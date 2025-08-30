"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины - 30.08.2025 Украина.ру
"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины
"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины - 30.08.2025
"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины
Личное выживание политического руководства Украины напрямую зависит от продолжения боевых действий, что объясняет отсутствие конструктивных мирных инициатив со стороны Киева. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-08-30T08:15
2025-08-30T08:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102270/05/1022700580_0:107:800:557_1920x0_80_0_0_23a4f874d7720be99f889c2a0a0dcbd9.jpg
"Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь-улица-фонарь-верёвка. Пока же идёт война — Зеленский на коне", — прямо заявляет эксперт. При этом политолог указывает на резкий контраст между нынешним статусом Зеленского и его положением до прихода к власти. "Клоун, ещё каких-то семь лет назад развлекавший украинских олигархов на корпоративах и униженно перед ними заискивавший, выступает как лидер группы политиков, включающей, британского и итальянского премьеров, французского и финского президентов, канцлера Германии и председателя Еврокомиссии", — напоминает Ищенко. — "Коломойскому*, объедками со стола которого Зеленский кормился половину жизни, такое и не снилось"."Конечно украинцы гибнут в товарных количествах, но это не его проблема, его проблема заключается в том, чтобы ценой их жизней продлить свою", — заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20250829/amerikanskiy-zhurnalist-semyuel-trepp-tramp-dolzhen-ispravit-oshibku-i-otrezat-vsu-ot-dannykh-1067859109.html
"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины

08:15 30.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"
Личное выживание политического руководства Украины напрямую зависит от продолжения боевых действий, что объясняет отсутствие конструктивных мирных инициатив со стороны Киева. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь-улица-фонарь-верёвка. Пока же идёт война — Зеленский на коне", — прямо заявляет эксперт. При этом политолог указывает на резкий контраст между нынешним статусом Зеленского и его положением до прихода к власти.
"Клоун, ещё каких-то семь лет назад развлекавший украинских олигархов на корпоративах и униженно перед ними заискивавший, выступает как лидер группы политиков, включающей, британского и итальянского премьеров, французского и финского президентов, канцлера Германии и председателя Еврокомиссии", — напоминает Ищенко. — "Коломойскому*, объедками со стола которого Зеленский кормился половину жизни, такое и не снилось".
"Конечно украинцы гибнут в товарных количествах, но это не его проблема, его проблема заключается в том, чтобы ценой их жизней продлить свою", — заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
