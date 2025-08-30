Истощение резервов ВСУ и непрерывная ложь в докладах. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 30.08.2025 Украина.ру
Истощение резервов ВСУ и непрерывная ложь в докладах. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Истощение резервов ВСУ и непрерывная ложь в докладах. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
С приближением осени украинские военные и эксперты чаще беспокоятся относительно перспектив осеннего наступления ВС РФ и возможностей ВСУ противостоять ему в условиях осенней распутицы.
Некоторые националисты с удовольствием заявляют, что летнее наступление ВС РФ якобы провалилось, поскольку сами себе придумали его цели, темпы и задачи.Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что ВСУ где-то формируют новые резервы.Однако бывший начальник штаба неонацистского "Азова"* Богдан Кротевич на днях жаловался, что резервов у ВСУ нет, а если они где-то и появляются, то это — подразделения, снятые с других направлений.По его словам, на штурм отправляют совершенно небоеспособные бригады, укомплектованные лишь на 30%. "Им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут", — сетовал Кротевич.Украинский телеграм-канал "Картель" на этой неделе признавал, что россияне действуют на истощение ВСУ без молниеносных рывков, но оказывая систематическое давление, выбивая резервы."Потери и нехватка резервов обнажили главный дефицит: армии не хватает не только людей, но и времени на восстановление. В результате оборона перестала быть системой и стала набором отдельных участков, которые гаснут один за другим", — констатирует "Картель", подчёркивая, что в данном контексте каждое закрепление россиян на новом участке становится не тактическим, а стратегическим шагом.Бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сетует, что ВСУ не удаётся перехватить инициативу, хотя бы оперативную, не говоря уже о стратегической.Для этого, по его словам, нужны очень серьёзные ресурсы, причём не на одном отдельном участке, а по всему фронту, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию, то есть остановить продвижение российской армии.Украинский военкор Богдан Мирошников пишет 29 августа, что продолжаются наступательные действия РФ практически на всех участках, и "ситуация очень сложная".В частности, на Новопавловском направлении, по его словам, ВС РФ владеют "100%-й инициативой", а украинские контратаки фактически захлебнулись.По его мнению, самый опасный участок для ВСУ сейчас — это район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.Он утверждает, что на Запорожское направление перебросили элитную 76-ю воздушно-десантную дивизию ВС РФ, что говорит о приоритетном для россиян направлении, так как они хотят прорваться в тыл ВСУ в районе Гуляйполя.Также на этой неделе итальянский майор ВСУ из батальона спецназначения "Тайфун" рассказывал итальянскому изданию Corriere della Sera о превосходстве российских дронов и отставании стран НАТО как по качеству, так и по количеству производимых БПЛА.По его мнению, беспилотники НАТО, поставляемые Украине, устарели и стали бесполезны на фронте. "На каждый наш беспилотник россияне запускают десять; кроме того, у них больше людей для патрулирования", — говорит офицер.Он отмечает, что российские дроны на оптоволокне летают на дистанцию более 25 км, а украинские — 15 км. Вместо поставок устаревших дронов офицер ВСУ просит страны НАТО помочь лучше деньгами для закупки дронов у Китая.Однако такой подход наводит на мысль, что в данном случае украинского офицера просто в первую очередь интересуют деньги, а не поставки.Достаточно активно на этой неделе украинские военные эксперты обсуждали ситуацию с продвижением ВС РФ в Днепропетровской области.Россияне зашли в регион уже пару месяцев назад, ВСУ продолжают терять сёла на этом направлении, но командование ВСУ упорно отрицает этот факт.Украинский телеграм-канал "Резидент" видит в этом продвижении россиян факт наличия достаточного количества резервов, в отличие от ВСУ."Как видим, российские войска не останавливаются ни перед Запорожской областью, ни перед Днепропетровской — то есть резервов у россиян достаточно, чтобы наступать широким фронтом, в отличие от украинской армии, где под командованием „мясника“ Сырского продолжают бросать свежемобилизованных сразу в пекло, под наступающего противника", — пишет "Резидент".Украинский OSINT-исследователь паблика Deep State Роман Погорелый утверждает, что "ложь военных всех погубит".Он говорит, что россияне взяли сёла Запорожское и Новогеоргиевку в Днепропетровской области, но ложь о ситуации на поле боя дошла до "высших штабов", помешала отбить эти сёла и обернулась очередными потерями среди украинских военных.В такой ситуации и при массовом дезертирстве из ВСУ командование украинских подразделений всё чаще прибегает к жестокости и пыткам для удержания военнослужащих на позициях.На этой неделе в Киеве прошла акция родственников военнослужащих, рассказавших о ситуации в некоторых бригадах.В частности, на митинге прозвучала информация, что в 57-й бригаде ВСУ солдат держат в яме и избивают. В 95-й, 117-й и 118-й бригадах военнослужащих не эвакуируют, и они вынуждены сдаваться в плен.В 225-й и 425-й бригадах на "ноль" бросают неподготовленных новобранцев, а 23-я бригада прославилась воровством вещей пропавших без вести.В 39-й бригаде с родственников требуют по $300 за эвакуацию военнослужащего с поля боя. По сути, родственники военнослужащих подтвердили, что ВСУ превратилась в армию рабов, которых бросают на убой без всякой жалости, попутно пытаясь нажиться на их родственниках.Украинские нардепы по запросу командования ВСУ на этой неделе подали законопроект, предполагающий от 5 до 10 лет тюрьмы для военнослужащих за отказ подчиняться приказу.Однако украинский неонацист и военный эксперт Станислав Бунятов считает, что принятие такого законопроекта только увеличит масштабы дезертирства (СОЧ)."С такими однобокими законопроектами мы останемся без добровольцев. С таким подходом легче выслушать приказ, сказать „Так точно!“ и уйти в СОЧ — ждать завершения войны или амнистии", — пишет Бунятов.Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что угроза 10 лет тюрьмы за неисполнение приказа взять посадку "для отчёта командования наркофюреру" только приведёт к убийствам командиров и массовому дезертирству.Однако, похоже, кроме массовых репрессий, иных предложений, как остановить продвижение россиян, киевский режим пока не придумал.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"* запрещённая в РФ террористическая организация
С приближением осени украинские военные и эксперты чаще беспокоятся относительно перспектив осеннего наступления ВС РФ и возможностей ВСУ противостоять ему в условиях осенней распутицы.
Некоторые националисты с удовольствием заявляют, что летнее наступление ВС РФ якобы провалилось, поскольку сами себе придумали его цели, темпы и задачи.
Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что ВСУ где-то формируют новые резервы.
Однако бывший начальник штаба неонацистского "Азова"* Богдан Кротевич на днях жаловался, что резервов у ВСУ нет, а если они где-то и появляются, то это — подразделения, снятые с других направлений.
По его словам, на штурм отправляют совершенно небоеспособные бригады, укомплектованные лишь на 30%. "Им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут", — сетовал Кротевич.
Украинский телеграм-канал "Картель" на этой неделе признавал, что россияне действуют на истощение ВСУ без молниеносных рывков, но оказывая систематическое давление, выбивая резервы.
"Потери и нехватка резервов обнажили главный дефицит: армии не хватает не только людей, но и времени на восстановление. В результате оборона перестала быть системой и стала набором отдельных участков, которые гаснут один за другим", — констатирует "Картель", подчёркивая, что в данном контексте каждое закрепление россиян на новом участке становится не тактическим, а стратегическим шагом.
Бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сетует, что ВСУ не удаётся перехватить инициативу, хотя бы оперативную, не говоря уже о стратегической.
Для этого, по его словам, нужны очень серьёзные ресурсы, причём не на одном отдельном участке, а по всему фронту, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию, то есть остановить продвижение российской армии.
Украинский военкор Богдан Мирошников пишет 29 августа, что продолжаются наступательные действия РФ практически на всех участках, и "ситуация очень сложная".
В частности, на Новопавловском направлении, по его словам, ВС РФ владеют "100%-й инициативой", а украинские контратаки фактически захлебнулись.
По его мнению, самый опасный участок для ВСУ сейчас — это район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.
Он утверждает, что на Запорожское направление перебросили элитную 76-ю воздушно-десантную дивизию ВС РФ, что говорит о приоритетном для россиян направлении, так как они хотят прорваться в тыл ВСУ в районе Гуляйполя.
Также на этой неделе итальянский майор ВСУ из батальона спецназначения "Тайфун" рассказывал итальянскому изданию Corriere della Sera о превосходстве российских дронов и отставании стран НАТО как по качеству, так и по количеству производимых БПЛА.
По его мнению, беспилотники НАТО, поставляемые Украине, устарели и стали бесполезны на фронте. "На каждый наш беспилотник россияне запускают десять; кроме того, у них больше людей для патрулирования", — говорит офицер.
Он отмечает, что российские дроны на оптоволокне летают на дистанцию более 25 км, а украинские — 15 км. Вместо поставок устаревших дронов офицер ВСУ просит страны НАТО помочь лучше деньгами для закупки дронов у Китая.
Однако такой подход наводит на мысль, что в данном случае украинского офицера просто в первую очередь интересуют деньги, а не поставки.
Достаточно активно на этой неделе украинские военные эксперты обсуждали ситуацию с продвижением ВС РФ в Днепропетровской области.
Россияне зашли в регион уже пару месяцев назад, ВСУ продолжают терять сёла на этом направлении, но командование ВСУ упорно отрицает этот факт.
Украинский телеграм-канал "Резидент" видит в этом продвижении россиян факт наличия достаточного количества резервов, в отличие от ВСУ.
"Как видим, российские войска не останавливаются ни перед Запорожской областью, ни перед Днепропетровской — то есть резервов у россиян достаточно, чтобы наступать широким фронтом, в отличие от украинской армии, где под командованием „мясника“ Сырского продолжают бросать свежемобилизованных сразу в пекло, под наступающего противника", — пишет "Резидент".
Украинский OSINT-исследователь паблика Deep State Роман Погорелый утверждает, что "ложь военных всех погубит".
Он говорит, что россияне взяли сёла Запорожское и Новогеоргиевку в Днепропетровской области, но ложь о ситуации на поле боя дошла до "высших штабов", помешала отбить эти сёла и обернулась очередными потерями среди украинских военных.
В такой ситуации и при массовом дезертирстве из ВСУ командование украинских подразделений всё чаще прибегает к жестокости и пыткам для удержания военнослужащих на позициях.
На этой неделе в Киеве прошла акция родственников военнослужащих, рассказавших о ситуации в некоторых бригадах.
В частности, на митинге прозвучала информация, что в 57-й бригаде ВСУ солдат держат в яме и избивают. В 95-й, 117-й и 118-й бригадах военнослужащих не эвакуируют, и они вынуждены сдаваться в плен.
В 225-й и 425-й бригадах на "ноль" бросают неподготовленных новобранцев, а 23-я бригада прославилась воровством вещей пропавших без вести.
В 39-й бригаде с родственников требуют по $300 за эвакуацию военнослужащего с поля боя. По сути, родственники военнослужащих подтвердили, что ВСУ превратилась в армию рабов, которых бросают на убой без всякой жалости, попутно пытаясь нажиться на их родственниках.
Украинские нардепы по запросу командования ВСУ на этой неделе подали законопроект, предполагающий от 5 до 10 лет тюрьмы для военнослужащих за отказ подчиняться приказу.
Однако украинский неонацист и военный эксперт Станислав Бунятов считает, что принятие такого законопроекта только увеличит масштабы дезертирства (СОЧ).
"С такими однобокими законопроектами мы останемся без добровольцев. С таким подходом легче выслушать приказ, сказать „Так точно!“ и уйти в СОЧ — ждать завершения войны или амнистии", — пишет Бунятов.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что угроза 10 лет тюрьмы за неисполнение приказа взять посадку "для отчёта командования наркофюреру" только приведёт к убийствам командиров и массовому дезертирству.
Однако, похоже, кроме массовых репрессий, иных предложений, как остановить продвижение россиян, киевский режим пока не придумал.
Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"
* запрещённая в РФ террористическая организация
