Личное выживание политического руководства Украины напрямую зависит от продолжения боевых действий, что объясняет отсутствие конструктивных мирных инициатив со стороны Киева. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь-улица-фонарь-верёвка. Пока же идёт война — Зеленский на коне", — прямо заявляет эксперт. При этом политолог указывает на резкий контраст между нынешним статусом Зеленского и его положением до прихода к власти.
"Клоун, ещё каких-то семь лет назад развлекавший украинских олигархов на корпоративах и униженно перед ними заискивавший, выступает как лидер группы политиков, включающей, британского и итальянского премьеров, французского и финского президентов, канцлера Германии и председателя Еврокомиссии", — напоминает Ищенко. — "Коломойскому*, объедками со стола которого Зеленский кормился половину жизни, такое и не снилось".
"Конечно украинцы гибнут в товарных количествах, но это не его проблема, его проблема заключается в том, чтобы ценой их жизней продлить свою", — заключил автор.
