Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место - 02.06.2026 Украина.ру
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Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место
Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место - 02.06.2026 Украина.ру
Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп устроил жесткий разнос Нетаньяху после расширения операции в Ливане, а Иран пригрозил сорвать переговоры с США. Украина.ру, 02.06.2026
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп устроил жесткий разнос Нетаньяху после расширения операции в Ливане, а Иран пригрозил сорвать переговоры с США. Тем временем в Москве заявили, что конфликт на Украине может закончиться хоть завтра, если Киев пойдет на реальные переговоры.На этом фоне в Европе все громче звучат призывы давить на Украину. В Польше требуют блокировать вступление Киева в ЕС, прекратить оплачивать Starlink и пересмотреть финансовую помощь. А в самом Киеве после очередной ночной атаки разгорелся неожиданный скандал: жители начали ругаться из-за палаток в метро, где люди пытаются переждать воздушные тревоги.
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ес, дональд трамп, киев, украина, ливан, биньямин нетаньяху, видео, видео
ЕС, Дональд Трамп, Киев, Украина, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Видео

Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место

18:04 02.06.2026 (обновлено: 18:53 02.06.2026)
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп устроил жесткий разнос Нетаньяху после расширения операции в Ливане, а Иран пригрозил сорвать переговоры с США.
Тем временем в Москве заявили, что конфликт на Украине может закончиться хоть завтра, если Киев пойдет на реальные переговоры.
На этом фоне в Европе все громче звучат призывы давить на Украину.
В Польше требуют блокировать вступление Киева в ЕС, прекратить оплачивать Starlink и пересмотреть финансовую помощь.
А в самом Киеве после очередной ночной атаки разгорелся неожиданный скандал: жители начали ругаться из-за палаток в метро, где люди пытаются переждать воздушные тревоги.
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