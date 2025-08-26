https://ukraina.ru/20250826/turisticheskiy-sezon-provalilsya-modnye-kurorty-na-zapade-prikhodyat-v-upadok-1067686154.html

Туристический сезон провалился. Модные курорты на Западе приходят в упадок

Туристический сезон провалился. Модные курорты на Западе приходят в упадок - 26.08.2025 Украина.ру

Туристический сезон провалился. Модные курорты на Западе приходят в упадок

Западные пропагандисты каждый год прогнозируют провал туристического сезона в России, рассчитывая на то, что санкции или логистические проблемы помешают массовому отдыху россиян.

2025-08-26T19:39

2025-08-26T19:39

2025-08-26T19:39

эксклюзив

россия

франция

запад

эммануэль макрон

дональд трамп

карл iii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067687207_0:0:1492:839_1920x0_80_0_0_e180a2fb8c4a75e398e7c798ba2b01c5.jpg

Но внутренний туризм в РФ развивается, а туристический бизнес в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки, наоборот, приходит в упадок. Причём этот процесс заметно усилился в последнее время вследствие серьёзных социально-экономических проблем, что отразилось даже на самых известных и популярных курортах.Немецкая деловая газета Handelsblatt рассказывает о критической ситуации, которая сложилась в туристическом секторе Франции. Несмотря на то что ещё около десяти лет назад туризм входил в число наиболее прибыльных и перспективных отраслей французской экономики.Десятки миллионов людей из разных стран мира ежегодно приезжали, чтобы посмотреть на достопримечательности Парижа и живописные ландшафты Прованса, искупаться на пляжах Лазурного берега и посетить старинные бургундские замки. Это приносило французской казне стабильный многомиллиардный доход, создавая десятки тысяч рабочих мест. И ещё с восьмидесятых годов многие регионы Франции практически полностью переориентировались на обслуживание туристов.Но сегодня всё разительно изменилось. Немецкие журналисты пишут о том, что высокий сезон в Каннах и Ницце полностью провалился. Приморские отели пустуют, жалуясь на отсутствие посетителей. Гостиницы Лазурного берега уже сейчас недосчитались около 35% от ожидаемой прибыли, а итоговая статистика, скорее всего, будет ещё более неутешительной. И некоторые популярные отели обанкротятся ещё до Нового года, не дотянув до следующего сезона.Курортные рестораны Прованса тоже отмечают резкое снижение количества клиентов. Причём те, кто приходят к ним пообедать, всё реже позволяют себе заказать обед из трёх блюд, стараются выбирать самые дешёвые позиции из меню и, по возможности, предпочитают не оставлять чаевые. Европейские туристы предпочитают теперь покупать продукты в супермаркете, чтобы поесть в отельном номере, в съёмной квартире или на улице – потому что это позволяет им экономить.Причины этой ситуации очевидны. В прежние годы массовый туризм развивался в Европе за счёт так называемого среднего класса, который размывается волнами социального кризиса. Доходы европейцев падают, а цены в гостиницах и заведениях ресторанного типа, напротив, только растут – по причине общей инфляции. Да и добираться на курорты стало теперь заметно дороже.Как признался в интервью газете Le Figaro глава консалтинговой компании MGK-Consulting Вангелис Панайотис, расходы на транспорт, отели и рестораны достигли уровня, который делает подобный отдых недоступным для представителей среднего класса. По данным консалтинговой фирмы Protourisme, цены выросли для европейских туристов примерно на 27% – но с учётом скрытой инфляции это подорожание ощущается гораздо сильнее.Прошли времена, когда среднестатистический словенец или поляк могли позволить себе поехать на несколько дней в Канны без большого ущерба для собственного бюджета. Сегодня на отдыхе экономят даже британцы, которые активно ездили на курорты Средиземноморья.Дошло до комичной ситуации – жители Майорки и Ибицы, которые ещё недавно боролись с наплывом шумных и не всегда вежливых гостей из Великобритании, сегодня теряют работу благодаря сокращению туристического потока из этой страны. А подданные Карла III жалуются, что не могут ехать на южные моря из-за резкого подорожания жизни внутри Соединённого Королевства.Ещё одним фактором, который всё больше влияет на состояние европейского туристического бизнеса, является заметный рост криминала. В Марселе организованные туристические группы зачастую отправляются на экскурсии в сопровождении охранника, чего никогда не было прежде. Потому что иностранцы могут стать жертвой ограбления или пострадать в результате уличных разборок местных наркобаронов.Данная проблема является ключевой и для городов калифорнийского побережья США, которые когда-то служили центром американского внутреннего туризма – привлекая возможностями пляжного отдыха, океанским сёрфингом, музыкальными тусовками, заповедными хвойными лесами и Голливудом.Эти времена давно канули в прошлое. Исторические города Калифорнии – такие, как Гринвилл, – сгорели вместе с лесами во время катастрофического пожара в 2021 году. А в начале нынешнего года от пожаров пострадал центр Лос-Анджелеса. Причём огонь едва не уничтожил знаменитую Аллею звёзд, куда приезжает больше всего туристов.Пожарные не смогли противостоять разгулу стихии – потому что местные власти сэкономили на их финансировании, заодно передав часть пожарной техники Украине. И с тех пор ситуация сильно не изменилась – потому что как раз сейчас в Калифорнии разгорается новый лесной пожар.Но главной бедой Лос-Анджелеса и Сан-Франциско является дикий уровень уличного криминала в сочетании с дороговизной и инфляцией. Улицы калифорнийских мегаполисов превратились в палаточные лагеря, где открыто продают и принимают наркотики, а полиция боится приезжать в такие районы, чтобы не попасть в перестрелку."Центр Города Ангелов всё больше напоминает город призраков. Былая слава прославленного района Лос-Анджелеса поблекла. По всему городу рядами стоят заколоченные магазины, а сетевые компании разъезжаются: толпы бродяг-наркоманов распугивают как клиентуру, так и предпринимателей. В одном лишь историческом центре, который некогда был торговым и развлекательным сердцем города, пустует более сотни заведений.Помпезные здания в стиле ар-деко никуда не делись, но теперь общий вид портят разбитые окна, заколоченные витрины и толпы бездомных, которые курят наркотики из стеклянных трубок средь бела дня. По данным исследовательской компании Avison Young, около трети коммерческих площадей города пустует – и этот показатель даже выше, чем в Детройте. Не выдерживают даже самые стойкие предприятия: из города их выдавливает преступность и непомерная арендная плата", – красочно описывает эту постапокалиптическую картину издание New York Post.Выхода из этой ситуации не предвидится. Даже если Дональд Трамп направит в Лос-Анджелес ещё больше войск, чтобы его улицы круглосуточно прочёсывали армейские патрули.Это всё равно не поможет устранить причины охватившего Америку социального кризиса. И не вернёт в Калифорнию туристов, которые вряд ли захотят проводить свой отдых в условиях перманентного комендантского часа.Читайте также: Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским

россия

франция

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, россия, франция, запад, эммануэль макрон, дональд трамп, карл iii