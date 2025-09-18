https://ukraina.ru/20250918/konets-voyny-ili-nachalo-novoy-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1068799627.html

Конец войны или начало новой? Украина в международном контексте

Конфликт на Украине приближается к неизбежному финалу – об этом заявляет все больше западных изданий. Правда, мало кто берется прогнозировать, когда наступит конец, но теперь все больше тех, кто уверен – Россия одержит победу на поле боя, а Украина лишится части территорий и не войдет в НАТО

Три спорных момента и одно решениеВ такой ситуации лучше начать договариваться прямо сейчас и не ждать сокрушительного поражения, советует Киеву The American Conservative.При этом для Украины самое главное потребовать надежных гарантий безопасности, полагают американские журналисты."Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы быть уверенной в том, что Россия не введет войска повторно. Но Россия и не начала бы своей спецоперации в принципе, если бы США и НАТО были готовы обсудить предложения по безопасности, которые Москва представила им в декабре 2021 года", - признают они.Тогда ключевым требованием Москвы было, чтобы НАТО обязался не принимать Украину в свой состав, напоминает издание."Получив решительный отказ США и НАТО, Россия приняла решение о начале спецоперации. Если бы НАТО решительно закрыла Украине дверь, Россия бы наверняка не стала вводить войска", - говорится в статье.Также журналисты напомнили о содержании Стамбульских переговоров 2022 года, когда российская сторона была готова остановить спецоперацию, если бы Украина отказалась от стремления в НАТО.Однако киевский режим не отказывается от курса на вступление Украины в НАТО и в этом авторы издания видят своеобразный абсурд."Киев добивается членства в НАТО ради безопасности, однако ключевой гарантией послужит как раз противоположное: убедительные обещания Киева и НАТО, что Украина сохранит нейтралитет и никогда не вольется в состав западного альянса (…) Если конфликт завершится юридически обязывающим обещанием, что НАТО не будет присутствовать на Украине, а Украина не войдет в НАТО, то первопричина будет устранена, проблема решится, а Киев получит надежнейшие гарантии безопасности", - пишет The American Conservative.По словам авторов публикации, в последнее время Киев начал осознавать, что в ближайшее время не вступит в НАТО, но гарантии безопасности. Которые он продолжает отстаивать вместе со своими западными покровителями, вызывают сомнения.Издание напоминает, что гарантии, которые обсуждают Украина, Европа и США включают в себя три момента. Первый из них – Восточная Украина становится демилитаризованной зоной с присутствием нейтральных миротворцев. Второй – страны НАТО продолжают вооружать и обучать ВСУ. Третий – Европейские государства размещают войска на Западной Украине.Однако этот план нереализуем по нескольким причинам, полагают американские журналисты. Во-первых, он не сработает, если США не обяжутся оказать военную поддержку европейским силам, участвующим в обеспечении мира на Украине. Во-вторых, план обеспечения безопасности нереализуем в принципе — просто потому, что Россия этого не допустит, отмечает издание. В-третьих, против европейских войск на Украине выступает не только Россия, но и сами европейцы, констатируют авторы публикации."Успешное дипломатическое завершение конфликта потребует создания архитектуры безопасности, учитывающей исторические и современные реалии. Она должна охватить не только Украину, но и всю Европу, включая Россию — в перспективе это заложит основы для мира, упущенного в конце холодной войны", - резюмирует The American Conservative.NetEase: война не закончится, только видоизменитсяТем временем китайский NetEase полагает, что украинский конфликт не закончится, а перерастет в открытую битву НАТО против России. По мнению авторов издания, это стало понятно после инцидента с падением беспилотников на территорию Польши."Со стороны инцидент выглядел как "недоразумение", но на самом деле это было похоже на заранее спланированный тест на прочность. Это не только стало испытанием терпения Польши, но и проверкой красных линий НАТО. Завеса была приподнята — российско-украинский конфликт постепенно трансформируется из "закулисного конфликта" в битву НАТО против России", - отмечается в публикации.При этом китайские журналисты полагают, что Польша действует не на эмоциях, а на основании тщательно проработанного плана. Они напоминают, что Варшава ранее увеличила военные расходы до 4% ВВП, что намного превышает требования НАТО в 2%."Варшава поняла, что российско-украинский конфликт вступил в затяжную фазу, и на этом фоне пытается напомнить людям о себе и попасть в центр внимания НАТО. В итоге Польша перебрасывает около 40 тысяч солдат к границе с Россией и Белоруссией, чтобы не только предупредить РФ, но и фактически пригласить альянс присоединиться", - пишет издание.Но этот огонь нельзя разжигать так легкомысленно, предупреждают китайские журналисты. Если на границе Польши и РФ начнется конфликт, в него может быть втянута НАТО, а в случае задействования статьи о "коллективной обороне" ситуация полностью выйдет из-под контроля, полагают они."Маски сняты. С начала в 2022 году и по настоящее время российско-украинский конфликт выглядел как "война чужими руками". НАТО стоит за Украиной, а Россия полагается на себя. Но теперь эта опосредованная война меняет свой характер. Развертывание польских войск, контингента НАТО и военные учения России — все говорит о том, что ситуация меняется. Европа нацелена против РФ", - пишет NetEase.Издание подчеркивает, что в этой войне, если до нее дойдет, участие примут прежде всего европейские страны альянса, в то время как США займут позицию наблюдателя."Хотя США по-прежнему являются главой НАТО, в настоящее время их стратегический фокус направлен на Индо-Тихоокеанский регион, в частности на сдерживание Китая. Воевать против России очень дорого, да и желания особо нет", - отмечается в публикации.Конечная цель США - свалить бремя противостояния России на Европу, а для этого нужно дистанцироваться от НАТО, считают китайские журналисты.Дешево и сердитоПока политологи делают прогнозы, боевые действия на Украине идут своим ходом. Специализированные западные издания регулярно анализируют эффект от применения российского оружия в ходе этого конфликта.Одну из публикаций The National Interest посвятил модернизированной планирующей авиабомбе ФАБ-500. По мнению экспертов издания эта бомба изменила ударные возможности России и скорректировала динамику конфликта под Донецком, Харьковом и Курском.Издание напоминает, что 500-килограммовая осколочно-фугасная бомба советских времен, изначально представляла собой боеприпас свободного падения и ограниченной точности."Великое преображение бомбы началось в 2023 году с внедрения Унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК). В этот аэродинамический комплект входят складные крылья, спутниковая навигация (ГЛОНАСС) и оперение для планирования на расстоянии до 60-70 километров". – отмечают американские эксперты.По их словам, к 2025 году усовершенствованный комплект УМПК-ПД еще больше увеличил дальность — до 95-100 километров. Это позволило сбрасывать бомбы с большего расстояния и снизить уязвимость самолетов для украинских средств ПВО.При этом бомба обходится России сравнительно дешево, поэтому ее производство поставлено на поток, подчеркивают американские военные эксперты."Дуэт Су-34 и ФАБ-500 демонстрирует, как Россия приспосабливается к боевым действиям на истощение, ставя во главу угла массированный огонь, а не точность. Москва не только остановила контрнаступления Украины, но и предупредила НАТО об уязвимости альянса для планирующих бомб в конфликте с противником сопоставимой силы. Дуэт Су-34 и ФАБ-500 демонстрирует, как Россия приспосабливается к боевым действиям на истощение, ставя во главу угла массированный огонь, а не точность. Москва не только остановила контрнаступления Украины, но и предупредила НАТО об уязвимости альянса для планирующих бомб в конфликте с противником сопоставимой силы. На четвертый год спецоперации в 2025 году это оружие лишний раз подчеркивает важную роль в долгосрочных конфликтах доступных по цене систем старого образца при должной модернизации", - резюмирует The National Interest.

