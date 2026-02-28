Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу - 28.02.2026 Украина.ру
Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу
Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу - 28.02.2026
Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу
Поддержка Украины со стороны НАТО столкнулась с производственными ограничениями, сообщает Politico. Основной проблемой остаётся дефицит ракет для систем ПВО что связано с задержками в американском ОПК и бюрократическими процедурами закупок. Об этом и других новостях к этому часу 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/12/1054588511_0:216:3131:1977_1920x0_80_0_0_92d770b177ea5414138a4f9bff9a1e25.jpg
🟥 В Тегеране прогремел взрыв, в небо поднялся густой столб дыма, сообщили в агентстве Tasnim; 🟥 Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны страны. Школы по всему Израилю закрыты, населению рекомендовано работать из дома, общественные собрания в стране также запрещены, заявил представитель ЦАХАЛ;🟥 Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана Fars News Agency уточняет, что в Тегеране несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури;🟥 Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.Помимо Тегерана, взрывы прогремели в Куме, Кередже, Керманшахе и Исфахане, где расположен один из иранских ядерных объектов, сообщают очевидцы Израильские СМИ пишут о 30 ударах по всему Ирану;🟥 Заявляется, что удары Израиля были нанесены по Ирану, когда в иранском воздушном пространстве находилось множество гражданских самолётов Иран готовится к "сокрушительному" ответному удару после атаки Израиля, передает Reuters со ссылкой на иранского чиновника;🟥 Гражданские лица пострадали в результате атак США и Израиля по Ирану, пишет PRESS TV;🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники из сферы безопасности проводят заседание в подземном бункере, пишут СМИ;🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху решил переименовать израильскую операцию против Ирана в "Рык льва". Ранее оно называлось "Щит Иегуды"; 🟥 США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.🟥 Главнокомандующий армии Ирана Амир Хатани погиб в результате атаки США и Израиля, утверждают израильские СМИ. Эта информация не подтверждена.Хатани с июня 2025 года возглавлял вооружённые силы республики. До этого занимал пост министра обороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу

11:58 28.02.2026 (обновлено: 12:21 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Поддержка Украины со стороны НАТО столкнулась с производственными ограничениями, сообщает Politico. Основной проблемой остаётся дефицит ракет для систем ПВО что связано с задержками в американском ОПК и бюрократическими процедурами закупок. Об этом и других новостях к этому часу 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Тегеране прогремел взрыв, в небо поднялся густой столб дыма, сообщили в агентстве Tasnim;
🟥 Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны страны. Школы по всему Израилю закрыты, населению рекомендовано работать из дома, общественные собрания в стране также запрещены, заявил представитель ЦАХАЛ;
🟥 Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана Fars News Agency уточняет, что в Тегеране несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури;
🟥 Дым поднимается над подвергшимся удару военным объектом к западу от Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо Тегерана, взрывы прогремели в Куме, Кередже, Керманшахе и Исфахане, где расположен один из иранских ядерных объектов, сообщают очевидцы Израильские СМИ пишут о 30 ударах по всему Ирану;
🟥 Заявляется, что удары Израиля были нанесены по Ирану, когда в иранском воздушном пространстве находилось множество гражданских самолётов Иран готовится к "сокрушительному" ответному удару после атаки Израиля, передает Reuters со ссылкой на иранского чиновника;
🟥 Гражданские лица пострадали в результате атак США и Израиля по Ирану, пишет PRESS TV;
🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники из сферы безопасности проводят заседание в подземном бункере, пишут СМИ;
🟥 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху решил переименовать израильскую операцию против Ирана в "Рык льва". Ранее оно называлось "Щит Иегуды";
🟥 США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
🟥 Главнокомандующий армии Ирана Амир Хатани погиб в результате атаки США и Израиля, утверждают израильские СМИ. Эта информация не подтверждена.
Хатани с июня 2025 года возглавлял вооружённые силы республики. До этого занимал пост министра обороны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
