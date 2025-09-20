https://ukraina.ru/20250920/dmitriy-evstafev-esli-evropa-ukradet-rossiyskie-aktivy-to-ubet-perspektivu-dialoga-s-moskvoy-1068909269.html

Дмитрий Евстафьев: Если Европа украдет российские активы, то убьет перспективу диалога с Москвой

Дмитрий Евстафьев: Если Европа украдет российские активы, то убьет перспективу диалога с Москвой - 20.09.2025 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Если Европа украдет российские активы, то убьет перспективу диалога с Москвой

Рабочий сценарий, по которому европейцы шли эти несколько месяцев, это вытянуть любой ценой у американцев воздушную поддержку, логистику, сохранить разведку, но действовать автономно от командно-штабных и политических структур НАТО. Американцы там доминируют и могут заблокировать любую военную операцию.

2025-09-20T06:00

2025-09-20T06:00

2025-09-20T06:00

интервью

москва

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

нато

украина.ру

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039020934_34:0:880:476_1920x0_80_0_0_ddca559f1e8a2aa3ced16c9369ea7c74.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадьевич, судя по публикациям в СМИ, переговорный процесс застопорился. И тут Зеленский заявляет, что готов к трехсторонне й встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но только не в Москве. Возможна ли такая встреча?- Мы вошли в такой период развития системы международных отношений, что хотя глобализация, при которой, чтобы произвести расческу в Бангладеш, надо было привезти смолы из Африки, распадается, но при этом взаимосвязь событий усиливается.Например, есть взаимосвязь между попытками Трампа аккуратно осуществить интервенцию в Венесуэле и нахрапистыми без реального военного целеполагания действиями правительства Нетаньяху в Газе.Ни Трамп, ни Зеленский, ни Урсула фон дер Ляйен, ни Фридрих Мерц, ни британцы, которые долго отрицали, что являются операторами проекта киевского режима, а теперь решили выйти из тени на фоне кризиса британской государственности, не могут объяснить, зачем нужна трехсторонняя встреча.Этот вопрос был сперва задан на уровне Сергея Лаврова. Потом его неоднократно повторял Владимир Путин. Выясняется, что трехсторонняя встреча никакого отношения к мирному урегулированию на Украине не имеет. Единственное, для чего она нужна при нынешней позиции киевской стороны это легитимизация режима Зеленского.Потому что и сам Зеленский, и все остальные понимают, что его легитимность равна нулю. И провести выборы, которые признают Китай, страны Глобального юга и Россия, он не сможет. И как можно имитировать свою легитимность? Стать одним из трех. Это очень смешно, потому что Зеленский пытается занять место, на котором должны сидеть Си Цзиньпин или Нарендра Моди. То есть он мыслит себя частью Большой тройки, которая должна разрешить один из важнейших геополитических вопросов.Кстати, сам Зеленский понимает, что безопасно поговорить можно только в Москве. Повестку дня можно выработать на встрече на троих, но только тогда, когда она может быть подготовлена.Что из того, что сказал Зеленский за последние три месяца может рассматриваться как индикатор того, что он готов говорить всерьез? На встрече с депутатами его партии Зеленский говорил о том, что готов стоять до конца. Это разве повод, чтобы обсуждать что-то на троих?Уже начинается легализация позиций к серьезному диалогу относительно будущей демилитаризации и денацификации Украины. Заметьте, как Трамп зло сказал о том, что Зеленскому придется пойти на переговоры. То, что сейчас легализуется, это уже ряд пунктов из того, что сформулировал Путин в июне 2024 года на совещании в МИД.Но переговоры на троих, Трамп, Путин, Зеленский, это на сегодняшний день политическая манипуляция со стороны Киева.- Учения России и Белорусии "Запад-2025" вызвали негативную реакцию наших западных оппонентов. Стоим ли мы на пороге большой войны?- Их истерика не случайна, мы наблюдаем главный раскол в евроатлантике. Легенда учений — помощь государству в Полесье в отражении внешней агрессии при попытке государственного переворота. А дальше у любого западного военного аналитика и у некоторых западных политиков возникает вопрос, впишутся ли американцы?Ответ в любом случае будет нет. Этот вопрос задавался еще при Никсоне и Киссинджере. И тогда ответ тоже был отрицательный: Америка не будет менять Нью-Йорк на Париж.Сразу же возникает второй вопрос и мизерной части западных аналитиков: почему американцы должны вмешиваться? Европейцы с упорством, достойным лучшего применения рассказывали про коалицию желающих, которая действует под собственным командованием вне НАТО.Рабочий сценарий, по которому европейцы шли эти несколько месяцев, это вытянуть любой ценой у американцев воздушную поддержку, логистику, сохранить разведку, но действовать автономно от командно-штабных и политических структур НАТО. Американцы там доминируют и могут заблокировать любую военную операцию.Перед европейцами встал призрак большой войны без участия американцев. Но европейцы сами рассказывали, как обойдутся без Трампа.И возникает еще один вопрос. Кто будет этот банкет оплачивать? И все эти дилеммы возникла за 10 дней, заметьте. Европейцы считали, что они будут на некие деньги закупать в США оружие, которым будут перевооружать украинскую армию, пока американцы занимаются тем, что они называют мирное урегулирование.Где взять эти деньги? Пытаться найти в национальных бюджетах это значит, пушки вместо масла в европейском случае. Или украсть не просто проценты с замороженных российских активов, они их уже проели, а начать изымать тело российских активов. То есть отрезать себе возможность возвращения к диалогу с Москвой. Вернуться к отношениям с Москвой после такого воровства не сможет никто. А это значит, что в будущей геополитической конструкции вокруг Евразии европейцы голоса и влияния на Москву иметь не могут.Это дилемма: либо каким-то образом ужимать своих обывателей, либо убить перспективу отношений с Россией.- Непреодолимое желание внеблоковой войны с Россией — это реваншизм?- Ответ будет очень короткий – да. Объяснить это возрождением европейского колониализма, геоэкономическими целями уже нельзя. Я смотрю на Макрона и Мерца и понимаю, что это внутренне состояние умов. Самый циничный человек это Стармер. Некоторые признаки геополитического цинизма иногда начинают проявляться у Стубба. Я смотрю на этих людей и понимаю, что они хотят повоевать с Россией.- Почему именно Польша выбрана следующей Украиной?- Во-первых, просто географически. Во-вторых, евроатланистам нужно если не увеличить, то сохранить степень вовлеченности американцев в этот конфликт и втянуть туда поляков. Поляки этого не хотят, потому что у них при всем их гоноре есть историческая память. Они понимают, что будет, если они проиграют.Нельзя втянуть Польшу в конфликт на Украине, не увеличив в нем участие американцев. Но что Трамп рационально сопротивляется попыткам втянуть США в этот конфликт, что поляки демонстрируют недюжинный здравый смысл.Когда я учился во второй половине 80-х на военной кафедре МГУ, мы изучали структуры армия стран НАТО. Сегодня "коалиция желающих" не может набрать, это 40 тысяч военнослужащих. Это две мотопехотные дивизии бундесвера полного состава. То есть во всем сегменте НАТО не набирается двух мотопехотных дивизий.На этом фоне поляки, которые могут выставить 60-80 тысяч штыков реальных штыков, а не партизан, инвалидов и наемников, будут лидерами. Но даже учитывая это, поляки проявляют колоссальный здравый смысл.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Об основных причинах, по которым противник теряет боеспособность

https://ukraina.ru/20250918/nesluchaynaya-isterika-evstafev-o-prizrake-bolshoy-voyny-posle-ucheniy-zapad-2025-i-dengakh-dlya-es-1068857801.html

https://ukraina.ru/20250919/1068864867.html

https://ukraina.ru/20250918/anatoliy-sidorov-tramp-zanyal-udobnuyu-pozitsiyu-chtoby-otoyti-ot-konflikta-na-ukraine-1068860743.html

москва

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, москва, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, украина.ру, мид