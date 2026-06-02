https://ukraina.ru/20260602/upravlenie-po-vzyskaniyu-dolgov-finlyandii-konfiskovalo-rossiyskie-sredstva-na-37-milliona-evro-1079735419.html

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на 3,7 миллиона евро

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на 3,7 миллиона евро - 02.06.2026 Украина.ру

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на 3,7 миллиона евро

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на сумму 3,7 миллиона евро по заявлению украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" и её дочерних предприятий. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T20:17

2026-06-02T20:17

2026-06-02T20:17

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Средства были выделены на финансирование программы приграничного сотрудничества Евросоюза, в которой Финляндия участвовала вместе с Россией.Финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Управление по взысканию долгов конфисковало российское имущество почти на 4 миллиона евро. Проект, на который были выделены средства, изначально был призван поддерживать развитие в приграничных районах. Финское управление уже исполняло взыскание российских активов по запросу украинской стороны, но это касалось только объектов недвижимости — в 2023 году арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. В 2025 году суд в Финляндии признал законной конфискацию активов России. Иск "Нафтогаза" основан на решении арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов за имущество компании в Крыму.Накануне финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что угроза появления дронов над югом Финляндии в середине мая возникла из-за ошибочных действий Украины. Украинские беспилотники несли взрывчатку и могли оказаться над густонаселённым районом между Порвоо и Хельсинки, но границу не пересекли. Финские власти поднимали истребители, закрывали морское и воздушное пространство, ограничивали движение, а жителей просили остаться дома - Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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