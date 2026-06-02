https://ukraina.ru/20260602/oak-pristupila-k-sozdaniyu-opytnogo-obraztsa-istrebitelya-su-75-checkmate-1079736165.html

ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate

ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate - 02.06.2026 Украина.ру

ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью заявил, что корпорация приступила к созданию опытного образца перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Работы уже на этапе постройки. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T21:01

2026-06-02T21:01

2026-06-02T21:02

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Глава ОАК пояснил, что запуск производства современного однодвигательного истребителя чрезвычайно важен для России, поскольку за последние десятилетия страна практически ушла с этого рынка. Су-75 Checkmate был впервые публично представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей, позиционируется как экспортно-ориентированная машина. Checkmate способен нести свыше семи тонн боевой нагрузки (ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность") и развивать скорость свыше 2000 километров в час. Самолет оснащён радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решёткой.Европейские дипломаты из Великобритании, Франции и Германии ранее предупредили российского коллегу о готовности Североатлантического альянса (НАТО) сбивать российские самолёты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства. Данное заявление контрастирует с более сдержанной позицией Вашингтона и свидетельствует о растущей агрессивности европейских членов блока - Европейские дипломаты в Москве предупредили о готовности НАТО сбивать российские самолеты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, объединенная авиастроительная корпорация, россия, новости, великобритания, франция, нато