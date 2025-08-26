https://ukraina.ru/20250826/1067691738.html

Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена

Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена

Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена

Зеленский из двух зол (мобилизация молодежи или выезд ее за границу) выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется. А на то, что молодежь быстро освоиться за границей и на Украину точно не вернется, ему плевать

Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, несмотря на встречу на Аляске, США по-прежнему передают оружие Украине, а угрозы Трампа в отношении киевского режима пока не реализуются. Все только новые пакеты антироссийских санкций обсуждают. Почему так? Чего ждать дальше?- Вы все правильно говорите.Западные СМИ пишут, что за последний месяц США передали Украине оружие на 1.5 миллиарда долларов. Это примерно столько же, сколько на последнем сроке администрации Байдена. Хотя перед президентскими выборами при Байдене снизились поставки оружия. А в целом Украине передавали технику так: 1,2 миллиардов – США. 1,2 миллиардов – Европа. Еще 200-300 миллионов приходилось на страны вроде Канады и Австралии.Помимо этого, разведданные киевскому режиму по-прежнему передаются. ВСУ воюют. И в Сумской области они даже переходят в контратаки.- А если предположить, что в какой-то момент перестанет устраивать Трампа и весь Запад, на кого его могут заменить? Залужный, Ермак или вообще нацист Стерненко, которого сейчас активно пиарят на Западе?- На эту тему свежий материал выпустил The Guardian – британская газета. Англичане буквально облизывают Залужного. "Он не хочет идти в политику, но если украинский народ попросит, то он пойдет". В этой же статье говорится, что Вэнс, разочаровавшись в Зеленском, якобы пытался связаться с Залужным по разным каналам, но Залужный не вышел на связь с Вэнсом. Якобы Залужный еще не определился, будет ли он сохранять лояльность Зеленскому. Но это все ложь.Залужный сохраняет лояльность исключительно Великобритании.У британцев аналитика работает очень хорошо. Они понимают, что рано или поздно Зеленского будут снимать, поэтому должен быть кандидат на его замену. У России такого кандидата, который придет и по щелчку выиграет выборы, нет. У США его тоже нет. А у Великобритании есть. Как только у Залужного начались проблемы вплоть до того, что была угроза его личной безопасности (украинские СМИ писали, что его позиции специально засветили для российских войск), Залужного забрали из Украины в безопасное место. Туда, где его можно контролировать и раскручивать как будущего лидера.Все это мы сейчас наблюдаем. Фотографии Залужного в глянцевых журналах. Все его советы с позиции "отца русской демократии" о том, как надо воевать. Формируется его образ.И даже если Вэнс действительно пытался выйти на Залужного, то Залужный отказал ему потому, что сохраняет верность свои британским хозяевам. И англичане через Залужного намекают американцам: "Хотите договариваться с Залужным? Договаривайтесь с нами".То есть без гигантских трат и массовых поставок оружия Великобритания якорится на Украине через Залужного.- И все-таки, что сейчас происходит вокруг переговоров по Украине? После встреч на Аляске и в Вашингтоне были громкие заявления, что сейчас все уж точно стремятся к миру, но пока ничего не поменялось.- Ситуация выглядит так.Трамп выставил ультиматум России: 50 дней, вторичные санкции, полное эмбарго. Он потом еще сократил этот срок. Но он столкнулся с Китаем, который заявил следующее: "Можете вводить против нас все, что угодно. Мы все равно будем покупать российские нефтепродукты". Индия, про которую думали, что она слабое звено и сателлит США, тоже проявила твердость. То есть Трамп столкнулся с ситуацией, когда он поднял ставки, чтобы потом смягчить свою позицию и получить политические ништяки, но в конечном итоге попал в дурацкое положение.И тогда Россия пошла ему навстречу. Согласившись на переговоры на Аляске, которые нам тоже были выгодны, мы дали Трампу возможность отказаться от этих санкций.И когда все гадали, о чем же договорились Путин и Трамп, на самом деле было бы глупо думать, что они не договорятся. Ведь когда готовится встреча такого уровня, все оговаривается заранее. И отмена санкций – один из ее итогов.Второй ее итог касается позиции европейцев, которые, как и Зеленский, настаивают на продолжении войны.Чтобы война продолжалась, они придумали такую штуку: Россия должна остановить наступление и ждать, когда Зеленский будет разговаривать с Россией на равных, чтобы за это время перевооружить Украину. Понятно, что Россия на это пойти не могла. Это было преградой, которая не давала мирному процессу двигаться вперед. И Трамп за счет встречи с Путиным эту преграду разрушил. Лидеры США и РФ перешли к прямым переговорам.Это главное достижение саммита на Аляске.Европейцы и Зеленский стали думать, что бы им еще сделать, чтобы война продолжалась. Поэтому они стали требовать таких гарантий безопасности для Украины, на которые Россия точно не пойдет (натовские войска на Украине и положения, в соответствии с которым Украина фактически находится в НАТО).А чтобы Путин уж точно не встретился с Зеленским, Зеленский в хамской манере потребовал встречи с Путиным ("Я буду договариваться с Путиным напрямую").Но тут очень правильно сказал Лавров: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент".Казалось бы, тут есть логическая ошибка. Если Зеленский не имеет права что-то подписывать, зачем с ним встречаться? На самом деле Лавров имел в виду, что Путин может встретиться с Зеленским только в случае капитуляции Украины. И такую встречу представить можно."Владимир Владимирович, ну так получилось. Ну дурак я был. Из-за меня столько людей погибло. Но я сделаю все, чтобы загладить свою вину".И именно для того, чтобы показать эту капитуляцию, всплыл пункт о том, что Зеленский должен добровольно освободить Донбасс.Понятно, что это невозможно.- Стерненко не просто так сказал, что в этом случае для Зеленского настанет смерть: не только политическая, но и физическая.- Да, да. Нельзя говорить о параде ВСУ на Красной Площади, а потом пойти на условия России. Это понимаем не только мы. Это понимают российские и американские переговорщики. Зеленский может сколько угодно кивать на встрече с Трампом, но пойти на это он не может.В этой грустной ситуации для нас есть один плюс: то, что эта ситуация была нами заранее спрогнозирована.В меморандуме, который мы публиковали на последних стамбульских соглашениях, Украине предлагалось два варианта. Первый: Украина освобождает все конституционные российские территории, а на оставшихся территориях делает все, что захочет. Для Зеленского это невозможно. Поэтому предлагался второй вариант: разграничение по линии фронта, но Зеленский выполняет все требования по денацификации и демилитаризации.То есть Путин во время встречи на Аляске ужесточил свои требования, понимая, что Зеленский на них не пойдет.- В таком случае, на что сейчас рассчитывает Зеленский, учитывая, что война бесконечно продолжаться не может?- Зеленский надеется на русский авось.Самая его большая проблема, так это то, что украинцы кончаются. Запад может поставлять оружие, фронт может держаться, но количество живой силы в украинской армии от этого не увеличится.Более того, даже купленные социологические опросы показывают, что рейтинг Зеленского обвалился. Да и общество в большинстве случаев выступает за прекращение войны и за то, чтобы согласиться на какие-то требования России. Именно поэтому Великобритания готовит Залужного.А Зеленский надеется на сентябрь. В сентябре Конгресс США будет голосовать бюджет. И неоконы-республиканцы вместе с демократами могут поставить Трампа перед фактом: либо мы заложим какие-то средства для Украины, либо мы не проголосуем бюджет. "Что такое 30 миллиардов для Украины? Для США это копейки. Зато мы тебе забор от мигрантов достроим и нацгвардию усилим. Давай, соглашайся".То есть расчет идет на то, что Трамп не уйдет из Украины, хлопнув дверью, а будет продолжать политику Байдена. И шансы на то, что этот расчет сработает, есть.- Если Зеленский рассчитывает на продолжение войны, почему в Верховную Раду вносят законопроект, который бы разрешил лицам с 18 до 24 лет уезжать из Украины?- Очень правильный вопрос. Вряд ли у Зеленского проснулась совесть, и он вдруг озаботился проблемами молодежи. Расскажу вам о варианте, о котором мало кто говорит.Когда были протесты против НАБУ, для Зеленского это стало шоком. Кто выходил на эти протесты? Молодежь, которая не попадает под мобилизацию. Они хотели ТЦК вызвать на разгон митингов, но это не сработало. Ничего ты с ней не сделаешь.Более того, Зеленский понимает, что в украинском обществе особое отношение к двум категориям: женщины (в украинских семьях женщины главные, поэтому они не боятся отбивать мужчин у ТЦК) и молодежь (если мобилизовать молодежь, это сразу взорвет общество).То есть Зеленский из двух зол (мобилизация молодежи или выезд ее за границу) выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется. А на то, что молодежь быстро освоиться за границей и на Украину точно не вернется, ему плевать.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: Пока Европа надеется на победу в войне с Россией, США подъедают ее со всех сторон

