Урегулирование с гнойниками. Эрдоган сражается за турецкое влияние и хочет Трампа

Украинскую карту опять будут разыгрывать на этой неделе. На Генассамблее ООН. Но речь идет не только о выступлении на мероприятии просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского.

Набор его требований, заклинаний и попрошайнического камлания давно известен – он грозно и слезно попросит всего и побольше, чтобы дальше воевать и таки победить Россию. А если не получится, то хотя бы сделать так, чтобы он лично мог свалить из разваленной страны живым и наконец-то насладиться тем, кровным, что он наворовал и вывез из Украины за бугор.Речь идет о том, что Украину будут юзать фейсом по геополитическому столу с намерением как-то ее разменять, с ее помощью надавить на других игроков и манипулировать как общественным мнением, так и поведением политиков. Застрельщиком этого дела выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, как кажется, обнаружил, что основные мейнстримные события-потоки идут мимо него, а Турцию могут либо отодвинуть от решениям мировых проблем, либо втянуть в войну на Ближнем Востоке, столкнув в войне с Израилем и максимально таким образом ослабив ее (с Израилем, за которым стоят и будут стоять США, тягаться – явно себе дороже).Точно так же Эрдогана могут потеснить и на Украине, которую он умудряется полновесно и прибыльно поддерживать во всех отношениях, в том числе, и в военном, не ссорясь с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Это у Эрдогана, наверное, осталось еще с детских лет, когда он нищебродствовал и приторговывал фруктами, обучаясь торговаться на восточном базаре, где главное – чтобы все были довольны тем, что им отвалилось.Еще 22 сентября сего года Эрдоган анонсировал в прямом эфире телеканала TRT Haber: "Мы находимся в активном контакте с господином Трампом и его администрацией по урегулированию региональных конфликтов, это в первую очередь конфликты в Газе и на Украине". И тем самым обозначил два главным направления, о которых он хочет перетереть с президентом США Дональдом Трампом – о роли Турции в урегулировании войн и конфликтов. А еще – прямые турецко-американские отношения, разумеется. Их Эрдоган тоже хочет вывернуть с пользой для себя и Турции.Эрдоган уже в Нью-Йорке, где поучаствовал в ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом. Ну, чтобы солидно было. Встреча с Трампом анонсирована 25 сентября.С первым пунктом – турецко-американскими отношениями –, в принципе, все ясно. Эрдоган банально хочет получить новейшие истребители F-35, вернувшись в программу их производства. Как известно, в 2019 году Турцию исключили из программы разработки F-35 после того, как она приобрела у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Вместе с ракетами. Турция тогда производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для истребителей F-35. И американцы четко все увязали: возвращение Анкары в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400. Кроме того, Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot. А чтобы Анкара была посговорчивее, США вводили против Турции ограничения, предусмотренные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), ибо считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации о F-35.Эрдоган все эти годы придерживался того, что диверсификация вооружений – это хорошо, а сейчас завибрировал: "Прямо сейчас мы собираемся провести переговоры по этому вопросу еще раз. …Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают все, что от них требуется, как в отношении истребителей F-35, так и в отношении истребителей F-16, их производства, технического обслуживания и т.д.".Очень важна вторая – украинская – повестка. Еще в июне текущего года Эрдоган настаивал на своем активном миротворчестве в урегулировании конфликта в Украине. И утверждал, что буквально изнывает от желания, чтобы Стамбул стал местом встречи Трампа, Путина и Зеленского, а сам конфликт был урегулирован к концу 2025 года. Эрдоган даже пообещал, что шаги в этом направлении будут сделаны после прошедшей встречи делегаций Украины и России.А сейчас Эрдоган вдруг заявил в интервью Fox News, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине. Ранее он заявлял, что Турция рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году. "Я не очень верю, что это случится", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.При этом Эрдоган наехал на Европу, подначив ее тем, что она не сможет "вечно оказывать" экономическую помощь Киеву. "Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — резюмировал он. И подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе.То есть Эрдоган фактически подтвердил то, что в последнее время часто говорит Трамп. Потому что турецкий президент, кажется, все время понимал позицию Трампа – тому в Украине нужен не прочный долговечный мир, а перемирие. То есть урегулирование конфликта с оставлением гнойника в виде Украины, который одинаково остро доставал бы и Европу, и Россию по первому требованию США.Конфликт в Украине Трампу нужен исключительно, как дойная корова, которая приносит дивиденды с продажи американского оружия для войны за европейские деньги. Или курица, которую не режут, потому что она все время приносит то золотые, то обычные яйца. Какие когда – это другой вопрос, но приносит постоянно. А постоянство в политических процессах, проходящих в пользу их инициатора, – это тоже признак класса. Трамп это проделывает постоянно. А тут Эрдоган вызвался ему помочь с гнойником, а не тупо миротворить. Это уступки Эрдогана – не в пользу Украины, ибо там будет продолжаться война.…А Эрдоган вполне может сдавать Украину и свою позицию по ней, потому что третье направление переговоров турка с Трампом – Ближний Восток, конкретнее – урегулирование в Сектора Газа и Сирии. Ситуация в регионе складывается так, что в обеих этих регионах Турция сталкивается с Израилем, что чревато войной с ним. Войной с непредсказуемым концом, потому что с Израилем, как уже было сказано, стоят США. И если Турция считает действия Израиля в Газе геноцидом, то американцы всецело на стороне израильтян. Причем что Турция не считает Хамас террористической организаций (это "группа сопротивления, они используют все, что у них есть, чтобы попытаться защитить себя", — говорит Эрдоган о хамасовцах), а США считают с 1997 года, что предусматривает полный запрет на любые контакты и финансирование группировки со стороны американских граждан и организаций. Это первое противоречие Вашингтона и Анкары на Ближнем Востоке.Точно такое же второе столкновение – в Сирии: ее южную часть фактически Израиль нагло оккупировал, а власть в Дамаске – то креатура Турции. Таким образом поражение Сирии – это поражение Турции.И третий момент – это сирийские курды. Они, подержаны Израилем, потому что США считают курдов своими союзниками в регионе и открыто им содействуют. Сегодня почти треть территории Сирии в северных и восточных районах контролируют структуры, связанные с Партией демократического союза и вооруженными силами СДС (Сирийские демократические силы). А это курды, руководимые функционерами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции официально признана террористической организацией, а в Сирии создала квазигосударство, которое контролирует наиболее плодородные земли на севере страны, располагает доступом к ключевым нефтяным месторождениям и держит под контролем важнейший энергетический узел страны — плотину и крупнейшую электростанцию на Евфрате.И хотя в Турции РПК в мае этого года как бы самораспустилась, она остается мощной силой и потенциально может стать во главе объединения курдов и в Турции, и в Сирии, и в Ираке, и в Иране. В двух первых странах у курдов фактически автономии, то есть госструктуры. В Иране ее нет, но там они составляют порядка 15% всего населения (до 12 млн чел) и живут компактно.То есть может опять материализоваться призрак единого "Великого Курдистана" – единого государства курдов, что в Турции воспринимают, как нож в сердце. Для нее подобное положение дел неприемлемо.И будирование курдской проблематики с выходом на самоорганизацию курдской государственности в любой форме – это в Турции однозначно воспринимается как поражение. И как снижение ее влияния в регионе. А ведь Эрдогана есть свой голубая геополитическая мечта – Великий Туран, объединяющий весь огромный тюркский мир под эгидой Турции, бывшей Османской империи. Не зря же Эрдогана кличут "императором" или "султаном.Вот поэтому на полях Генассамблеи ООН Эрдоган запланировал встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.Это вообще фантастическая ситуация и история. В США в ООН приехал человек, за голову которого как матерого международного террориста до декабря прошлого года США давали вознаграждение в 10 млн долл. Но сейчас из него делают перевоспитанного и рукопожатного респектабельного политика, который кроваво сверг "автократа-недемократа" Башара Асада, но теперь весело смотрит в демократический мир, находя там ласковую взаимность.От аш-Шараа Эрдоган будет требовать верности и твердой определенности, которые он рассчитывает закрепить словами Трампа, который должен не допустить как фрагментации Сирии под израильским началом, так и прямого столкновения с Израилем. И аш-Шараа, чувствуя за своей спиной Эрдогана, на Генассамблее будет пробивать подписание пакта о безопасности, который как бы согласились подписать Сирия и Израиль. Ради этого пакта аш-Шараа даже готов вынести за скобки вопрос оккупированных Израилем Голанских высот.Вот потому Эрдоган и говорит, что хочет обсудить с Трампом "жизненно важные" шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. И чтобы Трамп был посговорчивее, Эрдоган готов корректировать свои позиции и по Украине, и по России, и по истребителям, и по черту лысому. "Каждый шаг, предпринимаемый на Ближнем Востоке, жизненно важен для нас. Конечно, нам необходимо обсудить это с господином Трампом", — уже сказал он. Оно и понятно: "султан" хочет поговорить с "императором мира", богом поцелованным в спасительное ухо…Однако Эрдоган не был бы самим собой, если бы как бы случайно не обозначил и другие, кроме упрашивания и мольбы о помощи, методы воздействия на Трампа – толчки по болевым и чувствительным точкам. Лидер оппозиционной Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявили о возможности и нужности создания союза Турции, России и Китая. Ясное дело, для нейтрализации региональных угроз и, конечно же, противодействия американскому гегемонизму в лице агрессивного Израиля.На сайте партии МНР Бахчели обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа и создании угрозы для безопасности Турции. И фактически предложил создать стратегический альянс Турции с Россией и Китаем как противовес "коалиции зла" в лице США и Израиля.Эрдоган, отправляясь в США и предвкушая встречу с Трампом, для которого Россия и Китай – оппоненты и враги, благоразумно не комментировал инициативу Бахчели. "Честно говоря, я не до конца разобрался в этом вопросе. Надеюсь, все обернется к лучшему", — сказал он.Но все-то должны знать, что в достижении целей важны и кнут, и пряник. Несмотря даже на то, что твой визави – Трамп: у него же тоже есть слабые места. И Эрдоган их отлично знает. И действует, кстати, как президент Франции Эмманюэль Макрон. Этот тоже планирует усилить давление на Израиль, чтобы показать альтернативу… политике США. Он уже инициирует на Генассамблее ООН объединение стран вокруг признания Палестины. Несмотря даже на то, Германия и Италия отказались поддержать инициативу и его послали.Короче, весело там у них. И только одной Украине, которую привычно разменяют и оставят на убой до последнего украинца, не до смеха…О курдской проблеме читайте в статье Владимира Скачко Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона

