Измучен, раздражен и расстроен. Зеленский уже не может скрыть, что надежды больше нет

Телеканал Sky News 17 сентября обнародовал полную версию интервью с Владимиром Зеленским. В очередной раз "действующий глава администрации" Украины, как его недавно назвал Владимир Путин, заявил, что готов к встрече с президентом РФ. Одновременно с этим он просит Запад перейти на язык силы в отношении Москвы

Зеленский просит встречуЗеленский ранее не раз выражал готовность к встрече с Путиным, однако в Кремле отмечали, что такой формат сейчас не имеет смысла. Москва полагает, что встречаться нужно только тогда, когда есть для этого конкретные наработки и когда есть уже те или иные договоренности, которые требуют утверждения на уровне глав государств.В тему возможной встречи активно вовлечен президент США Дональд Трамп, который также считает, что такой диалог мог быть эффективным."На столе лежит множество предложений, с некоторыми из которых согласны американцы, европейцы и, конечно, я. Думаю, теперь этот вопрос следует адресовать России, которая до сих пор не дала ответа", - рассказал Зеленский в интервью Sky News.Он отметил, что готов встречаться с Путиным без предварительных условий.Он не уточнил, зачем нужна такая встреча. Ранее Зеленский уже отверг требование РФ вывести украинские войска из Донбасса и закрепить нейтральный статус Украины, поэтому не понятно, для чего нужны переговоры Зеленского и Путина, которые в нынешних условиях неизбежно кончатся ничем.А еще не понятно, почему для встречи с президентом России о ситуации между Украиной и РФ надо обсуждать "множество предложений, с которыми согласны американцы, европейцы" и, конечно, Зеленский. Но почему-то им не упомянуты предложения России. Для обсуждения которых, собственно, и стоит встречаться, если такая встреча станет возможной.Критика ТрампаВ интервью британскому телеканалу Зеленский также резко высказался о Трампе, заявив буквально, что тот должен быть смелее. Он выставил главе Белого дома новое условие для окончания конфликта."Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу <...> иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.По его словам, единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности.Зеленский считает, что США "достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения"."Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться", - рассказал он.Примените силуУже традиционно Зеленский просит встречи с Путиным и одновременно с этим критикует президента РФ на грани оскорблений.На этот раз досталось и Трампу, который в конце августа провел встречу с российским лидером на Аляске. По мнению главы правящего на Украине режима, Путин в США получил "деизоляцию"."Он (Путин – ред.) получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину дверь некоторых других саммитов и форматов", - полагает Зеленский.Он добавил, что глава российского государства "должен заплатить", потому что Путин якобы "начал войну" и за то, что он пытается найти "выход из изоляции"."Он (Путин – ред.) ведет войну, и все пытаются его остановить, спорят с ним, просят его сделать то-то и то-то, а вместо этого следует применить силу. <...> Он понимает силу. Это его язык", - утверждает Зеленский.В качестве такой "силы" он видит антироссийские санкции, которые должны быть усилены и которые должны быть введены как можно быстрее.Несвободные россияне и свободные украинцыЗеленский не был бы собой, если бы вместе с российским президентом не оскорбил бы весь российский народ.Он признал, что внешнеполитический курс российских властей находит поддержку у населения, в том числе молодежи."У них есть название "Русский мир", и они думают, что могут рассчитывать на возвращение всех стран, которые были в составе Советского Союза, вернуть их всех к их правилам и создать единую страну, Российскую империю. И что самое ужасное, молодые люди думают так же", - сказал Зеленский.По его словам, такие молодые люди – на самом деле пожилые."Они действительно старые советские люди. Моему отцу 77 лет - он намного моложе 18-летних русских девушек и юношей, потому что они несвободны", - рассказал Зеленский.Примечательно, что в этом же интервью он заявил, что украинских военнослужащих больше не отправляют на обучение за границу, не объяснив по какой причине. Уж не потому ли, что все предыдущие попытки такого обучения оканчивались массовым бегством обучающихся "свободных" украинцев из рядов родной армии? На этот вопрос, разумеется, Зеленский ответ знает, но публично его никогда не озвучит."Чувство безнадежности"К слову, о разговорах не для широкой публики. В них Зеленский более откровенен. Такой вывод можно сделать из утечек с закрытой встречи главы режима с подконтрольными Офису президента депутатами парламента из фракции "Слуга народа" 16 сентября.Спикер партии Юлия Палийчук в комментарии украинским СМИ сообщила, что Зеленский пообещал "трудные решения", если ситуация на фронте будет ухудшаться.Не уточняется, что он имел ввиду, поэтому вариантов сразу несколько: от выполнения требований России для окончания конфликта, либо же снижение нижнего порога мобилизации до 18 лет.Параллельно с этим на Украине пошли слухи, что конец боевым действиям приближается и власти уже будто бы готовятся к выборам. Соратник Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский полагает, что война "очевидно, идет к завершению", а его коллега по "Слуге народа" Дмитрий Черный и вовсе дает считанные недели до объявления новых выборов, основываясь, правда, исключительно на своих ощущениях.Сам же Зеленский на встрече с парламентариями якобы сказал, что никаких выборов не будет, пока действует режим военного положения.Так ждать или нет скорого окончания конфликта? Интервью Зеленского Sky News подтверждает, что скорее нет, чем да. Воинственность риторики киевского режима ни на йоту не уменьшается, а признаков того, что Киев готов пойти на территориальные или еще какие-то уступки, не видно.Стоит говорить скорее об очередной попытке властей Украины найти пути для продолжения войны, на которую нужны деньги и покровительство основных союзников. В идеале – Соединенных Штатов, но если же все-таки нет, то хотя бы Великобритании, Германии и Франции как главных застрельщиков в Европе.Потому и петушится Зеленский, поэтому и кричит на каждом углу, что готов к встрече с Путиным, потому что никакая встреча ему не нужна. Главе киевского режима при этом все труднее скрывать, что ситуация складывается не в его пользу.Даже пиар-интервью Sky News, предназначенное для заграничного зрителя, уже не способно оказывать нужный эффект. Беседовавшая с ним журналистка Ялда Хаким признала, что ее собеседник был "измучен, раздражен и расстроен недостатком действий" со стороны США.Она рассказала в подкасте телеканала, что Зеленский стал депрессивным, а в его словах появилось "чувство безнадежности".О том, что стоит за выпадами Зеленского в адрес Трампа - в материале издания Украина.ру Андрей Суздальцев: Зеленский дает указания Трампу, потому что боится наступления армии России.

