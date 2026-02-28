От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна - 28.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260228/ot-velikoy-otechestvennoy-do-spetsialnoy-voennoy-pokoleniya-raznye-a-rodina-u-nas-odna-1076177149.html
От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна
От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна - 28.02.2026 Украина.ру
От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна
Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино?... Украина.ру, 28.02.2026
2026-02-28T12:16
2026-02-28T12:17
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076176048_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_5ac39d8e68090c7ba4ed20ec929df58c.png
Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино? Об этом и не только — репортаж корреспондента мультимедийного издания Украина.ру Татьяны Чугаенко, которая побывала на показе фильма "Тимур и его команда", состоявшемся в Москве в Центральном доме литераторов.
россия
украина
запад
Украина.ру
новости, россия, украина, запад, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, Видео

От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна

12:16 28.02.2026 (обновлено: 12:17 28.02.2026)
 
Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино?

Об этом и не только — репортаж корреспондента мультимедийного издания Украина.ру Татьяны Чугаенко, которая побывала на показе фильма "Тимур и его команда", состоявшемся в Москве в Центральном доме литераторов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
13:00Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
12:59Иранские баллистические ракеты нанесли удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, сообщили местные СМИ
12:58На видео – люди в панике бегут после ракетных ударов Ирана в Бахрейне
12:56Взрыв раздался в столице Саудовской Аравии, сообщает агентство AFP
12:55Появились кадры мощнейшего взрыва в Тегеране
12:49В Абу-Даби прогремел новый мощный взрыв, сообщает Reuters
12:47Иран обстрелял ракетами четыре базы США на Ближнем Востоке
12:45В Дубае звучат взрывы
12:41Родственники украинских военных сообщают о массовых потерях под Сумами
12:40Кипр вводит в действие экстренный план эвакуации граждан ЕС и не входящих в него стран из региона Ближнего Востока, сообщил глава МИД страны
12:36МИД РФ напомнил номера экстренных телефонов посольств в Иране и Израиле на фоне ударов
12:35Часть рейсов между Москвой и Дубаем отменены из-за закрытия воздушного пространства Ирана
12:32Сирены воздушной тревоги звучат в столице Иордании и других районах королевства, сообщает телеканал Al Mayadeen
12:28Трамп на Украине заговорит по-русски. Как республиканцы осваивают медиарынок незалежной
12:27Началась новая волна ракетных ударов со стороны Ирана по Израилю. Главное к этому часу
12:16От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна
11:58Жизненно важная поддержка Украины от НАТО упёрлась в производственный барьер. Главное к этому часу
11:44Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран
11:40Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана
11:26Скандалы Берлинаре, голливудский образ России, "А зори стали тише". События культуры
