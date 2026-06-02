https://ukraina.ru/20260602/gde-pvo-pochemu-zapad-nam-ne-pomogaet-chto-govoryat-na-ukraine-posle-nochnogo-udara-po-kievu-i-kharkovu-1079723253.html

"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову

"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову - 02.06.2026 Украина.ру

"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар возмездия за теракт в Старобельске. В Киеве, Харькове, Запорожье и Сумах поражены ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и объекты топливной инфраструктуры

2026-06-02T17:31

2026-06-02T17:31

2026-06-02T17:35

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Украинская ПВО в очередной раз не справилась. В соцсетях и экспертном сообществе Украины царят разные настроения: люди в бешенстве и винят они власти с западными партнерами, которые оставили, как они считают или как им это внушили власти, страну беззащитной перед российскими ракетами. Об этом 2 июня сообщили украинские мониторинговые ресурсы и военные эксперты.Что было пораженоМинобороны России сообщает: в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая "Абрис ПТ", КБ "Спектр", завод "Маяк" и "УкрСпецэкспорт", а также три территориальных центра комплектования ВСУ. В Харьковской области — три предприятия ОПК, в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие и два объекта топливно-энергетического комплекса. В Запорожье — цеха машиностроительного завода имени Омельченко и завода "Мотор Сич". В Сумской области — Шосткинский казенный завод "Звезда". Также уничтожены цех по производству БПЛА в Харьковской области, ракетное предприятие компании Fire Point, места подготовки и площадки запуска беспилотников.Реакция Киева: мольбы о Patriot и признание бессилияНелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с предсказуемым заявлением, в котором в очередной раз попросил у Запада ракет для Patriot. "Эта масштабная атака — абсолютно четкое заявление со стороны России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна своя противоракетная оборона, чтобы эта война наконец-то могла закончиться", — заявил он, добавив, что Киев рассчитывает на "действенные ответы" партнеров.Однако куда более откровенные оценки прозвучали от военных экспертов и простых украинцев. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал: "Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире. Не так много площадок для производства". Он также подтвердил, что в ходе удара было применено самое большое количество "Цирконов" за одну атаку — восемь ракет. И сбить их было нечем."Отбились плохо, причины те же": украинцы в яростиВ социальных сетях и на профильных ресурсах царит глубокое возмущение. Пользователи прямо пишут: "Отбиться не удалось, последствия будут значительные". Звучит резкая критика в адрес западных партнеров, которые, зная о бедственном положении украинской ПВО, так и не озаботились своевременными поставками зенитных ракет."Атакованы практически те же объекты, что и во время предыдущего удара 24 мая, только большим количеством ракет. Отбились плохо, если без деталей. Причины те же, что и в прошлый раз", — пишут украинские мониторинговые каналы.При этом люди с горькой иронией ждут традиционной сводки от Воздушных сил, в которой "все будет нормально", а украинцев станут убеждать, что ПВО перехватила "практически все". А что не перехватила — "никуда не попало". Но реальность говорит сама за себя.Эксперт: европейская ПВО не готова к такой войнеРанее украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский в своем анализе указал на системную проблему западных систем ПВО, которые просто не создавались для борьбы с массированными атаками дронов и современных ракет."Классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов и ракет. Но она не строилась против малых целей. Классический радар системы Patriot, SAMP/T, IRIS обнаруживает самолет или ракету на расстоянии 650 км. Но дрон они обнаруживают лишь на расстоянии 10–15 км. И время на реакцию — всего три минуты. К тому же стоимость таких радаров — миллионы евро", — пояснил он.По его словам, европейская бюрократия и неготовность оборонной промышленности ЕС к реалиям современной войны привели к тому, что Украина остается практически беззащитной. А Россия просто воспользовалась предоставленным "окном возможностей"."Петля, в которую нас завели"В происходящем украинцы все отчетливее видят ту самую петлю, в которую их загнала собственная власть. Зависимость от западных поставок стала приговором: когда поставки задерживаются или их недостаточно — города горят. А Зеленский тем временем продолжает выпрашивать ракеты у Трампа, который не отвечает на его письма.Минобороны РФ ранее опубликовало список объектов на территории стран ЕС, причастных к производству и запуску дронов, атакующих Россию. Теперь эксперты прогнозируют "истерику" в Европе: ведь западные системы ПВО не смогли защитить даже Киев. Пока же украинцы, пережившие очередную ночь под ракетными ударами, задают власти один и тот же вопрос: где ПВО? Где обещанные системы, которые должны были закрыть небо? Где миллиарды долларов, выделенные на оборону?***Во всей этой истории поражает инфантилизм, как украинской власти, которая не идет на переговоры с Россией, надеясь на то, что "Запад нам поможет", и населения, убежденного в том, что все должны (Запад, США и т.д.) помогать Украине. Почему должны? Очевидно потому, что США и Европа (ЕС плюс Великобритания) использовали и используют Украину в виде тарана против России. То есть осознание того, что быть использованным - унизительно с моральной точки зрения, и неэффективно в плане перспектив (использованные предметы не сохраняют) пока еще не дошло ни до власти, ни до граждан. Впрочем, украинская власть, наживающаяся на войне за счет коррупции и прямого воровства, по всей видимости, другого пути для себя не видит. А вот истинные страдания от такого политического инфантилизма - участь украинских граждан.О массированной атаке российской армии – в материале В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице

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Мария Илащук

эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский, юрий игнат, вооруженные силы украины, опк, ес, дональд трамп