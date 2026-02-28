https://ukraina.ru/20260228/ot-velikoy-otechestvennoy-do-spetsialnoy-voennoy-pokoleniya-raznye-a-rodina-u-nas-odna-1076177149.html

От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна

От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна - 28.02.2026

От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна

Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино?

Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино? Об этом и не только — репортаж корреспондента мультимедийного издания Украина.ру Татьяны Чугаенко, которая побывала на показе фильма "Тимур и его команда", состоявшемся в Москве в Центральном доме литераторов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

