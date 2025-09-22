Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё

https://ukraina.ru/20250922/1069016397.html

США – это по-прежнему сверхдержава и первая экономика мира. Без нее невозможно решить ни один международный вопрос. Да, геополитическая конкуренция не отменяется. Но должен быть нормальный диалог, чтобы мы каждые три месяца вероятность ядерной войны не обсуждали. Какое-то восстановление отношений неизбежно. Пока в этом плане все идет хорошо

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин- Дмитрий, вы только что вернулись из поездки в Китай. Причем побывали вы там практически сразу после того, как прошли саммит ШОС и празднования победы во Второй мировой войне – серьезные дипломатические события, которые ознаменовали новую геополитическую реальность. Удалось ли вам там прочувствовать важность момента?- Только не подумайте, что я на саммиты ездил. Я в отпуске был (смеется). В Китай поехал в первый раз.В первый же день посетил Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, мавзолей Мао – стандартный туристический набор центра Пекина. Экскурсовод-китаянка, рассказывая об истории, говорила очень много нехорошего про французов и британцев, которые в свое время расхитили сокровища Запретного города и держат теперь в своих музеях.Западникам это свойственно. Они у индийцев украли крупнейший изумруд Тадж-Махала, а у греков украли мрамор Элгина.В общем, я это все слушал. Про себя возмущался на франко-британскую военщину. А через шесть дней поездки по Пекину и Шанхаю понял, что западники китайцам рано или поздно все вернут. Еще и с процентами. Потому что то, что произошло с Китаем за последние годы – это какая-то фантастика.Дело не в том, что я очень хочу похвалить Си Цзиньпина. Естественно, под это была выстроена большая база. Но то, как все это выстроили, вызвало самое большое удивление в моей туристической карьере. Я 50 стран посетил. И нигде, кроме Китая, не было большого разрыва между тем, что я увидел, и тем, что ожидал увидеть.Поскольку мое представление о Китае исходило из учебников 2010х годов, я считал Пекин загазованным, шумным и грязным городом. Ничего подобного. Там видно звезды. Они улучшили экологию, везде абсолютная чистота. Можно с пола есть – только палочками (смеется).Повторюсь, накрутками хайтека русского не удивить. Красивыми парками тоже. Но медицинской чистотой в азиатской стране (а к ней в Азии относятся своеобразно), я был поражен. Я даже по хутунам гулял (старые узки улочки, где в старину были курильни опиума), и там было ощущение абсолютной безопасности.- Удалось ли вам разглядеть проблемы, которые Китай, может быть, пытается скрыть за этой красивой картинкой?- Ничего они скрыть не пытаются. Китайцы достаточно открыто говорят о своих проблемах. По крайней мере, те люди, с которыми общался.У них очень дорогое жилье. У них серьезный демографический кризис. Детей рожать дорого и невыгодно. Высшие школы и высшее образование – все платное. При этом у них сложился целый класс детей-паразитов: молодых людей, которые не хотят работать и учиться. Почему? У их бабушек и дедушек очень высокие пенсии, и внуки буквально сидят у них на шее. Причем этих зумеров за это никто не осуждает.Зато их родители 40-50 лет работают без выходных. У них не такое отношение к труду, как у нас.Повторюсь, социально-экономические проблемы в Китае есть. Но то, на каком уровне он сейчас находится, просто поражает.- И как вы оцениваете шансы Китая победить США в экономической войне на истощение?- Я не синолог, но как американист могу сказать, что сами американцы оценивают свои шансы невысоко. Иначе они бы давно объявили торгово-экономическую войну Китаю.Вся эта история с пошлинами – это некая угроза, которая лежала у Трампа на столе. "Если Россия сейчас сделает то-то и то-то, нужно вводить тарифы на товары из стран, которые покупают российскую нефть". Был законопроект в Конгрессе до 400%. Трамп сказал, что будет стольничек максимум. Хотя 100% — это уже эмбарго для ряда товаров.Эта угроза торгового эмбарго Китая лежала на столе. Но тут дело вот в чем.Трамп с Россией ссорится не хочет. Не хочет против нас санкции вводить. На нас свет клином не сошелся. Но в том, что касается Китая, то в его окружении очень много идеологов экономического противостояния с Китаем. Это даже не вопрос торговой войны. Есть люди, которые считают, что в принципе нельзя пускать китайские товары на американский рынок. "Да, будет инфляция. Да, это не понравится обществу. Но тем самым мы прижмем нашего глобального конкурента. Иначе через 10-15 лет мы с ним ничего не сделаем".Один из таких людей - министр финансов Скот Бессент. Он хочет, чтобы экономическая война с Китаем в принципе была.Трамп, будучи согласным с такой постановкой вопроса, тем не менее, не решился на войну в одну лицо. Он хочет, чтобы к нему присоединились страны G-7, Евросоюза и НАТО. Но теперь история с санкциями против Китая и Индии заметена под ковер. Трамп дал заднюю и ведет телефонные разговоры с Моди и с Си.США будут давить на что-то другое. Будут по-максимуму вытрясать из Европы. Надо отдать должное Трампу, что бизнес идет хорошо и что ему уже много чего удалось из Европы вытрясти. Я имею в виду совершенно невыгодный для Евросоюза торговый договор, обязательства Европы оплачивать все военные поставки для Украины и переход с российских энергоносителей на американские.Европейцы так боятся остаться один на один с Россией, что один намек Трампа на выход из украинского конфликта сделал их очень сговорчивыми. А с Китаем и с Индией у него получиться ничего не могло: если привлекать к этой тарифной войне Европу, от нее вообще ничего не останется.- Если Трамп вроде бы договорится с Индией и Китаем, что же будет по линии США, Китай, Европа?- Как и о чем они договорятся – посмотрим. Все-таки Трамп человек импульсивный. Разговоры о том, что у него есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся мне сомнительными. Мне кажется, он все же мыслит на инстинктах – с какой ноги встал. "Так не получилось? Сделаем вот так и скажем, что так и хотели".Что касается Украины, то на самом деле мы с ней пришли к консенсусу. Никаких мирных переговоров сейчас не ведется. Обсуждаются только гуманитарные вопросы. Встречу на троих тоже никто не обсуждает.- Говорят, что встреча на троих поспособствовала бы легитимизации Зеленского.- Ее и не будет. Россия четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе.Трампу хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование.Да, сейчас, судя по официальным признаниям, урегулирование поставлено на паузу. В что тут урегулировать? Либо Украина признает то-то и то-то, либо мы продолжаем. Армия России будет освобождать города конституционных регионов, Зеленский будет клянчить деньги и пускать шапку по кругу, чтобы ему дали эти 120 миллиардов. Трамп будет думать, как на Зеленского надавить.Именно так можно расценить его недавно сказанную фразу, что "Зеленскому придется подписать сделку".- Если слишком сильно давить на Зеленского, Украина развалится.- Вот именно. Самые эффективные методы давления скандальны и противоречат пафосу Трампа. Можно, конечно, не поставлять оружие, но это не входит в его отношения с американским ВПК. "Нам платят живые европейские деньги – забираем". Так оно и будет продолжаться. Европа, говорит, что у них нет 120 миллиардов для Зеленского. Я думаю, найду.- А если Украина все-таки рухнет, будет ли Америка ядерным оружием размахивать?- Не будет. Зачем ей махать ядерным оружием? Мы не знаем, когда война закончится, но у Трампа пока еще нет ощущения, что это его конфликт. И если не будет Украины, США это как-то переживут. Они же не корову проигрывают.Повторюсь, бизнес с европейцами идет хорошо. Главными лоббистами войны со стороны США кто были? Энергетика и оборонка. В оборонке торговля идет, в энергетике идут сверхприбыли от Европы. То, что США раньше тратили на Украину миллиарды, так или иначе окупилось. Просто по разным карман распихали.Для США украинский конфликт – это выгодная история. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше. Прав русский народ, который, мягко говоря, указывает на деградацию европейских элит.Они ввязались в геополитический проект США, по итогам которого США будут в выигрыше, а Европа останется ни с чем.- Что же нам делать с Америкой, которая оказалась в выигрыше?- Жить. США – это по-прежнему сверхдержава и первая экономика мира. Без нее невозможно решить ни один международный вопрос. Да, геополитическая конкуренция не отменяется. Но должен быть нормальный диалог, чтобы мы каждые три месяца вероятность ядерной войны не обсуждали. Какое-то восстановление отношений неизбежно. Пока в этом плане все идет хорошо.Что касается Украины, то все упирается в Зеленского и продолжается так, как оно и было. То, что освободим военным путем – то наше. И пока на Украине не кончатся люди, оружие и деньги, эта подвешенная ситуация сохранится: наши освобождают наше, Трамп маневрирует, Зеленский клянчит миллиарды.- Европа что-то будет делать кроме истерик?- У нее уже фантазия закончилась. Обложили себя, обложили нас. Еще была идея шенгенские визы российским гражданам не давать. Не прошла. Причем на уровне Франции и Италии, потому что деньги и рабочие места терять не хотят. Я так не делаю, но некоторые наши соотечественники финансируют недружественную страну НАТО. Кто-то даже на две страны живет. И вот это окошко они закрыть не решились.В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а еще хуже стать может.Европа замкнется в себе. Будет наращивать военные бюджеты. Это приведет к падению уровня жизни и деградации экономики. Железный занавес существовать будет. А отношения с США будут постепенно восстанавливаться.- Как оцениваете внутриполитические позиции Трампа после убийства Чарли Кирка?- Трамп подмораживает США по очень низкому градусу. Я не припомню, чтобы кто-то еще из американских президентов делал что-то похожее. Наступление на свободу слова беспрецедентное. Еще ни один президент не говорил, у какого из СМИ надо отзывать лицензию. Это не значит, что Трамп диктатор, как говорят демократы. Просто он повторяет за ними.Если сейчас щемят тех, кто радовался убийству Кирка, то раньше щемили тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств. При демократах тоже были увольнения, но сейчас это зашло достаточно далеко, когда закрыли программу Джимми Киммела, который 25 лет был смехачом.Да, он иногда был несправедлив к Трампу, но иногда был обидно точен. И сейчас его уволили, потому что он как-то не так высказался.Не думаю, что в США воцарится диктатура. Этому будут противодействовать. Демократы возглавляют многие штаты. Следующим летом выборы. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги.Но то, что я называл подморозкой – это на самом деле возвращение к норме. Это не норма для президента США, но этот перегиб в правую сторону выравнивает перегиб, который был в левую сторону.О других политических аспектах украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии

