От Великой Отечественной до Специальной военной. Поколения разные, а Родина у нас одна
12:16 28.02.2026 (обновлено: 12:17 28.02.2026)
Россия побеждает на поле боя. А что происходит на фронте информационном? И какое значение в информационной войне с Украиной и коллективным Западом имеет кино?
Об этом и не только — репортаж корреспондента мультимедийного издания Украина.ру Татьяны Чугаенко, которая побывала на показе фильма "Тимур и его команда", состоявшемся в Москве в Центральном доме литераторов.
