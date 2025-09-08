https://ukraina.ru/20250908/1068325761.html

Дмитрий Суслов: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США

Европейцы хотят, чтобы Америка взяла на себя риск ядерной войны с Россией. А США не хотят на эти риски идти. Именно поэтому и Трамп, и замглавы Пентагона Элбридж Колби говорят, что ничего конкретного пока не обсуждалось и что никаких серьёзных гарантий безопасности европейцам давать не готовы

Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Вячеславович, после встречи на Аляске и встречи с Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп сказал, что через две недели сделает сенсационное заявление по украинскому конфликту. Как думаете, чего ждать дальше?- В ближайшее время не стоит ожидать ни двусторонней российско-украинской встречи на высшем уровне, ни трехсторонней встречи – для этого пока ничего не готово.Во время саммита на Аляске было принято ключевое решение: заниматься не преждевременным перемирием, а окончательным мирным урегулированием украинского конфликта с устранением его первопричин. Дональд Трамп подтверждает приверженность этой договоренности с Владимиром Путиным. Но полное урегулирование конфликта подразумевает три корзины вопросов: территории, гарантии безопасности России и Украины, гуманитарная составляющая (русский язык, православная церковь, запрет нацистских организаций). Так вот на сегодняшний день ни по одной из этих трех корзин никакого прогресса нет.Более того, киевский режим при поддержке европейской партии войны занял откровенно недоговороспособную позицию. "Никаких территориальных уступок (хотя бы до встречи Зеленского с Путиным), никаких уступок по русскому языку и православной церкви". Украина и Европа так формулируют свою позицию так, чтобы вести переговоры по трем корзинам окончательного мирного урегулирования было бессмысленно.В частности, они говорят о размещении на Украине военного контингента "коалиции желающих".Тем самым они пытаются сорвать весь переговорный процесс. Причем сорвать так, чтобы в глазах Трампа выставить Россию виноватой и еще раз попытаться подтолкнуть США ужесточить политику в отношении нашей страны. Ввести новые санкции против России и новые пошлины против торговых партнеров России, чтобы обрушился процесс нормализации российско-американских отношений, а Европа наращивала военную поддержку Украины, вернувшись не к закупке, а к бесплатной поставке американского оружия.- Насчет "коалиции желающих". Какой именно план пытается реализовать Европа под вывеской гарантий безопасности для Украины?- Они хотят укрепить и институализировать положение Украины в качестве военного тарана Европы против России. Для этого они и говорят о необходимости размещения на территории Украины европейских войск.Россия хочет, чтобы Украина стала нейтральной страной. Если Украина будет нейтральной страной, у нее будут внешние гарантии безопасности. Но европейский подход ничего общего с нейтралитетом не имеет.Они говорят: "ОК. Украина официально не будет членом НАТО. Но на территории Украины будут размещаться натовские войска. И интенсивность военного сотрудничества между Украиной и НАТО будет крепче, чем между самими странами НАТО".Повторюсь, все это укрепляет положение Украины как военного инструмента антироссийской политики коллективного Запада, которую сегодня воплощает в жизнь руководство Евросоюза.- Иными словами, это попытка создать прецедент, чтобы в отношении Украины работала пятая статья устава НАТО. А готова ли хоть какая-то из европейских стран воевать с Россией – ядерной державой?- Именно потому, что сами европейцы не готовы воевать с Россией, они хотят втянуть в эту опаснейшую авантюру США. Они хотят добиться от Трампа не столько гарантий безопасности для Украины, сколько гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих". Они хотят прикрыться ядерным щитом США, руководствуясь следующей логикой: "Россия не будет бить по европейскому контингенту на Украине, потому что это чревато ядерной войной с США".Фактически европейцы хотят, чтобы Америка взяла на себя риск ядерной войны с Россией. А США не хотят на эти риски идти. Именно поэтому и Трамп, и замглавы Пентагона Элбридж Колби говорят, что ничего конкретного пока не обсуждалось и что никаких серьёзных гарантий безопасности европейцам давать не готовы.- Трамп это понимает. Но европейцы хотят достучаться не только до него, но и до глубинного государства в США, с которым Трамп ведет упорную борьбу.- Совершенно верно. Европейская партия войны работает в тандеме с глубинным государством и противниками Трампа. Тесно взаимодействует с чиновниками и конгрессменами, которые хотят, чтобы внутриполитический и внешнеполитический курс американского президента потерпел крах.Какова основная стратегия Трампа? Уменьшение американских обязательств перед Европой, уменьшение американского присутствия в Европе, концентрация американских ресурсов на Азиатско-Тихоокеанском регионе и борьбе с Китаем. Европейская партия войны и глубинное государство этого не хотят. Поэтому готовы к затягиванию и даже эскалации украинского конфликта, чтобы заставить США заниматься европейскими делами (борьбой с Россией).И Трамп прекрасно понимает, что его хотят заманить в ловушку и заставить следовать курсу Байдена.- А вы разделяете точку зрения, что после завершения украинского конфликта США однозначно втянутся в противостояние с Китаем? Или пока Трамп не показывает себя как президент войны?- Трамп не откажется от конкуренции с Китаем и будет ее наращивать. Он видит в Китае главного стратегического соперника США. Новая военная доктрина США, которую должны принять в конце 2025/начале 2026 года, будет содержать пункт, что война с Китаем – это единственная война великих держав, к которой Штаты будут готовиться. Но это не означает, что Трамп хочет втянуть Америку в войну с Китаем. Он хотел бы управлять этой конфронтацией и укреплять позиции США, не допуская прямой войны.Кроме того, администрация Трампа понимает, что к войне США сейчас не готовы. Точнее, неядерную войну с Китаем американцы с треском проиграют. Хотя бы потому, что они разительно отстают от Китая по темпам промышленного производства. В частности, на США приходится всего лишь 1% судостроения в мире, а на Китай – 60%.Короче говоря, Америка не сможет восполнить свои потери в случае войны с Китаем, а Китай сможет и сможет достаточно быстро.Трамп это понимает. Поэтому хочет деэскалировать ситуацию с Китаем, заключив с ним торговую сделку. Но для этого Трампу надо сперва укрепить собственные тылы. Он хочет возродить американскую промышленность и судостроение. Хочет укрепить отношения с союзниками в Азии, которые впервые для США стали важнее союзников в Европе.Европа очень ревностно к этому относится и не желает изменения американской политики. Поэтому пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта и восстановления российско-американских отношений.- Выходит, в этой большой игре Трамп жертвует Европой?- Не то, что жертвует. Просто США приходят к выводу, что Европа перестала быть основным театром этой большой игры.Да, когда-то Европа была главным театром холодной войны и играла первоочередную роль в американской политике. Но надо понимать, что самым последним президентом-атлантистом был Байден. Ни Трамп, ни Вэнс не рассматривают мир через призму Европы. Они помнят, что США – не только атлантическая, но и тихоокеанская держава. Более того, США стали развивать Тихоокеанское направление гораздо раньше Европейского.Именно США открыли Японию для мира. Именно США стали устанавливать военные базы на Филиппинах еще в конце 19 века. В европейские дела Штаты стали вмешиваться только к концу Первой мировой войны.Повторюсь, сейчас американцы не жертвуют Европой. Просто роль Европы в современной мировой политике ниже, чем у Индии и Китая. Трамп не собирается распускать НАТО и выводить американское ядерное оружие из Европы. Он просто меняет приоритеты.- Можно ли считать, что сейчас выстраиваются новые макрорегионы?- Это новый этап в мировой политике, когда именно великие державы определяют магистральные тренды и принимают ключевые решения. США и Россия договариваются по Украине, США и Китай договариваются по Азии. Трамп – неотъемлемая часть этой новой картины. А Европа маргинализируется. В этом она виновата сама. И, к сожалению, продолжает эту самоубийственную политику.- А можно ли сказать, что внутри европейских стран сейчас идет борьба за лидерство в послевоенной Европе?- Внутри Европы эта борьба не прекращалась. Сейчас на пост лидера претендует Мерц. Ситуация абсурдная до уровня "Алисы в стране чудес", поскольку внутри Германии Мерц крайне непопулярный политик. По итогам 100 дней канцлерства его рейтинг даже ниже, чем у Шольца. Казалось, Шольц был дном, но снизу постучали. Тем не менее, Мерц видит благоприятные внешнеполитические предпосылки к тому, чтобы стать лидером всей Европы.Макрон слаб. Он хромая утка, поскольку не сможет больше переизбраться на пост президента Франции. Стармер еще более слабый. Его популярность в Великобритании ниже плинтуса. То есть по сравнению с остальными у Мерца есть шансы. Поэтому он столь решительно взялся за наращивание русофобии.Правда, у Мерца есть серьезный противник – Урсула фон дер Ляйен. Она существенно нарастила свою власть за последние годы. И чтобы побороть Урсулу, Мерц начал продвигать идею, чтобы она заняла церемониальный пост президента ФРГ.При этом хочу подчеркнуть, что вся эта мишура происходит при отсутствии поддержки со стороны обществ. Мерц открыто говорит, что Германия больше не может быть социальным государством. Это главный итог последних десяти лет, когда главное достижение послевоенной Германии (социальное благополучие) сейчас невозможно. И на этом фоне власти ФРГ говорят, что продолжат финансировать киевский режим. На Украину у них деньги есть. И когда они обещают Украине по 9 миллиардов долларов в год за счет ликвидации социального государства, немецкое население это не поддерживает.Также о геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу

