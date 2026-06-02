https://ukraina.ru/20260602/rossiyskie-voennye-perenatselili-tyazhlye-ognemtnye-sistemy-solntsepek-na-unichtozhenie-raschtov-bpla-1079736502.html

Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА

Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА - 02.06.2026 Украина.ру

Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА

Российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" в зоне специальной военной операции. Если раньше системы использовались для уничтожения скоплений войск и техники, то теперь нацелились на расчёты беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T21:15

2026-06-02T21:15

2026-06-02T21:15

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Как пишут "Известия" со ссылкой на информированные источники, смена тактики связана с тем, что дроны играют всё более важную роль на поле боя. 28 марта экипажи ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько замаскированных укреплённых позиций ВСУ в Харьковской области, а также до 10 человек личного состава противника. В госкорпорации "Ростех" ранее рассказали, что система показывает высокую эффективность, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику.В ночь на 20 мая российские военные нанесли удары по Украине — взрывы раздавались в Чернигове. Дроны "Герань" поразили цели в оккупированном Запорожье. Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении. В Одессе после серии взрывов повреждён объект инфраструктуры - Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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