https://ukraina.ru/20260602/oak-pristupila-k-sozdaniyu-opytnogo-obraztsa-istrebitelya-su-75-checkmate-1079736165.html
ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate
ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate - 02.06.2026 Украина.ру
ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью заявил, что корпорация приступила к созданию опытного образца перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Работы уже на этапе постройки. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T21:01
2026-06-02T21:01
2026-06-02T21:02
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Глава ОАК пояснил, что запуск производства современного однодвигательного истребителя чрезвычайно важен для России, поскольку за последние десятилетия страна практически ушла с этого рынка. Су-75 Checkmate был впервые публично представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей, позиционируется как экспортно-ориентированная машина. Checkmate способен нести свыше семи тонн боевой нагрузки (ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность") и развивать скорость свыше 2000 километров в час. Самолет оснащён радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решёткой.Европейские дипломаты из Великобритании, Франции и Германии ранее предупредили российского коллегу о готовности Североатлантического альянса (НАТО) сбивать российские самолёты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства. Данное заявление контрастирует с более сдержанной позицией Вашингтона и свидетельствует о растущей агрессивности европейских членов блока - Европейские дипломаты в Москве предупредили о готовности НАТО сбивать российские самолеты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, объединенная авиастроительная корпорация, россия, новости, великобритания, франция, нато
Украина.ру, Объединенная авиастроительная корпорация, Россия, Новости, Великобритания, Франция, НАТО
ОАК приступила к созданию опытного образца истребителя Су-75 Checkmate
21:01 02.06.2026 (обновлено: 21:02 02.06.2026)
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью заявил, что корпорация приступила к созданию опытного образца перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Работы уже на этапе постройки. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава ОАК пояснил, что запуск производства современного однодвигательного истребителя чрезвычайно важен для России, поскольку за последние десятилетия страна практически ушла с этого рынка.
Су-75 Checkmate был впервые публично представлен на авиасалоне МАКС-2021.
Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей, позиционируется как экспортно-ориентированная машина.
Checkmate способен нести свыше семи тонн боевой нагрузки (ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность") и развивать скорость свыше 2000 километров в час.
Самолет оснащён радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решёткой.
Европейские дипломаты из Великобритании, Франции и Германии ранее предупредили российского коллегу о готовности Североатлантического альянса (НАТО) сбивать российские самолёты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства.
Данное заявление контрастирует с более сдержанной позицией Вашингтона и свидетельствует о растущей агрессивности европейских членов блока - Европейские дипломаты в Москве предупредили о готовности НАТО сбивать российские самолеты. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.