Суд продлил на 30 суток арест активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа"

Кишинёвский суд продлил срок содержания под стражей активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Ильи и Ирины Вольчук ещё на 30 суток. Об этом сообщает местный телеканал "Первый в Молдове"

2025-09-05T03:57

Двое активистов блока "Победа" Илья и Ирина Вольчук, задержанные 7 августа в ходе массовых обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции, 8 августа получили по 30 суток предварительного ареста. Апелляционная палата Молдавии 3 сентября отклонила кассацию по их делу."Ирине и Илье Вольчук суд сектора Чеканы продлил арест еще на 30 суток. "Свободу Илье и Ирине!", — скандировали сторонники политзаключенных, когда супругов увозили обратно в тюрьму №13", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала.В предверие парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября, власти перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кишинев также пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов.Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

