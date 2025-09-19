https://ukraina.ru/20250919/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-ob-osnovnykh-prichinakh-po-kotorym-protivnik-teryaet-boesposobnost--1068835937.html

Спецоперация на минувшей неделе. Об основных причинах, по которым противник теряет боеспособность

На линии боевого соприкосновения (ЛБС) усилились бои на трех ключевых участках- Харьковское и Южно-Донбасское направления, Запорожская и Херсонская области с выходом на Днепропетровскую область.

Стремительно развивается ситуация вокруг Купянска после того, как подразделения российской армии использовали нестандартный тактический маневр с использованием подземных коммуникаций. На мой взгляд, это часть общего замысла по освобождению Купянска. Но делать преждевременные выводы еще рано. Бои в северо-западной и северной части города нарастают с каждым днем. Десантники и спецназ закрепились на северо-западе Купянска, что позволяет усилить плацдарм и продвигаться в различные части города. Наши штурмовые подразделения пробиваются в центральную часть.У противника стал проседать южный фланг вокруг Купянска. Это означает, что наши бойцы усилили наступательные действия с южного направления к Купянску. Значительно сузился плацдарм на левом берегу реки Оскол. Напомню, что река делит Купянск на две части. На левом берегу есть железнодорожные станции, главная из них - Купянск-Узловая, противник там еще держит небольшой плацдарм. Со стороны севера ВС РФ усиливают давление и уже осуществляют переправы по насыпям. Наши войска наступают по направлению населенных пунктов Отрадное, Бологовка и Двуреченское. Все они расположены поблизости от границы с Белгородской областью России, чтобы расширить буферную зону.Обстановка на Константиновском направлении продолжает оставаться напряжённой, бои приобретают всё более ожесточённый характер. Севернее Яблоновки подразделения ВС РФ продвинулись вперёд, закрепившись на новых позициях. Одновременно противник удерживает значительные силы в районах Катериновки, Клебан-Быка и Нелиповки, где основная борьба сосредоточена вокруг узла водохранилища. Контроль над этим районом имеет важное значение, так как он обеспечивает логистику и устойчивость всей оборонительной линии противника.Юго-восточнее Константиновки наши штурмовики сумели дожать оборону противника в Александро-Шультино и закрепиться на территории прилегающих дачных массивов. Это позволяет использовать пригородную застройку как опорные точки и готовить почву для выхода непосредственно к городской черте, что фактически открывает перспективу уличных боёв. В районе Предтечино подразделения ВС РФ активизировали давление с юго-восточного направления, действуя малыми штурмовыми группами при поддержке резервов и артиллерии. Наступление ведётся с расчётом на постепенное выдавливание противника к восточным подступам к городу. В направлении Ступочек российские войска продолжают продвижение, расширяя зону контроля.Армейские подразделения группировки войск "Центр" продолжают движение в направлении Дружковки и отражают контратаки, переброшенных на этом участке штурмовых и десантно-штурмовых подразделений противника. Однако ВСУ не удалось отбросить, отрезать и окружить наши войска севернее Фёдоровки. Ожесточённые бои — в районе Гектовой балки. Несмотря на введённые в бой на этом участке резервы, локальные продвижения, противник за минувшую неделю так и не смог достигнуть поставленных ему задач. Восточнее Новоторецкого наши подразделения выбили противника из укрепрайона и продвинулись до балки Бирючья, срезая "карман" прорыва в направлении Попов Яра. Севернее наши штурмовые подразделения от Кучеров Яра продолжают продвигаться в направлении к окраине Грузского и в районе реки Грузская в направлении Новониколаевки (и далее — Дружковки).Российская армия продолжает наступление на Покровском направлении (конкретно в Днепропетровской области). И, как отмечают военные эксперты, темпы продвижения нашей группировки впечатляют. Под наш контроль перешёл населённый пункт Андреевка-Клевцово. Кроме того, мы полностью заняли Берёзовое (очень крупный по местным меркам посёлок) и начали бои за Новоивановку, тем самым продолжая поддерживать довольно высокие для СВО темпы наступления. Особенно после того, как командование ВСУ вынуждено было снять с этого участка фронта самую боеспособную бригаду (79-ю) и перебросить её для спасения ситуации в районе Покровска.В рамках наступательных действий нашей армии полностью освобождено село Берёзовое — одно из крупнейших на этом участке фронта, а бои за Новоивановку продолжаются. Штурмовики зашли в населенный пункт Зверево и, форсировав реку Волчья, находятся уже в Днепропетровской области. Этот факт подтверждает, что наступление развивается сразу на нескольких направлениях и застало противника врасплох.На Запорожском участке армия России имеет тактические успехи в Степногорске. Идут ожесточенные бои за Степногорск. Десантники, совместно с другими подразделениями, продавливают оборону противника.В южной части населенного пункта развернулись боестолкновения в частном секторе и промышленной зоне. Противник стал применять авиацию для удержания обороны и нанесения ударов по нашим позициям. 128-бригада ВСУ, которая работает совместно на данном участке с БПЛА подразделениями Ронин и Петухи Мадьяра, чувствовала себя достаточно спокойно под прикрытием дронов, пока на их позиции не прилетели наши снаряды РСЗО и ФАБы. По данным радиоперехвата противник понес значительные потери после наших ударов, запросили эвакуацию и переброску дополнительных резервов.Вблизи Приморского передовые штурмовые группы выявляют огневые точки противника. Высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары. В Преображенке воздушной разведкой были выявлены позиции ВСУ, после чего реактивной артиллерией был накрыт выявленный квадрат. Уничтожается и тяжелая вражеская техника, только за лето на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили порядка шести танков Leopard и БМП Bradley.На Херсонском направлении продолжаются активные действия ВС РФ. Основные усилия сосредоточены на правобережье Днепра и в островной зоне. Авиация и артиллерия на минувшей неделе ежедневно наносили удары по объектам ВСУ в Херсоне и прилегающих районах. В Тягинке уничтожен пункт управления БПЛА. На острове Карантинный нанесён удар ФАБ-1500 по пункту управления операторами беспилотников. Штурмовые группы действуют локально на островах, применяются скрытные десантные высадки с лодок.Установлен контроль над Алексеевским островом в районе Антоновского железнодорожного моста. Противник выбит из опорных пунктов. При попытке отхода вплавь через Днепр 12 военнослужащих ВСУ были уничтожены. Системно подавляются силы и резервы противника в прибрежной и тыловой зонах. Взятие Алексеевского острова обеспечивает контроль за районом Антоновского моста и расширяет возможности для ведения разведки и огня по противнику. Уничтожение пунктов управления снижает координацию действий ВСУ и ослабляет их разведывательные возможности. Продолжающиеся удары по объектам ВСУ в Херсоне ограничивают возможности по перегруппировке и снабжению.На этом направлении проводится системная работа по уничтожению резервов противника. Действия авиации, артиллерии и штурмовых групп взаимно дополняют друг друга, что обеспечивает устойчивый тактический успех и позволяет закреплять контроль над ключевыми участками местности.Нехватка личного состава в подразделениях ВСУ приводит к потере их боеспособности и, как следствие, к ещё большим потерям. Когда в роте, где штатная численность от 80 до 100 человек, в реальности на штурм идёт в лучшем случае человек 15, то выполнить поставленную задачу они неспособны чисто физически. Плюс отсутствие должной подготовки у большинства боевиков, особенно из числа мобилизованных, приводит к тому, что на передовой они мрут как мухи.До 2022 года, а потом с началом СВО многие бригады украинской армии были зачислены в "элитные". В первую очередь те, которые получили на вооружение западную бронетехнику, прошли обучение за границей или набрались опыта от иностранных инструкторов на своих полигонах. Они браво маршировали на парадах, снимались в рекламных роликах ВСУ. При этом, по сути, оставались обычными бригадами - механизированными, десантно-штурмовыми, танковыми, морской пехоты.А вот бригады территориальной обороны украинской армии, которые спешно комплектовались по месту жительства по остаточному принципу, негласно записали в "плебеи". А когда с "элиты" слетел лоск после огромных потерь, всё смешалось в кучу: "плебеев", которым изначально доверяли задачи тылового характера, стали отправлять непосредственно на линию боевого соприкосновения, откуда их потом пачками стали вывозить в черных пластиковых мешках в виде "двухсотых".Претендовала на роль элитных и 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура". Она была создана под контрнаступление в начале 2023 года. Её ещё называли "американской мечтой" — обученная инструкторами из США, бригада получила почти сто БМП М2А2 Bredley, САУ М109, 28 танков М55S (словенская модернизация Т-55), которые впоследствии были заменены на немецкие Leopard 2А6, а ещё чуть позже на американские M1A1Abrams.По такому количеству западной техники, помноженному на численность личного состава в пять тысяч военнослужащих, это было достаточно мощное соединение ВСУ. Сыпаться "Магура" начала ещё с первых боевых действий — в районе села Малая Токмачка под Работино "элита" потеряла более 20 единиц бронетехники, в том числе 4 танка Leopard. В последующем 47-я бригада потеряла не менее 7 танков Abrams подбитыми, остальные имели технические проблемы, в результате чего все американские танки были выведены с передовой в глубокий тыл. "Гвардейцев Зеленского", как ещё называли 47-ю бригаду, особо не щадили, бросали на опасные направления, в том числе и под Красноармейск (Покровск), где они понесли столь значимые потери, что бригаду вывели на переформирование. Озлобленные "гвардейцы" там конфликтовали между собой даже на уровне офицеров, которые сходились в "кулачных боях" из-за нежелания возвращаться на передовую.Даже некоторые украинские источники отмечают, что операция Зеленского и Сырского по срезу выступа на Покровском направлении уже стоила ВСУ потерь в живой силе в количестве от восьми до десяти тысяч солдат (убитые, раненые, контуженные, пропавшие без вести, пленные). Штабные проспали, а теперь жизнями простых солдат приходится спасать ситуацию, кидая их в мясные штурмы под тяжёлые авиабомбы, авиацию, дроны. Выгрызая то, что потеряли за сутки. При этом за месяц боёв ситуация не очень изменилась, хотя были переброшены лучшие опытные резервы, которые уже понесли значительные потери. Скоро сточатся резервы, и тогда будет совсем плохо. Вот почему сейчас отлавливать стали жёстче и всех без разбора. Важно закрыть дыру телами украинских солдат.На этом фоне под благовидным предлогом создания в Киеве Штаба многонациональных сил Украины (MNF-U) Британия затевает новую "шахматную комбинацию". Уже назначен руководитель - британский генерал с двумя звёздами, а на более высоком уровне Франция и Великобритания совместно формируют "трёхзвёздочное" командование.Правда, функции штаба MNF-U описаны крайне размыто: мол, он нужен для "готовности к широкому спектру непредвиденных обстоятельств и операций". Но за этой туманной формулировкой скрывается подготовка к возможному прекращению огня и последующей "стабилизации" Украины. По сути, Запад, во главе с Британией, выстраивает структуру, чтобы держать руку на пульсе конфликта и диктовать свои условия.Очевидно то, что учитывая натовскую игру в долгую, ни о каком мире там никто не помышляет. И под видом создания миротворческого штаба происходит передача командования украинскими войсками под британскую корону. Хотя, на мой взгляд, они уже давно рулят в Генштабе ВСУ. Другое дело, следует признать неоспоримый факт. Подобного опыта ведения боевых действий в условиях полномасштабного военного конфликта никто на Западе не имеет. Только украинская армия может в этом аспекте "козырнуть". Впрочем, ближайшее будущее покажет.Главная проблема для вооруженных силу Украины, признают военные специалисты и аналитики, в нехватке сил для удержания широкого фронта. По их словам, "Покровск — реально "высасывает" резервы украинской армии". Если в прошлом году ВСУ не хватало резервов из-за "курской авантюры" Зеленского и Сырского, то теперь живой силы не хватает даже для статичной обороны.О других важных событиях на фронте - в статье Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR

