Зачем Украине Ингрия, Лапландия и Соединенные Штаты Сибири. Киев мечтает расчленить Россию

Украина медленно, но упорно приближается к принятию закона о "колониальных народах" России, которым будет регулироваться взаимодействие с "национальными движениями" на территории РФ. Зачем это нужно киевскому режиму и почему на это не стоит закрывать глаза – в материале издания Украина.ру

Не первая попыткаПринцип "разделяй и властвуй" - один из самых ходовых приемов в большой политике во все времена. В России в любых ее исторических ипостасях эта тема всегда воспринималась особенно остро – на сегодняшний день в стране насчитывается более 190 народов, мирное сосуществование которых является залогом ее мощи и геополитической устойчивости.Не удивительно, что враги России всегда пытались разыгрывать против нее национальную карту. В прошлом веке на этой теме различные силы спекулировали с особенным рвением.Можно вспомнить, например, придуманную Юзефом Пилсудским политику прометеизма, которая организационно сконцентрировалась в "Лиге Прометея" ("Лига угнетенных Россией народов"). В нее вошли представители ряда этносов, населявших Российскую империю, а затем Советский Союз. Задача – "освобождение" их от "колониального владычества" Москвы.Заигрывали с местечковым национализмом на оккупированной советской территории и гитлеровцы, которые считали славян недочеловеками, но не возражали против национальных движений малых народов, оказывали им свою протекцию и формировали из них национальные подразделения в составе вермахта.После войны в эту игру включились и американцы со своим законом о Национальном комитете порабощенных народов.Что интересно, одним из лидеров этой организации стал родившийся в Америке этнический украинец Лев Добрянски, который внес огромный вклад в пропаганду идеи независимости Украины среди политических элит США и который преподавал экономику в Джорджтаунском университете будущей супруге украинского президента Виктора Ющенко Екатерине (Клэр Чумаченко).Разумеется, на народы России/СССР что панской Польше, что нацистской Германии, что США было глубоко наплевать. Цель у всех этих начинаний была одна – добиться развала России на множество мелких осколков и через эти самостийные ошметки когда-то могучей страны контролировать ее ресурсы.Похожую цель вынашивают теперь и украинцы со своим новым законом о "колониальных народах".В интересах Украины и ее победыПока с соответствующим законопроектом не особо ладится, он пылится в Верховной Раде с лета прошлого года и лишь 4 сентября профильный комитет поддержал его и отправил дальше по процедуре.Пропагандистская шумиха вокруг него, однако, продолжается в режиме нон-стоп.В апреле этого года в МИД Украины состоялось межведомственное заседание по данному вопросу. Для понимания общей картины будет уместно привести цитату министра иностранных дел страны Андрея Сибиги с этого мероприятия:Уровень риторики – запредельный.Ниже отрывок из пояснительной записки к законопроекту, текст которого доступен на сайте парламента:"Одна из самых больших точек уязвимости Российской Федерации — имперский, колониальный характер ее государственности. Захватив на протяжении веков территории десятков народов, империя эксплуатирует их природные ресурсы и мобилизует их представителей на агрессивные захватнические войны. Это источник силы империи, но и ее слабость".Над этим законом работали аж 80 украинских депутатов из всех фракций Рады. Авторы не скрывают, что развал России крайне выгоден Киеву. Так, в тексте закона говорится, что налаживание связей с российскими сепаратистами "отвечает национальным интересам Украины и имеет важное значение для приближения нашей победы и достижения устойчивого мира".Под управлением ресторатора-русофобаОбсуждать всерьез пресловутый нарратив о России как о тюрьме народов не имеет смысла. Никакими репрессиями и колониальными практиками невозможно удержать на длительной исторической дистанции вместе две сотни этносов, если только на то нет их единой воли, общности интересов и возможности органично развиваться в данном конкретном государстве.Но как видно из истории, оппоненты России упорно и планомерно бьет в эту точку, что отчасти сработало при распаде Советского Союза. Вскормленные на Западе армии политтехнологов, этнологов, социальных антропологов, культурологов, философов, религиозных мыслителей ищут все новые и новые уязвимости в структуре российского государства, чтобы направить на них свои смертоносные идеологические орудия.Если во времена холодный войны упор делался на украинцев, белорусов и народы Кавказа, то теперь идеологи нового развала России пошли еще дальше. Вскоре после начала СВО с согласия Запада и под кураторством украинских спецслужб заработал т.н. Форум свободных народов пост-России*, который ставит своей целью расчленение РФ на три десятка "государств".На втором съезде этой организации в июле 2022 года была презентована карта такой "пост-России", на которой обозначены такие формирования, как Московская республика ("столица" - Москва), Республика Черноземье (Воронеж), Ичкерия (Грозный), Поморье (Архангельск), Соединенные Штаты Сибири (Новосибирск), Кавказская Конфедерация (Владикавказ), Ингрия (Санкт-Петербург), Уральская Республика (Екатеринбург), Конфедерация Идель-Урал (Чебоксары), Лапландия (Мурманск), Тихоокеанская Федерация (Владивосток) и т.д.Соучредитель "Форума" - украинец Олег Магалецкий*, бизнесмен из Киева, владелец тех самых украинских ресторанов, где десять лет назад поедали торт в виде младенца на флаге РФ и проводили инсценировку казни российского пилота в Сирии, а среди главных "звезд" организации - террорист Ахмед Закаев*. Состав этого "Форума" пока больше напоминает слет городских сумасшедших – горстка уехавших из РФ деятелей "регионализма", влияние которых вряд ли выходит далеко за пределы их родственников и ближайших друзей. Однако как будет показано в дальнейшем, от таких "кружков по интересам" до реального терроризма – один шаг.Ингрия за УкраинуХороший пример – т.н. движение за независимость Ингерманландии (Ингрии), то есть Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1990-е годы местные неонацисты вычитали это понятие в энциклопедиях и решили взять его себе на вооружение.Излишне говорить, что никакими ингерманландцами, то есть представителями близкой к финнам этнической группы они не были, что не мешало им раскручивать это понятие. Духовном лидером политических "ингерманландцев" стал родившийся в 1930 году Виктор Безверхий, в правых кругах известный также как Дед и Остромысл. Выпускник Ленинградского госуниверситета, он преподавал там позднее… марксизм-ленинизм, а в перестройку создал на берегах Невы "Общество волхвов".В "нулевые" с развитием интернета поклонники Ингрии все больше кучковались на соответствующих сайтах и форумах, чем в реальной жизни, постепенно от праворадикальной риторики перейдя к краеведению и изучению истории.Именно из такого субкультурного кружка и вышло движение, которое сначала называлось "Ингрия", а затем "Свободная Ингрия"**. С этого момента активисты движения вышли на улицы и примкнули к либеральным прозападным силам. Так, 1 мая 2016 года в Санкт-Петербурге прошел т.н. Европейский марш, на котором флаги Ингрии соседствовали с флагами ЕС, Украины и ЛГБТ**.Периодически на "Свободную Ингрию" обращали внимание правоохранители, ее сайт вошел в список запрещенных в РФ ресурсов, а против ряда активистов возбуждены уголовные дела.Поворот от диссидентства и сепаратизма к откровенному терроризму произошел после начала СВО. "Свободная Ингрия" поддержала Украину, а ее координатор Павел Мезерин* (позывной Пауль) с несколькими соратниками с августа по октябрь 2023 года воевал в иностранном легионе ВСУ. Сейчас он проживает в Латвии.Трудно сказать точно, сколько человек состоят в "Свободной Ингрии", очевидно, что таких людей не очень много. Телеграм-канал Мезерина, например, насчитывает чуть более 2,1 тыс. подписчиков.Опасность этой и подобных ей организаций в том, что их сторонники внутри РФ в условиях СВО могут выступить в качестве диверсантов и прямо работать на Украину. Тот же Мезерин не скрывает, что поддерживает удары ВСУ по российским городам и даже дает советы, какие объекты им надо выбирать в Ленинградской области.Сравнительно маленькая численность "Свободной Ингрии" не должна снижать уровень бдительности, так как для раскрутки подобных движений, пиара их общей идеи по развалу РФ задействуются самые разные приемы и немалые средства, подключают к этому популярных у молодежи артистов.Еще в 2010-х гг. в поддержку "независимости" Ингрии выступил бывший гитарист группы ДДТ, лидер группы "Электрические партизаны" Вадим Курылев, называющий себя анархистом. Он сочинил несколько песен про "вольный Петербург" с рефреном "Да здравствует вольная Ингрия". Еще большую популярность обрела композиция "Ойда" популярного рэпера Oxxxymiron*** (Мирон Федоров) со словами "Ингрия будет свободной", из-за чего российский суд признал этот трек запрещенным к распространению.C 2022 года на YouTube клип на эту песню посмотрели 24 млн раз, что еще раз доказывает необходимость не только организационного разгрома подобных движений, но и контридеологической работы для недопущения распространения этих идей в обществе.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Иностранный агентО том, что думают эксперты о будущем Украины - в материале издания Украина.ру "Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины.

