по Европе, пока его не опознали и не арестовали, чтобы вынудить испробовать цианистого калия на Нюрнбергском процессе.Ну а Гитлер то ли сам опередил Гиммлера в любви к спасительным цианидам, то ли его пристрелил его адъютант. По его же просьбе – фюрер, говорят, очень опасался, что Сталин прикажет прокатить его по Москве в железной клетке, как вшивого бешеного примата, а он ведь – "ариец номер один".А жалко ­– такой победный и символичный аттракцион сорвался.Но с Зеленским он вполне может удастся, если его соратники, спасая свои пронаркоманенные шкуры, схватят своего "зайчика" и выдадут российским войскам живым. Это было бы чудесно и в высшей степени справедливо. Место Зеленского – в центре нового трибунала. Нюрнберга 2.0, который в центре Донецка или Луганска заставит Зеленского отвечать за все преступления против человечности и за все содеянное с Украиной и ее народом. В Киеве такой процесс – тоже в самый раз.Но более вероятны другие варианты судьбы Зеленского. Самый удачный для него: его просто меняют на импровизированных и срочных выборах на более удобоваримую и более-менее рукопожатную фигуру и позволяют сдрыснуть из Украины. К тем богатствам, которые он щедро (для себя) наворовал за годы войны и разграбления страны. Тут и могут сработать те личные гарантии безопасности и сохранения жизни, под которые Зеленский, скорее всего, и затеял эту кровавую бойню в Европе и ввергнул страну в войну до последнего украинца.Все остальные варианты для Зеленского менее удачны. И самый главный из них состоит в том, что Зеленского просто грохнут и заменят во главе страны на кого-то более подходящего. Для всех. В том числе, и для России, которая хочет и настаивает, чтобы главный переговорщик от Украины, который будет подписывать документы о мире, был абсолютно легитимен и обладал бы всем комплексом компетенций.На кого менять Зеленского? Тут кандидатов – тьма-тьмущая: и сами просятся, и доброхоты-антизелебобики (противники Зеленского) предлагают, и разные группировки в политкругах, обществе и армии прочат.Главные требования к такому кандидату ясны:– он должен быть максимально незапятнанным в преступлениях неонацистского режима, руки у него не должны быть по локоть в крови солдат и в слезах репрессированных во имя власти Зеленского;– его должны знать и признавать на Украине. И политики, и остатки олигархов, и местное самоуправление с местечковыми князьками, и, в конце концов, люди (хотя на Украине политики уверены, что "пипл повоняет и схавает" все, что ему подбросят, но тут всё-таки первая должность в стране – нужно хоть информировать);– его должен одобрить Запад или хотя бы влиятельные группы кураторов там (в Вашингтоне, Лондоне или на худой конец в Брюсселе, который вызвался платить за все эти игрища с войной);– он не должен вызывать идиосинкразии в Москве и должен пользоваться хоть минимальным доверием.Так что Зеленский вольно или невольно возвращается в ситуацию, когда все обсуждают так называемый "феномен Федорова". По имени 34-летнего первого вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Украины, которого уже сватают и зазывают в сменщики Зеленского.Федоров – какой кандидатик славныйОн отвечает большинству означенных выше критериев хотя бы потому, что при Зеленском дольше всех не просто держится на своей должности, но и постоянно растет карьерно. В 2019 году после победы Зеленского-президента он начинал, как его внештатный советник. А до победы в предвыборном штабе был руководителем цифрового направления борьбы.На досрочных выборах в Верховную Раду идет по списку фантома под названием "Слуга народа", но в парламент не попадает, а уже 29 августа 2019 года занимает пост вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Украины.На этой должности он пересидел двух премьеров – Алексея Гончарука, который удачно объединил в своем кабинете дебилов, посланцев майдана и соросят, и Дениса Шмыгаля, бывшего чисто техническим кандидатом-протеже Рината Ахметова, самого богатого человека Украины, которого он предал за коврижки Зеленского.Уже 21 марта 311 голосами Верховной Рады был утвержден в должности вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий, что как бы расширило его полномочия. А 17 июля 2025 года парламент проголосовал за назначение Федорова уже первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Украины в составе нового правительства Юлии Свириденко, протеже "второй любимой жены" Зеленского – главы его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака.Потрясающая карьера даже для типичного соросенка (а Федоров именно таков), которых Запад пристраивал в руководство Украины, чтобы их руками превращать страну в АнтиРоссию. Причем Федоров как бы олицетворяет самое модное и перспективное направление в мировом развитии – цифровизацию, что не может не привлекать многих.К несомненным плюсам Федорова и молва, и обозреватели относят и то, что он умеет работать, опытен и умел в бизнесе, умно и умело лавирует между разными группами влияния, в меру амбициозен, но никого никогда не подсиживал, предупредительно и ни для кого не обидно ладит с самыми разными представителями политических и деловых кругов и Украины, и зарубежья, подпитывающего ее.А самое главное преимущество Федорова в том, что он, по мнению украинских же наблюдателей, едва ли не единственный, кто сохраняет прямые контакты с Зеленским и даже имеет на него определенное влияние через голову помянутого Ермака. Так сказать, влияет непосредственно, а не по испорченному телефону. Многие на Украине уверены, что именно Федоров этим летом сыграл решающую роль в том, что Зеленский сдал назад и вернул полномочия прозападным антикоррупционерам – НАБУ и САП. Этим он однозначно как бы заслужил позитивные оценки и от соросят, и от грантодателей, и от прочих западных кураторов, которые пасут Украину и направляют ее в нужное русло под своим контролем. Это, уверены все, сильный зачет Федорова.Последнее обстоятельство вызывает прямо-таки зубовный скрежет у Ермака, который вознамерился "сожрать" строптивца.Но и Федорову уже нарисовали путь, по которому он отправит Зеленского на помойку истории.Во-первых, сбить премьер-министра Свириденко и стать и. о. премьера, чтобы вступить в более тесную связку с парламентом, где его союзником является лидер "Слуг народа" Давид Арахамия, которого тоже не любит Ермак. И это у них взаимно.Во-вторых, с ослаблением влияния Ермака путем снятия его "премьерки" подойти вплотную к самому главе ОПУ и похоронить его за плинтусом. Под аплодисменты многих западных кураторов, у которых Ермак вызывает изжогу.А уже на третьем этапе заменить и Зеленского, подтянув в свою поддержку всех, нынешним главой Украины недовольных и ненавидящих его. В обществе, в армии, в спецслужбах. Да-да, и в спецслужбах. Потому что по общему мнению, если 42-летний глава СБУ Василий Малюк* – это цепной пес Зеленского, тупая репрессивная дубина в руках безжалостного клоуна, не помышляющая о самостоятельном политплавании, то 39-летний глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* готов сменить своего шефа на кого угодно, кто ему что-то гарантирует. Или сменщиком которого он может стать сам. Да-да, среди тех, кого называют во главе военной хунты, которая может совершить госпереворотом в Украине, называют и Буданова. И он может думать, что свергнуть неопытного Федорова ему будет гораздо легче, чем матерого и давно зубами вцепившегося во власть Зеленского…Во такие у них там расклады. Зеленский, как и его предшественник Гитлер, сидит в бункере и, конечно же, отслеживает настроения и чужие потуги. И пока может их корректировать и противостоять угрозам. Но, по общему мнению, это происходит потому, что за него никто пока серьезно не брался, а с Запада не пришёл то ли соответствующий заказ на замену, то ли ярлык на княжение для другого.Среди тех, кто спит и видит себя сменщиком Зеленского можно назвать:– традиционного уже и навязшего на зубах 52-летнего экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который, как говорил Леонид Филатов, "уж и дырку для ордена просверлил, толстомордина";– "вечного" 41-летнего экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который, как говорят в таких случаях, хочет, но не может, потому что страшно;– еще с евромайдана-2014 видящего себя президентом 54-летнего мэра Киева Виталия Кличко, который может вместо себя инкорпорировать в кресло братца, тоже боксера с развитыми надбровными дугами, переходящими в затылок, 49-летнего Владимира Кличко, с которым они начинали рэкетирами еще в банде убитого в 2005 году Рыбки (Виктора Рыбалко) на заре независимости Украины;– еще одного соискателя в главари военной хунты нынешнего главкома ВСУ 60-летнего Александра Сырского, который очень недоволен, что Зеленский чмырит его за провалы на фронтах СВО.Короче, есть кому в Украине претендовать на власть. И претендуют же! Вот только власть может исчезнуть вместе с Украиной. Такая вот "неприятность" корячится…О том, как на Украине отнеслись к происходящему на Генассамблеи ООН - в статье Дмитрия Ковалевича "Поддакивал Трампу в пустом зале. Что говорят об аппетитах Зеленского и его выступлении в ООН"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
15:18 25.09.2025 (обновлено: 15:20 25.09.2025)
 
Возвращение просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского с Генассамблеи ООН вряд ли можно назвать триумфальным. С одной стороны, его американский коллега и хозяин Дональд Трамп даже назвал его "смелым человеком, который сражается как дьявол".
По другой версии, о Зеленском Трамп написал в соцсетях: "Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу". И после того, как он возил Зеленского фейсом по табурету в Овальном кабинете несколько месяцев назад, это отклонение в оценках значительное.
Более того, Трамп встретился с Зеленским и даже допустил возможность победы Украины. Причем в границах 1991 года. И хотя есть сомнения, что Трамп знает, где эти границы, это однозначно очень значительное отступление от прежних перспектив Украины в представлениях американского президента. Это голубая мечта Зеленского, на которую Трамп прежде смачно плевал.
С другой стороны, стало еще понятнее, что эта победа Украины если и произойдет каким-то чудом, то может обойтись без Зеленского. Потому что лично Зеленскому Трамп ничего не пообещал, а только посоветовал жестче воевать с Россией, сбивая все, что она посылает на Украину, и все необходимое брать у ЕС или в НАТО, которые должны все это купить у США.
А на Украину Зеленский вернулся в атмосферу, отнюдь ему недружественную. Перед визитом в Нью-Йорк украинская политическая тусовка активно обсуждала очень щепетильный вопрос: напоминает или не напоминает сегодня обстановка вокруг Зеленского ситуацию, которая сложилась вокруг его кумира и предшественника – канцлера Германии Адольфа Гитлера в конце января-апреле 1945 года, когда всем было ясно, что Германия еще отчаянно сражается и Гитлер ведет себя, пользуясь терминологией Трампа, "как дьявол", но дни их сочтены. И что окружение Гитлера, что называется, сидит на измене и готово спасать свою жизнь и спасаться даже ценой жизни своего "любимого фюрера".
В начале 1945 года действительно огромное число нацистских функционеров во главе со "вторым человеком рейха" и начальником СС Генрихом Гиммлером пошли на переговоры с англо-американцами о возможности сепаратного мира после смены Гитлера у руля Германии.
Нет, официально переговаривались о капитуляции немецких войск на севере Италии, где они были обречены. В обмен на личные гарантии безопасности их командования. И об этом даже знал Гитлер, который уже находился в полуневменяемом состоянии и которому, не исключено, впарили мысль, что частичная капитуляция войск в Италии и перемирие там высвободят значительную часть вермахта для борьбы с большевиками Иосифа Сталина на восточном фронте.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Англо-американцы назвали эту операцию "Санрайз" (Восход солнца) и пытались объяснить ее Сталину тем, что, побеждая немцев без боя, они спасают жизни своих солдат. Сталину о контакте союзников с гитлеровцами доложили уже 12 марта 1945 года, через четыре дня, как между собой в Берне (Швейцария) снюхались резидент американской разведки в Европе Аллен Даллес и начальник штаба войск СС и, по совместительству, командующий эсесовскими подразделениями в Северной Италии обергруппенфюрер Карл Вольф (как вы помните, в "17 мгновениях весны" блистательный Василий Лановой).
Советские все прочухали и потребовали своего участия в этих переговорах. Но им отказали (мол, как мы вас в Швейцарию довезем), и тогда Сталин выступил резко против этих переговоров. Спасение жизней англо-американцев ничуть не облегчало участь и не спасало жизни красноармейцев, добивавших Гитлера с востока. И для Красной армии этот переговорный сепаратизм был большой несправедливостью, которую союзники учли.
И "Санрайз" ни к чем не привел. Но и Гитлер никого из своих переговорщиков не расстрелял, только приказал арестовать Гиммлера. Но было поздно: Гиммлер скрылся и шастал по Европе, пока его не опознали и не арестовали, чтобы вынудить испробовать цианистого калия на Нюрнбергском процессе.
Ну а Гитлер то ли сам опередил Гиммлера в любви к спасительным цианидам, то ли его пристрелил его адъютант. По его же просьбе – фюрер, говорят, очень опасался, что Сталин прикажет прокатить его по Москве в железной клетке, как вшивого бешеного примата, а он ведь – "ариец номер один".
А жалко ­– такой победный и символичный аттракцион сорвался.
Но с Зеленским он вполне может удастся, если его соратники, спасая свои пронаркоманенные шкуры, схватят своего "зайчика" и выдадут российским войскам живым. Это было бы чудесно и в высшей степени справедливо. Место Зеленского – в центре нового трибунала. Нюрнберга 2.0, который в центре Донецка или Луганска заставит Зеленского отвечать за все преступления против человечности и за все содеянное с Украиной и ее народом. В Киеве такой процесс – тоже в самый раз.
Но более вероятны другие варианты судьбы Зеленского. Самый удачный для него: его просто меняют на импровизированных и срочных выборах на более удобоваримую и более-менее рукопожатную фигуру и позволяют сдрыснуть из Украины. К тем богатствам, которые он щедро (для себя) наворовал за годы войны и разграбления страны. Тут и могут сработать те личные гарантии безопасности и сохранения жизни, под которые Зеленский, скорее всего, и затеял эту кровавую бойню в Европе и ввергнул страну в войну до последнего украинца.
Все остальные варианты для Зеленского менее удачны. И самый главный из них состоит в том, что Зеленского просто грохнут и заменят во главе страны на кого-то более подходящего. Для всех. В том числе, и для России, которая хочет и настаивает, чтобы главный переговорщик от Украины, который будет подписывать документы о мире, был абсолютно легитимен и обладал бы всем комплексом компетенций.
На кого менять Зеленского? Тут кандидатов – тьма-тьмущая: и сами просятся, и доброхоты-антизелебобики (противники Зеленского) предлагают, и разные группировки в политкругах, обществе и армии прочат.
Главные требования к такому кандидату ясны:
– он должен быть максимально незапятнанным в преступлениях неонацистского режима, руки у него не должны быть по локоть в крови солдат и в слезах репрессированных во имя власти Зеленского;
– его должны знать и признавать на Украине. И политики, и остатки олигархов, и местное самоуправление с местечковыми князьками, и, в конце концов, люди (хотя на Украине политики уверены, что "пипл повоняет и схавает" все, что ему подбросят, но тут всё-таки первая должность в стране – нужно хоть информировать);
– его должен одобрить Запад или хотя бы влиятельные группы кураторов там (в Вашингтоне, Лондоне или на худой конец в Брюсселе, который вызвался платить за все эти игрища с войной);
– он не должен вызывать идиосинкразии в Москве и должен пользоваться хоть минимальным доверием.
Так что Зеленский вольно или невольно возвращается в ситуацию, когда все обсуждают так называемый "феномен Федорова". По имени 34-летнего первого вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Украины, которого уже сватают и зазывают в сменщики Зеленского.
© Фото : 0512.com.u
- РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : 0512.com.u
Федоров – какой кандидатик славный
Он отвечает большинству означенных выше критериев хотя бы потому, что при Зеленском дольше всех не просто держится на своей должности, но и постоянно растет карьерно. В 2019 году после победы Зеленского-президента он начинал, как его внештатный советник. А до победы в предвыборном штабе был руководителем цифрового направления борьбы.
На досрочных выборах в Верховную Раду идет по списку фантома под названием "Слуга народа", но в парламент не попадает, а уже 29 августа 2019 года занимает пост вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Украины.
На этой должности он пересидел двух премьеров – Алексея Гончарука, который удачно объединил в своем кабинете дебилов, посланцев майдана и соросят, и Дениса Шмыгаля, бывшего чисто техническим кандидатом-протеже Рината Ахметова, самого богатого человека Украины, которого он предал за коврижки Зеленского.
Уже 21 марта 311 голосами Верховной Рады был утвержден в должности вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий, что как бы расширило его полномочия. А 17 июля 2025 года парламент проголосовал за назначение Федорова уже первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Украины в составе нового правительства Юлии Свириденко, протеже "второй любимой жены" Зеленского – главы его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака.
Потрясающая карьера даже для типичного соросенка (а Федоров именно таков), которых Запад пристраивал в руководство Украины, чтобы их руками превращать страну в АнтиРоссию. Причем Федоров как бы олицетворяет самое модное и перспективное направление в мировом развитии – цифровизацию, что не может не привлекать многих.
К несомненным плюсам Федорова и молва, и обозреватели относят и то, что он умеет работать, опытен и умел в бизнесе, умно и умело лавирует между разными группами влияния, в меру амбициозен, но никого никогда не подсиживал, предупредительно и ни для кого не обидно ладит с самыми разными представителями политических и деловых кругов и Украины, и зарубежья, подпитывающего ее.
А самое главное преимущество Федорова в том, что он, по мнению украинских же наблюдателей, едва ли не единственный, кто сохраняет прямые контакты с Зеленским и даже имеет на него определенное влияние через голову помянутого Ермака. Так сказать, влияет непосредственно, а не по испорченному телефону. Многие на Украине уверены, что именно Федоров этим летом сыграл решающую роль в том, что Зеленский сдал назад и вернул полномочия прозападным антикоррупционерам – НАБУ и САП. Этим он однозначно как бы заслужил позитивные оценки и от соросят, и от грантодателей, и от прочих западных кураторов, которые пасут Украину и направляют ее в нужное русло под своим контролем. Это, уверены все, сильный зачет Федорова.
Последнее обстоятельство вызывает прямо-таки зубовный скрежет у Ермака, который вознамерился "сожрать" строптивца.
Но и Федорову уже нарисовали путь, по которому он отправит Зеленского на помойку истории.
Во-первых, сбить премьер-министра Свириденко и стать и. о. премьера, чтобы вступить в более тесную связку с парламентом, где его союзником является лидер "Слуг народа" Давид Арахамия, которого тоже не любит Ермак. И это у них взаимно.
Во-вторых, с ослаблением влияния Ермака путем снятия его "премьерки" подойти вплотную к самому главе ОПУ и похоронить его за плинтусом. Под аплодисменты многих западных кураторов, у которых Ермак вызывает изжогу.
А уже на третьем этапе заменить и Зеленского, подтянув в свою поддержку всех, нынешним главой Украины недовольных и ненавидящих его. В обществе, в армии, в спецслужбах. Да-да, и в спецслужбах. Потому что по общему мнению, если 42-летний глава СБУ Василий Малюк* – это цепной пес Зеленского, тупая репрессивная дубина в руках безжалостного клоуна, не помышляющая о самостоятельном политплавании, то 39-летний глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* готов сменить своего шефа на кого угодно, кто ему что-то гарантирует. Или сменщиком которого он может стать сам. Да-да, среди тех, кого называют во главе военной хунты, которая может совершить госпереворотом в Украине, называют и Буданова. И он может думать, что свергнуть неопытного Федорова ему будет гораздо легче, чем матерого и давно зубами вцепившегося во власть Зеленского…
Во такие у них там расклады. Зеленский, как и его предшественник Гитлер, сидит в бункере и, конечно же, отслеживает настроения и чужие потуги. И пока может их корректировать и противостоять угрозам. Но, по общему мнению, это происходит потому, что за него никто пока серьезно не брался, а с Запада не пришёл то ли соответствующий заказ на замену, то ли ярлык на княжение для другого.
Среди тех, кто спит и видит себя сменщиком Зеленского можно назвать:
– традиционного уже и навязшего на зубах 52-летнего экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который, как говорил Леонид Филатов, "уж и дырку для ордена просверлил, толстомордина";
– "вечного" 41-летнего экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который, как говорят в таких случаях, хочет, но не может, потому что страшно;
– еще с евромайдана-2014 видящего себя президентом 54-летнего мэра Киева Виталия Кличко, который может вместо себя инкорпорировать в кресло братца, тоже боксера с развитыми надбровными дугами, переходящими в затылок, 49-летнего Владимира Кличко, с которым они начинали рэкетирами еще в банде убитого в 2005 году Рыбки (Виктора Рыбалко) на заре независимости Украины;
– еще одного соискателя в главари военной хунты нынешнего главкома ВСУ 60-летнего Александра Сырского, который очень недоволен, что Зеленский чмырит его за провалы на фронтах СВО.
Короче, есть кому в Украине претендовать на власть. И претендуют же! Вот только власть может исчезнуть вместе с Украиной. Такая вот "неприятность" корячится…
О том, как на Украине отнеслись к происходящему на Генассамблеи ООН - в статье Дмитрия Ковалевича "Поддакивал Трампу в пустом зале. Что говорят об аппетитах Зеленского и его выступлении в ООН"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
