https://ukraina.ru/20250905/1068172909.html

Андрей Фефелов: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос

Андрей Фефелов: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос - 05.09.2025 Украина.ру

Андрей Фефелов: Если Трамп не сможет посадить глобалистов в тюрьму, в Америке начнется кровавый хаос

Саммит ШОС - это большой остров, который выстраивается в океане. Трамп за этим островом наблюдает. Иногда ему кажется, что это мираж. Вопрос в том, насколько он станет реальностью. Для этого нужна колоссальная проектность и сила воли.

2025-09-05T05:35

2025-09-05T05:35

2025-09-05T05:35

интервью

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

ес

шос

глобализм

украина

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063372024_111:62:1194:671_1920x0_80_0_0_c8644e1ed043c6f26167b252d53f31b4.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов- Андрей Александрович, в прошлый раз мы с вами говорили, что России, Китаю и США нужно будет размежеваться таким образом, чтобы хоть как-то смягчить последствия тяжелейшего глобального кризиса. Однако последний саммит ШОС показал, что мировое большинство поставило США и Европу в угол как непослушного ребенка. Означает ли это, что мы перестали мыслить в категории "Трамп хороший, глобалисты плохие" и рассматриваем Запад как единую враждебную структуру?- Нет. С момента нашей встречи ничего не поменялось. Статус сверхдержавы по-прежнему определяется ее военной мощью. В частности, ядерным потенциалом и потенциалом ко взаимному уничтожению. В этом плане Россия, Китай и США стоят на одном уровне. Я бы даже сказал, что мы немного опережаем остальных, поскольку успели модернизировать свою ядерную триаду в части средств доставки. Это касается "Орешника", а самое главное – "Посейдона". Это делает нас непотопляемым государством. В военном смысле точно.Что касается саммита ШОС, то, как мы с вами ранее обсуждали, это и есть попытка преодолеть постглобалистский кризис, создав "глобализацию здорового человека".Вообще этот перестроечный мем про "социализм с человеческим лицом" очень вреден. Тогда подразумевалось, что у нас якобы был звериный социализм". А вот в случае с глобализмом этот мем вполне уместен, потому что глобализм повернулся к человечеству своей ужасной харей. Поэтому есть благая мысль построить правильный глобализм: справедливый мир на основе логистических цепочек и инфраструктуры, которую создали эти хозяева денег.Получится или нет? Хотелось бы, чтобы получилось. Не хотелось бы вползать в жесточайший кризис. Но создать правильный глобализм будет сложно.Кстати, мы до сих пор не знаем, кто эти хозяева денег, откуда они появились и куда они уйдут. Но то, что этот субъект мировой политики существует – это факт. Долгое время нам говорили, что Европа и Украина – это марионетки "Вашингтонского обкома". Но когда у "Вашингтонского обкома" сменился председатель, оказалось, что эти марионетки подчиняются кому-то другому.И сейчас чрезвычайно важно выявить этого кого-то другого и шмякнуть по нему.- Как теперь может выстраиваться этот "глобализм здорового человека"?- Основная проблема постглобалистского мира – проблема границ и зон влияния. Это касается отношений Индии и Китая. Но в эту схему надо включить и США. Если договориться в духе "Вы сюда не заходите, а мы – сюда", можно избежать конфликтности.Другая проблема "глобализма здорового человека" — это то, что пока до сих пор нет проекта единой валюты БРИКС. Об этом много говорится, но от слова "халва" во рту слаще не станет. По торговле в национальных валютах пока тоже не договорились. То есть нужны новые идеи и новая структура, которых пока не наблюдается.Тем более, многие страны и народы, сбросившие с себя глобалистское ярмо, не будут спешить снова попасть под чье-то таинственное влияние. Глобализма наелись все. Даже страны, которые стояли в авангарде этого процесса. К чему пришли США? К разбитому корыту. Деиндустриализация, социальное расслоение. То же самое касается Европы, которая сейчас находится под самым жестоким глобалистским контролем. Вы же знаете, что внезапно умерли несколько перспективных политиков из "Альтернативы для Германии". Это прямой террор. Глобалисты будут зубами держаться за Европу.И сейчас человечеству предстоит забыть глобализм как страшный сон и увидеть другой страшный сон – постглобалистский кризис.- Если Трамп понимает, до какого состояния глобализм довел Америку, почему он вместо того, чтобы договориться, начал хамить, вводя эти санкции?- Все эти тарифы и санкции – это часть постглобалистской реальности. Трамп рассуждает так: "Раз уж глобализм не спасти, я побыстрее перейду в постглобальный мир, используя все инструменты, свойственные для постглобального мира". Говорить о том, что мы сможем спасти старый мир, наполнив его новым содержанием – это идеализм. Но такие попытки будут, потому что переходить в новый мир с совершенно другими правилами и принципами никто не хочет.Когда Трамп говорил про Канаду и Гренландию, в этом было много содержания. Было бы логично, если бы будущая американская котерия (круг или когорта) включала в себя Канаду, Гренландию и Мексику. По-другому никак. Аляска – это неплохо, но Гренландия нужна для контроля над Арктикой. А вот тут уже возникают противоречия России и США.Украина была важна для глобалистской геополитики. А когда возвращается геополитика котерий, возникает соперничество империй. И основные терки с США у нас будут по Арктике. Потому-то встреча Путина и Трампа на Аляске прошла.- Терки – это и есть часть переговоров?- Да. Переговоры всегда приводят к договоренностям, не исключая какие-то острые ситуации. Но эти острые ситуации не будут переходить в прямую военную фазу. Не будет такого, что если есть три крупных игрока, то давайте устроим войну между двумя, чтобы третий получил все призы. Два игрока против третьего тоже не будут объединяться. Кстати, игроков может стать больше. Посмотрите на ту же Индию.- Трамп и глобалисты. Кто кого перебарывает?- Глобалисты не могут никого перебороть, поскольку они – уходящая натура. Это человек, который цепляется за обломки потерпевшего крушение лайнера и остатки команды. У них нет будущего. Глобалистское будущее так ярко сияло на горизонте, что не успело стать настоящим. Оно сразу же стало прошлым. Это как человек, который из ребенка сразу же превратился в старика, не успев насладиться юностью и зрелостью.В этом смысле у глобалистов нет шансов.Но они будут бороться за свое существование, сохраняя остатки своего влияния и проектов. Они серьезно утвердились в Европе. Посмотрите, какой идет мощный процесс консолидации Евросоюза. Все попытки майдана в Сербии – это попытка загнать Сербию в ЕС. А идея о вступлении Украины в Евросоюз – это попытка создать "Европу плюс" (ЕС, Украина и Британия).Если это квазигосударство создадут, там будет царить глобалистская диктатура.Да, для этого нужен серьезный организационный и идеологический ресурс. Для этого нужна команда фанатиков.Нынешний Евросоюз – это имитационная модель всемирного государства, когда страны играют роль декораций. И сейчас из этих чипсов пытаются что-то построить. И это что-то должно воевать с Россией и создавать страшную конфликтную территорию на месте Украины.Эта война моделирует создание "Европы плюс". Убери войну, сложно будет объяснить, зачем все это нужно. Украина – это кровь, на которой должен быть замешан Евросоюз.Я вообще считаю, что Евросоюз надо признать террористической организацией и запретить в России. Его же создали не страны и народы, а транснациональные банкиры, которым нужна была модель всемирного государства. Надо уничтожить все формальные связи с этой структурой. Надо только оставить посольства европейских государств.Повторюсь, надо уничтожить Евросоюз как единую структуру, которая заинтересована в этой войне. Потому что кровь русских солдат и наших украинских небратьев – это цемент для создания "Европы плюс".- Не получится ли так, что для лишения глобалистов этой крови-цемента потребуется пролить еще больше крови?- Это вопрос о том, как будут развиваться боевые действия. Казалось, что приход Трампа похоронил украинский проект, но этого не произошло. И не потому, что Трамп хитрец или врун. Просто существует отдельный субъект, который может эту войну продолжать.Не думаю, что украинский фронт рухнет завтра. Другое дело, что на той стороне заканчивается пехота. Да, у нас тоже не все идеально, но не надо сравнивать Россию и Украину по масштабу. Так вот если у Украины закончится пехота, то для восполнения потерь потребуется прямое вмешательство Евросоюза. А Евросоюз к этому не готов, поскольку сразу получит удары "Орешником".Думаю, дело будет так. Сначала Путин скажет: "Мы нанесем удары по трем европейским городам, где сосредоточены ключевые оборонные заводы. Даем вам 24 часа на эвакуацию мирного населения". Наносятся демонстрационные удары. А потом Трамп начнет говорить: "Это ужасно, давайте собирать мирную конференцию". Если же Евросоюз продолжит эскалацию, удары будут наноситься уже по столицам.Иначе это развиваться не может.То есть Евросоюз не может победить, потому что Брюссель превратится в хлам.- Это разве не цель глобалистов? "Раз нам все равно умирать, то давайте утащим в могилу как можно больше людей"?- Нет. Они могли бы просто самоубиться. Необязательно мстить всему человечеству. Их цель – сохраниться и стабилизировать ситуацию. А сделать это можно посредством вечной войны. И для этого нужно длительное перемирие.То есть когда у нас говорят: "Им нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину", то это не так. Перемирие – это форма вечной войны. Мы же помним Минские соглашения. Они не принесли мир. Они принесли бесконечную тлеющую войну и незаживающую рану. И вот за это время под видом борьбы с российской угрозой они всю Европу превратят во вторую Украину.- Выходит, нам надо продолжать воевать, не отвлекаясь на переговоры о перемирии?- Отвлекаться на переговоры все равно придется. Наше медленное продвижение противника очень смущает. Они тоже спешат. "Ладно, если пару деревень возьмут. А вдруг завтра Запорожье освободят?". И опасения врагов, что украинский фронт рухнет из-за психологической усталости, не лишены оснований. Тут нужен какой-то психологический удар, когда ВСУ поймут, что бессмысленно сопротивляться. Но пока этого не предвидится.- Трамп – это надежный союзник в борьбе с глобалистами? Просто обычно он в Путине "разочаровывается", но, по последним заявлениям Верховного, складывается впечатление, что теперь уже Путин в нем разочаровался.- Это не вопрос союзничества. Просто у Путина и Трампа есть общий враг. И тут даже принцип "Враг моего врага – мой друг" не подходит. Тем не менее, встреча на Аляске носила характер договорняка за пределами глобалистских ушей в прямом и переносном смысле. Это похоронный звон для глобалистов.Когда с ними начнут разбираться, их начнут хватать по всему миру и сажать в тюрьмы. Кого-то даже казнят. Эта крыса загнана в угол, и она будет прыгать. Может быть, однажды она прыгнет слишком сильно у больно укусит. Поэтому надо держать под рукой обрезок армированного шланга, чтобы хряпнуть этой крысе по морде, чтобы она, кувыркаясь, отлетела в угол, куда ее перед этим загнали.Что такое прыжок крысы? Это какая-то крупная провокация в США или в России. И у нас, или у них, много слабых мест.- Что конкретно сейчас зависит от Трампа? Где проходит его фронт борьбы с глобалистами?- У него огромный фронт работы внутри страны. Главное — это Федеральная резервная система (ФРС).Сейчас начинается перебранка с Пауэллом. И Трамп сейчас от своих твиттерных слов должен перейти к делу: хватать и судить своих противников. У него есть много возможностей и поводов для этого. У директора ФБР (Роберта Мюллера) неожиданно выявили болезнь Паркинсона, он теперь не может прийти в суд. Там все резко "заболели". Интересно будет, когда они все начнут бежать из страны. В России не все иноагенты и глобалисты попали под государственную секиру. Многие уехали. Так же будет и в США.От этих людей можно получить много информации. Да, они не главные в этом процессе, но они многое знают. Устроив цепочку процессов, Трамп сможет очистить госаппарат, замусоренный глобалистами. Каждая инициатива Трампа пробуксовывается, проходит глобалистский фильтр.В России тоже не все идеально с этим. Глобализм у нас здорово утвердился. Целые семьи и кланы. В Москве есть около десятка британских школ, где девочки носят клетчатые юбочки, а все этим умиляются. Как жители Брянской области, по которым бьют ракетами Storm Shadow, должны на все это смотреть?Я не говорю, что это прям слабое место России. Но этот вопрос надо как-то решать.- Что будет с Америкой, если Трамп проиграет?- Америки не будет. Трамп не может сказать правду своим согражданам. Он пришел не для того, чтобы сделать Америку снова великой. Он пришел, чтобы ее спасти. Величие в том, чтобы спасти ее, чтобы это государство осталось в качестве великой державы. Иначе там будет кровавый хаос.- Мы ему помогаем в том, чтобы он физически спас Америку?- Мы не можем ни спасти Америку, ни потопить ее. Я был бы счастлив, если бы наши хакеры могли повлиять на американские выборы. У нас нет агентуры в США, которая влияла бы на обстановку. Слишком далеко они от нас.- Если Трамп договорится с Индией и Китаем, чтобы они строили свои заводы на территории США, это спасет Америку?- Если говорить о реиндустриализации США, то они столкнулись с колоссальным кадровым голодом. Если можно будет купить квалифицированные кадры в Китае и Индии, Америка этим воспользуется. Хотя механизм по высасыванию мозгов был глобалистским проектом. Этим занимались глобалисты. Сможет ли Трамп выкупать мозги без глобалистских структур – вопрос интересный.- И все-таки, кто такой Трамп: серьезный политик с уникальными идеями или дутая фигура?- Гитлер был серьезный политик? Да. С его именем был связан проект национал-социализма. Но называть его деятельность позитивной мы не можем. Он неуспешный политик, исторический лузер.Президентский пост в США — это не царский трон. Трамп – не властитель. Но он проделал огромную работу. Он смог не аннигилироваться в промежутке между своими сроками. Очень важное качество для политика и просто человека – подниматься после падений. Доводить дела до конца через падения и препятствия – важное мужское качество. Таким был Юлий Цезарь. И в этом отношении Трамп проявляет себя неплохо. А то, что он резонер, трещотка, твиттер-пророк - это его стиль. Америка — это страна бесконечных эскапад. Эта страна породила феномен Псаки, когда пресс-служба сверхдержавы несет полную чушь.Все это часть их политической культуры. Это не очень хорошо, потому что слишком велики ставки. Все эти твиттер-послания, которые не являются дипломатическими нотами, влияют тем не менее на умы. Сейчас с помощью дип-фейков можно любого человека изобразить в любом виде, поэтому эта хаотизация политической жизни мне не близка.У нас есть Дмитрий Медведев, тяжёлая артиллерия, которая выкатывается в кризисный момент. Я не считаю, что это здорово. Сегодня существуют такие изощренные методы воздействия на общественное сознание, что каждое слово должно быть взвешено.Но заткнуть Трампа не получается.- Может, саммит ШОС заткнет Трампа?- У саммита ШОС другая функция. Это большой остров, который выстраивается в океане. Трамп за этим островом наблюдает. Иногда ему кажется, что это мираж. Вопрос в том, насколько он станет реальностью. Для этого нужна колоссальная проектность, сила воли.Конечно, хотелось бы евразийского ООН и концепции континентального сотрудничества. Я всегда выступал не за европейские, а за индоевропейские ценности. Наш большой континент было бы правильно называть Азия, который имеет больной европейский полуостров и большой беспокойный полуостров Индостан. А все остальное это большой материк, в центре которого находится наша богоспасаемая Россия-матушка.О других геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Алексея Зубца: Пока США превращаются в сырьевой придаток Европы, Китай и Россия строят безопасное будущее

https://ukraina.ru/20250904/mariya-zakharova-zapad-zarazilsya-ukrainoy-poka-pytalsya-zalatat-problemu-vmesto-e-resheniya-1068156862.html

сша

россия

украина

китай

европа

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, шос, глобализм, украина, переговоры, китай, ядерное оружие, "орешник", европа, великобритания