Ростислав Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии

Ростислав Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии - 22.09.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии

Возвращение США в украинский конфликт резко усилит возможности Европы. Но не столько военные, сколько политические. Никто не собирается воевать с Россией. Нагнетание политических страстей может привести к тому, что война будет неизбежной. Европа до этого может допрыгаться. Но ее задача – добиться от России уступок. А войной они Россию шантажируют.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее Владимир Зеленский заявил, что прежде чем закончить войну, Дональд Трамп должен подписать конкретный документ, который предусматривал бы четкую позицию США и Евросоюза по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины. По его словам, единственный способ остановить боевые действия — сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности".- Ростислав Владимирович, правильно ли я понимаю, что под этими гарантиями безопасности Зеленский подразумевает "миротворцев" и бесполетные зоны над территорией Украины, которые так хотел бы протащить Евросоюз?- Давайте по порядку.Пока Трамп даже антироссийские санкции вводить не хочет. Он говорит: "Пока Евросоюз покупает российскую нефть у Индии, я санкции вводить не буду. Сначала перестаньте покупать, а потом я санкции введу". При этом Венгрия, с которой Трамп дружит, напрямую покупает нефть у России. А США покупают у России газ и продают его Евросоюзу. Понятно, что это маневр: "Вы крутитесь, что хотите, а я пока санкции вводить не хочу".При этом документ, который Зеленский требует от Трампа, почему-то должен содержать положение у бесполетной зоне, которую должен обеспечить Евросоюз, а не Зеленский и не Трамп.В Евросоюзе больше 30 государств. Не все из них хотят иметь дело с Украиной. Урсуле фон дер Ляйен до сих пор не удалось протащить идею об отмене принципа единогласия. Отменять этот принцип не хотят многие государства. Если не будет принципа единогласия, то тогда бюджеты Евросоюза будут делиться без учета мнения большинства его членов. А им это не хочется.Следовательно, любую бесполетную над Украиной может заблокировать единственный член Евросоюза, если Евросоюз захочет ее протащить.То есть Зеленский требует какой-то документ, который еще надо составить. Причем еще неизвестно, кто его будет составлять. А мы уже начинаем предполагать, что туда будет что-то монтироваться.Для начала Зеленскому вообще нужно получить согласие, чтобы этот документ оформить. Потом надо будет понять, кто в этом принимает участие. И уже потом говорить о том, кто хочет ввести бесполетную зону и есть ли для этого возможности.Если документ подпишут Франция, Германия, Великобритания и Польша, у них есть возможность объявить бесполетную зону, но нет возможности ее поддерживать. Они же сами говорят, что не могут обеспечить ПВО Европы без американцев и настоятельно требуют, чтобы США дополнительно поставили им несколько десятков систем "Пэтриот", потому что они свои ЗРК отдали Украине. С таким же успехом Папуа-Новая Гвинея может объявить бесполетную зону.Может быть, там найдутся откровенные маргиналы, которые хотят выглядеть идиотами, подписав документ, который не могут реализовать.Повторюсь, бесполетную зону надо обеспечивать. Для этого надо сбивать не только российские дроны, но и самолеты. И надо быть готовыми, что свои самолеты и ПВО они начнут терять, потому что мы будем отвечать. Это же будет не прокси, а открытая война с Россией. Этого мало кто хочет. И нас это волновать не должно.Волновать нас должно только одно. Втянут они Трампа в свою коалицию или нет. Их единственная задача – сделать так, чтобы США вели себя как при Байдене. Вводили санкции, давили политически. А самое главное, что у них за спиной окажется могучий американский флот и огромный ядерный арсенал.Можно сколько угодно говорить, что американские ракеты ржавые. Когда-то американцы писали то же самое о наших ракетах, но никогда не горели желанием проверить это на практике.Таким образом, возвращение США в украинский конфликт резко усилит возможности Европы. Но не столько военные, сколько политические. Никто не собирается воевать с Россией. Конечно, нагнетание политических страстей может привести к тому, что война будет неизбежной. Европа до этого может допрыгаться. Но ее задача – добиться от России уступок. А войной они Россию шантажируют. Но не тем, что "мы сейчас будем на Москву наступать". Нас шантажируют войной без войны, когда мы должны будем держать армию на западе или даже занимать территории вроде Прибалтики, а остальной Евросоюз будет спокойно заниматься своими делами и говорить:"Мы, конечно, поддерживаем оккупированных прибалтов, но сейчас воевать не будем. Нам надо до 2035 года построить заводы, накопить боеприпасы, нарастить армию. Вот тогда будем. Может быть".Вот такая война им нужна. Россия напрягается, но нет конечной цели. Нет Берлина, над которым можно вывесить флаг. Есть лишь бесконечное изматывающее противостояние.А пока они просто пытаются пугать Россию, на них смотрят как на идиотов. Чем пугать? Ну устроите вы провокацию? Так вам просто утопят пару кораблей и раздолбают. И вы ничего не сделаете, потому что совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции недостаточно для того, чтобы испугать Россию. Да, солидный ущерб нанести может. Но гарантий того, что он весь пробьется через систему ПВО/ПРО, ни у англичан, ни у французов нет.У нас тоже нет гарантий, что мы все собьем. Даже один ядерный взрыв – это много. Но не смертельно. И это выводит мир на другую ступеньку конфронтации. А самое главное, что это множит на ноль Европу. У них нет систем ПВО/ПРО, которые способны сдержать наши ракеты. Когда прилетит туда – взорвется все, что прилетит.Останется лишь та часть Европы, которую мы захотим занять. Всего остального просто не будет.Повторюсь, для них важен шантаж, а не война. Война важна не столько для приграничных стран, которые пляшут с каменным топором в руках, а для Западной Европы, которая хочет отсидеться за их спинами и получить с этого материальную выгоду. И для этого им нужен Трамп в коалиции. Потому что ждать, пока он уйдет естественным путем, слишком долго. Еще три года.Даже если по итогам промежуточных выборов сформируется антитрамповский Конгресс, это будут проблемы США. Трамп тогда сосредоточится на внутренней политике и будет выяснять отношения со своим Конгрессом. Но переломить внешнеполитический курс Трампа его внутренние американские противники не смогут. Тем более, за два года.Скорее, они будут ориентироваться на выборы президента нетрамписта. И тоже будут погружены во внутренние американские дела.То есть все, что сейчас говорят европейцы и Зеленский направлено на то, чтобы отдать пас своим сторонникам в США, дабы они на это опирались и давили на Трампа. И на то, чтобы просто оказывать давление на Трампа: "У нас же есть соглашения. Ты должен свою часть выполнять". Трамп, конечно, может вилять, рассказывая про покупку российской нефти у Индии. Но на него давление оказывается. Он от этого давления не всегда может уйти. И это давление может загнать его в угол, когда он будет вынужден к этой коалиции присоединиться.А мы, наоборот, даем Трампу возможность из этого угла выскочить и продолжить свое маневрирование.- Что придумает Европа до обрушения украинского фронта?- Они пытаются создать в Польше новую группировку. Польша не хочет воевать, вернее, хочет, но так, чтобы ей за это ничего не было. А польская армия – единственная боеготовая в Европе, кроме турецкой. Но Турция не в Евросоюзе, она в НАТО. Армия Польши слабее российской, но представляет собой сбалансированную военную силу, которая может что-то реально демонстрировать на фронте. Полякам нужно еще несколько лет, чтобы довести ее до запланированных показателей, но уже сейчас она может доставить неприятности.Поэтому все, кто пытается организовать европейскую войну, англичане, немцы, шведы, делают ставку на польскую армию. Поляки говорят, да, мы готовы, но только вместе с США, потому что не хотим быть как Украина. Потому что вы потом уйдете, будете поставлять нам патроны, бинты, йод, зеленку, а убивать будут нас.И получается, что у ЕС нет армии, которая может воевать. Но у ЕС есть НАТО, а поляки не против устраивать провокации на границе, чтобы втягивать Трампа во всякие истории. Но в Евросоюзе и НАТО есть политики, которые не против организовать кризис с Россией, но без своего участия. Поляки поднимают истерику, подгоняют к границе войска, все говорят, что да, это очень опасно, Россия собирается напасть на Польшу и оккупировать ее, давайте отправим туда дополнительные силы и средства.Таким образом создается группировка НАТО, которая Польше не подчиняется. Макрон послал в Польшу эскадрилью самолетов, которые могут нести ядерное оружие. Ядерные силы Франции из-под национального командования никуда не передаются.В любой момент какому-нибудь пилоту из Франции может поступить приказ взлететь и долбануть по территории Белоруссии не очень мощной ракетой или вертолет сбить над Белоруссией. И посмотреть на реакцию. Когда его самого собьют, поднять вой, что это нападение не Польшу, Францию, НАТО или даже на французские ядерные силы. Или силами НАТО нанести удар через границу, чтобы вызвать военные действия, которые охватят территории Белоруссии и Польши.Польша будет вынуждена воевать, а все остальные смогут отморозиться и сказать, мы уходим. Поэтому Запад тоже маневрирует. Когда против вас пять тысяч модернизированных боеголовок, как у России, вам вступать в прямой конфликт очень не хочется.А если устроить России конвенционную войну невысокой интенсивности, даже с постоянными переговорами о мире, это то, к чему они стремятся. Они поощряют Зеленского воевать до последнего украинца. Чем больше он воюет, тем больше у них времени на то, чтобы решить, кто будет после Украины.- Есть ли возможность избежать большой войны?- Я уже сказал, что Запад большой войны не хочет, он хочет маленькую, но длинную. Мы можем пойти по радикальному пути, сказав Западу, не одумаетесь, начнем крупные боевые действия. Но тогда их придется начать. И если мы ошибемся в прогнозе реакции Запада, например, спрогнозируем, что если оккупируем Прибалтику, Запад сдастся, а он не сдастся, то окажемся в сложном положении, потому что военные задачи выполнены, политические задачи нет. Надо будет идти дальше, и можно будет дойти до обмена ядерными ударами, чего мы тоже не хотим.Есть варианты затяжного решения проблемы. Вы же половину своей экономики разрушили, разрушайте вторую половину, мы посмотрим. У нас есть дефицит бюджета, но это не то же самое, что в Европе и США. Это проблема, решаемая в краткосрочной перспективе. Главное, не выпустить ситуацию в процесс саморазрушающего нагнетания, когда начинается игра в повышение ставок. И выпрыгнуть из этого беличьего колеса невозможно. Если у всех нервы крепкие, то это как два самолета, идущие в лоб, потом только обломки на землю падают.- Чтобы нам не ввязаться в конфликт, подобный тому, который происходит в Газе, нужно не поддаваться на провокации?- Не могу понять людей, которые говорят, почему мы не стерли в порошок Украину, как Израиль Газу? Посмотрите на карту и поймите, почему не стерли. Потому что Газа — это булавочная головка на карте, а Украина след от сапога. Украина в тысячи раз больше Газы. Если Израиль бомбил Газу два года и не стер с лица земли, кое-что там осталось, то Украину надо бомбить 200 лет, а может, и дольше. Еще нужно произвести такое количество боеприпасов. Глядя на Израиль, можно увидеть результат ставки исключительно на силовые действия. На каком-то этапе она работает, потом противник находит вариант контригры, вы увязаете и оказываетесь в безвыходной ситуации, когда любое действие становится невыгодным.Если против нас организуют провокацию, важна верная оценка действий противника. Он хочет, чтобы мы отступили, или чтобы мы на него бросились. Нельзя давать ему добиться своей цели, его провокация должна оборачиваться против него.Европейцы по поводу конфликта на Украине говорят, что нельзя поощрять "агрессию" России на Украине. С точки зрения защиты своих политических интересов это правильная позиция. Другое дело, что они не защищают свои интересы. Их интересы находились в плане сотрудничества с Россией, это давало им экономический рост. Но их субъективные решения победили объективную реальность. Они действуют из субъективных оценок отдельных политических групп. Они не защищают государственные интересы. Они защищают интересы отдельных политических группировок. Сейчас они диаметрально противоположны государственным интересам европейских стран и США.

