Аксёнов: поступающий в Крым бензин распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально - 02.06.2026 Украина.ру
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Аксёнов: поступающий в Крым бензин распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально
Аксёнов: поступающий в Крым бензин распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально - 02.06.2026 Украина.ру
Аксёнов: поступающий в Крым бензин распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что всё поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Органы власти координируют действия по этому вопросу с правительством Севастополя. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T20:09
2026-06-02T20:09
украина.ру
сергей аксенов
крым
севастополь
новости
россия
дмитрий песков
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Аксёнов также сообщил, что 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма появится интерактивная карта, позволяющая жителям республики в каждом муниципалитете находить автозаправочные станции с топливом. Ранее, 30 мая, Аксёнов ввёл ограничение на продажу бензина АИ-92 (не более 20 литров в одни руки в сутки). АИ-95 продаётся в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму. На заправках сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 осуществляется только по талонам.Днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.Сергей Аксёнов ранее допускал, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца, и призывал жителей не создавать искусственный ажиотаж - В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сергей аксенов, крым, севастополь, новости, россия, дмитрий песков
Украина.ру, Сергей Аксенов, Крым, Севастополь, Новости, Россия, Дмитрий Песков

Аксёнов: поступающий в Крым бензин распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально

20:09 02.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Крыму периодические ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания спецоперации, заявил глава региона Аксёнов:
В Крыму периодические ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания спецоперации, заявил глава региона Аксёнов: - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что всё поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Органы власти координируют действия по этому вопросу с правительством Севастополя. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Аксёнов также сообщил, что 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма появится интерактивная карта, позволяющая жителям республики в каждом муниципалитете находить автозаправочные станции с топливом.
Ранее, 30 мая, Аксёнов ввёл ограничение на продажу бензина АИ-92 (не более 20 литров в одни руки в сутки). АИ-95 продаётся в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объёму.
На заправках сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 осуществляется только по талонам.
Днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.
"Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко. Все уровни властей работают над решением проблемы", — сказал он.
Сергей Аксёнов ранее допускал, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца, и призывал жителей не создавать искусственный ажиотаж - В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.
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