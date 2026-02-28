https://ukraina.ru/20260228/zhiznenno-vazhnaya-podderzhka-ukrainy-ot-nato-uprlas-v-proizvodstvennyy-barer-glavnoe-k-etomu-chasu-1076168870.html

Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу

Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу - 28.02.2026 Украина.ру

Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу

Поддержка Украины со стороны НАТО столкнулась с производственными ограничениями, сообщает Politico. Основной проблемой остаётся дефицит ракет для систем ПВО что связано с задержками в американском ОПК и бюрократическими процедурами закупок. Об этом и других новостях к этому часу 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-28T11:58

2026-02-28T11:58

2026-02-28T12:21

россия

новости

иран

израиль

сша

reuters

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/12/1054588511_0:216:3131:1977_1920x0_80_0_0_92d770b177ea5414138a4f9bff9a1e25.jpg

🟥 В Тегеране прогремел взрыв, в небо поднялся густой столб дыма, сообщили в агентстве Tasnim; 🟥 Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны страны. Школы по всему Израилю закрыты, населению рекомендовано работать из дома, общественные собрания в стране также запрещены, заявил представитель ЦАХАЛ;🟥 Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана Fars News Agency уточняет, что в Тегеране несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури;🟥 Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.Помимо Тегерана, взрывы прогремели в Куме, Кередже, Керманшахе и Исфахане, где расположен один из иранских ядерных объектов, сообщают очевидцы Израильские СМИ пишут о 30 ударах по всему Ирану;🟥 Заявляется, что удары Израиля были нанесены по Ирану, когда в иранском воздушном пространстве находилось множество гражданских самолётов Иран готовится к "сокрушительному" ответному удару после атаки Израиля, передает Reuters со ссылкой на иранского чиновника;🟥 Гражданские лица пострадали в результате атак США и Израиля по Ирану, пишет PRESS TV;🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники из сферы безопасности проводят заседание в подземном бункере, пишут СМИ;🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху решил переименовать израильскую операцию против Ирана в "Рык льва". Ранее оно называлось "Щит Иегуды"; 🟥 США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.🟥 Главнокомандующий армии Ирана Амир Хатани погиб в результате атаки США и Израиля, утверждают израильские СМИ. Эта информация не подтверждена.Хатани с июня 2025 года возглавлял вооружённые силы республики. До этого занимал пост министра обороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

иран

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, иран, израиль, сша, reuters, украина.ру