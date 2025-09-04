https://ukraina.ru/20250904/aleksey-zubets-poka-ssha-prevraschayutsya-v-syrevoy-pridatok-evropy-kitay-i-rossiya-stroyat-bezopasnoe-1068153546.html

Алексей Зубец: Пока США превращаются в сырьевой придаток Европы, Китай и Россия строят безопасное будущее

Китай понимает, что без столкновения с США не обойтись. Это столкновение может иметь характер блокирования морских путей поставок. То есть американцы где-нибудь в районе Индии заблокируют газовозы, идущие в Китай. А флот Китая, несмотря на его усиление, рассчитан на оборону берегов. Таким образом сухопутные трубопроводы — это фактор безопасности.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.- Алексей Николаевич, страны ШОС на саммите в Тяньцзине договорились о создании Банка развития организации. Стало ли это решение шагом на путик отказу от долларовой системы странами Востока и Юга?- Нет, но это создание альтернативы. Есть Банк БРИКС, но БРИКС на сегодняшний день организация более размытая без единой политической воли. ШОС – организация более консолидированная и географически компактная. Но до последнего времени ШОС не была экономической силой в силу отсутствия своего финансового механизма. Банк ШОС будет провайдером по поставкам услуг для всего азиатского пространства, которое включается в ШОС.Любые инструменты, возникающие в рамках ШОС, не означают создания новой валюты. Идея с единой валютой БРИКС кончилась ничем. И единая валюта для ШОС тоже кончится ничем. Задача, которая стоит сегодня, это создание расчетной платформы, на которой страны-участники смогут торговать в своих национальных валютах. Понятно, что эта история будет привязана к цифровым валютам.Другой аспект его деятельности — это центр ценообразования. ШОС должна иметь внутри себя биржевые площадки, чтобы определять на них цены. Пока цены определяются в Лондоне или Нью-Йорке, говорить о какой-то независимости сложно. А если биржа, на которой торгуется природный газ или удобрения, будет находиться в России, это станет серьезным шагом вперед.Это безусловно увеличит долю в национальных валютах, но там останется много и расчетов в долларах, потому что экономическое пространство ШОС не может замыкаться на себя. В любом случае останутся контакты с США Европой и другими странами, где ходит доллар.- Еще один знаменательный итог саммита в Тяньцзине это подписание юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Есть мнение, что китайцы согласились на этот проект спустя пять лет переговоров, потому что неминуема большая война на Ближнем Востоке, что сделает невозможным поставки энергоресурсов из этого региона. Согласны ли вы с этим?- То, что война на Ближнем Востоке становится вероятной, мы увидели во время бомбардировок Ирана в этом году. Неготовность Нетаньяху идти на мирные переговоры это оскорбление всего арабского мира. Сомневаюсь, что саудовские арабы вернутся к аврамическим соглашениям и установят нормальные отношения с Израилем после убийств женщин и детей в Газе. Таким образом ситуация там становится все более взрывоопасной.Но существует много поставщиков природного газа, кроме Ближнего Востока. Много природного газа в США, Австралия крупный поставщик и так далее, так что дело, скорее, в другом.Во-первых, Китай понимает, что без столкновения с США не обойтись. Это столкновение может иметь характер блокирования морских путей поставок. То есть американцы где-нибудь в районе Индии заблокируют газовозы, идущие в Китай. А флот Китая, несмотря на его усиление, рассчитан на оборону берегов. Длинные морские коммуникации он защитить не может. То есть блокировка Индийского океана оставит Китай не только без нефти, но и без газа. Таким образом сухопутные трубопроводы — это фактор безопасности.Кроме того, в ближайшие десятилетия настанет эра двух топливных ресурсов: ВИЭ (солнечные батареи, ветряки и ГЭС) и газ. Последний ресурс хорош тем, что дает минимальный выброс парниковых газов, метан распадается на углерод и водород. Поэтому энергетика завтрашнего дня — это газ и солнце.Американцы это хорошо понимают, отсюда берется их желание контролировать газовый рынок, потому что тот, кто будет контролировать газовые потоки, будет играть важную роль в мировом энергетическом балансе.Китайцы это понимают так же хорошо, поэтому озаботились тем, чтобы получить поставки газа, которые им в случае войны перекроют. Кроме безопасности, это еще и вопрос экологии: газ — это экологически чистое топливо.Современная экономика становится все более энергоемкой. Потребление топлива и электричества растет быстрее, чем растет экономика. Возникают data-центры, высокотехнологичные производства, которые требуют большого количества энергии. Поэтому Китай покупает газ.- Вероятно, этот грандиозный проект по строительству газопровода даст повод российским недругам заявлять о том, что мы якобы стали сырьевым придатком Китая. Что бы мы им могли на это ответить?- Во-первых, они об этом постоянно говорят. На это уже давно перестали обращать внимание. Во-вторых, "Сила Сибири-2" при всей ее грандиозности не заменит для России Европу. В Европу мы поставляли 200-300 миллиардов кубометров, а по новому газопроводу будем поставлять всего 100. Это треть от предыдущих поставок.Что касается взаимодействия России и Китая, то каждый должен предоставлять то, в чем он хорош: ресурсы и высокая производительность труда. Эксплуатация природных богатств России – это то, в чем мы сильны. Но поставлять сырье в чистом виде мы тоже не будем. Условно говоря, из газа мы будем делать удобрения, а из железной руды – сталь. И поставлять это будем на рынке Индии и Китая. Продукция высоких переделов нам по разным причинам недоступна.То есть мы займем некую нишу, которая позволит нам балансировать со странами Востока.И потом, когда Трамп ездит по всему миру и предлагает купить американский природный газ, он фактически признает, что США стали сырьевым придатком развитых стран, даже Европы. Но он по этому поводу не комплексует. Так почему же мы должны комплексовать?- В марте встал вопрос о приостановке Новотроицкого завода хромовых соединений (одного из крупнейших предприятий Оренбургской области) из-за того, что Казахстан присоединился к санкциям, запрещающим поставки хрома в Россию. А хром – один из важнейших компонентов для производства артиллерийских стволов, которые подвергаются большой нагрузке в зоне боевых действий. Потом стало известно, что хром для завода будут поставлять Иран и Афганистан. Как думаете, чем закончится эта история?- Я бы не волновался на эту тему. Во-первых, вы сами сказали, что мы находим альтернативные поставки. Во-вторых, артиллерия за последние три года СВО перестала быть решающим фактором на поле боя, потому что появились более точные и дальнобойные дроны. Те же самые дроны накрывают артиллерийские позиции.Да, с хромом есть проблема. Но мы найдем источники покупки сырья. Тем более, у нас огромная территория, которая недоразведана. Если покопаться, в России можно найти все, что угодно. А с беспилотниками у нас все в порядке.- Милитаризация Европы идет полным ходом, несмотря на якобы намечающийся в европейских странах экономический кризис. Успеют ли они разогнать свою военную промышленность к 2030 году, как они сами этом говорят?- Эта милитаризация происходит под эгидой борьбы с "агрессивной Россией". При этом в Европе с Россией воевать никто не собирается. Всем понятно, что если европейские армии зайдут на Украину или попытаются вторгнуться в Белоруссию, то война кончится их быстрым разгромом. Многие военные эксперты говорят, что Германии нельзя ввязываться в войну, потому что плотность населения и промышленных объектов там очень высокая. Ткни в любое место и попадешь в завод.Почему же тогда европейцы устраивают истерику? Тут есть три причины.Первое. Они вдруг обнаружили, что НАТО больше нет, потому что американцы не будут воевать за Польшу и Прибалтику. Своих армий у европейцев нет, и им надо делать хоть что-то, чтобы чувствовать себя в безопасности.Повторюсь, НАТО сейчас напоминает Чеширского кота, который исчез, оставив после себя улыбку. Там есть Рютте, который делает какие-то заявления, но все понимают, что НАТО как военно-политической силы больше нет.Второе. Военная промышленность – это хороший способ разогнать экономику. Если та же Испания чувствует себя хорошо, потому что туризм никуда не исчез (туда английские пенсионеры ездят), то в Германии и во Франции все плохо. Вот они пытаются поднять экономику за счет ВПК.Третье. У лидеров европейских стран плохая внутриполитическая ситуация. У Макрона уже давно низкий рейтинг. Его давно не любит собственное население. И у него постоянные конфликты с собственными военными, которые не жалеют для своего президента черных красок. Они прямо говорят, что он хочет угробить Францию. И это понятно. Надо быть человеком "большого ума", чтобы призывать на свою голову войну.Та же самая история у Мерца. Когда он заявил, что социального государства в Германии больше нет, он поставил вопрос о существовании правительственной коалиции. На следующих выборах у ХДС могут быть большие неприятности.И этот политический кризис тоже лечится разговорами о "страшной России, которая вот-вот нападет.Не факт, что разогнать экономику за счет оборонки у них получится. Это приведет к наращиванию долга. А это, опять же, не понравится их собственному населению.

