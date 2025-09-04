https://ukraina.ru/20250904/parubiy--pervaya-lastochka-rano-ili-pozdno-narod-nachnt-ubivat-i-drugikh-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1068124285.html

"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины

"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины - 04.09.2025 Украина.ру

"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают итоги саммита ШОС, перспективы мира на Украине — думают, есть ли они или их уже нет.

Скорого мира не предвидится, война будет продолжаться до поражения одной из сторон — военного или экономического, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. По его мнению, экономическое поражение может потерпеть и Россия, но не прямо сейчас, а "через полтора-два года" (а Украину в этом плане спасёт Европа).Ранее Москва старалась реализовать на Украине некий пророссийский проект — и кто-то считает, что РФ и сейчас намерена это сделать, добившись сначала мира или перемирия, заявил эксперт, добавив, что это ошибка: времена изменились, сейчас перемирие на условиях Запада (сохранение боеспособной армии, ВПК и пр.) для Москвы неприемлемо. И Россия будет добиваться полного военного поражения киевского режима.По мнению Чаплыги, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, русские больше не делают ставку на какие-то пророссийские или просто лояльные украинские элиты, ставки теперь совсем другие — "политический вектор закрыт".Украинский политолог Юрий Дудкин отметил, что военные действия сейчас обострились, осень будет достаточно жаркой. Идёт "дроновая" война, но тут РФ обходит Киев — достигнут перевес в БПЛА и в ракетах средней и малой дальности. Он напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина о том, что работа по совершенствованию российских вооружений идёт каждый день.При этом ситуация в ВСУ тяжёлая, даже украинские депутаты уже говорят о массовом дезертирстве. По словам эксперта, он не видит для Украины никакого смысла продолжать войну и не понимает, на что Украина надеется.Всё, что было на Украине, уже не принадлежит украинцам, всё отдано США и Британии, украинского ничего уже нет на Украине, так за что же украинцы воюют, сказал Дудкин в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста*.Запад понял, что Украина как проект "Анти-Россия" себя изживает, нанести стратегическое поражение России не получилось и не получится, а потому он будет сворачивать поддержку Киева, заявил покинувший страну украинский политик Евгений Мураев.Сворачивать, может, и будет, но от Украины как инструмента в борьбе с Россией Запад не откажется.Обсуждают и итоги ШОС. Они значительны, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Эта встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта на Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал политик в своём блоге.Покинувший страну украинский предприниматель Геннадий Балашов отметил, что на встрече в Китае создано непобедимое объединение стран. Запад просчитался, изолировать РФ не удалось — потому-то Трамп из соучастника украинского конфликта стал изображать из себя "посредника". Глобальному Югу и Западу нужно теперь устанавливать паритет. Но надо помнить, что и Китай, и ВПК Запада получают большую выгоду от продолжения украинского конфликта.Однако Запад не учитывает, что Россия вполне может перенести тяготы войны. А Украину как инструмент борьбы с РФ западники скоро могут потерять — сотрётся. При этом Россия может остановиться, получив часть желаемого, считает Балашов. По его мнению, Украину всё же будут подводить к нейтральному статусу — и Киеву надо бы этим воспользоваться, пока не поздно.На ШОС происходит фактическое объединение сильнейших стран, складывается союз "медведя", "слона" и "дракона" — трёх самых крупных государств Евразии, это страны с огромными ресурсами. Для Запада это серьёзный вызов, но сама политика Запада к этому и привела, констатировал украинский политический блогер Тамир Шейх. По его словам, "Трамп сделал невозможное" для сближения Индии и Китая. И теперь в Евразии главный голос будет за этим новым союзом, а не за ЕС.Вообще ЕС прекратит своё существование, поскольку сам сейчас отменяет принципы, на основе которых был создан. Можно провести аналогии с Украиной, нарушившей принципы, заложенные в Декларации о независимости, подчеркнул блогер.Он добавил, что нельзя забывать о политике, проводимой в своё время СССР — как ни странно, именно эта политика сохранила и сохраняет до сих пор союзников для нынешней РФ.В свою очередь, Чаплыга полагает, что крепкого тройственного союза (Китай, Индия, Россия) всё же не получится, Индия со временем "вернётся в цивилизованный мир". Впрочем, по его мнению, в перспективе 10–15 лет этому "цивилизованному миру" предстоит пережить слом финансовой системы и затем мировую войну (что следует из анализа закупок, которые делают уже сейчас разные государства).Что касается РФ, то её распада ожидать не стоит, распад ядерной державы — это будет большая проблема для всех. Поэтому вся борьба идёт лишь за то, чтобы Запад мог контролировать российские ресурсы, считает эксперт.Борьба эта идёт руками и жизнями украинцев. Вот когда они закончатся, примерно к 2030 году, тогда и Европа, подготовившись, вступит в бой. А пока стоит побеспокоиться о своей судьбе украинским беженцам, на них у глобалистов есть свои планы, заявил вынужденно скитающийся сейчас по европейским странам блогер, известный как "Колобок из Одессы".В очередном выпуске своего видеоблога он объяснил, почему обзавёлся сразу двумя загранпаспортами и рассказал, что уже несколько беженцев призывного возраста с Украины жаловались ему в интервью, что им не предоставляют защиты в странах ЕС. Одного из собеседников экстрадировали из Италии на Украину по запросу Киева — и он не один такой."Колобок" утверждает, что меры европейских властей (отмена пособий и т. п.) говорят о том, что скоро просто "в автобусы будут сажать всех мужиков, а то и баб" и домой на Украину отвезут, скажут — воюйте.Блогер объяснил своим подписчикам, что два загранпаспорта у него именно на такой случай — чтобы "вовремя слинять" из Европы."Без меня защищайте своих депутатов", — объяснил свою позицию "Колобок", добавив, что он родом из СССР, который развалили без его согласия — "выбора мне не предоставили". При этом блогер высказал сомнение в скором завершении войны, пояснив, что "это выгодно им всем" (всем нынешним "хозяевам жизни" и... жизней).А в Европе ситуация складывается такая, в том числе с миграцией, что это уже грозит социальным взрывом, и вполне вероятно, что скоро нужно будет из стран ЕС просто бежать, сказал одесский блогер.Продолжает оставаться в фокусе внимания и дело о ликвидации экс-секретаря Совбеза и экс-спикера Рады Андрея Парубия. Задержанный полицией подозреваемый Михаил Сцельников на суде заявил журналистам, что его не шантажировали никакие спецслужбы РФ (как об этом сообщалось на Украине), это была его личная месть украинской власти."Всё, чего я хочу, — чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело (своего сына)", — сказал он. И пояснил, почему выбрал Парубия — "он рядом был". А если бы был рядом Петя (Порошенко* — ред.), то и его ждала бы такая же участь."Судя по всему, убийца Парубия отомстил за своего сына. Рано или поздно народ Украины начнёт убивать представителей власти за всё то зло, что они сделали Украине. За то горе, которое они принесли. Парубий — это только первая ласточка", — констатировал в своём блоге экс-депутат Рады, политический аналитик Олег Царёв.Если так, то погрузившим страну в кровавую смуту политикам-нацистам не спать спокойно, таких мстителей будет много, с каждым днём всё больше...* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Вымирание, опустынивание, новые кладбища вместо роддомов. Эксперты о настоящем Украины" И в статье Дмитрия Выдрина "Китайский связной"

Сергей Зуев

