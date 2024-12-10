https://ukraina.ru/20241210/1059557718.html

Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона

Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона - 10.12.2024 Украина.ру

Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона

На днях новостное агентство Ehtemlat, ведущее СМИ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), написало о событии, которое может знаменовать процесс, отвечающий на два главных вопроса региона: останется ли Сирия единым государством и что ждет весь Ближний Восток из-за событий в Сирии?

2024-12-10T22:16

2024-12-10T22:16

2024-12-10T22:37

сирия

турция

ирак

эрдоган

башар асад

абдуллах оджалан

оон

хезболла

хамас

мнения

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Ehtemlat начало критиковать боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА), которые якобы вырезали арабскую деревню вместе с женщинами и детьми, переодевшись в курдские одежки, прикрывшись знаками курдских военных формирований – Сирийских демократических сил (СДС) и опубликовав жуткие видеосвидетельства резни."Все видео сфабрикованы и заранее срежиссированы ячейками, работающими на турок. Ранее они распространялись во время битвы за освобождение Манбиджа и сражений племен Дейр-эз-Зора в прошлом для возбуждения общественного мнения. Мы осуждаем преступления этих грязных ополченцев (из СНА. – Авт.)", -- написало Ehtemlat от имени, разумеется, ХТШ.И что самое интересное: в регионе опознали в якобы устроивших резню боевиков из группировки "Султан Мурад", представляющей самое протурецкое крыло джихадистов.Пикантность же ситуации в то, что, во-первых, СНА, ясное дело, немедленно кинула ответку и обвинила в своей дискредитации ХТШ и пообещала свержение ее эмиру Абу Мухаммаду аль-Джулани, ранее известному как Ахмед Хусейн аль-Шараа. Его Госдепартамент США еще в мае 2013 года внес в список "особо опасных террористов" и четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 млн долл за информацию, ведущую к его поимке.По состоянию на сентябрь 2024 года награда за аль-Джулани остается в силе, а он сегодня один из лидеров оппозиции, который взял Дамаск, сверг бывшего президента Башара Асада и сегодня провозглашает курс на построение новой единой Сирии, основанной на исламских, но не шариатских принципах.Во-вторых, и ХТШ, и СНА являются как бы протурецкими структурами, ибо Турция сделала все, чтобы с 2011 года спасти их от разгрома, переформатировать и со временем превратить в грозную и боеспособную силу, которая в этом году и доказала свою эффективность, за 10 дней вчистую снеся режим Асада.И обе структуры спорят между собой: обмениваются обвинениями, кроме того, СНА требует от ХТШ освободить своих пленных боевиков, удерживаемых в Идлибе. Одновременно, по данным местных СМИ и наблюдателей, в Сирию вошла огромная колонна турецких военных, в состав которой входят средства ПВО, артиллерийские системы, танки и бронетехника. И никто не знает, зачем: или турки поддерживают и мирят своих или же они готовы усмирять и своих, и курдов. А в это же время появились сообщения, что крупные военные колонны США движутся из Ирака в северо-восточную часть Сирии, контролируемую курдами, традиционно поддерживаемыми американцами.Другими словами, опять активизируется долгоиграющий и жестоко скрученный курдский узел – противостояние вокруг судьбы курдов, которое может означать, с одной стороны, углубление и фрагментирование гражданской войны, которая уже идет в Сирии. С другой – втягивание в этот конфликт четыре ведущие государства Ближнего Востока – Турцию, Иран, Ирак и Израиль, а также внешних игроков, главными среди которых уже являются США и может стать Россия, чьи базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим оказались как бы в подвешенном состоянии, но могут, что называется, опуститься на землю, потому что всем будет не до них, если обострится курдский вопрос.В складывающейся в Сирии ситуации есть три важных обстоятельства, от которых зависит судьба и этой страны, и всего региона.Первый касается Сирии, которая может не сохранить единство даже не потому, что ее сейчас терзают противоречия и внешние игроки типа Турции, претендующей на север страны, включая Идлиб, Алеппо, Хаму, Хомс и даже Дамаск, или Израиля, который начал захватывать юг, претендуя на весь регион Голанских высот.О целостности Сирии нельзя будет говорить, если проживающие на северо-востоке курды не захотят входить в ее состав на правах автономии (так предлагают многие), а потребуют либо создания собственного курдского независимого государства. Либо из части Сирии, либо в объединении с населенными курами регионами в Турции, Иране и Ираке.Второй: сердцевина и главная проблема курдского вопроса заключается в том, что курды на сегодня – это один из самых многочисленных, но разделенных народов планеты, который живет в Западной Азии – в исторической области Курдистан и не имеет своей государственности, но хочет ее!Как утверждают справочники и этнографы, курды насчитывают от 45 до 54 миллионов человек и живут в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан – до 29 млн чел), Ирана (Восточный Курдистан – до 12 млн чел), Ирака (Южный Курдистан – более 8,5 млн чел) и Сирии (Западный Курдистан – от 4 до 7 млн чел). До 2 млн курдов живут в Германии, по 300 тысяч и больше осели в Израиле и Ливане, по 200-250 тысяч – в Азербайджане, Франции и Афганистане и т. д. и т. п.И, наконец, третий фактор – самый главный и геополитически самый важный: борьба за курдскую государственность на территории всего Курдистана касается всех упомянутых четырех государств – Сирии, Турции, Ирака и Ирана, ибо:– непосредственно угрожает их территориальной целостности;– внешние игроки, которые захотят играть на курдской государственности, поддерживая и отстаивая ее, гарантировано погружают Ближний Восток в хаос и нестабильность, в межгосударственные противоречия и склоки, уходящие корнями в седую древность. Это джинн из бутылки, который легко выпустить, но практически невозможно загнать обратно.Сегодня признаки четко оформленной государственности де-факто, но не де-юре имеет только Иракский Курдистан, автономная республика в составе Ирака, расположенная в северной части Месопотамии и горах Загрос. Со столицей в городе Эрбиль. Имеет 4 сухопутных границы.Эта гособразование, всего лишь малая часть исторического Курдистана, возникло в начале 90-ых годов прошлого века при непосредственном участии ООН, когда западной коалицией во глав с США было нанесено первое поражение Ираку Саддама Хусейна, который в конце 80-ых годов устроил геноцид курдов с применением химического оружия при подавлении из национально-освободительного движения.В 2003 году, когда был окончательно свергнут Хуссейн, Курдистан пошел к своей полной независимости при полной поддержке США. Как известно, в настоящее время Курдистан имеет, кроме парламента и правительства, собственные вооруженные формирования пешмерга (около 300 тыс. человек, с тяжелым оружием, бронетехникой и танками). Есть собственная служба безопасности, организованная при помощи израильских инструкторов ("Асаиш"), несколько спутниковых каналов (эрбильский "Kurdistan-TV", сулейманийский "KurdSat" и др.), четыре университета (в Сулеймании, Эрбиле и Дахуке и Кифри). С 2005 года аэропорт под Эрбилем обеспечивает воздушную связь с внешним миром. Нефтяные доходы обеспечивают довольно высокий уровень жизни населения, выше, чем в остальном Ираке.Но против полной независимости выступила Турция, пообещав даже ввести войска, если это случится. Турки же помогли и иракским властям обуздать порыв курдов к независимостиТочно так же Турция ведет себя сегодня и в Сирии, которую все пытаются порвать, как минимум, на зоны влияния, а то и вообще уничтожить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция готова поддерживать сирийский народ в процессе восстановления страны, будет активно участвовать в сохранении территориальной целостности страны и не имеет территориальных притязаний к Сирии."…В Сирии начался светлый период. Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций — защита нашей родины и граждан от террористических атак", — заявил он. И добавил: "Вы, сирийский народ, настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие и восстановление. Мы вместе преодолеем трудности. …Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее урегулирование конфликта. Несмотря на враждебное отношение режима, мы всегда защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии".Но вызвана эта забота Эрдогана тем, что в Сирии, как уже было сказано выше, по пути автономизации, от которой недалеко до требований полновесной государственности, пошли курды. Они уже живут на правах автономии де-факто в своих регионах на северо-востоке Сирии, имеют свое политическое представительство – упомянутые Сирийские демократические силы (СДС) и свои воинские формирования.А это все расположено непосредственно на границе с Турцией. Точнее – Турецкого Курдистана, где вот уже несколько десятилетий с разной интенсивностью, успехами и жестокостью идет борьба турецких курдов за свою государственность. Руководит ею Рабочая партия Курдистана (РПК), чей основатель и лидер 75-летний Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.Впервые решение о курдской государственности было принято в начале ХХ века согласно Севрскому договору – одному из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Но не сложилось: из-за политических сложностей и противоречий геополитических игроков идея так и осталась на бумаге. Курды же неоднократно поднимали восстания против турецкого владычества, но не смогли ничего противопоставить турецкой жестокости и мощи.В итоге, Оджалан сидит, РПК подчас реально скатывается в своей борьбе к терроризму и даже уголовщине, объявлена в Турции террористической организацией вне закона, а самим курдам даже пытаются отказать в национальности, называя их "горными турками".И сейчас в ходе сирийских событий Эрдоган не хочет никакой курдской государственности в разваливающейся Сирии – ему не нужен такой заразительный пример. "Ни РПК (Рабочая партия Курдистана), ни ДАЕШ (Исламское государство – ИГ*), не являются нашими собеседниками. Мы внимательно следим за их действиями и не позволим им угрожать нашей безопасности. …Турция готова сделать все возможное для достижения постоянного мира, стабильности и безопасности в Сирии", — сказал он в своем обращении к народу после заседания кабинета министров.А будировать и требовать курдской государственности могут и США, и Израиль, и Россия. По разным причинам. США и Израиль, чтобы ослабить своих врагов в Иране, держать под контролем Ирак и Турцию и влиять на последующие события в Сирии, стараясь, например, удалить оттуда российское и иранское присутствие. Убрать российские базы и перекрыть сухопутную иранскую помощь "Хезболле" и Хамас".И США, кстати, давно разыгрывают курдскую карту. Особенно, как уже было сказано, в Ираке и в Сирии, где американцы контролируют добычу нефти в тамошнем Курдистане. Но могут при желании и в Турции, и в ИранеС противоположной целью – ослабить американское влияние и все-таки помочь курдам хоть где-то обрести свою государственность – может действовать и Россия. Используя наследство, полученное еще от СССР: в 20-годах прошлого века не без участия вождя большевиков Владимира Ленина бежавшие из Турции курды осели на Кавказе, где, собственно, и было принято решение о создании "Советского Курдистана".Чтобы, как вы понимаете, потом присоединить к нему другие части всё того же Курдистана. Как присоединили четыре белорусские области Польши к Советской Белоруссии. Три области Галичины и две Волыни – к Советской Украине. Или Бессарабию от Румынии к Советской Автономной Молдавской Республике в Приднестровье, чтобы создать полновесную Советскую Молдавию.Конечно, все исторические параллели хромают. Но и сейчас в курдском вопросе можно действовать двумя путями: или требовать для начала курдской государственности в одной из стран. Или сразу грести широкой сетью – требовать объединения всех четырех Курдистанов в Турции, Сирии, Иране и Ираке в единый, как явно планируют США, чтобы в созданном хаосе и зацепившем всех кризисе привычно предложить себя как гегемона и антикризисного менеджера из "града на холме" и "цветущего сада". Это уже геополитическая практика Вашингтона в регионе: с 2015 года США создали 9 военных баз в сирийском Курдистане и продолжают качать оттуда нефть, перенаправляя ее через Ирак на мировые рынки по заниженным ценам.Единый Курдистан – это и есть одна их главных заложенных очень давно геополитических мин замедленного действия, которую могут в любой момент активировать. И к этому нужно быть просто готовым.А сегодня спецы напоминают, что поддерживаемая Турцией СНА отбила у курдов город Манбидж, ключевой населенный пункт к западу от реки Евфрат на севере Сирии. Причем турки уже объявили Манбидж "оплотом курдского терроризма" и захват города назвали "новым шагом на пути к суверенитету Сирии". Для них это означает ликвидацию курдской автономии и ввод турецких войск на территорию сирийского Курдистана. Если, конечно, США им это позволят…*Организация запрещена в России как террористическаяЕще о события в Сирии читайте в материала Татьяны Стоянович "Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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сирия, турция, ирак, эрдоган, башар асад, абдуллах оджалан, оон, хезболла, хамас, мнения