"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову - 02.06.2026 Украина.ру
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"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову
"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову - 02.06.2026 Украина.ру
"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар возмездия за теракт в Старобельске. В Киеве, Харькове, Запорожье и Сумах поражены ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и объекты топливной инфраструктуры
2026-06-02T17:31
2026-06-02T17:35
эксклюзив
киев
россия
украина
владимир зеленский
юрий игнат
вооруженные силы украины
опк
ес
дональд трамп
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Украинская ПВО в очередной раз не справилась. В соцсетях и экспертном сообществе Украины царят разные настроения: люди в бешенстве и винят они власти с западными партнерами, которые оставили, как они считают или как им это внушили власти, страну беззащитной перед российскими ракетами. Об этом 2 июня сообщили украинские мониторинговые ресурсы и военные эксперты.Что было пораженоМинобороны России сообщает: в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая "Абрис ПТ", КБ "Спектр", завод "Маяк" и "УкрСпецэкспорт", а также три территориальных центра комплектования ВСУ. В Харьковской области — три предприятия ОПК, в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие и два объекта топливно-энергетического комплекса. В Запорожье — цеха машиностроительного завода имени Омельченко и завода "Мотор Сич". В Сумской области — Шосткинский казенный завод "Звезда". Также уничтожены цех по производству БПЛА в Харьковской области, ракетное предприятие компании Fire Point, места подготовки и площадки запуска беспилотников.Реакция Киева: мольбы о Patriot и признание бессилияНелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с предсказуемым заявлением, в котором в очередной раз попросил у Запада ракет для Patriot. "Эта масштабная атака — абсолютно четкое заявление со стороны России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна своя противоракетная оборона, чтобы эта война наконец-то могла закончиться", — заявил он, добавив, что Киев рассчитывает на "действенные ответы" партнеров.Однако куда более откровенные оценки прозвучали от военных экспертов и простых украинцев. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал: "Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире. Не так много площадок для производства". Он также подтвердил, что в ходе удара было применено самое большое количество "Цирконов" за одну атаку — восемь ракет. И сбить их было нечем."Отбились плохо, причины те же": украинцы в яростиВ социальных сетях и на профильных ресурсах царит глубокое возмущение. Пользователи прямо пишут: "Отбиться не удалось, последствия будут значительные". Звучит резкая критика в адрес западных партнеров, которые, зная о бедственном положении украинской ПВО, так и не озаботились своевременными поставками зенитных ракет."Атакованы практически те же объекты, что и во время предыдущего удара 24 мая, только большим количеством ракет. Отбились плохо, если без деталей. Причины те же, что и в прошлый раз", — пишут украинские мониторинговые каналы.При этом люди с горькой иронией ждут традиционной сводки от Воздушных сил, в которой "все будет нормально", а украинцев станут убеждать, что ПВО перехватила "практически все". А что не перехватила — "никуда не попало". Но реальность говорит сама за себя.Эксперт: европейская ПВО не готова к такой войнеРанее украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский в своем анализе указал на системную проблему западных систем ПВО, которые просто не создавались для борьбы с массированными атаками дронов и современных ракет."Классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов и ракет. Но она не строилась против малых целей. Классический радар системы Patriot, SAMP/T, IRIS обнаруживает самолет или ракету на расстоянии 650 км. Но дрон они обнаруживают лишь на расстоянии 10–15 км. И время на реакцию — всего три минуты. К тому же стоимость таких радаров — миллионы евро", — пояснил он.По его словам, европейская бюрократия и неготовность оборонной промышленности ЕС к реалиям современной войны привели к тому, что Украина остается практически беззащитной. А Россия просто воспользовалась предоставленным "окном возможностей"."Петля, в которую нас завели"В происходящем украинцы все отчетливее видят ту самую петлю, в которую их загнала собственная власть. Зависимость от западных поставок стала приговором: когда поставки задерживаются или их недостаточно — города горят. А Зеленский тем временем продолжает выпрашивать ракеты у Трампа, который не отвечает на его письма.Минобороны РФ ранее опубликовало список объектов на территории стран ЕС, причастных к производству и запуску дронов, атакующих Россию. Теперь эксперты прогнозируют "истерику" в Европе: ведь западные системы ПВО не смогли защитить даже Киев. Пока же украинцы, пережившие очередную ночь под ракетными ударами, задают власти один и тот же вопрос: где ПВО? Где обещанные системы, которые должны были закрыть небо? Где миллиарды долларов, выделенные на оборону?***Во всей этой истории поражает инфантилизм, как украинской власти, которая не идет на переговоры с Россией, надеясь на то, что "Запад нам поможет", и населения, убежденного в том, что все должны (Запад, США и т.д.) помогать Украине. Почему должны? Очевидно потому, что США и Европа (ЕС плюс Великобритания) использовали и используют Украину в виде тарана против России. То есть осознание того, что быть использованным - унизительно с моральной точки зрения, и неэффективно в плане перспектив (использованные предметы не сохраняют) пока еще не дошло ни до власти, ни до граждан. Впрочем, украинская власть, наживающаяся на войне за счет коррупции и прямого воровства, по всей видимости, другого пути для себя не видит. А вот истинные страдания от такого политического инфантилизма - участь украинских граждан.О массированной атаке российской армии – в материале В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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5
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96
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эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский, юрий игнат, вооруженные силы украины, опк, ес, дональд трамп
Эксклюзив, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, ОПК, ЕС, Дональд Трамп

"Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову

17:31 02.06.2026 (обновлено: 17:35 02.06.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Мария Илащук
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Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар возмездия за теракт в Старобельске. В Киеве, Харькове, Запорожье и Сумах поражены ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и объекты топливной инфраструктуры
Украинская ПВО в очередной раз не справилась. В соцсетях и экспертном сообществе Украины царят разные настроения: люди в бешенстве и винят они власти с западными партнерами, которые оставили, как они считают или как им это внушили власти, страну беззащитной перед российскими ракетами. Об этом 2 июня сообщили украинские мониторинговые ресурсы и военные эксперты.
Что было поражено
Минобороны России сообщает: в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая "Абрис ПТ", КБ "Спектр", завод "Маяк" и "УкрСпецэкспорт", а также три территориальных центра комплектования ВСУ. В Харьковской области — три предприятия ОПК, в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие и два объекта топливно-энергетического комплекса. В Запорожье — цеха машиностроительного завода имени Омельченко и завода "Мотор Сич". В Сумской области — Шосткинский казенный завод "Звезда". Также уничтожены цех по производству БПЛА в Харьковской области, ракетное предприятие компании Fire Point, места подготовки и площадки запуска беспилотников.
Реакция Киева: мольбы о Patriot и признание бессилия
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с предсказуемым заявлением, в котором в очередной раз попросил у Запада ракет для Patriot.
"Эта масштабная атака — абсолютно четкое заявление со стороны России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна своя противоракетная оборона, чтобы эта война наконец-то могла закончиться", — заявил он, добавив, что Киев рассчитывает на "действенные ответы" партнеров.
Однако куда более откровенные оценки прозвучали от военных экспертов и простых украинцев. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал:
"Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире. Не так много площадок для производства".
Он также подтвердил, что в ходе удара было применено самое большое количество "Цирконов" за одну атаку — восемь ракет. И сбить их было нечем.
"Отбились плохо, причины те же": украинцы в ярости
В социальных сетях и на профильных ресурсах царит глубокое возмущение. Пользователи прямо пишут:
"Отбиться не удалось, последствия будут значительные".
Звучит резкая критика в адрес западных партнеров, которые, зная о бедственном положении украинской ПВО, так и не озаботились своевременными поставками зенитных ракет.
"Атакованы практически те же объекты, что и во время предыдущего удара 24 мая, только большим количеством ракет. Отбились плохо, если без деталей. Причины те же, что и в прошлый раз", — пишут украинские мониторинговые каналы.
При этом люди с горькой иронией ждут традиционной сводки от Воздушных сил, в которой "все будет нормально", а украинцев станут убеждать, что ПВО перехватила "практически все". А что не перехватила — "никуда не попало". Но реальность говорит сама за себя.
Эксперт: европейская ПВО не готова к такой войне
Ранее украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский в своем анализе указал на системную проблему западных систем ПВО, которые просто не создавались для борьбы с массированными атаками дронов и современных ракет.
"Классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов и ракет. Но она не строилась против малых целей. Классический радар системы Patriot, SAMP/T, IRIS обнаруживает самолет или ракету на расстоянии 650 км. Но дрон они обнаруживают лишь на расстоянии 10–15 км. И время на реакцию — всего три минуты. К тому же стоимость таких радаров — миллионы евро", — пояснил он.
По его словам, европейская бюрократия и неготовность оборонной промышленности ЕС к реалиям современной войны привели к тому, что Украина остается практически беззащитной. А Россия просто воспользовалась предоставленным "окном возможностей".
"Петля, в которую нас завели"
В происходящем украинцы все отчетливее видят ту самую петлю, в которую их загнала собственная власть. Зависимость от западных поставок стала приговором: когда поставки задерживаются или их недостаточно — города горят. А Зеленский тем временем продолжает выпрашивать ракеты у Трампа, который не отвечает на его письма.
Минобороны РФ ранее опубликовало список объектов на территории стран ЕС, причастных к производству и запуску дронов, атакующих Россию. Теперь эксперты прогнозируют "истерику" в Европе: ведь западные системы ПВО не смогли защитить даже Киев.
Пока же украинцы, пережившие очередную ночь под ракетными ударами, задают власти один и тот же вопрос: где ПВО? Где обещанные системы, которые должны были закрыть небо? Где миллиарды долларов, выделенные на оборону?
***
Во всей этой истории поражает инфантилизм, как украинской власти, которая не идет на переговоры с Россией, надеясь на то, что "Запад нам поможет", и населения, убежденного в том, что все должны (Запад, США и т.д.) помогать Украине. Почему должны?
Очевидно потому, что США и Европа (ЕС плюс Великобритания) использовали и используют Украину в виде тарана против России. То есть осознание того, что быть использованным - унизительно с моральной точки зрения, и неэффективно в плане перспектив (использованные предметы не сохраняют) пока еще не дошло ни до власти, ни до граждан. Впрочем, украинская власть, наживающаяся на войне за счет коррупции и прямого воровства, по всей видимости, другого пути для себя не видит. А вот истинные страдания от такого политического инфантилизма - участь украинских граждан.
О массированной атаке российской армии – в материале В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
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