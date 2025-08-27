https://ukraina.ru/20250827/1067749291.html

Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину

Европейцы, при всем своем неприятии к России, не готовы воевать с нами напрямую. Демография в Европе не та. Поэтому европейцы ищут тех, кто прямо сейчас мог бы залатать украинскую оборону. И отчасти находят бойцов для киевского режима из нескольких категорий

Об этом рассказал политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру- Вадим, ранее Виктор Орбан, комментируя очередные украинские атаки на нефтепровод "Дружба", заявил, что открытый шантаж Зеленского в отношении Венгрии не останется без последствий. А что конкретно он может предпринять, чтобы нанести киевскому режиму непоправимый ущерб?- Честно говоря, я уже устал от одних и тех же высказываний Орбана. Он же самый опытный политик в Европе. Он прекрасно понимает законы жанра: если ты ничего не можешь сделать, ты должен сопровождать это громкими заявлениями.Если бы Орбан мог что-то сделать, он бы прекратил подачу электричества на Украину. Он бы перестал лечить украинских солдат на венгерской территории. Он бы запретил Чехии и Польше покупать венгерское оружие, чтобы потом переправлять его на Украину.Единственное, что Орбан реально делает – так это защита венгров Закарпатья. Они почти поголовно имеют венгерские паспорта, им открыта дорога в Венгрию, и они могут скрыться от ТЦК (хотя не всем это удается). Орбан настойчиво требует создания в Закарпатье национальной территориальной венгерской автономией. И до тех пор, пока Украина этого не сделает, он будет блокировать переговоры о ее членстве в ЕС и в НАТО.Хотя мы прекрасно понимаем, что такое членство Украине не грозит.Что касается всего остального, что говорит Орбан, то нам это приятно слышать, но никаких реальных дел за этим не последует. Евросоюз ему это не позволит. А Венгрия слишком бедная страна по европейским меркам. Она не может позволить себе выход из ЕС и лишиться десятков миллиардов евро, которые поступают к ней из фондов ЕС.Повторюсь, Орбан прекрасно знает законы жанра. "Не можешь делать – говори. Как можно больше и как можно ярче". Он с этой задачей хорошо справляется.- А как руководство Евросоюза видит дальнейшее развитие украинского конфликта? Тот же президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "гарантии безопасности Украины" (европейские войска на ее территории и фактическое членство в НАТО) вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, а до этого явно далеко.- У Финляндии и других стран Евросоюза есть одно препятствие, чтобы отправить свои регулярные войска на Украину (наемники и уголовный сброд там и так есть) – гробы. Европейцы, при всем своем неприятии к России, не готовы воевать с нами напрямую. Демография в Европе не та. Поэтому европейцы ищут тех, кто прямо сейчас мог бы залатать украинскую оборону. И отчасти находят бойцов для киевского режима из нескольких категорий.Первое. Исламисты, в том числе из стран Средней Азии.Второе. Боевики из наркокартелей Латинской Америки.Третье. Жители иммигрантских районов в самой Европе.Четвёртое. Албанцы. В основном из Косово и отчасти из Северной Македонии. Их на фронте много. Наши сербские добровольцы легко распознают албанскую речь по радиоперехватам. Албанцы плохо относятся к России через неприязнь к Сербии.Наиболее мотивированные из них исламисты из Средней Азии и албанцы. У остальных с мотивацией так себе.Более того, судя по всему, Запад приговорил Азербайджан, чтобы он воевал против России. Но не напрямую, а направляя на украинский фронт как можно больше солдат. В Харьковской области в последнее время замечают много азербайджанцев. В частности, недавно был эпизод, когда одного азербайджанца в плен взяли, а остальных уничтожили.Короче говоря, европейцы уже ищут новое пушечное мясо для киевского режима. Азербайджанцы, албанцы, исламисты из Средней Азии и эмигрантских гетто в Европе, разные солдаты удачи из Латинской Америки.Регулярные войска на Украину прямо сейчас не пошлют даже Польша и Прибалтика. Поэтому европейцы рассуждают так:"Мы прогнем русских на остановку боевых действий и с бору по сосенке введем свои войска на Украину, чтобы пометить территорию. Каково будет России, если войска 20 с лишним стран НАТО появятся в Одессе и в Харькове? Они не во Львове стоять будут. Вот тогда это уже будет другой разговор".При этом могу предположить еще один вариант.Если ВС РФ удастся сдвинуть линию фронта на запад, страны НАТО все же решатся ввести войска на западную Украину. Но не дальше Хмельницкого.И давайте не забывать еще один момент. Турция – это тоже член НАТО. Она говорит, что якобы нейтральная, но на самом деле она и оружие на Украину поставляет, и в "коалиции желающих" участвует.- При этом президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. На ваш взгляд, сколько в этой стране еще будет уживаться русофобия и ненависть к украинским коллаборационистам?- Прекрасно будет уживаться. Поляки рассуждают так."Россия – это большое зло. Бандеровцы – это малое зло. Россия может уничтожить Польшу. Бандеровская Украина уничтожить Польшу не сможет. Поэтому малое зло надо использовать против большого зла".Я думаю, Польша запретит бандеровскую символику. Более того, это поможет Польше реализовать ее геополитические планы. Увидят украинца с бандеровской символикой и депортируют домой в лапы ТЦК. То есть они убивают трех зайцев сразу. И пушечное мясо для киевского режима находят, и Польшу от бандеровщины избавляют, и деньги на украинских беженцах экономят.России тут ловить совершенно нечего. Все польское политическое сознание основано на русофобии. У Польши могут быть отдельные разногласия с Евросоюзом и с Германией, но не по российско-украинскому вопросу. А борьбой с бандеровщиной на самой Украиной поляки займутся только в одном случае: если Запад додавит Россию, когда между Россией и Украиной установится четкая граница.А пока Украину от России четко не отделили, поляки будут много говорить, но ничего делать не будут. Запрет бандеровской символики – это чисто символическая вещь. На поддержке киевского режима это никак не скажется.- На днях исполнилось 10 лет масштабному миграционному кризису в Европе. Ангела Меркель по этому поводу дала интервью. Как оцениваете его последствия сегодня? Она допустила ошибку, когда открыла эту калитку?- Слова Меркель "Мы справимся" уже стали крылатыми. Они были сказаны в конце августа 2015 года, когда толпа мигрантов с греческих островов прошла через Балканы и дошла до Будапешта. Я хорошо помню кадры, как эта толпа наводнила Будапешт, наводя ужас, а потом в прямом смысле седлала поезда, которые направлялись в Вену.Распределились они так. Примерно 450 тысяч осели в Австрии. Остальные двинулись в Германию и в Швецию. В Германии самые большие пособия, а в Швеции у многих живут родственники. Германия приняла более миллиона человек. А на душу населения больше всех приняла Швеция (200 тысяч на 10 миллионов).Последствия этого кризиса мы видим сейчас. За последний год в Германии было совершено шесть исламистских терактов. В основном это сделали те, кто пришел тогда, но не ассимилировался, не занялся делом и продолжал исповедовать экстремистскую идеологию.На тот момент население Евросоюза (вместе с Великобританией) составляло 500 миллионов человек. Эта толпа в 2 миллиона человек была бы не так страшна, если бы европейцы переварили предыдущие волны миграции. Но они их не переварили. И пришла эта толпа в тот момент, когда в Европе уже гремели исламистские теракты, совершенные мигрантами третьего поколения, которые уже родились в Европе.Вся эта история – предупреждение России. Можно ли держать границы открытыми, когда ты проводишь СВО и автоматически становишься ослабленной? Европа – это образец того, как делать не надо.При этом у нас есть примеры, когда европейские страны проводят адекватную миграционную политику.Мы в основном говорим о Венгрии, Польше и Чехии в контексте Украины. Но ведь эти государства даже не боятся нарушать законодательство ЕС, чтобы избежать этих миграционных рисков. Чехия, которая побогаче Польши и Венгрии, даже откупаться начала от Брюсселя: "Не надо нам никаких дотаций. Мы вам сами заплатим, лишь бы мигранты к нам не прибывали".Чехия на душу населения приняла украинцев больше всех. Но никаких проблем с украинцами в Чехии нет: только мелкие кражи и редкие драки. Это не теракты и поножовщина, которые принесла толпа с Ближнего Востока.Повторюсь, Восточная Европа может в некоторой степени служить образцом миграционной политики. А Западная Европа – точно нет.О других политических аспектах украинского конфликта - в интервью Олега Царева: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена

