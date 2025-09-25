https://ukraina.ru/20250925/poddakival-trampu-v-pustom-zale-chto-govoryat-ob-appetitakh-zelenskogo-i-ego-vystuplenii-v-oon-1069148757.html

Поддакивал Трампу в пустом зале. Что говорят об аппетитах Зеленского и его выступлении в ООН

В среду, 24 сентября, Владимир Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН и украинские политики сразу же отметили, что зал во время его выступления практически пустовал. От Зеленского не ожидали каких-то новых заявлений, поскольку все его речи сводятся к требованиям оказывать давление на РФ и осуждать российское руководство.

Очевидно, многим эта заезженная пластинка поднадоела.В это же время в другом зале проходила встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретарем США Марком Рубио, где перспективы Украины вновь обсуждали без неё.Как отмечает бывший "Слуга народа" Артём Дмитрук, на выступлении Зеленского в зале сидели лишь несколько человек - те, кого обязали по протоколу, и сотрудники, фиксирующие происходящее. "Никто не слушает Зеленского, он никому не интересен и не нужен", - констатирует бывший соратник Зеленского. Хотя Telegram-каналы Офиса президента и заявили, что зал ему аплодировал, но показали лишь фото аплодирующей украинской делегации из пяти человек, включая супругу Зеленского.Украинский Telegram-канал "XUA-фото войны" пишет, что Зеленский остался недоволен своим американским турне, так как новых кредитов и пакетов военной помощи он не получил."Персона президента Украины и сам украинский кризис постепенно уходят с первых полос. В кулуарах и на закрытых встречах всё чаще обсуждают Ближний Восток, Азию, Венесуэлу, мировые рынки, но не Украину. Тенденция для Киева неблагоприятная. Изменить её можно лишь повышением ставок — через громкие шаги и провокации", - пишет"XUA-фото войны" по результатам выступления Зеленского на Генассамблее.Речь Зеленского свелась к восхвалению дронов, которые меняют ход войны, что было воспринято многими как угроза. При этом косвенно, Зеленский сам себя причислил к диктаторам."Украина не имеет крупных ракет, которые обычно на парадах показывают диктаторы", - заявил Зеленский в своей речи на Генассамблее ООН, хотя уже месяц украинские политики и военные с помпой рассказывают об украинской дальнобойной ракете "Фламинго", демонстрируя макеты на разных мероприятиях.В выступлении на Генассамблее ООН Зеленский также похвастался, что производство дронов на Украине улучшилось "по сравнению с прежним советским военным оборудованием". Однако в базу для сравнения его пиарщикам можно было бы занижать и далее, заявив, например, о "прорыве" в военных технологиях в сравнении с периодом царствования Александра III. Украинские военные сами не раз подчеркивали, что производство дронов на Украине сводится к гаражной сборке из закупленных в Китае комплектующих.Отдельно Зеленский остановился на теме соседней Молдавии, где вскоре предстоят выборы. В частности Зеленский опасается, что Европа может потерять Молдавию, как ранее – Грузию, то есть, призвал фактически не учитывать волеизъявление молдаван, если те вдруг проголосуют "неправильно".На Грузию у Зеленского и европейских спонсоров войны имеются особые обиды. Грузинские политики не раз заявляли, что с 2022 года от них настойчиво требовали открыть второй фронт против РФ. В своей речи на Генассамблеи ООН Зеленский, отменивший выборы и санкциями запретивший любую оппозиционную деятельность, критиковал Тбилиси за "нарушение прав человека". В это же время по всей Украине банды ТЦК отлавливают мужчин, некоторых из них при этом избивая до смерти. Лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия в ответ назвал Зеленского марионеткой и посоветовал "промыть рот", прежде чем оскорблять Грузию и толкать её к войне.Зеленский с трибуны ООН также критиковал организацию за бездействие, фактически вторя Дональду Трампу. "Ничтожество прыгнуло на ООН, увидев, как Трамп прыгнул", - комментирует его заявление украинский блогер Анатолий Шарий.Зеленский также призвал прочие государства брать вопросы безопасности в свои руки, что противоречит позиции Киева в этом вопросе, поскольку он целиком и полностью полагается на поставки и финансирование западных союзников.Поскольку Дональд Трамп недавно вновь критиковал повестку об изменении климата, Зеленский и в этом направлении перестроился, отметив, что защита украинской инфраструктуры важнее климатической повестки. Если бы власть в США сохранила Демократическая партия, Зеленский рассказывал бы о необходимости "остановить Россию", чтобы остановить таяние ледников и спасти популяцию пингвинов.Однако политолог Руслан Бортник полагает, что все старания Зеленского ублажить Трампа окажутся напрасными, как и попытки лидеров Евросоюза добиться от него продления поддержки Киева. "Слепой с глухим в крайне плохом настроении могут встретиться. Стратегии пока не пересекаются. И я не о России еще говорю. С Россией переговоры будут на втором этапе. Никто пока что внутри нашего блока союзников не готов идти на серьезные компромиссы в отношении друг друга", – говорит политолог.Он считает, что Европа не готова принять модель Трампа, а тот не готов согласиться на то, во что его втягивает Европа (конфликт на Украине). Бортник полагает, что Киеву в сложившейся ситуации недостаточно того, что предлагает Европа, но и мало того, что предлагает Трамп. Проще говоря, весь западный мир не в состоянии уже удовлетворить аппетиты Зеленского.

