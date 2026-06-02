https://ukraina.ru/20260602/itogi-020626-tramp-sorvalsya-na-netanyakhu-a-v-metro-kieva-nachalas-voyna-za-mesto-1079730492.html

Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место

Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место - 02.06.2026 Украина.ру

Итоги 02.06.26: Трамп сорвался на Нетаньяху, а в метро Киева началась война за место

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп устроил жесткий разнос Нетаньяху после расширения операции в Ливане, а Иран пригрозил сорвать переговоры с США. Украина.ру, 02.06.2026

2026-06-02T18:04

2026-06-02T18:04

2026-06-02T18:53

ес

дональд трамп

киев

украина

ливан

биньямин нетаньяху

видео

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп устроил жесткий разнос Нетаньяху после расширения операции в Ливане, а Иран пригрозил сорвать переговоры с США. Тем временем в Москве заявили, что конфликт на Украине может закончиться хоть завтра, если Киев пойдет на реальные переговоры.На этом фоне в Европе все громче звучат призывы давить на Украину. В Польше требуют блокировать вступление Киева в ЕС, прекратить оплачивать Starlink и пересмотреть финансовую помощь. А в самом Киеве после очередной ночной атаки разгорелся неожиданный скандал: жители начали ругаться из-за палаток в метро, где люди пытаются переждать воздушные тревоги.

киев

украина

ливан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ес, дональд трамп, киев, украина, ливан, биньямин нетаньяху, видео, видео