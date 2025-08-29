https://ukraina.ru/20250829/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-renessans-pekhotnogo-boya-i-ischeznovenie-tumana-voyny-1067793456.html

Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"

Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны" - 29.08.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"

Практически на всех участках фронта возросло количество огневых ударов по объектам противника не только по линии боевого соприкосновения, но и по тыловым районам ВСУ. Это ещё раз убедительно свидетельствует о том, что артиллерия, прежде всего дальнобойная и высокоточная, возвращена на пьедестал бога войны

2025-08-29T05:18

2025-08-29T05:18

2025-08-29T05:18

эксклюзив

россия

днепропетровская область

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055935147_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_f74d6c1bfda5dddb91baa65a93ae452b.jpg

Едва ли не определяющим фактором боя и операции становится количество выпущенных снарядов. Налицо ренессанс пехотного боя, к которому после Второй мировой войны армии ведущих стран мира не готовили ни своих солдат, ни своих офицеров.Стремительно и безоговорочно воздушное пространство завоевала беспилотная авиация. Небо заполонили тучи микроаппаратов — коптеров, FPV-дронов, охотящихся чуть ли не за каждым пехотинцем. Беспилотная революция обеспечила небывалую прозрачность поля боя и начала даже теснить артиллерию.По всему Сумскому направлению продолжают активно работать наша артиллерия и БПЛА. Под их прикрытием штурмовые группы нашей десантуры совершили стремительный рывок в Юнаковке в южном и юго-западном направлениях, заняв только за сутки порядка 20 зданий и продвинувшись на 800 м. Стали известны подробности уничтожения американских высокоточных ракетных установок в н. п. Тростянец. Первая ракета поразила трёхэтажный склад, где проводилось техобслуживание HIMARS. Вторая ракета поразила административную часть фабрики, где находился командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады. Помещение штаба и узел связи уничтожены, часть офицеров и связистов оказалась под завалами.Кроме того, по данным российских силовых ведомств, значительная часть военнослужащих 80-й бригады ВСУ, размещённых в районе населённого пункта Садки в Сумской области, сталкивается с нехваткой медикаментов и продовольствия, а также страдает от различных заболеваний. Сложная погодная обстановка и особенности местности существенно затруднили поставки лекарств и продовольствия из тыловых районов. Организовать эвакуацию заболевших военнослужащих в сложившихся условиях практически не представляется возможным.На Харьковском направлении российские штурмовики закрепились в жилых кварталах в северо-западной части Купянска и продолжают выдавливать врага из города. При поддержке тяжёлых огнемётных систем, артиллерии крупного калибра и ударных БПЛА группировка войск "Запад" продвинулась в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Это существенно ухудшает позиции для обоих ключевых населённых пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации — Северска и Красного Лимана.Военкоры с мест сообщают об усилении давления наших морпехов и десантников на северной окраине населённого пункта Соболевка. На Волчанском участке фронта подразделения ВС РФ продолжают вести бои в районе Синельниковского леса, а также на левобережье Волчанска. Севернее Харькова массированный огневой вал ударных беспилотников и дальнобойной артиллерии раз за разом срывает ротацию украинской армии в районе Казачьей Лопани, Прудянки, Слатино, Золочева. Уничтожаются пункты временной дислокации ВСУ, места расположения скрытных огневых позиций и складов с боеприпасами.Донецкий фронт. В районе населённых пунктов Камышеваха и Вороново на южно-донецком направлении продолжаются боевые столкновения. Российские вооружённые силы предпринимают усилия по выравниванию линии фронта в полосе между Январским и Темировкой. Вблизи Зелёного Гая отмечено увеличение количества контратак со стороны украинских подразделений, которые пытаются ликвидировать углубления российских войск.На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В южных окрестностях Покровска (Красноармейска), вблизи населённых пунктов Удачное, Леонтовичи и Троянда, продолжаются столкновения между сторонами конфликта. Кроме того, российские войска ведут наступательные действия на Родинское, расположенное севернее. Бои также отмечаются в районе населённого пункта Шахово.На направлении Константиновки поступает информация о том, что подразделения ВСУ осуществляют отвод из района населённого пункта Александро-Шультино в сторону Константиновки. В это же время российские войска ведут наступательные действия в районе Плещеевки, преследуя цель перерезать украинской стороне пути сообщения с Клебан-Быком. Российские штурмовые группы ведут успешные наступательные действия в районе Софиевки, судя по всему, чтобы окружить украинские силы в Шахово. Украинский источник "Мучной" опроверг заявление Сырского, что ВСУ взяли Кучеров Яр. Он пишет, что там всё тихо, бои не ведутся, и бандеровцы в село не вошли — чего-то, якобы, ждут.ВС РФ расширили зону контроля на 2 км и заняли новые позиции в многоэтажной застройке микрорайона Лазурный в Покровске (Красноармейске). В районе Чунишино ВСУ несут катастрофические потери, очень много тяжёлых "трёхсотых" из-за работы нашего "Рубикона". Враг подтверждает потерю Удачного, идёт зачистка стратегически важного посёлка. Ощутимые проблемы в стане противника нарастают, как снежный ком. В качестве примера военкоры приводят негодование офицеров Украины, получивших приказ наступать, но в итоге, не добившись значительного успеха и понеся потери, они оказались заперты российскими войсками.В районе Красного Лимана продолжается поступление информации о локальных успехах российских вооружённых сил в Серебрянском лесничестве. Подразделения РФ оказывают давление на позиции ВСУ, оттесняя их к берегу реки Северский Донец и развивая наступление в направлении населённого пункта Дроновка.Ситуация в зоне ответственности группировки "Восток". Площадь зоны безопасности в Днепропетровской области, находящейся под контролем группировки "Восток" и частично "Центра", составляет уже 38,4 кв. км. В районе Камышевахи наши бойцы обходят село с флангов и заходят в него с юго-востока. Организованная оборона украинской армии на этом участке подавлена.А подразделениям группировки войск "Днепр" удалось отвоевать несколько позиций к северо-востоку от Каменского и вклиниться к Приморскому. ВСУ признали, что трасса М14 Херсон — Николаев фактически перерезана, так как любой транспорт ВСУ подвергается точным российским ударам БПЛА и артиллерии. Не стоит забывать при этом, что на юге ДНР наши штурмовики окружают противника в Камышевахе, за которой уже Днепропетровская область. Доброволец с позывным "Тринадцатый" отмечает, что для ВСУ лучшим вариантом здесь будет сдача в плен.ВС РФ освободили населённый пункт Первое Мая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Этот посёлок расположен в непосредственной близости от юго-западной окраины города Покровск (Красноармейск). До 2024 года населённый пункт официально назывался Перше Травня (украинское название). В ходе боевых действий украинские власти объявили о переименовании посёлка в Леонтовичи. К северо-западу от Первого Мая проходит автомобильная дорога, соединяющая Покровск с Днепропетровской областью, а также с северными районами ДНР.Кстати, украинские вооружённые силы впервые официально признали проникновение российских военных на территорию Днепропетровской области. Эту информацию предоставил военнослужащий ВСУ Виктор Трегубов. По его утверждению, в регионе продолжаются ожесточённые столкновения между сторонами конфликта. Представитель ВСУ отметил, что продвижение российских подразделений обусловлено интенсивными боями за опустошённые районы на востоке и юге Украины.На центральном участке фронта от Угледарского направления российская армия сохраняет инициативу, удерживая контроль над посёлком Филия. Этот успех создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления на Новопавловку — важный логистический узел украинских войск.В районах населённых пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка были нанесены удары по подразделениям четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых и одной егерской бригады ВСУ, двум бригадам морской пехоты, а также соединениям территориальной обороны и двум бригадам национальной гвардии. Также подразделения группировки "Днепр" нанесли удары по формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах Новотроицкого Запорожской области и Антоновки Херсонской области.Кроме того, как сообщают в оборонном ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских вооружённых сил поразили радиолокационную станцию противовоздушной обороны ВСУ, пункты управления и места сбора беспилотных летательных аппаратов. Также поражены районы временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 различных локациях.На Запорожском фронте отмечаются определённые тактические достижения российских войск в районе населённого пункта Плавни. В то же время украинские силы продолжают оказывать ожесточённое сопротивление на северной окраине села. Установлен контроль над населённым пунктом Запорожское, открывающий новые перспективы для развития наступления. Следующими целями могут стать Новониколаевка, Берёзовое и Терновое.Здесь ювелирно работают наши операторы-дроноводы. К примеру, расчёт FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки "Днепр", осуществил уничтожение украинского блиндажа в Запорожской области. В ходе проведения воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили хорошо замаскированное фортификационное сооружение противника, которое, по предварительным данным, использовалось в качестве укрытия для военнослужащих ВСУ. По выявленной цели был применён FPV-дрон, оснащённый боевой частью. В результате точного удара блиндаж был полностью разрушен, а находившиеся внутри украинские военные ликвидированы.Безусловно, ход специальной военной операции на Украине позволяет сделать определённые выводы. Авторитетнейший специалист в военном деле, бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский в дополнительных характеристиках не нуждается. Мне не раз доводилось встречаться с ним во время второй чеченской кампании, так и в период СВО. Он особо отметил, что вырисовывается новый облик войны, который во многом противоречит прежним представлениям. Его основные признаки — высокая рассредоточенность и низкая плотность войск; резко возросшие возможности разведки и высокоточного поражения целей в реальном масштабе времени. В результате значительно возросла уязвимость группировок войск, включая уровень тактических подразделений и выше, и даже отдельных боевых машин и бойцов на поле боя.Чем обеспечивается беспрецедентная прозрачность поля боя? Огромным количеством постоянно задействованных средств разведки и целеуказания, в первую очередь беспилотных и спутниковых. Но не только. Налицо качественный скачок в объёмах и скорости получаемых и передаваемых с помощью этих средств разведывательных данных. Изобилие беспилотных средств разведки даёт возможность организовать практически непрерывное слежение за полем боя на всех уровнях, вплоть до индивидуального бойца. Взрывное расширение коммерческих спутниковых систем разведки и наблюдения приведёт уже в ближайшие годы к опутыванию всей планеты колоссальными спутниковыми сетями наблюдения с повсеместным доступом.Быстро развиваются средства радиотехнической разведки, методы киберразведки и слежения за информационными сетями противника. По оценке Балуевского, всё это фактически полностью устраняет "туман войны", а также драматически ускоряет процессы выдачи целеуказания и принятия решения в связке "выстрел — поражение".Более того, полная прозрачность становится реальностью не только на тактическом, но и на оперативном и стратегическом уровнях. Появляется возможность наносить высокоточные удары практически на любую глубину, вплоть до стратегической. Онлайн-целеуказание и гиперзвуковые ракеты делают возможной борьбу со вторыми эшелонами войск и объектами в глубоком тылу противника. В арсенал средств поражения уверенно вошли и относительно небольшие и недорогие барражирующие боеприпасы с дальностью полёта в тысячи километров.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ

https://ukraina.ru/20250828/voenkor-ermakov-vs-rf-neobkhodimo-v-pervuyu-ochered-lishit-ukrainu-zheleznodorozhnoy-logistiki-1067781320.html

россия

днепропетровская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб