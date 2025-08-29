"Англичане буквально его облизывают": эксперт о том, почему Залужный сохраняет лояльность только Британии
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Британия активно готовит посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на роль следующего лидера, чтобы сохранить свое влияние в регионе после возможного устранения Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
По словам Царёва, Залужный сохраняет лояльность исключительно Великобритании. Этим объясняется и его нежелание идти на контакты с командой президента США Дональда Трампа, в частности с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
"И даже если Вэнс действительно пытался выйти на Залужного, то Залужный отказал ему потому, что сохраняет верность своим британским хозяевам", — заявил эксперт.
Политик связал этот отказ с большой игрой Лондона. "Англичане через Залужного намекают американцам: "Хотите договариваться с Залужным? Договаривайтесь с нами"", — пояснил Царёв. Он отметил, что таким образом без гигантских трат и массовых поставок оружия Великобритания якорится на Украине через фигуру посла.
Формирование имиджа Залужного как будущего лидера, по мнению собеседника издания, началось после того, как его забрали из Украины в безопасное место.
"Туда, где его можно контролировать и раскручивать как будущего лидера. Все это мы сейчас наблюдаем. Фотографии Залужного в глянцевых журналах. Все его советы с позиции "отца русской демократии" о том, как надо воевать", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Вчера, 08:11Павел Данилин: России необходимо ужесточать удары по ВСУ и тыловым объектам киевского режимаВ США есть серьезная группа ястребов, которые считают, что Америке выгодно продолжение украинской войны, потому что она наносит жесточайший ущерб экономике Европы. И дело уже не в том, что европейская экономика конкурирует с американской. Они хотят, чтобы Европа из вассала превратилась в раба
Подписывайся на