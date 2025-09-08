https://ukraina.ru/20250908/1068221924.html

Ростислав Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу

Индия прямо послала США с их пошлинами. Трамп не знает, что с этим делать. Индия – это крупнейший после Китая торговый партнер США. И как раз на индийском примере Трамп хотел показать, что может задавить одну из крупнейших экономик мира. Но это не получается. Именно потому, что Запад до сих пор отказывается учитывать интересы остальных стран

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, в своей статье по поводу прошедшего саммита ШОС вы написали, что в дипломатическом триумфе Китая, подготовленном совместными усилиями с Индией и Россией, виноваты США и Запад. В чем именно состоит вина США? Где они просчитались?- Я бы не сказал, что саммит ШОС означает передел мира. Просто та часть мира, которую собирались поделить, пытается объединиться и защитить свои интересы. Потому что государства Запада не хотели считаться с интересами других государств.И Россия, и Китай предлагали договориться Западу на взаимовыгодных условиях. Никто не собирался сгонять Америку с поста мирового гегемона. "Если тебе так нравится, восседай на председательском месте. Но есть зоны эксклюзивных интересов, куда не надо соваться с антироссийскими и антикитайскими проектами". Но они отказались. Несмотря на то, что мы были готовы оставить им три четверти планеты.США стали развивать свою гегемонию. Где-то военной силой, где-то экономическим давлением. А теперь они потеряли больше половины зоны своего влияния, учитывая, что на саммит ШОС собралась почти вся Евразия. Особенно впечатляет, что туда прибыли страны, у которых сложные отношения с Китаем.Мальдивы, которые всегда ориентировались на Индию. Вьетнам, у которого с Китаем регулярные конфликты. Малайзия, у которой с Китаем территориальный спор. Индонезия, где периодически происходили китайские прогнозы, поскольку китайцы периодически занимают крупные позиции в бизнесе. И вообще у Индонезии свои серьезные интересы, поэтому она опасается китайской экспансии. Тем не менее, все эти страны прибыли на саммит.ШОС будет расширяться до пределов Большой Евразии и даже за ее пределы. Уже Египет находится в организации в качестве наблюдателя. То есть на Северную Африку тоже начинается распространение. А для Запада – это нож под пятое ребро.Во-первых, это огромный рынок. Больше половины человечества. Причем этот рынок быстро развивается и богатеет.Во-вторых, есть возможность защищать этот рынок. Как бы там ни было, в ШОС представлены пять ядерных держав: Россия, Китай, Индия, Пакистан, КНДР. Ни военными, ни экономическими методами задавить такой потенциал невозможно.Индия прямо послала США с их пошлинами. Трамп не знает, что с этим делать. Если отступить, то это провал. Индия – это крупнейший после Китая торговый партнер США. И как раз на индийском примере Трамп хотел показать, что может задавить одну из крупнейших экономик мира. Но это не получается. Именно потому, что Запад до сих пор отказывается учитывать интересы остальных стран.Возьмем то же трамповское "миротворчество". Когда США необходимо вытащить хвост из Европы, чтобы заняться Китаем, они пытаются договориться с Россией о прекращении украинской войны. Россия к определенным компромиссам готова. Но Европа не готова ни к каким компромиссам. Она понимает, что война проиграна, но все равно пытается бороться по принципу "Запад вместе с США еще все равно силен, еще неизвестно, кто выиграет".Эта позиция самим Штатам тоже не чужда. Просто американцы сейчас с ней приходят к Китаю. "Не хотите сдаваться, мы задавим вас экономическими методами и путем военного давления". США ведь уже создала в Юго-Восточной Азии антикитайские блоки.Но когда вас всех вместе давят, вы объединяетесь против тех, кто давит. Тем более, если с оппонентом невозможно договориться.- А зачем США продолжают давить и на Китай, и на Индию, и на Россию, если это давление не работает? Зачем настраивать против себя страны мирового большинства? Американцы же явно не глупые люди.- Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. И характер может быть разным. Кто-то спокойный, кто-то истерик. Кто-то честолюбив, кто-то равнодушен к почестям и славе. Человек живет в соответствии с тем, какой характер у него сформировался в детстве. Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин.Они постоянно воевали: то с англичанами, то с индейцами, то с мексиканцами. Постоянно побеждали и прирастали территориями. За первые 100 лет своего существования Штаты прошли путь от маленькой полоски колоний, которые чуть не задушили англичане, до огромной континентальной империи.Они привыкли к тому, что военное давление – это и есть дипломатия. Помните "Королей и капусту"? "Если ваше правительство не хочет работать с нашей компанией, мы поменяем ваше правительство".К тому же, США долго везло. Остальные государства на американском континенте были слабее. До гражданской войны общая численность американских войск составляла 15-тысяч человек, но этого хватало, чтобы справиться с мексиканцами. А европейские державы в 19 веке были заняты борьбой друг с другом. Им было не до Штатов. А потом выяснилось, что США стали гигантом, который сам активно вмешивается в европейские дела.Мировые войны начинались и велись в Европе. США вовремя в них вмешивались. Ресурсных затрат больших не было. Они даже оружием торговали со всеми участниками и зарабатывали.Для страны 200-250 лет – это небольшой срок. США просто не успели пережить серьезные потери. И они уверены, что Штаты – избранная страна, которая может всем диктовать свою волю. И они очень нервничают, когда это не получается. А не получаться будет все дальше и дальше. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу.- Активность США вокруг Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями тоже работают по принципу "военное давление – это и есть дипломатия". Сохраняется ли еще опасность, что Трамп начнет вооруженное противостояние с Мадуро?- Команда Байдена пыталась организовать вторжение в Венесуэлу, но эта затея провалилась. Трамп во время первого своего президентства отравлял три авианосные группировки к берегам КНДР, но там ничего не началось. Одно дело – пугать войной, а другое дело – начать войну.Если он ввяжется в вооруженный конфликт и не сможет победить быстро (в Латинской Америке быстро победить очень сложно), у него будут проблемы. Даже если вы займете столицу и разгромить армию, партизанская война будет продолжаться десятилетиями. Это местная традиция. А в Венесуэле сложно поменять правительство. Штаты еще Чавеса пытались убрать, но эти попытки проваливались. Да и Кастро на Кубе они так и не убрали.Пока США пугают Венесуэлу не столько интервенцией, сколько морской блокадой. Блокадой экспорта нефти – основной статьи бюджета. Правительство Мадуро и так не очень хорошо себя чувствует из-за своих квазисоциалистических экспериментов. Если он лишится доходов, это будет сильный удар. Но США и до этого пытались вводить эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.Более того, если этот пиратский рейд затронет интересы Венесуэлы, он затронет интересы всего мира. Реакция тех же стран ШОС может быть непредсказуемой. У Китая тоже большой флот, сопоставимый с американским. Да, Китай может отделаться заявлениями, а может применить жесткие меры воздействия.Кстати, Россия уже начала сопровождать военными кораблями свои суда в Балтийском море. Да, это разовая акция, но мы показали, что можем вести торговлю под прикрытием конвоев. Да, нужно будет формировать караваны из торговых судов, но при определенных издержках это возможно. Тем более, не надо сопровождать их с помощью всего флота - достаточно просто обозначить присутствие.И все же, пока ситуация вокруг Венесуэлы напоминает типичный трамповский подход. "Давайте громко покричим, всех испугаем. Если не испугаются, то ничего делать не будем".- Вернемся к ШОС. Насколько изменилось влияние этой организации со времен "Шанхайской пятерки" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан)?- "Шанхайская пятерка" — это механизм снятия российско-китайских противоречий в Центральной Азии.Казахстан, Киргизия и Таджикистан граничат с Китаем, но традиционно входят в сферу влияния России. В последний раз разделение на Западный и Восточный Туркестан произошло в конце 19 века. Восточный Туркестан отошел к Китаю (там сейчас Синьцзян-Уйгурский автономный район), Западный Туркестан отошел к России (Средняя Азия). После распада СССР в регионе возник определенный вакуум. Частично он начал заполняться китайцами. Это приводило к определенной реакции.У нас не было сил этому противостоять, но видеть Среднюю Азию полностью под контролем Китая мы не хотели. В Средней Азии боялись Китай больше, чем Россию, поскольку Китай – огромная страна с сильной ассимиляционной политикой. Казахи всегда говорили: "У казахов, которые оказались в России, получился Казахстан. Казахи, которые оказались в Китае, стали ханьцами". В то же время Китай предлагал интересные для всех экономические проекты.И чтобы снять политические опасения, не пожертвовав экономическим сотрудничеством, создали организацию заинтересованных стран, которые должны были прийти к общему мнению по поводу будущего Средней Азии.Это получилось эффективно. Через пять лет в "пятерку" вступил Узбекистан. Затем организация превратилась в ШОС. И потом она заявила о претензии на евразийство. Все это получилось. За исключением союзников США в Евразии, остальные страны вступили или собираются вступить в ШОС.Повторюсь, Юго-Восточная Азия – это сложный регион. Но страны находят общий язык. Это не только заслуга Запада, который всех пугает, но и признание эффективности механизма в раках ШОС.- Какое место должна занять Россия в этом востокоцентричном мире?- Мир должен быть русскоцентричным. У нас есть собственные интересы. В чем-то они совпадают с китайскими, в чем-то – нет. Все, что мы делаем в последние 30 лет, так это пытаемся достичь баланса между Востоком и Западом. Евросоюз с запада, Китай с востока, Россия посередине.В 1990е годы Китай активно ориентировался на США. Тогда наша концепция была более проевропейской. "Европа от Атлантики до Тихого океана". Сам Путин в начале 2000х годов говорил, что мы создаем евразийский союз по типу европейского, надеясь, что в перспективе эти два союза могут слиться в один. А потом произошел другой перекос. Европа сдалась США, а Китай оказался страной-оппонентом США. И сейчас наш баланс вынуждено смещается в сторону Азии, потому что Европа сама разорвала с нами связи.Это не значит, что мы не будем их восстанавливать. Будем. В новом мире на новых условиях. Мы никогда не будем жить по принципу "Мы на вас обиделись и никогда не будем с вами разговаривать". Мы и сейчас пытаемся договориться. А куда деваться? Мы на одной планете живем. И нам это было бы выгодно.Россия выгодно, чтобы Европа и Китай торговали в рамках большой Евразии, чтобы караваны шли через нашу территорию.О других геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Андрея Фефелова: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос

