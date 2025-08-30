https://ukraina.ru/20250830/kloun-razvlekavshiy-oligarkhov-ischenko-pro-lichnoe-vyzhivanie-zelenskogo-i-vsego-rukovodstva-ukrainy-1067866876.html

"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины

Личное выживание политического руководства Украины напрямую зависит от продолжения боевых действий, что объясняет отсутствие конструктивных мирных инициатив со стороны Киева. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

"Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь-улица-фонарь-верёвка. Пока же идёт война — Зеленский на коне", — прямо заявляет эксперт. При этом политолог указывает на резкий контраст между нынешним статусом Зеленского и его положением до прихода к власти. "Клоун, ещё каких-то семь лет назад развлекавший украинских олигархов на корпоративах и униженно перед ними заискивавший, выступает как лидер группы политиков, включающей, британского и итальянского премьеров, французского и финского президентов, канцлера Германии и председателя Еврокомиссии", — напоминает Ищенко. — "Коломойскому*, объедками со стола которого Зеленский кормился половину жизни, такое и не снилось"."Конечно украинцы гибнут в товарных количествах, но это не его проблема, его проблема заключается в том, чтобы ценой их жизней продлить свою", — заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

