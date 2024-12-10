Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона - 10.12.2024 Украина.ру
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Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона
Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона - 10.12.2024 Украина.ру
Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона
На днях новостное агентство Ehtemlat, ведущее СМИ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), написало о событии, которое может знаменовать процесс, отвечающий на два главных вопроса региона: останется ли Сирия единым государством и что ждет весь Ближний Восток из-за событий в Сирии?
2024-12-10T22:16
2024-12-10T22:37
сирия
турция
ирак
эрдоган
башар асад
абдуллах оджалан
оон
хезболла
хамас
мнения
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Ehtemlat начало критиковать боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА), которые якобы вырезали арабскую деревню вместе с женщинами и детьми, переодевшись в курдские одежки, прикрывшись знаками курдских военных формирований – Сирийских демократических сил (СДС) и опубликовав жуткие видеосвидетельства резни."Все видео сфабрикованы и заранее срежиссированы ячейками, работающими на турок. Ранее они распространялись во время битвы за освобождение Манбиджа и сражений племен Дейр-эз-Зора в прошлом для возбуждения общественного мнения. Мы осуждаем преступления этих грязных ополченцев (из СНА. – Авт.)", -- написало Ehtemlat от имени, разумеется, ХТШ.И что самое интересное: в регионе опознали в якобы устроивших резню боевиков из группировки "Султан Мурад", представляющей самое протурецкое крыло джихадистов.Пикантность же ситуации в то, что, во-первых, СНА, ясное дело, немедленно кинула ответку и обвинила в своей дискредитации ХТШ и пообещала свержение ее эмиру Абу Мухаммаду аль-Джулани, ранее известному как Ахмед Хусейн аль-Шараа. Его Госдепартамент США еще в мае 2013 года внес в список "особо опасных террористов" и четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 млн долл за информацию, ведущую к его поимке.По состоянию на сентябрь 2024 года награда за аль-Джулани остается в силе, а он сегодня один из лидеров оппозиции, который взял Дамаск, сверг бывшего президента Башара Асада и сегодня провозглашает курс на построение новой единой Сирии, основанной на исламских, но не шариатских принципах.Во-вторых, и ХТШ, и СНА являются как бы протурецкими структурами, ибо Турция сделала все, чтобы с 2011 года спасти их от разгрома, переформатировать и со временем превратить в грозную и боеспособную силу, которая в этом году и доказала свою эффективность, за 10 дней вчистую снеся режим Асада.И обе структуры спорят между собой: обмениваются обвинениями, кроме того, СНА требует от ХТШ освободить своих пленных боевиков, удерживаемых в Идлибе. Одновременно, по данным местных СМИ и наблюдателей, в Сирию вошла огромная колонна турецких военных, в состав которой входят средства ПВО, артиллерийские системы, танки и бронетехника. И никто не знает, зачем: или турки поддерживают и мирят своих или же они готовы усмирять и своих, и курдов. А в это же время появились сообщения, что крупные военные колонны США движутся из Ирака в северо-восточную часть Сирии, контролируемую курдами, традиционно поддерживаемыми американцами.Другими словами, опять активизируется долгоиграющий и жестоко скрученный курдский узел – противостояние вокруг судьбы курдов, которое может означать, с одной стороны, углубление и фрагментирование гражданской войны, которая уже идет в Сирии. С другой – втягивание в этот конфликт четыре ведущие государства Ближнего Востока – Турцию, Иран, Ирак и Израиль, а также внешних игроков, главными среди которых уже являются США и может стать Россия, чьи базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим оказались как бы в подвешенном состоянии, но могут, что называется, опуститься на землю, потому что всем будет не до них, если обострится курдский вопрос.В складывающейся в Сирии ситуации есть три важных обстоятельства, от которых зависит судьба и этой страны, и всего региона.Первый касается Сирии, которая может не сохранить единство даже не потому, что ее сейчас терзают противоречия и внешние игроки типа Турции, претендующей на север страны, включая Идлиб, Алеппо, Хаму, Хомс и даже Дамаск, или Израиля, который начал захватывать юг, претендуя на весь регион Голанских высот.О целостности Сирии нельзя будет говорить, если проживающие на северо-востоке курды не захотят входить в ее состав на правах автономии (так предлагают многие), а потребуют либо создания собственного курдского независимого государства. Либо из части Сирии, либо в объединении с населенными курами регионами в Турции, Иране и Ираке.Второй: сердцевина и главная проблема курдского вопроса заключается в том, что курды на сегодня – это один из самых многочисленных, но разделенных народов планеты, который живет в Западной Азии – в исторической области Курдистан и не имеет своей государственности, но хочет ее!Как утверждают справочники и этнографы, курды насчитывают от 45 до 54 миллионов человек и живут в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан – до 29 млн чел), Ирана (Восточный Курдистан – до 12 млн чел), Ирака (Южный Курдистан – более 8,5 млн чел) и Сирии (Западный Курдистан – от 4 до 7 млн чел). До 2 млн курдов живут в Германии, по 300 тысяч и больше осели в Израиле и Ливане, по 200-250 тысяч – в Азербайджане, Франции и Афганистане и т. д. и т. п.И, наконец, третий фактор – самый главный и геополитически самый важный: борьба за курдскую государственность на территории всего Курдистана касается всех упомянутых четырех государств – Сирии, Турции, Ирака и Ирана, ибо:– непосредственно угрожает их территориальной целостности;– внешние игроки, которые захотят играть на курдской государственности, поддерживая и отстаивая ее, гарантировано погружают Ближний Восток в хаос и нестабильность, в межгосударственные противоречия и склоки, уходящие корнями в седую древность. Это джинн из бутылки, который легко выпустить, но практически невозможно загнать обратно.Сегодня признаки четко оформленной государственности де-факто, но не де-юре имеет только Иракский Курдистан, автономная республика в составе Ирака, расположенная в северной части Месопотамии и горах Загрос. Со столицей в городе Эрбиль. Имеет 4 сухопутных границы.Эта гособразование, всего лишь малая часть исторического Курдистана, возникло в начале 90-ых годов прошлого века при непосредственном участии ООН, когда западной коалицией во глав с США было нанесено первое поражение Ираку Саддама Хусейна, который в конце 80-ых годов устроил геноцид курдов с применением химического оружия при подавлении из национально-освободительного движения.В 2003 году, когда был окончательно свергнут Хуссейн, Курдистан пошел к своей полной независимости при полной поддержке США. Как известно, в настоящее время Курдистан имеет, кроме парламента и правительства, собственные вооруженные формирования пешмерга (около 300 тыс. человек, с тяжелым оружием, бронетехникой и танками). Есть собственная служба безопасности, организованная при помощи израильских инструкторов ("Асаиш"), несколько спутниковых каналов (эрбильский "Kurdistan-TV", сулейманийский "KurdSat" и др.), четыре университета (в Сулеймании, Эрбиле и Дахуке и Кифри). С 2005 года аэропорт под Эрбилем обеспечивает воздушную связь с внешним миром. Нефтяные доходы обеспечивают довольно высокий уровень жизни населения, выше, чем в остальном Ираке.Но против полной независимости выступила Турция, пообещав даже ввести войска, если это случится. Турки же помогли и иракским властям обуздать порыв курдов к независимостиТочно так же Турция ведет себя сегодня и в Сирии, которую все пытаются порвать, как минимум, на зоны влияния, а то и вообще уничтожить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция готова поддерживать сирийский народ в процессе восстановления страны, будет активно участвовать в сохранении территориальной целостности страны и не имеет территориальных притязаний к Сирии."…В Сирии начался светлый период. Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций — защита нашей родины и граждан от террористических атак", — заявил он. И добавил: "Вы, сирийский народ, настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие и восстановление. Мы вместе преодолеем трудности. …Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее урегулирование конфликта. Несмотря на враждебное отношение режима, мы всегда защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии".Но вызвана эта забота Эрдогана тем, что в Сирии, как уже было сказано выше, по пути автономизации, от которой недалеко до требований полновесной государственности, пошли курды. Они уже живут на правах автономии де-факто в своих регионах на северо-востоке Сирии, имеют свое политическое представительство – упомянутые Сирийские демократические силы (СДС) и свои воинские формирования.А это все расположено непосредственно на границе с Турцией. Точнее – Турецкого Курдистана, где вот уже несколько десятилетий с разной интенсивностью, успехами и жестокостью идет борьба турецких курдов за свою государственность. Руководит ею Рабочая партия Курдистана (РПК), чей основатель и лидер 75-летний Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.Впервые решение о курдской государственности было принято в начале ХХ века согласно Севрскому договору – одному из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Но не сложилось: из-за политических сложностей и противоречий геополитических игроков идея так и осталась на бумаге. Курды же неоднократно поднимали восстания против турецкого владычества, но не смогли ничего противопоставить турецкой жестокости и мощи.В итоге, Оджалан сидит, РПК подчас реально скатывается в своей борьбе к терроризму и даже уголовщине, объявлена в Турции террористической организацией вне закона, а самим курдам даже пытаются отказать в национальности, называя их "горными турками".И сейчас в ходе сирийских событий Эрдоган не хочет никакой курдской государственности в разваливающейся Сирии – ему не нужен такой заразительный пример. "Ни РПК (Рабочая партия Курдистана), ни ДАЕШ (Исламское государство – ИГ*), не являются нашими собеседниками. Мы внимательно следим за их действиями и не позволим им угрожать нашей безопасности. …Турция готова сделать все возможное для достижения постоянного мира, стабильности и безопасности в Сирии", — сказал он в своем обращении к народу после заседания кабинета министров.А будировать и требовать курдской государственности могут и США, и Израиль, и Россия. По разным причинам. США и Израиль, чтобы ослабить своих врагов в Иране, держать под контролем Ирак и Турцию и влиять на последующие события в Сирии, стараясь, например, удалить оттуда российское и иранское присутствие. Убрать российские базы и перекрыть сухопутную иранскую помощь "Хезболле" и Хамас".И США, кстати, давно разыгрывают курдскую карту. Особенно, как уже было сказано, в Ираке и в Сирии, где американцы контролируют добычу нефти в тамошнем Курдистане. Но могут при желании и в Турции, и в ИранеС противоположной целью – ослабить американское влияние и все-таки помочь курдам хоть где-то обрести свою государственность – может действовать и Россия. Используя наследство, полученное еще от СССР: в 20-годах прошлого века не без участия вождя большевиков Владимира Ленина бежавшие из Турции курды осели на Кавказе, где, собственно, и было принято решение о создании "Советского Курдистана".Чтобы, как вы понимаете, потом присоединить к нему другие части всё того же Курдистана. Как присоединили четыре белорусские области Польши к Советской Белоруссии. Три области Галичины и две Волыни – к Советской Украине. Или Бессарабию от Румынии к Советской Автономной Молдавской Республике в Приднестровье, чтобы создать полновесную Советскую Молдавию.Конечно, все исторические параллели хромают. Но и сейчас в курдском вопросе можно действовать двумя путями: или требовать для начала курдской государственности в одной из стран. Или сразу грести широкой сетью – требовать объединения всех четырех Курдистанов в Турции, Сирии, Иране и Ираке в единый, как явно планируют США, чтобы в созданном хаосе и зацепившем всех кризисе привычно предложить себя как гегемона и антикризисного менеджера из "града на холме" и "цветущего сада". Это уже геополитическая практика Вашингтона в регионе: с 2015 года США создали 9 военных баз в сирийском Курдистане и продолжают качать оттуда нефть, перенаправляя ее через Ирак на мировые рынки по заниженным ценам.Единый Курдистан – это и есть одна их главных заложенных очень давно геополитических мин замедленного действия, которую могут в любой момент активировать. И к этому нужно быть просто готовым.А сегодня спецы напоминают, что поддерживаемая Турцией СНА отбила у курдов город Манбидж, ключевой населенный пункт к западу от реки Евфрат на севере Сирии. Причем турки уже объявили Манбидж "оплотом курдского терроризма" и захват города назвали "новым шагом на пути к суверенитету Сирии". Для них это означает ликвидацию курдской автономии и ввод турецких войск на территорию сирийского Курдистана. Если, конечно, США им это позволят…*Организация запрещена в России как террористическаяЕще о события в Сирии читайте в материала Татьяны Стоянович "Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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сирия, турция, ирак, эрдоган, башар асад, абдуллах оджалан, оон, хезболла, хамас, мнения
Сирия, Турция, Ирак, Эрдоган, Башар Асад, Абдуллах Оджалан, ООН, Хезболла, ХАМАС, Мнения

Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона

22:16 10.12.2024 (обновлено: 22:37 10.12.2024)
 
Сирия
Сирия
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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На днях новостное агентство Ehtemlat, ведущее СМИ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), написало о событии, которое может знаменовать процесс, отвечающий на два главных вопроса региона: останется ли Сирия единым государством и что ждет весь Ближний Восток из-за событий в Сирии?
Ehtemlat начало критиковать боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА), которые якобы вырезали арабскую деревню вместе с женщинами и детьми, переодевшись в курдские одежки, прикрывшись знаками курдских военных формирований – Сирийских демократических сил (СДС) и опубликовав жуткие видеосвидетельства резни.
"Все видео сфабрикованы и заранее срежиссированы ячейками, работающими на турок. Ранее они распространялись во время битвы за освобождение Манбиджа и сражений племен Дейр-эз-Зора в прошлом для возбуждения общественного мнения. Мы осуждаем преступления этих грязных ополченцев (из СНА. – Авт.)", -- написало Ehtemlat от имени, разумеется, ХТШ.
И что самое интересное: в регионе опознали в якобы устроивших резню боевиков из группировки "Султан Мурад", представляющей самое протурецкое крыло джихадистов.
Пикантность же ситуации в то, что, во-первых, СНА, ясное дело, немедленно кинула ответку и обвинила в своей дискредитации ХТШ и пообещала свержение ее эмиру Абу Мухаммаду аль-Джулани, ранее известному как Ахмед Хусейн аль-Шараа. Его Госдепартамент США еще в мае 2013 года внес в список "особо опасных террористов" и четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 млн долл за информацию, ведущую к его поимке.
По состоянию на сентябрь 2024 года награда за аль-Джулани остается в силе, а он сегодня один из лидеров оппозиции, который взял Дамаск, сверг бывшего президента Башара Асада и сегодня провозглашает курс на построение новой единой Сирии, основанной на исламских, но не шариатских принципах.
Во-вторых, и ХТШ, и СНА являются как бы протурецкими структурами, ибо Турция сделала все, чтобы с 2011 года спасти их от разгрома, переформатировать и со временем превратить в грозную и боеспособную силу, которая в этом году и доказала свою эффективность, за 10 дней вчистую снеся режим Асада.
И обе структуры спорят между собой: обмениваются обвинениями, кроме того, СНА требует от ХТШ освободить своих пленных боевиков, удерживаемых в Идлибе. Одновременно, по данным местных СМИ и наблюдателей, в Сирию вошла огромная колонна турецких военных, в состав которой входят средства ПВО, артиллерийские системы, танки и бронетехника. И никто не знает, зачем: или турки поддерживают и мирят своих или же они готовы усмирять и своих, и курдов. А в это же время появились сообщения, что крупные военные колонны США движутся из Ирака в северо-восточную часть Сирии, контролируемую курдами, традиционно поддерживаемыми американцами.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Другими словами, опять активизируется долгоиграющий и жестоко скрученный курдский узел – противостояние вокруг судьбы курдов, которое может означать, с одной стороны, углубление и фрагментирование гражданской войны, которая уже идет в Сирии. С другой – втягивание в этот конфликт четыре ведущие государства Ближнего Востока – Турцию, Иран, Ирак и Израиль, а также внешних игроков, главными среди которых уже являются США и может стать Россия, чьи базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим оказались как бы в подвешенном состоянии, но могут, что называется, опуститься на землю, потому что всем будет не до них, если обострится курдский вопрос.
В складывающейся в Сирии ситуации есть три важных обстоятельства, от которых зависит судьба и этой страны, и всего региона.
Первый касается Сирии, которая может не сохранить единство даже не потому, что ее сейчас терзают противоречия и внешние игроки типа Турции, претендующей на север страны, включая Идлиб, Алеппо, Хаму, Хомс и даже Дамаск, или Израиля, который начал захватывать юг, претендуя на весь регион Голанских высот.
О целостности Сирии нельзя будет говорить, если проживающие на северо-востоке курды не захотят входить в ее состав на правах автономии (так предлагают многие), а потребуют либо создания собственного курдского независимого государства. Либо из части Сирии, либо в объединении с населенными курами регионами в Турции, Иране и Ираке.
Второй: сердцевина и главная проблема курдского вопроса заключается в том, что курды на сегодня – это один из самых многочисленных, но разделенных народов планеты, который живет в Западной Азии – в исторической области Курдистан и не имеет своей государственности, но хочет ее!
Как утверждают справочники и этнографы, курды насчитывают от 45 до 54 миллионов человек и живут в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан – до 29 млн чел), Ирана (Восточный Курдистан – до 12 млн чел), Ирака (Южный Курдистан – более 8,5 млн чел) и Сирии (Западный Курдистан – от 4 до 7 млн чел). До 2 млн курдов живут в Германии, по 300 тысяч и больше осели в Израиле и Ливане, по 200-250 тысяч – в Азербайджане, Франции и Афганистане и т. д. и т. п.
Карта Курдистана
Карта Курдистана
Карта Курдистана
И, наконец, третий фактор – самый главный и геополитически самый важный: борьба за курдскую государственность на территории всего Курдистана касается всех упомянутых четырех государств – Сирии, Турции, Ирака и Ирана, ибо:
– непосредственно угрожает их территориальной целостности;
– внешние игроки, которые захотят играть на курдской государственности, поддерживая и отстаивая ее, гарантировано погружают Ближний Восток в хаос и нестабильность, в межгосударственные противоречия и склоки, уходящие корнями в седую древность. Это джинн из бутылки, который легко выпустить, но практически невозможно загнать обратно.
Сегодня признаки четко оформленной государственности де-факто, но не де-юре имеет только Иракский Курдистан, автономная республика в составе Ирака, расположенная в северной части Месопотамии и горах Загрос. Со столицей в городе Эрбиль. Имеет 4 сухопутных границы.
Эта гособразование, всего лишь малая часть исторического Курдистана, возникло в начале 90-ых годов прошлого века при непосредственном участии ООН, когда западной коалицией во глав с США было нанесено первое поражение Ираку Саддама Хусейна, который в конце 80-ых годов устроил геноцид курдов с применением химического оружия при подавлении из национально-освободительного движения.
В 2003 году, когда был окончательно свергнут Хуссейн, Курдистан пошел к своей полной независимости при полной поддержке США. Как известно, в настоящее время Курдистан имеет, кроме парламента и правительства, собственные вооруженные формирования пешмерга (около 300 тыс. человек, с тяжелым оружием, бронетехникой и танками). Есть собственная служба безопасности, организованная при помощи израильских инструкторов ("Асаиш"), несколько спутниковых каналов (эрбильский "Kurdistan-TV", сулейманийский "KurdSat" и др.), четыре университета (в Сулеймании, Эрбиле и Дахуке и Кифри). С 2005 года аэропорт под Эрбилем обеспечивает воздушную связь с внешним миром. Нефтяные доходы обеспечивают довольно высокий уровень жизни населения, выше, чем в остальном Ираке.
Но против полной независимости выступила Турция, пообещав даже ввести войска, если это случится. Турки же помогли и иракским властям обуздать порыв курдов к независимости
Точно так же Турция ведет себя сегодня и в Сирии, которую все пытаются порвать, как минимум, на зоны влияния, а то и вообще уничтожить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Турция готова поддерживать сирийский народ в процессе восстановления страны, будет активно участвовать в сохранении территориальной целостности страны и не имеет территориальных притязаний к Сирии.
"…В Сирии начался светлый период. Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций — защита нашей родины и граждан от террористических атак", — заявил он. И добавил: "Вы, сирийский народ, настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие и восстановление. Мы вместе преодолеем трудности. …Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее урегулирование конфликта. Несмотря на враждебное отношение режима, мы всегда защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии".
Но вызвана эта забота Эрдогана тем, что в Сирии, как уже было сказано выше, по пути автономизации, от которой недалеко до требований полновесной государственности, пошли курды. Они уже живут на правах автономии де-факто в своих регионах на северо-востоке Сирии, имеют свое политическое представительство – упомянутые Сирийские демократические силы (СДС) и свои воинские формирования.
А это все расположено непосредственно на границе с Турцией. Точнее – Турецкого Курдистана, где вот уже несколько десятилетий с разной интенсивностью, успехами и жестокостью идет борьба турецких курдов за свою государственность. Руководит ею Рабочая партия Курдистана (РПК), чей основатель и лидер 75-летний Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.
Впервые решение о курдской государственности было принято в начале ХХ века согласно Севрскому договору – одному из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Но не сложилось: из-за политических сложностей и противоречий геополитических игроков идея так и осталась на бумаге. Курды же неоднократно поднимали восстания против турецкого владычества, но не смогли ничего противопоставить турецкой жестокости и мощи.
В итоге, Оджалан сидит, РПК подчас реально скатывается в своей борьбе к терроризму и даже уголовщине, объявлена в Турции террористической организацией вне закона, а самим курдам даже пытаются отказать в национальности, называя их "горными турками".
И сейчас в ходе сирийских событий Эрдоган не хочет никакой курдской государственности в разваливающейся Сирии – ему не нужен такой заразительный пример. "Ни РПК (Рабочая партия Курдистана), ни ДАЕШ (Исламское государство – ИГ*), не являются нашими собеседниками. Мы внимательно следим за их действиями и не позволим им угрожать нашей безопасности. …Турция готова сделать все возможное для достижения постоянного мира, стабильности и безопасности в Сирии", — сказал он в своем обращении к народу после заседания кабинета министров.
А будировать и требовать курдской государственности могут и США, и Израиль, и Россия. По разным причинам. США и Израиль, чтобы ослабить своих врагов в Иране, держать под контролем Ирак и Турцию и влиять на последующие события в Сирии, стараясь, например, удалить оттуда российское и иранское присутствие. Убрать российские базы и перекрыть сухопутную иранскую помощь "Хезболле" и Хамас".
И США, кстати, давно разыгрывают курдскую карту. Особенно, как уже было сказано, в Ираке и в Сирии, где американцы контролируют добычу нефти в тамошнем Курдистане. Но могут при желании и в Турции, и в Иране
С противоположной целью – ослабить американское влияние и все-таки помочь курдам хоть где-то обрести свою государственность – может действовать и Россия. Используя наследство, полученное еще от СССР: в 20-годах прошлого века не без участия вождя большевиков Владимира Ленина бежавшие из Турции курды осели на Кавказе, где, собственно, и было принято решение о создании "Советского Курдистана".
Чтобы, как вы понимаете, потом присоединить к нему другие части всё того же Курдистана. Как присоединили четыре белорусские области Польши к Советской Белоруссии. Три области Галичины и две Волыни – к Советской Украине. Или Бессарабию от Румынии к Советской Автономной Молдавской Республике в Приднестровье, чтобы создать полновесную Советскую Молдавию.
Конечно, все исторические параллели хромают. Но и сейчас в курдском вопросе можно действовать двумя путями: или требовать для начала курдской государственности в одной из стран. Или сразу грести широкой сетью – требовать объединения всех четырех Курдистанов в Турции, Сирии, Иране и Ираке в единый, как явно планируют США, чтобы в созданном хаосе и зацепившем всех кризисе привычно предложить себя как гегемона и антикризисного менеджера из "града на холме" и "цветущего сада". Это уже геополитическая практика Вашингтона в регионе: с 2015 года США создали 9 военных баз в сирийском Курдистане и продолжают качать оттуда нефть, перенаправляя ее через Ирак на мировые рынки по заниженным ценам.
Единый Курдистан – это и есть одна их главных заложенных очень давно геополитических мин замедленного действия, которую могут в любой момент активировать. И к этому нужно быть просто готовым.
А сегодня спецы напоминают, что поддерживаемая Турцией СНА отбила у курдов город Манбидж, ключевой населенный пункт к западу от реки Евфрат на севере Сирии. Причем турки уже объявили Манбидж "оплотом курдского терроризма" и захват города назвали "новым шагом на пути к суверенитету Сирии". Для них это означает ликвидацию курдской автономии и ввод турецких войск на территорию сирийского Курдистана. Если, конечно, США им это позволят…
*Организация запрещена в России как террористическая
Еще о события в Сирии читайте в материала Татьяны Стоянович "Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта"
 
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