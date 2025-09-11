https://ukraina.ru/20250911/ubiystvo-charli-kirka-strelok-v-begakh-tramp-skorbit-i-obvinyaet-levykh-1068509662.html

Убийство Чарли Кирка: стрелок в бегах, Трамп скорбит и обвиняет "левых"

Соратник Трампа, активист-консерватор Чарли Кирк был застрелен во время выступления в Университете долины Юта. Протесты против его появления предшествовали инциденту. Двое задержанных отпущены, настоящий стрелок остается на свободе. Трамп обещает найти убийцу и осуждает политическое насилие

В США убили 31-летнего активиста-консерватора Чарли Кирка, ведущего популярного подкаста и союзника президента Дональда Трампа по движению MAGA. Трамп скорбит, двое задержанных подозреваемых оказались непричастными, настоящий убийца до сих пор не найден.Что произошло?Кирка застрелили во время его выступления в Университете долины Юты в городе Орем 10 сентября. В кампус его пригласили студенты из организации Turning Point USA.На площадке установили палатку с надписью American Comeback ("Американское возвращение"), звукоусиливающую аппаратуру, стеллаж и стул. Кирк выступал стоя.На мероприятие пришли около трёх тысяч человек. Через 20 минут после начала произошёл громкий выстрел, из шеи Кирка хлынула кровь, он упал. Участники мероприятия начали разбегаться, снося ограждения на пути.— Знаете ли вы, сколько массовых расстрелов было в Америке за последние 10 лет? — спросили у Кирка за считанные секунды до выстрела.— Считать или не считать перестрелки, связанные с бандами? — переспросил он. Выстрел, крики, паника.До мероприятия на крышу одного из корпусов забрались протестующие против выступления Кирка. Полиция их разогнала. У палатки для Кирка выставили двух охранников.На мероприятие должны были пускать только по QR-кодам на распечатанных билетах, однако никто на входе их не проверял. Не были установлены и рамки с металлоискателями. Об этом американским журналистам рассказали очевидцы. По их словам, руководство университета предлагало занимать места по живой очереди.Кирк должен был провести тур выступлений по нескольким городам США. 10 сентября — Орем (Юта), 18 сентября — Колорадо, 22 сентября — Миннесота, 24 сентября — Вирджиния и так далее. График был расписан до 29 октября включительно.Билеты можно было получить бесплатно после регистрации на мероприятие на сайте Turning Point USA. Для этого нужно было указать фамилию и имя, почтовый адрес и номер мобильного телефона.Левые требовали отменить выступление3 сентября неизвестные создали онлайн-петицию, в которой потребовали отменить выступление. Под петицией подписались 943 человека."Чарли Кирк известен своей провокационной риторикой, которая часто поддерживает политику и законы, не являющиеся инклюзивными и могущие маргинализировать различные сообщества. Будучи студентами Университета долины Юты, мы ценим среду, стремящуюся к инклюзивности и разнообразию. Однако запланированное выступление Чарли Кирка ставит под угрозу этот идеал. Присутствие Кирка и его идеи противоречат ценностям понимания, принятия и прогресса, которые дороги многим из нас", — говорится в документе.Руководство университета отказалось выполнять требование. Недовольным заявили, что Университет долины Юты не занимает официальной позиции по политическим, социальным или культурным спорам, если только это не затрагивает его деятельность или основные ценности."Я слышал, что студенты реагируют по-разному: некоторые придут на мероприятие, но проигнорируют его, другие планируют устроить дебаты, протесты, раздачу листовок или установить другие столы, чтобы привлечь внимание. Что бы вы ни решили, я призываю вас соблюдать меры безопасности, поддерживать друг друга и помнить, что наше общее присутствие и наше мнение имеют значение", — прокомментировал анонимный автор петиции.Текст подписан именем Габриэль Завала — так же звали известного американского музыканта, который скончался в 2021 году в возрасте 76 лет от COVID-19.Действия правоохранителейПосле выстрела полицейские кричали, чтобы студенты разбегались. Через несколько минут в кампус прибыли дополнительные наряды вооружённых полицейских. Они помогли эвакуировать людей. Раненого Кирка доставили в больницу Тимпаногос в Ореме, где он скончался.Убийца мог находиться на крыше одного из корпусов на расстоянии около 150 метров от Кирка. Сразу после выстрела университетская полиция задержала одного человека, но, как оказалось, его обвинили в воспрепятствовании правопорядку. Ещё одного задержали и доставили в ФБР. После допроса его освободили — установлено, что он не причастен к стрельбе."В настоящее время никаких связей со стрельбой ни с одним из этих лиц не установлено. Ведётся расследование и розыск стрелка", — говорится в совместном заявлении ФБР и Департамента общественной безопасности штата Юта. — "Стрельба признана целенаправленной: по версии следствия, огонь вёлся с крыши по месту публичного выступления на университетском дворе. Подробности не раскрываются в интересах следствия".Через несколько часов начальник полиции университета Джефф Лонг сообщил, что на встрече дежурили шесть полицейских и несколько сотрудников правоохранительных органов в гражданском. Он заявил, что полиция готовится к таким мероприятиям, рассчитывает, что всё под контролем, но, "к сожалению, такие ситуации случаются". У Кирка была своя служба безопасности, и все действия полиции Джефф Лонг координировал с её начальником.В ФБР попросили очевидцев прислать фотографии или видеозаписи с мероприятия. Для этого на сайте спецслужбы открыли специальную форму.Сотрудники управления ФБР в Солт-Лейк-Сити (столица Юты) немедленно отреагировали, задействованы все ресурсы для расследования, в том числе органы разведки. Об этом сообщил спецагент ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.Реакция обществаЖители штата Юта провели траурные мероприятия в разных местах. Они оплакивали Чарли Кирка у больницы, где он скончался. Когда тело Кирка перевозили из больницы в судмедэкспертизу, на улицы выходили люди, чтобы проститься с активистом.В ротонде Капитолия штата Юты в Солт-Лейк-Сити состоялось молитвенное бдение. Перед собравшимися выступали бывшие и действующие представители властей. В городском парке Орема поставили фотографию Кирка, каждому желающему дали возможность сказать пару слов.Университет долины Юты закрыли до 15 сентября. Все занятия отменили, экзамены перенесли, а педагогам пообещали выплатить компенсацию за простой. 11 сентября в кампусе должен был состояться домашний футбольный матч, его также отменили. Руководство вуза выразило шок и скорбь в связи с трагической гибелью гостя кампуса.У Капитолия штата Айдахо произошли беспорядки. Мимо людей, которые оплакивали Кирка, проехал мужчина на мопеде. Он выкрикнул нецензурные оскорбления в адрес погибшего. Его поймали и избили на улице. Американцам, которые никогда ранее не были в Айдахо, посоветовали даже не думать лезть туда с какими-то либеральными взглядами. Традиционно Айдахо — "более тёмно-красный штат, чем Техас".В американской соцсети X на первом месте в обсуждениях гибель Чарли Кирка. Менее чем за сутки про него написали более 9 миллионов постов. Для сравнения: про Дональда Трампа — только 6 тысяч.Реакция властей"Чарли Кирк умер. Его любили и восхищались все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", — написал Дональд Трамп в своём аккаунте в соцсети Truth Social.Позже Трамп записал видеообращение. Он назвал Чарли Кирка борцом за свободу, демократию, справедливость и американский народ, и мучеником. По словам Трампа, в Америке не было никого, кого бы так уважала молодёжь.Американский президент пообещал найти всех причастных к убийству Кирка и "другим случаям политического насилия". По его предположениям, к стрельбе могут иметь отношение "радикальные левые", которые годами "сравнивали самых замечательных американцев с нацистами". Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм и должна быть немедленно прекращена, добавил он."Политическое насилие радикальных левых причинило боль слишком многим невинным людям и унесло слишком много жизней", — сказал Трамп.Белый дом в шоке, сообщили американские журналисты. Помощники президента информировали Трампа в режиме реального времени. Они встречались с его командой в Овальном кабинете, другие следили за развитием событий из Ситуационной комнаты. Для многих это было потрясением, так как они лично знали и работали с Кирком, а также вспоминали аналогичное покушение на самого Дональда Трампа.Настоящие мотивы стрелка пока не установлены, следствие продолжается. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал убийство политическим.

