Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА - 02.06.2026 Украина.ру
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Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА
Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА - 02.06.2026 Украина.ру
Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА
Российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" в зоне специальной военной операции. Если раньше системы использовались для уничтожения скоплений войск и техники, то теперь нацелились на расчёты беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T21:15
2026-06-02T21:15
украина.ру
украина
одесса
харьковская область
вооруженные силы украины
ростех
сво
спецоперация
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Как пишут "Известия" со ссылкой на информированные источники, смена тактики связана с тем, что дроны играют всё более важную роль на поле боя. 28 марта экипажи ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько замаскированных укреплённых позиций ВСУ в Харьковской области, а также до 10 человек личного состава противника. В госкорпорации "Ростех" ранее рассказали, что система показывает высокую эффективность, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику.В ночь на 20 мая российские военные нанесли удары по Украине — взрывы раздавались в Чернигове. Дроны "Герань" поразили цели в оккупированном Запорожье. Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении. В Одессе после серии взрывов повреждён объект инфраструктуры - Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины, ростех, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Одесса, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Ростех, СВО, Спецоперация

Российские военные перенацелили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепек" на уничтожение расчётов БПЛА

21:15 02.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" в зоне специальной военной операции. Если раньше системы использовались для уничтожения скоплений войск и техники, то теперь нацелились на расчёты беспилотников и пункты их управления. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Как пишут "Известия" со ссылкой на информированные источники, смена тактики связана с тем, что дроны играют всё более важную роль на поле боя.
28 марта экипажи ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько замаскированных укреплённых позиций ВСУ в Харьковской области, а также до 10 человек личного состава противника.
В госкорпорации "Ростех" ранее рассказали, что система показывает высокую эффективность, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику.
В ночь на 20 мая российские военные нанесли удары по Украине — взрывы раздавались в Чернигове.
Дроны "Герань" поразили цели в оккупированном Запорожье.
Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении.
В Одессе после серии взрывов повреждён объект инфраструктуры - Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО.
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