https://ukraina.ru/20260602/uderzhit-li-pashinyan-vlast-a-rossiya--vliyanie-armeniya-gotovitsya-k-parlamentskim-vyboram-1079728703.html
Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам
Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам - 02.06.2026 Украина.ру
Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам
В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. В них примет участие 17 партий и два политических блока, из которых, судя по результатам последних опубликованных опросов, больше всего шансов на победу имеет партия "Гражданский договор" действующего премьер-министра Никола Пашиняна
2026-06-02T18:27
2026-06-02T18:27
2026-06-02T18:27
эксклюзив
армения
россия
никол пашинян
роберт кочарян
ес
еаэс
украина
украина.ру
владимир путин
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Главным конкурентом правящей партии выступает блок "Сильная Армения", созданный бизнесменом Самвелом Карапетняном. Свою кампанию блок строит вокруг борьбы с бедностью и восстановления численности населения."Сильная Армения" обещает искоренить бедность среди работников госсектора и семей с детьми, а также создать 300 тыс. рабочих мест за пять лет за счет открытия крупных заводов в городах Армении.Второй оппозиционной политической силой, которая претендует на места в новом составе парламента, является блок "Армения" бывшего президента страны, уроженца Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна.Его блок строит предвыборную кампанию вокруг вопросов безопасности и защиты Армянской Апостольской церкви. Партии, объединенные вокруг экс-президента, также заявляют о том, что не собираются выходить из ЕАЭС и ОДКБ ради Евросоюза.Блок "Армения" также уделяет большое внимание социальным вопросам - обещает повысить пенсии на 50% с последующей индексацией, вдвое сократить безработицу и компенсировать одиноким пенсионерам расходы на газ и электроэнергию зимой.Третья оппозиционная политическая сила, которая тоже имеет шансы пройти ценз и оказаться в парламенте – это "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна.Его партия после 2018 года сотрудничала с Николом Пашиняном, но потом перешла в оппозиционный лагерь. Внешнеполитическая позиция, с которой Царукян идет на выборы – это сохранение стратегических отношений с Россией и Ираном при одновременном углублении сотрудничества с ЕС и США.Когда речь идет об внутренней политике, "Процветающая Армения" тоже делает упор на социальных вопросах и вопросах экономики. Партия обещает населению кредитную амнистию, списание долгов и восстановление промышленности.Победа Пашиняна предопределена?Так как Армения является парламентской республикой, победитель предстоящих выборов получит на ближайшие пять лет контроль над всеми тремя ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной. Поэтому многие СМИ называют голосование 7 июня судьбоносным не только для Армении, но и для всего региона на долгие годы вперед.Судя по результатам последних опросов общественного мнения, предоставленных компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association, партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" имеет все шансы остаться у власти и продолжить диктовать внешнеполитический курс страны в следующие пять лет. По данным исследования, около 27% жителей Армении готовы проголосовать именно за нее.Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна может рассчитывать на 14,1% голосов, а блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна на 8,2%. За партию "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна свои голоса готовы отдать 7,9% опрошенных.Однако политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев не считает, что результаты предстоящих парламентских выборов в Армении можно предугадать на основании результатов социологических исследований. По его словам, за несколько дней, которые остались до выборов, много чего еще может произойти. В том числе предполагается проведение крупных предвыборных митингов оппозиционных сил, напомнил политолог в интервью Украина.ру."Кроме "Сильной Армении Самвела Карапетняна, которая считается основной конкурирующей силой "Гражданскому договору", в парламент могут пройти и другие оппозиционные силы. Основная интрига голосования таится в том, сколько оппозиционных "Гражданскому договору" партий в итоге будет представлено в новом Национальном собрании. Для оппонентов Пашиняна чем больше, тем лучше", - рассказал Арешев.По его мнению, тактика идти на выборы несколькими оппозиционными колонами оправдана с учетом фрагментированности и высокой конкурентности армянского политического поля."Например, не все готовы голосовать за того же Роберта Кочеряна, у которого достаточно большой антирейтинг. Также далеко не все готовы голосовать за олигарха Самвела Карапетняна. И у них есть выбор. С учетом парламентского устройства Армении такой плюрализм оппозиционных мнений и отсутствие однозначного лидера, который бросил бы перчатку Пашиняну — это скорее плюс, а не минус", - полагает эксперт.Арешев не исключает и второго тура парламентских выборов в Армении, который объявляется, когда по результатам первого тура не получается сформировать правящее большинство. Также согласно действующему армянскому законодательству, в парламенте должно быть представлено не менее трех партий, напомнил он.Политический аналитик, медиаэксперт Тигран Кочарян также считает, что опросам общественного мнения, проведенным в Армении, доверять нельзя."К сожалению, социология в Армении из точной науки превратилась в средство агитации и пропаганды. Фактически все опросы, которые на сегодняшний день существуют, сделаны по чьем-то заказу. Цель европейских и американских заказчиков – показать, что у Пашиняна все хорошо. Большие цифры должны показать избирателю, что все уже решено и отвратить его от участия в голосовании", - рассказал Кочарян в интервью Украина.ру, подчеркивая, что для Пашиняна главное обеспечить низкую явку избирателей 7 июня.Реальные цифры не могут показать ни митинги в поддержку Пашиняну или в поддержку оппозиционным силам, продолжил эксперт. По его словам, многие жители Армении не хотят показывать, что они поддерживают Пашиняна из-за возможного общественного осуждения.С другой стороны, люди, которые голосуют за оппозицию, все-равно не идут на их митинги, так как опасаются возможных последствий для себя и своих родственников, работающих в госучреждениях, отметил Кочарян. Случаи, когда после участия в митингах оппозиции людей, работающих в госсекторе и их родственников увольняли с работы, уже были, добавил он.По мнению Кочаряна, нельзя исключить даже такой итог, при котором все три главные оппозиционные партии пройдут в парламент и создадут там поствыборную коалицию. Тогда у них может получится больше мест, чем у партии Пашиняна, подчеркнул политолог. Но есть и вероятность того, что ни одна из сторон не получит большинство, и тогда будет назначен второй тур или новые выборы, рассказал Кочарян.Выборы как определяющий фактор для будущего российско-армянских отношенийТем временем действующий премьер-министр Никола Пашинян строит свою предвыборную кампанию на обещаниях вступления в Евросоюз в случае сохранения действующей власти. С другой стороны, в случае проигрыша "Гражданского договора", избирателям рисуют устрашающую перспективу неизбежной "катастрофической войны" уже в сентябре этого года. И хотя эксперты считают вероятность присоединения Армении к ЕС в обозримом будущем крайне низкой, это не мешает Пашиняну спекулировать на данной идее.В этом действующему премьер-министру активно помогают брюссельские чиновники, которые в начале мая организовали в Ереване восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения — ЕС. На этом мероприятии ЕС поощрил стремление республики в ЕС, закрепленное в 2025 году в армянском законодательстве, и подчеркнул важность демократии в стране.Проведение саммита накануне выборов лидеры армянской оппозиции восприняли как фактическую поддержку Пашиняна со стороны ЕС. А участие в нем главы киевского режима Владимира Зеленского сделало мероприятие весьма символичным. Таким образом Брюссель наглядно продемонстрировал, к чему может привести традиционное лицемерие европейской политики. Несмотря на все это, Пашнян и его соратники не намерены отказаться от евроинтеграции как от одного из главных пунктов своей внешней политики.Планы Армении присоединиться к Евросоюзу не могут не отразиться на армянско-российских отношениях, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после состоявшегося в Ереване европейско-армянского саммита. Российский лидер в очередной раз подтвердил, что Москва поддержит любое решение, выгодное армянскому народу, но не может не учитывать последствия, которые это решение будет иметь для самой России и ее партнеров по ЕврАзЭС, прежде всего в сферах торговли, экономики и миграции."Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", - посоветовал Путин.По словам российского лидера, всё, что мы сейчас переживаем на украинском направлении, началось с попытки вступления Украины в ЕС. Тогдашний президент Янукович проанализировал все преимущества и недостатки торговых договоренностей с Евросоюзом и подсчитал, что возникнет слишком большой ущерб для экономики Украины, напомнил Путин."Он не отказался от вступления. Он сказал: я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело", - процитировал сайт Кремля российского лидера.Последствия отказа Армении от ЕАЭС в пользу ЕС могут привести республику в состояние добровольной энергетической и экономической блокады. У республики нет прямых связей с европейскими рынками, а нынешние крайне выгодные цены на российский газ в таком случае сменят европейские тарифы.В данной ситуации Пашинян рассчитывает на участие Армении в транспортном проекте TRIPP администрации Дональда Трампа, в соответствии с которым страна станет "перекрестком мира". Однако сам проект достаточно сырой и его перспективы крайне неизвестны в связи с войной, которая сейчас разворачивается в Иране.Таким образом надежды на экономические преимущества западной интеграции по сравнению с евразийской интеграцией могут оказаться абсолютно беспочвенными. Значит ли это, что от предстоящих парламентских выборов действительно зависит будущее российско-армянских отношений и российского присутствия в Армении? На этот вопрос Украина.ру отвечает Андрей Арешев."В первую очередь мне хотелось бы отметить, что в Евросоюз Армению никто не звал в качестве официального кандидата. А как свидетельствует практика других стран – Сербии, Грузии, Турции, Молдавии и даже Украины, от различного рода встреч и обещаний до каких-то конкретных действий дистанция огромного размера", - сказал Арешев.По его словам, ЕС сейчас не в том состоянии, чтобы активно расширяться. Но, с другой стороны, мы понимаем враждебный характер поведения этого блока по отношению к России, а также и то, что в свои комбинации брюссельские чиновники пытаются завлечь элиты постсоветских стран, чтобы вызвать нервную реакцию в Москве, добавил эксперт."Мы знаем какую реакцию вызвал закон о начале процесса вступления Армении в ЕС, который не был основан ни на каких реалиях, кроме идеологический штампов. Тем не менее, он был принят в 2025 году национальным собранием и одобрен президентом. Это личная инициатива армянских властей, связанная с их специфическим генезисом. Мы помним, кто такой Пашинян и люди из его окружения, которые имеют европейский, турецкий, американский, но не российский бэкграунд", - отметил Арешев.Он напомнил, что у Армении нет общей границы со странами Евросоюза, но зато есть общая граница со страной, которая состоит в таможенном союзе с ЕС, а это Турция."Мне кажется, что под маской проевропейской риторики армянские власти будут диверсифицировать связи в пользу Турции и Азербайджана прежде всего. Мы знаем, что это уже происходит, и в случае победы "Гражданского договора" процесс еще усилится. В случае заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкая граница будет открыта", - рассказал Арешев.Тем не менее, политолог считает, что даже в случае наиболее благоприятного сценария торговля с Турцией и Азербайджаном не вытеснит российско-армянскую торговлю. В каком виде она будет осуществляться, это покажут итоги выборов и будущий расклад сил в Национальном собраний Армении, полагает он."Мне хотелось бы надеется, что стороны не будут прибегать к крайним мерам и найдут взаимоприемлемые варианты для дальнейшего взаимодействия", - подытожил Андрей Арешев.***Каким бы ни был итог голосования на выборах 7 июня, новый состав Национального собрания Армении столкнется с той же проблемой выбора внешнеполитического курса, от которого напрямую зависит не только будущее армяно-российских отношений, но и само экономическое и демографическое выживание республики.О других обещаниях Пашиняна и ситуации в Армении - в статье Елены Мурзиной "Пашинян: я утоплю вас в черной икре! Святой безвиз! Только паспорт и билет - и прощай, Армения"
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эксклюзив, армения, россия, никол пашинян, роберт кочарян, ес, еаэс, украина, украина.ру, владимир путин
Главным конкурентом правящей партии выступает блок "Сильная Армения", созданный бизнесменом Самвелом Карапетняном. Свою кампанию блок строит вокруг борьбы с бедностью и восстановления численности населения.
"Сильная Армения" обещает искоренить бедность среди работников госсектора и семей с детьми, а также создать 300 тыс. рабочих мест за пять лет за счет открытия крупных заводов в городах Армении.
Второй оппозиционной политической силой, которая претендует на места в новом составе парламента, является блок "Армения" бывшего президента страны, уроженца Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна.
Его блок строит предвыборную кампанию вокруг вопросов безопасности и защиты Армянской Апостольской церкви. Партии, объединенные вокруг экс-президента, также заявляют о том, что не собираются выходить из ЕАЭС и ОДКБ ради Евросоюза.
Блок "Армения" также уделяет большое внимание социальным вопросам - обещает повысить пенсии на 50% с последующей индексацией, вдвое сократить безработицу и компенсировать одиноким пенсионерам расходы на газ и электроэнергию зимой.
Третья оппозиционная политическая сила, которая тоже имеет шансы пройти ценз и оказаться в парламенте – это "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна.
Его партия после 2018 года сотрудничала с Николом Пашиняном, но потом перешла в оппозиционный лагерь. Внешнеполитическая позиция, с которой Царукян идет на выборы – это сохранение стратегических отношений с Россией и Ираном при одновременном углублении сотрудничества с ЕС и США.
Когда речь идет об внутренней политике, "Процветающая Армения" тоже делает упор на социальных вопросах и вопросах экономики. Партия обещает населению кредитную амнистию, списание долгов и восстановление промышленности.
Победа Пашиняна предопределена?
Так как Армения является парламентской республикой, победитель предстоящих выборов получит на ближайшие пять лет контроль над всеми тремя ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной. Поэтому многие СМИ называют голосование 7 июня судьбоносным не только для Армении, но и для всего региона на долгие годы вперед.
Судя по результатам последних опросов общественного мнения, предоставленных компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association, партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" имеет все шансы остаться у власти и продолжить диктовать внешнеполитический курс страны в следующие пять лет. По данным исследования, около 27% жителей Армении готовы проголосовать именно за нее.
Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна может рассчитывать на 14,1% голосов, а блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна на 8,2%. За партию "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна свои голоса готовы отдать 7,9% опрошенных.
Однако политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев не считает, что результаты предстоящих парламентских выборов в Армении можно предугадать на основании результатов социологических исследований. По его словам, за несколько дней, которые остались до выборов, много чего еще может произойти. В том числе предполагается проведение крупных предвыборных митингов оппозиционных сил, напомнил политолог в интервью Украина.ру.
"Кроме "Сильной Армении Самвела Карапетняна, которая считается основной конкурирующей силой "Гражданскому договору", в парламент могут пройти и другие оппозиционные силы. Основная интрига голосования таится в том, сколько оппозиционных "Гражданскому договору" партий в итоге будет представлено в новом Национальном собрании. Для оппонентов Пашиняна чем больше, тем лучше", - рассказал Арешев.
По его мнению, тактика идти на выборы несколькими оппозиционными колонами оправдана с учетом фрагментированности и высокой конкурентности армянского политического поля.
"Например, не все готовы голосовать за того же Роберта Кочеряна, у которого достаточно большой антирейтинг. Также далеко не все готовы голосовать за олигарха Самвела Карапетняна. И у них есть выбор. С учетом парламентского устройства Армении такой плюрализм оппозиционных мнений и отсутствие однозначного лидера, который бросил бы перчатку Пашиняну — это скорее плюс, а не минус", - полагает эксперт.
Арешев не исключает и второго тура парламентских выборов в Армении, который объявляется, когда по результатам первого тура не получается сформировать правящее большинство. Также согласно действующему армянскому законодательству, в парламенте должно быть представлено не менее трех партий, напомнил он.
Политический аналитик, медиаэксперт Тигран Кочарян также считает, что опросам общественного мнения, проведенным в Армении, доверять нельзя.
"К сожалению, социология в Армении из точной науки превратилась в средство агитации и пропаганды. Фактически все опросы, которые на сегодняшний день существуют, сделаны по чьем-то заказу. Цель европейских и американских заказчиков – показать, что у Пашиняна все хорошо. Большие цифры должны показать избирателю, что все уже решено и отвратить его от участия в голосовании", - рассказал Кочарян в интервью Украина.ру, подчеркивая, что для Пашиняна главное обеспечить низкую явку избирателей 7 июня.
Реальные цифры не могут показать ни митинги в поддержку Пашиняну или в поддержку оппозиционным силам, продолжил эксперт. По его словам, многие жители Армении не хотят показывать, что они поддерживают Пашиняна из-за возможного общественного осуждения.
С другой стороны, люди, которые голосуют за оппозицию, все-равно не идут на их митинги, так как опасаются возможных последствий для себя и своих родственников, работающих в госучреждениях, отметил Кочарян. Случаи, когда после участия в митингах оппозиции людей, работающих в госсекторе и их родственников увольняли с работы, уже были, добавил он.
По мнению Кочаряна, нельзя исключить даже такой итог, при котором все три главные оппозиционные партии пройдут в парламент и создадут там поствыборную коалицию. Тогда у них может получится больше мест, чем у партии Пашиняна, подчеркнул политолог. Но есть и вероятность того, что ни одна из сторон не получит большинство, и тогда будет назначен второй тур или новые выборы, рассказал Кочарян.
Выборы как определяющий фактор для будущего российско-армянских отношений
Тем временем действующий премьер-министр Никола Пашинян строит свою предвыборную кампанию на обещаниях вступления в Евросоюз в случае сохранения действующей власти. С другой стороны, в случае проигрыша "Гражданского договора", избирателям рисуют устрашающую перспективу неизбежной "катастрофической войны" уже в сентябре этого года. И хотя эксперты считают вероятность присоединения Армении к ЕС в обозримом будущем крайне низкой, это не мешает Пашиняну спекулировать на данной идее.
В этом действующему премьер-министру активно помогают брюссельские чиновники, которые в начале мая организовали в Ереване восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения — ЕС. На этом мероприятии ЕС поощрил стремление республики в ЕС, закрепленное в 2025 году в армянском законодательстве, и подчеркнул важность демократии в стране.
Проведение саммита накануне выборов лидеры армянской оппозиции восприняли как фактическую поддержку Пашиняна со стороны ЕС. А участие в нем главы киевского режима Владимира Зеленского сделало мероприятие весьма символичным. Таким образом Брюссель наглядно продемонстрировал, к чему может привести традиционное лицемерие европейской политики. Несмотря на все это, Пашнян и его соратники не намерены отказаться от евроинтеграции как от одного из главных пунктов своей внешней политики.
Планы Армении присоединиться к Евросоюзу не могут не отразиться на армянско-российских отношениях, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после состоявшегося в Ереване европейско-армянского саммита. Российский лидер в очередной раз подтвердил, что Москва поддержит любое решение, выгодное армянскому народу, но не может не учитывать последствия, которые это решение будет иметь для самой России и ее партнеров по ЕврАзЭС, прежде всего в сферах торговли, экономики и миграции.
"Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", - посоветовал Путин.
По словам российского лидера, всё, что мы сейчас переживаем на украинском направлении, началось с попытки вступления Украины в ЕС. Тогдашний президент Янукович проанализировал все преимущества и недостатки торговых договоренностей с Евросоюзом и подсчитал, что возникнет слишком большой ущерб для экономики Украины, напомнил Путин.
"Он не отказался от вступления. Он сказал: я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело", - процитировал сайт Кремля российского лидера.
Последствия отказа Армении от ЕАЭС в пользу ЕС могут привести республику в состояние добровольной энергетической и экономической блокады. У республики нет прямых связей с европейскими рынками, а нынешние крайне выгодные цены на российский газ в таком случае сменят европейские тарифы.
В данной ситуации Пашинян рассчитывает на участие Армении в транспортном проекте TRIPP администрации Дональда Трампа, в соответствии с которым страна станет "перекрестком мира". Однако сам проект достаточно сырой и его перспективы крайне неизвестны в связи с войной, которая сейчас разворачивается в Иране.
Таким образом надежды на экономические преимущества западной интеграции по сравнению с евразийской интеграцией могут оказаться абсолютно беспочвенными. Значит ли это, что от предстоящих парламентских выборов действительно зависит будущее российско-армянских отношений и российского присутствия в Армении? На этот вопрос Украина.ру отвечает Андрей Арешев.
"В первую очередь мне хотелось бы отметить, что в Евросоюз Армению никто не звал в качестве официального кандидата. А как свидетельствует практика других стран – Сербии, Грузии, Турции, Молдавии и даже Украины, от различного рода встреч и обещаний до каких-то конкретных действий дистанция огромного размера", - сказал Арешев.
По его словам, ЕС сейчас не в том состоянии, чтобы активно расширяться. Но, с другой стороны, мы понимаем враждебный характер поведения этого блока по отношению к России, а также и то, что в свои комбинации брюссельские чиновники пытаются завлечь элиты постсоветских стран, чтобы вызвать нервную реакцию в Москве, добавил эксперт.
"Мы знаем какую реакцию вызвал закон о начале процесса вступления Армении в ЕС, который не был основан ни на каких реалиях, кроме идеологический штампов. Тем не менее, он был принят в 2025 году национальным собранием и одобрен президентом. Это личная инициатива армянских властей, связанная с их специфическим генезисом. Мы помним, кто такой Пашинян и люди из его окружения, которые имеют европейский, турецкий, американский, но не российский бэкграунд", - отметил Арешев.
Он напомнил, что у Армении нет общей границы со странами Евросоюза, но зато есть общая граница со страной, которая состоит в таможенном союзе с ЕС, а это Турция.
"Мне кажется, что под маской проевропейской риторики армянские власти будут диверсифицировать связи в пользу Турции и Азербайджана прежде всего. Мы знаем, что это уже происходит, и в случае победы "Гражданского договора" процесс еще усилится. В случае заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкая граница будет открыта", - рассказал Арешев.
Тем не менее, политолог считает, что даже в случае наиболее благоприятного сценария торговля с Турцией и Азербайджаном не вытеснит российско-армянскую торговлю. В каком виде она будет осуществляться, это покажут итоги выборов и будущий расклад сил в Национальном собраний Армении, полагает он.
"Мне хотелось бы надеется, что стороны не будут прибегать к крайним мерам и найдут взаимоприемлемые варианты для дальнейшего взаимодействия", - подытожил Андрей Арешев.
Каким бы ни был итог голосования на выборах 7 июня, новый состав Национального собрания Армении столкнется с той же проблемой выбора внешнеполитического курса, от которого напрямую зависит не только будущее армяно-российских отношений, но и само экономическое и демографическое выживание республики.